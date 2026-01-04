Decision Points
- Indicadores
- Andre Gonzalez Falci
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Puntos de Decisión
El indicador de puntos de decisión permite visualizar rápidamente los valores de apertura, cierre, máximo, mínimo y PMO (precio medio oscilado ), destacando las zonas de soporte y resistencia y marcando visualmente las zonas críticas en el gráfico. Esto facilita una rápida interpretación y ayuda a los operadores a tomar decisiones oportunas y bien informadas.
Ventajas
-
Ahorro de tiempo: Reduce el tiempo dedicado a analizar los gráficos, ya que las zonas clave se resaltan automáticamente.
-
Mejor toma de decisiones: Ayuda a evitar decisiones impulsivas al proporcionar un análisis claro y visual de los niveles de negociación.
-
Mayor precisión: Aumenta potencialmente la precisión de las operaciones al mostrar claramente información crucial.
Este indicador es especialmente útil para los operadores que buscan optimizar sus estrategias a través de un análisis técnico sólido.
Entradas (Parámetros)
"Número de días para trazar las líneas" define cuántos días se utilizarán para trazar las líneas:
-
0: Muestra sólo el día actual
-
1: Muestra el día actual y el anterior
-
Por defecto = 2: Muestra el día actual más los dos días anteriores
Para cada Punto de Decisión, puede configurar el color, el ancho de línea y el estilo de línea.
Puntos de decisión disponibles
Diario
-
MáximoD-1 ( Día anterior) - Máximo del día anterior
-
Mínimo D-1 ( Día anterior) - Mínimo del día anterior
-
CierreD-1 (Día anterior) - Cierre del día anterior
-
Abierto D-1 ( díaanterior) - Día anterior Abierto
-
PMOD-1 ( díaanterior) - PMO del día anterior
-
MáximoD0 ( díaactual) - Máximo del día actual
-
Mínimo D0 ( día actual) - Mínimo del día actual
-
CierreD0 ( Díaactual) - Cierre del día actual
-
Abierto D0 ( díaactual) - Día actual Abierto
-
PMOD0 ( díaactual) - día actual PMO
Semanal
11. Máximo W-1 ( Semana anterior) - Máximo de la semana anterior
12. 12. Mínimo W-1 (Semana anterior) - Mínimo de la semana anterior
13. Cierre W-1 (Semana anterior) - Cierre de la semana anterior
14. Abierto W-1 (Semana anterior) - Abierto de la semana anterior
15. PMO W-1 ( Semana anterior ) - PMO de la semana anterior
16. Máximo W0 ( Semana actual ) - Máximo de la semana actual
17. Low W0 (Semana actual ) - Mínimo de la semana actual
18. Cierre W0 (Semana actual) - Cierre de la semana actual
19. Apertura W0 (semana actual ) - Apertura de la semana actual
PMO W0 (Semana en curso) - PMO de la semana en curso
Mensual
21. 21. High M-1 (Previous Month) - Máximo del mes anterior
22. M-1 mínimo (mes anterior) - Mínimo del mes anterior
23. Cierre M-1 (Mes anterior ) - Cierre del mes anterior
24. Apertura M-1 (Mes anterior) - Apertura del mes anterior
25. PMO M-1 ( Mes anterior) - PMO del mes anterior
26. Máximo M0 (Mes en curso) - Máximo del mes en curso
Bajo M0 ( Mes en curso) - Mínimo del mes en curso
28. Cierre M0 (Mes en curso) - Mínimo del mes en curso 28. Cierre M0 (Mes en curso) - Cierre del mes en curso
29. Apertura M0 ( mes en curso ) - Apertura del mes en curso
PMO M0 (Mes en curso) - PMO del mes en curso
Ajustes por defecto
Por defecto, todos los Puntos de Decisión semanales y mensuales están desactivados. Además, Abrir D-1 y Cerrar D0 también están desactivados.