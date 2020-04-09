Trading Panel GoldBurstPad Pro MT5

GoldBurst Pad Pro MT5 엔트리 패널

GoldBurst Pro는 속도, 통제력, 그리고 깔끔한 체결을 요구하는 트레이더를 위해 설계된

MetaTrader 5용 **전문 수동 트레이드 패널(Expert Advisor)**입니다.

이것은 자동 수익 로봇이 아닙니다.

차트에서 직접 트레이딩 플랜을 더 빠르고 일관되게 실행할 수 있도록 돕는 정밀 체결 도구입니다.

로트 사이즈, SL/TP(포인트), 레이어 수를 미리 설정한 후

세팅이 완성되면 한 번의 클릭으로 즉시 실행할 수 있습니다.

스캘핑, 단타(Intraday), 빠른 시장 환경,

반복적인 주문 창을 피하고 싶은 규율 있는 수동 트레이더에게 이상적입니다.

주요 기능 (Key Features)

1) 원클릭 실행 (One-Click Execution)

사전 설정된 로트, SL, TP, 레이어 기준으로

즉시 BUY / SELL 실행

2) 다중 엔트리 레이어링 (Multi-Entry Layering)

한 번의 클릭으로 여러 시장가 주문 전송

(스케일 인 / 레이어링)

3) 간편한 지정가 주문 (Pending Orders Made Easy)

빠른 가격 입력 필드: Up Price / Low Price

지원 주문 유형:

Buy Limit / Sell Limit

Buy Stop / Sell Stop

스마트 검증 기능:

브로커의 Stop / Freeze 규칙이 충족될 때만 버튼 활성화

4) 빠른 청산 컨트롤 (Fast Close Controls)

Close All

Close Buy

Close Sell

선택적 안전 필터:

이 EA(Magic Number)로 열린 포지션만 청산 가능

5) 자동 SL/TP 적용 (Auto SL/TP Attachment)

이 패널로 열린 모든 유효 포지션에

SL/TP 자동 적용

6) 트레일링 스탑 관리 (신규 기능)

패널에서 직접 ON / OFF 제어 가능

조정 가능 항목:

Start (pt) : 트레일링 시작 전 최소 수익 거리

Distance (pt) : 현재 가격 기준 SL 거리

Step (pt): 최소 SL 이동 폭 (노이즈 방지)

브레이크이븐(BE) 로직 지원

(Distance = 0)

7) 상태 박스 (실시간 모니터링)

오픈 포지션 수 (Buy / Sell)

지정가 주문 수

부동 손익 (Floating P/L)

금일 청산 손익 (Closed P/L – Today)

계좌 잔액 / 에퀴티 / 프리 마진 (컴팩트 표시)

8) 완전 숨김 / 표시 (True Hide / Show)

패널을 완전히 숨기고

차트에는 작은 토글 버튼만 유지

9) 설정 자동 저장 (Persistent Settings)

차트 및 심볼별로 마지막 설정 자동 저장:

로트, SL/TP, 레이어

지정가 가격

트레일링 파라미터

패널 표시 상태

사용 방법 (Quick Start)

MT5 차트에 EA를 적용하고 Algo Trading 활성화 Lot / SL(pt) / TP(pt) / 레이어 수 설정 BUY 또는 SELL 클릭 → 즉시 시장가 실행 지정가 주문 시: Up Price 또는 Low Price 입력 (또는 MKT 빠른 입력)

원하는 지정가 주문 유형 클릭 Close Buy / Close Sell / Close All로 포지션 관리 RESET(Defaults) 버튼으로 기본값 즉시 복원

입력값 (Inputs – Main)

거래 / 안전

InpMagic – 패널 전용 매직 넘버

CloseOnlyThisEA – 이 EA로 열린 거래만 청산

Deviation – 슬리피지/허용 오차 (포인트)

MaxAsyncOrders – 클릭당 최대 배치 주문 수

InpDebug – 디버그 로그 활성화

기본값 (Defaults)

DefaultLot

DefaultSL (pt)

DefaultTP (pt)

DefaultCnt (레이어 수)

트레일링 스탑

Start (pt)

Distance (pt)

Step (pt)

UI / 레이아웃

폰트 크기

패널 너비

위치

간격

새로고침 동작

호환성 (Compatibility)

플랫폼: MetaTrader 5

계좌 유형: Netting / Hedging

심볼: 브로커 지원 모든 상품

(Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등)

면책 조항 (Disclaimer)

이 EA는 수동 거래 실행 패널이며

자동 매매 전략이나 수익 보장을 제공하지 않습니다.

트레이딩에는 위험이 따릅니다.

반드시 데모 계좌에서 테스트하고

적절한 리스크 관리를 적용하십시오.

업데이트 내용

고급 트레일링 스탑 관리 추가

패널에서 ON / OFF 토글

Start / Distance / Step 파라미터

브레이크이븐(BE) 지원 (Distance = 0)

브로커 Stop / Freeze 보호 강화 및 안정성 개선

UI 개선

설정 + 트레일링 2열 레이아웃

더 명확한 라벨과 간격

설정 저장 개선

트레일링 설정이 차트 및 심볼별로 저장

경미한 UI 개선 및 내부 최적화





⚠️ 중요 공지

과도한 주문 실행(오버 엔트리)을 피하십시오.

짧은 시간 내에 너무 많은 주문을 실행하거나 공격적인 일괄 주문 실행을 사용할 경우, 브로커의 거래 정책을 위반할 수 있습니다.

일부 브로커는 Expert Advisor(EA)를 통한 거래를 차단하는 등 서버 차원의 제한을 적용할 수 있습니다.

브로커 서버에 의해 EA 거래가 차단되는 경우, 이는 EA 자체로는 해결할 수 없습니다.

이 경우 EA 실행을 허용하는 다른 거래 계정 또는 다른 브로커로 변경해야 합니다.

브로커의 규칙 및 정책을 준수하는 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다.