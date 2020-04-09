Trading Panel GoldBurstPad Pro MT5

GoldBurst Pro MT5 Entry Panel


GoldBurst Pro ist eine professionelle manuelle Handelspanel (Expert Advisor) für MetaTrader 5, für Händler, die Geschwindigkeit, Kontrolle und saubere Ausführung Nachfrage konzipiert.

Dies ist nicht ein Auto-Profit-Roboter. Es ist ein Präzisionsausführungswerkzeug, das Ihnen hilft, Ihren Handelsplan schneller und konsistenter direkt aus dem Chart auszuführen.


Bereiten Sie Ihre Lot-Größe, SL/TP (Punkte) und die Anzahl der Schichten im Voraus vor - und führen Sie sie sofort mit einem Klick aus, wenn Ihr Setup fertig ist.

Ideal für Scalping, Intraday-Handel, schnelle Märkte und disziplinierte manuelle Händler, die sich wiederholende Orderfenster vermeiden möchten.

Wichtigste Merkmale

1) Ein-Klick-Ausführung

Sofortiger KAUF/VERKAUF basierend auf voreingestelltem Lot, SL, TP und Layern.

2) Multi-Entry-Layering (Batch-Orders)

Senden Sie mehrere Marktaufträge mit einem Klick (Scaling-in / Layering).

3) Pending Orders leicht gemacht

Schnelle Preisfelder: Hochpreis & Tiefpreis

Unterstützt:

Buy Limit / Sell Limit

Buy Stop / Sell Stop

Intelligente Validierung: Pending-Schaltflächen werden nur aktiviert, wenn die Stop/Freeze-Regeln des Brokers erfüllt sind.

4) Fast-Close-Steuerung

Alle schließen

Kaufen schließen

Schließen Verkaufen

Optionaler Sicherheitsfilter: Schließen Sie nur Positionen, die von diesem EA eröffnet wurden (Magic Number).

5) Automatische SL/TP-Zuordnung

Automatisches Anhängen von SL/TP an geeignete Positionen, die von diesem Panel eröffnet wurden.

6) Trailing Stop Management (NEU)

Ein-/Ausschalten der Trailing-Kontrolle direkt über das Panel.


Einstellbar:

Start (pt) - Gewinnabstand vom Einstieg, bevor das Trailing beginnt

Abstand (pt) - SL-Abstand vom aktuellen Kurs

Schritt (pt) - minimale SL-Bewegung (Anti-Noise)

Unterstützt Break-Even-Logik (Abstand = 0).

7) Status-Box (Live-Überwachung)

Anzahl der offenen Positionen (Kauf/Verkauf)

Anzahl der schwebenden Aufträge

Fließendes P/L

Geschlossene P/L (Heute)

Kontostand / Eigenkapital / Freie Marge (Kompaktansicht)

8) Echtes Ausblenden/Einblenden

Blendet das Panel vollständig aus und behält nur eine kompakte Umschalttaste auf dem Chart.

9) Dauerhafte Einstellungen

Speichert automatisch die zuletzt verwendeten Einstellungen pro Chart und Symbol:

Lot, SL/TP, Ebenen

Schwebende Preise

Trailing-Parameter

Panel-Sichtbarkeit

Verwendung (Schnellstart)

Verbinden Sie den EA mit einem beliebigen MT5-Chart und aktivieren Sie den Algo-Handel.

Setzen Sie Lot / SL (pt) / TP (pt) / Layer Count.

Verwenden Sie BUY oder SELL für eine sofortige Marktausführung.

Für schwebende Aufträge:

Fill Up Price oder Low Price (oder verwenden Sie MKT quick fill),

Klicken Sie auf den gewünschten schwebenden Auftragstyp.

Verwalten Sie den Handel mit Close Buy / Close Sell / Close All.

Verwenden Sie RESET (Defaults), um die Standardeinstellungen sofort wiederherzustellen.

Eingaben (Main)

Handel / Sicherheit

InpMagic - Magische Zahl für dieses Panel

CloseOnlyThisEA - schließt nur von diesem EA eröffnete Trades

Abweichung - Slippage/Abweichung in Punkten

MaxAsyncOrders - maximale Anzahl von Batch-Orders pro Klick

InpDebug - Debug-Protokolle aktivieren

Standardwerte

VorgabeLot

VorgabeSL (pt)

VorgabeTP (pt)

DefaultCnt (Schichten)

Nachlaufender Stop

Start (pt)

Abstand (pt)

Schritt (pt)

UI/Layout

Schriftgröße, Feldbreite, Position, Abstand, Aktualisierungsverhalten

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 5

Konto-Typ: Netting & Absicherung

Symbole: Jedes vom Broker unterstützte Instrument

(Forex, Metalle, Indizes, Krypto, etc.)


