Break Out Zones mt4

Un bloqueo de órdenes se refiere a una zona de precios en la que los operadores institucionales han colocado grandes órdenes largas o cortas, lo que ha dado lugar a una mayor actividad del mercado en ese nivel. Estas zonas representan a menudo el interés institucional y ofrecen información sobre posibles movimientos futuros de los precios que los operadores minoristas pueden incorporar a sus estrategias.

Los bloques de órdenes pueden proporcionar información sobre dónde han entrado o salido previamente del mercado los principales operadores, que los operadores minoristas podrían utilizar para informar mejor sus estrategias de negociación. Por ejemplo, a veces se forman tras periodos de consolidación del mercado para señalar un movimiento significativo de los precios.

Además, los bloques de órdenes pueden utilizarse para identificar niveles de soporte o resistencia, señalando posibles puntos de entrada o salida al negociar derivados sobre precios de divisas, como las operaciones con CFD.