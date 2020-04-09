Trading Panel GoldBurstPad Pro MT5
- 유틸리티
- Michael Pieter George Daada
- 버전: 1.0
- 활성화: 10
GoldBurst Pad Pro MT5 엔트리 패널
GoldBurst Pro는 속도, 통제력, 그리고 깔끔한 체결을 요구하는 트레이더를 위해 설계된
MetaTrader 5용 **전문 수동 트레이드 패널(Expert Advisor)**입니다.
이것은 자동 수익 로봇이 아닙니다.
차트에서 직접 트레이딩 플랜을 더 빠르고 일관되게 실행할 수 있도록 돕는 정밀 체결 도구입니다.
로트 사이즈, SL/TP(포인트), 레이어 수를 미리 설정한 후
세팅이 완성되면 한 번의 클릭으로 즉시 실행할 수 있습니다.
스캘핑, 단타(Intraday), 빠른 시장 환경,
반복적인 주문 창을 피하고 싶은 규율 있는 수동 트레이더에게 이상적입니다.
주요 기능 (Key Features)
1) 원클릭 실행 (One-Click Execution)
사전 설정된 로트, SL, TP, 레이어 기준으로
즉시 BUY / SELL 실행
2) 다중 엔트리 레이어링 (Multi-Entry Layering)
한 번의 클릭으로 여러 시장가 주문 전송
(스케일 인 / 레이어링)
3) 간편한 지정가 주문 (Pending Orders Made Easy)
빠른 가격 입력 필드: Up Price / Low Price
지원 주문 유형:
-
Buy Limit / Sell Limit
-
Buy Stop / Sell Stop
스마트 검증 기능:
브로커의 Stop / Freeze 규칙이 충족될 때만 버튼 활성화
4) 빠른 청산 컨트롤 (Fast Close Controls)
-
Close All
-
Close Buy
-
Close Sell
선택적 안전 필터:
이 EA(Magic Number)로 열린 포지션만 청산 가능
5) 자동 SL/TP 적용 (Auto SL/TP Attachment)
이 패널로 열린 모든 유효 포지션에
SL/TP 자동 적용
6) 트레일링 스탑 관리 (신규 기능)
패널에서 직접 ON / OFF 제어 가능
조정 가능 항목:
-
Start (pt): 트레일링 시작 전 최소 수익 거리
-
Distance (pt): 현재 가격 기준 SL 거리
-
Step (pt): 최소 SL 이동 폭 (노이즈 방지)
브레이크이븐(BE) 로직 지원
(Distance = 0)
7) 상태 박스 (실시간 모니터링)
-
오픈 포지션 수 (Buy / Sell)
-
지정가 주문 수
-
부동 손익 (Floating P/L)
-
금일 청산 손익 (Closed P/L – Today)
-
계좌 잔액 / 에퀴티 / 프리 마진 (컴팩트 표시)
8) 완전 숨김 / 표시 (True Hide / Show)
패널을 완전히 숨기고
차트에는 작은 토글 버튼만 유지
9) 설정 자동 저장 (Persistent Settings)
차트 및 심볼별로 마지막 설정 자동 저장:
-
로트, SL/TP, 레이어
-
지정가 가격
-
트레일링 파라미터
-
패널 표시 상태
사용 방법 (Quick Start)
-
MT5 차트에 EA를 적용하고 Algo Trading 활성화
-
Lot / SL(pt) / TP(pt) / 레이어 수 설정
-
BUY 또는 SELL 클릭 → 즉시 시장가 실행
-
지정가 주문 시:
-
Up Price 또는 Low Price 입력 (또는 MKT 빠른 입력)
-
원하는 지정가 주문 유형 클릭
-
-
Close Buy / Close Sell / Close All로 포지션 관리
-
RESET(Defaults) 버튼으로 기본값 즉시 복원
입력값 (Inputs – Main)
거래 / 안전
-
InpMagic – 패널 전용 매직 넘버
-
CloseOnlyThisEA – 이 EA로 열린 거래만 청산
-
Deviation – 슬리피지/허용 오차 (포인트)
-
MaxAsyncOrders – 클릭당 최대 배치 주문 수
-
InpDebug – 디버그 로그 활성화
기본값 (Defaults)
-
DefaultLot
-
DefaultSL (pt)
-
DefaultTP (pt)
-
DefaultCnt (레이어 수)
트레일링 스탑
-
Start (pt)
-
Distance (pt)
-
Step (pt)
UI / 레이아웃
-
폰트 크기
-
패널 너비
-
위치
-
간격
-
새로고침 동작
호환성 (Compatibility)
-
플랫폼: MetaTrader 5
-
계좌 유형: Netting / Hedging
-
심볼: 브로커 지원 모든 상품
(Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등)
면책 조항 (Disclaimer)
이 EA는 수동 거래 실행 패널이며
자동 매매 전략이나 수익 보장을 제공하지 않습니다.
트레이딩에는 위험이 따릅니다.
반드시 데모 계좌에서 테스트하고
적절한 리스크 관리를 적용하십시오.
업데이트 내용
고급 트레일링 스탑 관리 추가
-
패널에서 ON / OFF 토글
-
Start / Distance / Step 파라미터
-
브레이크이븐(BE) 지원 (Distance = 0)
-
브로커 Stop / Freeze 보호 강화 및 안정성 개선
UI 개선
-
설정 + 트레일링 2열 레이아웃
-
더 명확한 라벨과 간격
설정 저장 개선
-
트레일링 설정이 차트 및 심볼별로 저장
-
경미한 UI 개선 및 내부 최적화
⚠️ 중요 공지
과도한 주문 실행(오버 엔트리)을 피하십시오.
짧은 시간 내에 너무 많은 주문을 실행하거나 공격적인 일괄 주문 실행을 사용할 경우, 브로커의 거래 정책을 위반할 수 있습니다.
일부 브로커는 Expert Advisor(EA)를 통한 거래를 차단하는 등 서버 차원의 제한을 적용할 수 있습니다.
브로커 서버에 의해 EA 거래가 차단되는 경우, 이는 EA 자체로는 해결할 수 없습니다.
이 경우 EA 실행을 허용하는 다른 거래 계정 또는 다른 브로커로 변경해야 합니다.
브로커의 규칙 및 정책을 준수하는 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.