Haftungsausschluss

Dieser EA ist ein manuelles Handelsausführungspanel, keine automatische Handelsstrategie und keine Gewinngarantie.

Der Handel beinhaltet ein Risiko. Testen Sie immer auf einem Demokonto und wenden Sie ein angemessenes Risikomanagement an.

Erweiterte Trailing Stop-Verwaltung hinzugefügt:

ON/OFF Toggle vom Panel aus

Parameter Start / Abstand / Schritt

Break-Even-Unterstützung (Abstand = 0)

Verbesserte Stabilität der Trailing-Logik und Makler-Stop/Freeze-Schutz.

Verbessertes UI-Layout:

Zweispaltige Einstellungen + Trailing-Bereich

Klarere Beschriftungen und Abstände

Verbesserte Statuspersistenz:

Trailing-Einstellungen werden jetzt pro Chart und Symbol gespeichert

Kleinere UI-Verfeinerungen und interne Optimierungen.


Empfohlene Produkte
Trade Control Panel
Jerry Jilun Anak Liban
Utilitys
Trade Control Panel Funktion Normale Ein-Klick-Funktion Alles schließen Alle schließen Gewinn Alle Verluste schließen Alle Pending Order schließen Alle Verkäufe schließen Close All Buy Weitergehende Ein-Klick-Funktion 1. teilweises Schließen der Verkaufspositionen nach Prozentsatz Mit dieser Funktion können Sie alle offenen Positionen nach dem gewünschten Prozentsatz teilweise schließen. Sie müssen nicht mehr für jede offene Position einen Teilschluss vornehmen. Manuelle Eingabe des gewünsch
Fox Wave Hidden TP and SL MT5
Zbynek Liska
Utilitys
Einfacher EA zum Schließen von Positionen mit Gewinn oder Verlust. Alle Positionen eines Chartsymbols werden separat gezählt. Einstellungen: TPforSymbol - legen Sie den Gewinnbetrag fest, der angibt, wann alle Positionen für das Symbol des Charts geschlossen werden sollen. Swap und Kommission verringern Ihren Gewinn. SLforSymbol - stellen Sie den SL-Betrag ein, um den SL für jede Position für das Symbol des Charts anzugeben. Swap und Kommission erhöhen Ihren Verlust. SLforSyblol ist immer unter
Panel Trade Basic
Juan Pablo Sanchez Correa
Utilitys
Panel Trade Basic ist ein kompaktes, funktionales Panel für den schnellen Handel vom Chart aus. Führen Sie KAUF-, VERKAUFS- und LIMIT-Aufträge aus und schließen Sie Positionen mit einem einzigen Klick oder Tastendruck. Steuern Sie Losgröße, Stop-Loss und Take-Profit sofort, ohne Menüs oder Komplikationen. Schwebendes und verschiebbares Panel. Markt- und schwebende Aufträge. Hotkeys für den Handel. Visualisierung von P&L und Margin in Echtzeit. Ideal für manuelle Händler, die Geschwindigkeit un
Automated Trading Psychology EA
Shingirayi Mari
Utilitys
Der einzige EA für TRADING PSYCHOLOGY:Disziplin, Mindset Training & Risikokontrolle Checklist-Enforced Trading (Keine Trades erlaubt, bis Strategie-Checkliste erfüllt ist) 1-Click Revenge Trade Blocker (Automatisches Einfrieren des Kontos nach Verlusten) Overtrading Circuit Breaker(Hartes tägliches Handelslimit) Neuroplastizitätstraining (Gewohnheiten von Einzelhändlern werden in institutionelle Disziplin umgewandelt) Institutionelle Risikoprotokolle (Auto SL/TP, Positionsgröße, täg
Precision Data Extractor ATR
Darian Michael Peelar
Utilitys
Wir stellen den Precision Data Extractor vor : ATR , ein MQL5-Dienstprogramm, das für Händler, Analysten und Quants entwickelt wurde, die genaue historische Daten zum Aufbau robuster Datensätze benötigen. Mit diesem Tool können Sie selektiv historische Preis- und Indikatordaten - Average True Range (ATR ) - aus mehreren Zeitrahmen und Zeiträumen abrufen und diese dann in einem CSV-Format speichern, so dass sie leicht in maschinelle Lernmodelle , Handelsalgorithmen oder tiefgreifende Marktanalyse
Rosy Pro Panel MT5
Theresia Yovitha Herwanda
5 (1)
Utilitys
