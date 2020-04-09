Trading Panel GoldBurstPad Pro MT5

GoldBurst Pro MT5 Entry Panel





GoldBurst Pro ist eine professionelle manuelle Handelspanel (Expert Advisor) für MetaTrader 5, für Händler, die Geschwindigkeit, Kontrolle und saubere Ausführung Nachfrage konzipiert.

Dies ist nicht ein Auto-Profit-Roboter. Es ist ein Präzisionsausführungswerkzeug, das Ihnen hilft, Ihren Handelsplan schneller und konsistenter direkt aus dem Chart auszuführen.





Bereiten Sie Ihre Lot-Größe, SL/TP (Punkte) und die Anzahl der Schichten im Voraus vor - und führen Sie sie sofort mit einem Klick aus, wenn Ihr Setup fertig ist.

Ideal für Scalping, Intraday-Handel, schnelle Märkte und disziplinierte manuelle Händler, die sich wiederholende Orderfenster vermeiden möchten.

Wichtigste Merkmale

1) Ein-Klick-Ausführung

Sofortiger KAUF/VERKAUF basierend auf voreingestelltem Lot, SL, TP und Layern.

2) Multi-Entry-Layering (Batch-Orders)

Senden Sie mehrere Marktaufträge mit einem Klick (Scaling-in / Layering).

3) Pending Orders leicht gemacht

Schnelle Preisfelder: Hochpreis & Tiefpreis

Unterstützt:

Buy Limit / Sell Limit

Buy Stop / Sell Stop

Intelligente Validierung: Pending-Schaltflächen werden nur aktiviert, wenn die Stop/Freeze-Regeln des Brokers erfüllt sind.

4) Fast-Close-Steuerung

Alle schließen

Kaufen schließen

Schließen Verkaufen

Optionaler Sicherheitsfilter: Schließen Sie nur Positionen, die von diesem EA eröffnet wurden (Magic Number).

5) Automatische SL/TP-Zuordnung

Automatisches Anhängen von SL/TP an geeignete Positionen, die von diesem Panel eröffnet wurden.

6) Trailing Stop Management (NEU)

Ein-/Ausschalten der Trailing-Kontrolle direkt über das Panel.





Einstellbar:

Start (pt) - Gewinnabstand vom Einstieg, bevor das Trailing beginnt

Abstand (pt) - SL-Abstand vom aktuellen Kurs

Schritt (pt) - minimale SL-Bewegung (Anti-Noise)

Unterstützt Break-Even-Logik (Abstand = 0).

7) Status-Box (Live-Überwachung)

Anzahl der offenen Positionen (Kauf/Verkauf)

Anzahl der schwebenden Aufträge

Fließendes P/L

Geschlossene P/L (Heute)

Kontostand / Eigenkapital / Freie Marge (Kompaktansicht)

8) Echtes Ausblenden/Einblenden

Blendet das Panel vollständig aus und behält nur eine kompakte Umschalttaste auf dem Chart.

9) Dauerhafte Einstellungen

Speichert automatisch die zuletzt verwendeten Einstellungen pro Chart und Symbol:

Lot, SL/TP, Ebenen

Schwebende Preise

Trailing-Parameter

Panel-Sichtbarkeit

Verwendung (Schnellstart)

Verbinden Sie den EA mit einem beliebigen MT5-Chart und aktivieren Sie den Algo-Handel.

Setzen Sie Lot / SL (pt) / TP (pt) / Layer Count.

Verwenden Sie BUY oder SELL für eine sofortige Marktausführung.

Für schwebende Aufträge:

Fill Up Price oder Low Price (oder verwenden Sie MKT quick fill),

Klicken Sie auf den gewünschten schwebenden Auftragstyp.

Verwalten Sie den Handel mit Close Buy / Close Sell / Close All.

Verwenden Sie RESET (Defaults), um die Standardeinstellungen sofort wiederherzustellen.

Eingaben (Main)

Handel / Sicherheit

InpMagic - Magische Zahl für dieses Panel

CloseOnlyThisEA - schließt nur von diesem EA eröffnete Trades

Abweichung - Slippage/Abweichung in Punkten

MaxAsyncOrders - maximale Anzahl von Batch-Orders pro Klick

InpDebug - Debug-Protokolle aktivieren

Standardwerte

VorgabeLot

VorgabeSL (pt)

VorgabeTP (pt)

DefaultCnt (Schichten)

Nachlaufender Stop

Start (pt)

Abstand (pt)

Schritt (pt)

UI/Layout

Schriftgröße, Feldbreite, Position, Abstand, Aktualisierungsverhalten

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 5

Konto-Typ: Netting & Absicherung

Symbole: Jedes vom Broker unterstützte Instrument

(Forex, Metalle, Indizes, Krypto, etc.)





Haftungsausschluss

Dieser EA ist ein manuelles Handelsausführungspanel, keine automatische Handelsstrategie und keine Gewinngarantie.

Der Handel beinhaltet ein Risiko. Testen Sie immer auf einem Demokonto und wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an.

Erweiterte Trailing Stop-Verwaltung hinzugefügt:

ON/OFF Toggle vom Panel aus

Parameter Start / Abstand / Schritt

Break-Even-Unterstützung (Abstand = 0)

Verbesserte Stabilität der Trailing-Logik und Makler-Stop/Freeze-Schutz.

Verbessertes UI-Layout:

Zweispaltige Einstellungen + Trailing-Bereich

Klarere Beschriftungen und Abstände

Verbesserte Statuspersistenz:

Trailing-Einstellungen werden jetzt pro Chart und Symbol gespeichert

Kleinere UI-Verfeinerungen und interne Optimierungen.