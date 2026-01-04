Decision Points

Puntos de Decisión

El indicador de puntos de decisión permite visualizar rápidamente los valores de apertura, cierre, máximo, mínimo y PMO (precio medio oscilado ), destacando las zonas de soporte y resistencia y marcando visualmente las zonas críticas en el gráfico. Esto facilita una rápida interpretación y ayuda a los operadores a tomar decisiones oportunas y bien informadas.

Ventajas

Ahorro de tiempo: Reduce el tiempo dedicado a analizar los gráficos, ya que las zonas clave se resaltan automáticamente.

Mejor toma de decisiones: Ayuda a evitar decisiones impulsivas al proporcionar un análisis claro y visual de los niveles de negociación.

Mayor precisión: Aumenta potencialmente la precisión de las operaciones al mostrar claramente información crucial.

Este indicador es especialmente útil para los operadores que buscan optimizar sus estrategias a través de un análisis técnico sólido.

Entradas (Parámetros)

"Número de días para trazar las líneas" define cuántos días se utilizarán para trazar las líneas:

0 : Muestra sólo el día actual

1 : Muestra el día actual y el anterior

Por defecto = 2: Muestra el día actual más los dos días anteriores

Para cada Punto de Decisión, puede configurar el color, el ancho de línea y el estilo de línea.

Puntos de decisión disponibles

Diario

MáximoD-1 ( Día anterior) - Máximo del día anterior Mínimo D-1 ( Día anterior) - Mínimo del día anterior CierreD-1 (Día anterior) - Cierre del día anterior Abierto D-1 ( díaanterior) - Día anterior Abierto PMOD-1 ( díaanterior) - PMO del día anterior MáximoD0 ( díaactual) - Máximo del día actual Mínimo D0 ( día actual) - Mínimo del día actual CierreD0 ( Díaactual) - Cierre del día actual Abierto D0 ( díaactual) - Día actual Abierto PMOD0 ( díaactual) - día actual PMO

Semanal

11. Máximo W-1 ( Semana anterior) - Máximo de la semana anterior

12. 12. Mínimo W-1 (Semana anterior) - Mínimo de la semana anterior

13. Cierre W-1 (Semana anterior) - Cierre de la semana anterior

14. Abierto W-1 (Semana anterior) - Abierto de la semana anterior

15. PMO W-1 ( Semana anterior ) - PMO de la semana anterior

16. Máximo W0 ( Semana actual ) - Máximo de la semana actual

17. Low W0 (Semana actual ) - Mínimo de la semana actual

18. Cierre W0 (Semana actual) - Cierre de la semana actual

19. Apertura W0 (semana actual ) - Apertura de la semana actual

PMO W0 (Semana en curso) - PMO de la semana en curso

Mensual

21. 21. High M-1 (Previous Month) - Máximo del mes anterior

22. M-1 mínimo (mes anterior) - Mínimo del mes anterior

23. Cierre M-1 (Mes anterior ) - Cierre del mes anterior

24. Apertura M-1 (Mes anterior) - Apertura del mes anterior

25. PMO M-1 ( Mes anterior) - PMO del mes anterior

26. Máximo M0 (Mes en curso) - Máximo del mes en curso

Bajo M0 ( Mes en curso) - Mínimo del mes en curso

28. Cierre M0 (Mes en curso) - Mínimo del mes en curso 28. Cierre M0 (Mes en curso) - Cierre del mes en curso

29. Apertura M0 ( mes en curso ) - Apertura del mes en curso

PMO M0 (Mes en curso) - PMO del mes en curso

Ajustes por defecto

Por defecto, todos los Puntos de Decisión semanales y mensuales están desactivados. Además, Abrir D-1 y Cerrar D0 también están desactivados.