DEMO hier herunterladen https://www.mql5.com/en/blogs/post/759772 Ein ultimatives Panel, das Sie noch nie gesehen haben. Kompaktes und schönes Handels-Panel mit großem Total P/L und dessen Prozentanzeige. Gruppen für die Zusammenfassung von Trades verfügbar: Ticket, Symbol, Typ, Kategorie und Magie. Das Feld Durchschnittspreis hilft Ihnen, den Durchschnittspreis und die Richtung Ihres Handels zu kennen. Legen Sie die Magie und den Kommentar zu Ihrem Handel auf einfache Weise fest. Gruppieren Si
EA Close position at server time
Abdullah Kamauseng
Utilitys
Dieser EA hilft Händlern, ihre offenen Positionen zu einer bestimmten MT5-Serverzeit vor den Nachrichten oder vor dem Ende des H4-Zeitrahmens der New Yorker Morgensitzung zu schließen, um ihren Gewinn zu schützen oder unerwartete Verluste zu vermeiden. Die Standard-Einstellung ist 19:30 (HH:MM) und Sie können nach Bedarf anpassen, um Handelsstrategien zu passen. Es ist sehr benutzerfreundlich, da es nur einen einzigen Eingabeparameter enthält, um die Zeit anzugeben, zu der die Position geschloss
Spread Costs and Swap Benefits
Yupeng Xiao
Utilitys
Die Spread-Kosten beziehen sich auf die Höhe des Verlusts, der durch den Spread verursacht wird, und die Swap-Vorteile auf die Höhe der Erträge, die durch Overnight-Positionen erzielt werden. Spread Costs ist ein wichtiger Indikator für kurzfristige Trader, insbesondere für Scalping Trader, und Swap Benefits ist ein wichtiger Indikator für langfristige Trader. Da die Spreads und Swaps auf der MetaTrader 5-Plattform alle in Punkten ausgedrückt werden, müssen wir sie in den Betrag umrechnen, der i
Data Downloader For MT5
Mounir Cheikh
Utilitys
Mit diesem Tool können Sie die historischen Daten (Open, High, Low, Close, Volume) für jedes Finanzinstrument in Ihrem MetaTrader 5 exportieren. Sie können mehrere Symbole und TimeFrames in der gleichen csv-Datei herunterladen. Außerdem können Sie die Häufigkeit des Downloads festlegen (alle 5 Minuten, 60 Minuten usw.). Sie müssen nicht viele Charts öffnen, um die letzten Daten zu erhalten, das Tool lädt die Daten direkt herunter. Die CSV-Datei wird in einem Ordner gespeichert: \MQL5\Files . So
Bright Night MT5
Marat Baiburin
1 (2)
Experten
helle Nacht ist ein vollautomatischer Berater für die Arbeit am Forex-Markt in ruhigen Stunden. Another 1 copies will be sold for $599. Next price 699$ Überwachung der Arbeit des Beraters: https://www.mql5.com/en/users/bayburinmarat/seller Richtige GMT-Einstellung: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/743531 Wie wir wissen, hat sich der Spread auf dem Devisenmarkt in letzter Zeit nachts ausgeweitet, manchmal bis zu unangemessenen Grenzen. Manchmal kann ein Spread einen potenziell profitablen Trad
MarSe MT5
Roman Gergert
Experten
Dieser Expert Advisor verwendet zusätzliche Filter, um den Trend zu bestimmen. Er schützt Aufträge mit Hilfe von Locking. Der Roboter verwendet Martingale. Dieser EA verwendet schwebende Aufträge. Früher oder später kann Martingale die Einlage verlieren, es wird empfohlen, den Handel des EA zu kontrollieren, während der Markt analysiert wird. Der EA handelt auf jedem Symbol. Die empfohlene Mindesteinlage beträgt $1000 (es ist besser, mit einem Cent-Konto zu beginnen). Der EA arbeitet auf dem M1-
Equity and Balance Account Protector
Anton Frederic Burmester
Utilitys
Sie wollen Ihr persönliches Handelskonto oder das Konto einer Prop-Trading-Firma nicht wegen eines einfachen Margin-Calls oder eines überschrittenen Verlustlimits riskieren oder verlieren? Dann ist dieser Utility Expert Advisor die Lösung für Sie! Dieser Expert Advisor überwacht Ihr Konto Equity oder Balance oder sogar beides! Wenn das Eigenkapital und/oder der Saldo unter die von Ihnen definierten Stop-Limits fallen, schließt der EA alle Ihre Positionen und hält Sie so auf Kurs. Optionen und
