Trading Panel GoldBurstPad Pro MT5
- Utilitys
- Michael Pieter George Daada
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
GoldBurst Pro MT5 Entry Panel
GoldBurst Pro ist eine professionelle manuelle Handelspanel (Expert Advisor) für MetaTrader 5, für Händler, die Geschwindigkeit, Kontrolle und saubere Ausführung Nachfrage konzipiert.
Dies ist nicht ein Auto-Profit-Roboter. Es ist ein Präzisionsausführungswerkzeug, das Ihnen hilft, Ihren Handelsplan schneller und konsistenter direkt aus dem Chart auszuführen.
Bereiten Sie Ihre Lot-Größe, SL/TP (Punkte) und die Anzahl der Schichten im Voraus vor - und führen Sie sie sofort mit einem Klick aus, wenn Ihr Setup fertig ist.
Ideal für Scalping, Intraday-Handel, schnelle Märkte und disziplinierte manuelle Händler, die sich wiederholende Orderfenster vermeiden möchten.
Wichtigste Merkmale
1) Ein-Klick-Ausführung
Sofortiger KAUF/VERKAUF basierend auf voreingestelltem Lot, SL, TP und Layern.
2) Multi-Entry-Layering (Batch-Orders)
Senden Sie mehrere Marktaufträge mit einem Klick (Scaling-in / Layering).
3) Pending Orders leicht gemacht
Schnelle Preisfelder: Hochpreis & Tiefpreis
Unterstützt:
Buy Limit / Sell Limit
Buy Stop / Sell Stop
Intelligente Validierung: Pending-Schaltflächen werden nur aktiviert, wenn die Stop/Freeze-Regeln des Brokers erfüllt sind.
4) Fast-Close-Steuerung
Alle schließen
Kaufen schließen
Schließen Verkaufen
Optionaler Sicherheitsfilter: Schließen Sie nur Positionen, die von diesem EA eröffnet wurden (Magic Number).
5) Automatische SL/TP-Zuordnung
Automatisches Anhängen von SL/TP an geeignete Positionen, die von diesem Panel eröffnet wurden.
6) Trailing Stop Management (NEU)
Ein-/Ausschalten der Trailing-Kontrolle direkt über das Panel.
Einstellbar:
Start (pt) - Gewinnabstand vom Einstieg, bevor das Trailing beginnt
Abstand (pt) - SL-Abstand vom aktuellen Kurs
Schritt (pt) - minimale SL-Bewegung (Anti-Noise)
Unterstützt Break-Even-Logik (Abstand = 0).
7) Status-Box (Live-Überwachung)
Anzahl der offenen Positionen (Kauf/Verkauf)
Anzahl der schwebenden Aufträge
Fließendes P/L
Geschlossene P/L (Heute)
Kontostand / Eigenkapital / Freie Marge (Kompaktansicht)
8) Echtes Ausblenden/Einblenden
Blendet das Panel vollständig aus und behält nur eine kompakte Umschalttaste auf dem Chart.
9) Dauerhafte Einstellungen
Speichert automatisch die zuletzt verwendeten Einstellungen pro Chart und Symbol:
Lot, SL/TP, Ebenen
Schwebende Preise
Trailing-Parameter
Panel-Sichtbarkeit
Verwendung (Schnellstart)
Verbinden Sie den EA mit einem beliebigen MT5-Chart und aktivieren Sie den Algo-Handel.
Setzen Sie Lot / SL (pt) / TP (pt) / Layer Count.
Verwenden Sie BUY oder SELL für eine sofortige Marktausführung.
Für schwebende Aufträge:
Fill Up Price oder Low Price (oder verwenden Sie MKT quick fill),
Klicken Sie auf den gewünschten schwebenden Auftragstyp.
Verwalten Sie den Handel mit Close Buy / Close Sell / Close All.
Verwenden Sie RESET (Defaults), um die Standardeinstellungen sofort wiederherzustellen.
Eingaben (Main)
Handel / Sicherheit
InpMagic - Magische Zahl für dieses Panel
CloseOnlyThisEA - schließt nur von diesem EA eröffnete Trades
Abweichung - Slippage/Abweichung in Punkten
MaxAsyncOrders - maximale Anzahl von Batch-Orders pro Klick
InpDebug - Debug-Protokolle aktivieren
Standardwerte
VorgabeLot
VorgabeSL (pt)
VorgabeTP (pt)
DefaultCnt (Schichten)
Nachlaufender Stop
Start (pt)
Abstand (pt)
Schritt (pt)
UI/Layout
Schriftgröße, Feldbreite, Position, Abstand, Aktualisierungsverhalten
Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 5
Konto-Typ: Netting & Absicherung
Symbole: Jedes vom Broker unterstützte Instrument
(Forex, Metalle, Indizes, Krypto, etc.)
Haftungsausschluss
Dieser EA ist ein manuelles Handelsausführungspanel, keine automatische Handelsstrategie und keine Gewinngarantie.
Der Handel beinhaltet ein Risiko. Testen Sie immer auf einem Demokonto und wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an.
Erweiterte Trailing Stop-Verwaltung hinzugefügt:
ON/OFF Toggle vom Panel aus
Parameter Start / Abstand / Schritt
Break-Even-Unterstützung (Abstand = 0)
Verbesserte Stabilität der Trailing-Logik und Makler-Stop/Freeze-Schutz.
Verbessertes UI-Layout:
Zweispaltige Einstellungen + Trailing-Bereich
Klarere Beschriftungen und Abstände
Verbesserte Statuspersistenz:
Trailing-Einstellungen werden jetzt pro Chart und Symbol gespeichert
Kleinere UI-Verfeinerungen und interne Optimierungen.