Synchronizer
PATRICK PAARSCH
Utilitys
Dieser Expert Advisor überwacht alle offenen Positionen auf allen Symbolen in MetaTrader 5. Sobald ein Stop Loss (SL) oder Take Profit (TP) bei einer beliebigen Position manuell gesetzt oder verändert wird, übernimmt der EA diesen Wert automatisch für alle anderen offenen Positionen – unabhängig vom Symbol oder Ordertyp (Buy/Sell). So bleiben alle SL- und TP-Level stets synchronisiert. Perfekt für mobiles Trading über Tablet oder Smartphone!
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
JOHN EA - MANUELLER HANDELSASSISTENT Professionelles Tool für Ordermanagement und Risikokontrolle PRODUKTÜBERSICHT JOHN EA ist ein manueller Handelsassistent, der Sie bei der effizienten Verwaltung mehrerer ausstehender Aufträge im MetaTrader 5 unterstützt. Es handelt sich hierbei NICHT um einen automatisierten Handelsroboter - Sie behalten die vollständige Kontrolle über alle Handelsentscheidungen, während der EA fortschrittliche Ordermanagement-Tools, Risikomanagement-Funktionen und Überwach
FREE
Telegram Broadcast DEMO MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Das TELEGRAM BROADCAST Dienstprogramm hilft Ihnen, Ihren Handel sofort im Telegram-Kanal zu veröffentlichen. Wenn Sie schon lange Ihren Telegram-Kanal mit FOREX-Signalen erstellen wollten, dann ist dies, was Sie brauchen. ACHTUNG! Dies ist eine DEMO-Version, es hat Einschränkungen - Senden von Nachrichten nicht mehr als 1 Mal in 300 Sekunden . Bezahlte Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/46865 https://t.me/moneystrategy_mql TELEGRAM BROADCAST kann Nachrichten senden: Eröffnen u
FREE
Hukan Stand Alone
Atsushi Tokuno
Utilitys
Hukan" ist ein japanisches Wort und bedeutet "Falkenauge", und dieses System ist eine Software, die es Ihnen ermöglicht, den gesamten MT5 mit dem Auge eines Falken zu überwachen. Sie können den Echtzeit-Chart des Systems überprüfen, indem Sie auf den Link klicken (Forex, Rohstoffe, Bitcoin, Aktien-CFDs, etc.) Kurze Periode Lange Periode Aktien-CFD Dieses Produkt bietet alle Funktionen, die ich für den Handel in einem einzigen System für notwendig erachte. Wenn Sie es mit einem auf der Dow-The
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitys
Stellen Sie sich vor, Sie fliegen ein echtes Flugzeug, ohne jemals einen Flugsimulator betreten zu haben. Genauso ist es beim Handel. Sie müssen Ihre Strategie simulieren, bevor Sie sie auf einem realen Markt anwenden können. Es ist gut, wenn Sie die Dinge schnell simulieren können, bevor Sie überhaupt einen Markt betreten, oder bevor Sie ein automatisiertes System entwickeln. Die Leute haben nicht den ganzen Tag Zeit, um auf einen Chart mit einem höheren Zeitrahmen zu starren, bis das Einstiegs
FREE
Close All Pro MT5 Fast PnL Control
Adnan Latif
Utilitys
Close All Pro MT5 - Fast PnL Control ist ein leistungsfähiges MT5-Handelsverwaltungsprogramm, das Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Trades gibt. Mit einem einzigen Klick können Sie alle MT5-Aufträge schließen, Gewinne und Verluste in Echtzeit überwachen und Ihre schwebende PnL direkt über ein übersichtliches Chart-Panel verwalten. Das Tool ist leichtgewichtig, reaktionsschnell und wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, Zeit zu sparen, emotionalen Stress zu reduzieren und den Fokus zu bewahr
Orders Executor
Claudio Aguiar De Aragao
Utilitys
Wir stellen Ihnen Orders Executor vor, Ihren leistungsstarken und effizienten Handelsbegleiter, der für die nahtlose Ausführung von Aufträgen   direkt aus einer benutzerdefinierten Textdatei entwickelt wurde. Dieses innovative Handelstool optimiert Ihren Handelsprozess und bietet eine bequeme und automatisierte Lösung für die präzise und schnelle Ausführung von Geschäften. Hauptmerkmale: **Textdatei-Integration:**    Orders Executor ist darauf ausgelegt, Aufträge mühelos aus einer Nur-Text-Da
Sapphire Strat Maker Alt
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Experten
Sapphire Strat Maker Alt ist ein EA-Builder ( Expert Advisor Builder) . Mit ihm können Sie auf einfache Weise neue Strategien erstellen und sie optimieren, um die besten Parameter zu finden, die Ihre Ergebnisse maximal verbessern. Das Ziel ist es, die Fähigkeiten von MQL5 für jeden zugänglich zu machen, auch wenn Sie keine Ahnung von Programmierung haben. Sehen Sie sich die Pro Version an, indem Sie hier klicken - Sapphire Strat Maker . Mit diesem Expert Advisor können Sie Strategien erstellen,
FREE
Smart EA Summary
Abderrahmane Benali
Utilitys
Smart EA Summary MT5 - EA Profit Panel nach magischer Zahl Betreiben Sie mehrere Expert Advisors und wollen Sie deren individuelle Performance verfolgen? Smart EA Summary ist ein intelligentes visuelles Tool, das den Nettogewinn/Verlust aller abgeschlossenen Trades, gruppiert nach Magic Number und Symbol, direkt auf Ihrem Chart in einem übersichtlichen, reaktionsschnellen Panel anzeigt. Klicken Sie hier für die MT4-Version * Einführungsangebot : der aktuelle Preis beträgt nur 49 USD Nach den e
Telegram Trade Manager For MT5
Ebunoluwa Abimb Owodunni
Utilitys
All in one Multipurpose Telegram Trade Management , Verwalten und Kopieren von Trades unterwegs aus Telegram Pro Version MT4:  www.mql5.com/en/market/product/85691 Ausführen von Trades auf dem Handy mit schneller Ausführung Wenn Sie nicht auf dem Desktop MT5 sind, oder den Markt mit einem mobilen Gerät scalpieren, oder wenn Sie Trades von Telegram-Gruppen kopieren müssen, während Sie weg sind, oder wenn Sie andere Aktivitäten durchführen, ist der Telegram EA Manager ein effektives Werkzeug, u
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Experten
️ Trade Manager oneclick ( Reverse Trade, Partial Close, Breakeven, Close All Running Trade ) control - Smart Manual Trade Control für MT5 Trade Manager oneclick control ist ein leistungsfähiges und dennoch leichtgewichtiges Handelsverwaltungsprogramm, das für manuelle Händler entwickelt wurde, die eine präzise Kontrolle über ihre offenen Positionen wünschen - direkt vom MT5-Chart aus. Dieser EA öffnet oder schließt Trades nicht automatisch basierend auf einer Strategie. Er bietet lediglich E
FREE
Maemamia Scalping Beta
Erdem Kuyumcu
Experten
Diese Strategie verwendet Differenzen zwischen gleitenden Durchschnittswerten und wird durch den RSI unterstützt. Es kann verwendet werden, halbautomatische Handelssysteme, Absicherung, und die Paar-Handel. Im Paarhandel ı verwendet diese Strategie für eine lange Zeit auf der Suche nach guten Long-und Short-Chancen. Hauptmerkmale: Smart Moving Average Spreads : Nutzen Sie die duale Strategie von EMA und SMA, um sich dynamisch an Markttrends anzupassen und zeitnahe und präzise Handelseinstiege z
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Experten
Verwandeln Sie jede Handelsstrategie in eine Positionshandelsstrategie oder handeln Sie mit den bewährten RSI- und ADR-basierten Positionshandelsstrategien, einschließlich eines automatisierten Drawdown-Kontrollsystems für Positionen, die sich gegen Sie entwickeln. Dieser EA ist eine Weiterentwicklung und Vereinfachung des MRA EA, der seit vielen Jahren für Positionshandelsstrategien verwendet wird, die auf der Market Structure Trader-Website gelehrt werden. In meinem Profil finden Sie einen Li
Minions Labs Recalibrator
Flavio Javier Jarabeck
5 (1)
Utilitys
Wieder einmal haben wir es geschafft! Stellen Sie sich einen schnelleren und reibungsloseren Weg vor, um JEDEN Indikator zu rekalibrieren, indem Sie nur offensichtliche und intuitive Mausklicks verwenden, in Echtzeit, wirklich schnell, mit echten Ergebnissen in Ihrem Chart direkt nach dem Klick... Anstelle des langweiligen "Öffnen Sie den Einstellungsdialog / Ändern Sie eine Einstellung / Klicken Sie auf OK / Schauen Sie, was auf dem Chart passiert...", und wiederholen Sie dann diesen Prozess en
Fx Filter Ai
J Gomat
Experten
Nur die ersten 5 Kopien werden 50$ kosten und dann wird es zu seinem ursprünglichen Preis umgewandelt werden. Fx Filter Ai ist ein Expert Advisor speziell für den Handel Währungspaar EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD . Deposit $1000 in diesem Roboter und geben Gewinn bis zu $75.000 in 6Monat. Der Betrieb basiert auf der Eröffnung von Aufträgen mit dem Force Index und Moving Average Indikator. Dieser Roboter kann gut in der EURUSD durchführen. Verwenden Sie Standard-Einstellung Wert auf diesem Robot
Telegram Broadcast MT5
Volodymyr Hrybachov
3.67 (3)
Utilitys
Das Dienstprogramm TELEGRAM BROADCAST hilft Ihnen, Ihren Handel sofort auf dem Telegram-Kanal zu veröffentlichen. Wenn Sie schon lange Ihren eigenen Telegram-Kanal mit FOREX-Signalen erstellen wollten, dann ist dies das Richtige für Sie. TELEGRAM BROADCAST kann Nachrichten senden: Eröffnung und Abschluss von Geschäften; Platzieren und Löschen ausstehender Bestellungen; Änderung von Stop-Loss und Take-Provision (letzte Order); Stop-Loss und Take-Prov ausgelöst; Aktivierung und Löschung einer Pe
Advanced ORB Gold
Dodong Christian Arnon
Experten
Empfohlener Broker > https://tickmill.link/3Y1QeAK&amp ;nbsp ADVANCED ORB Retest EA v4.2 - Advanced Recovery System LAUNCH PRICE: $89 | Erhöht sich alle 5 Verkäufe um 50% - Sichern Sie sich jetzt! Smart Trading System mit intelligentem Schutz Professionelle M30/H1 Opening Range Breakout Strategie, ausgestattet mit #SmartRecovery und #AutoRecoverySystem , das die Losgröße bei SL-Treffern verdoppelt, bis der Gewinn erreicht ist - entwickelt, um Verluste intelligent auszugleichen, ohne Overtra
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (105)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Utilitys
Crypto Ticks für MetaTrader 5 – Echtzeit-Krypto-Tickdaten und Orderbuch-Integration Überblick Crypto Ticks streamt Echtzeit-Tickdaten und Orderbuch-Tiefe von führenden Krypto-Börsen direkt in MetaTrader 5. Entwickelt für Trader, die präzise Marktdaten für Scalping, Algorithmen und Strategie-Tests benötigen. Unterstützte Börsen Binance: Spot (inkl. Orderbuch im aktiven Chart) und Futures (mehrere Symbole unterstützt) KuCoin: Spot und Futures (Orderbuch im Chart) Bybit: Futures und Inverse Future
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Utilitys
Strategy Builder bietet eine unglaubliche Menge an Funktionalität. Er kombiniert ein Handels-Panel mit konfigurierbarer Automatisierung (Indikatoren in einen EA umwandeln), Echtzeit-Statistiken (Gewinn & Draw Down) plus automatische Optimierung von SL, TP/Exit, Handelszeiten, Indikator-Eingaben. Mehrere Indikatoren können in einem einzigen Alarm/Handelssignal kombiniert werden und können benutzerdefinierte Indikatoren enthalten, auch wenn sie nur eine ex4-Datei haben oder vom Markt gekauft wurd
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
