Trading Panel GoldBurstPad Pro MT5
- Utilidades
- Michael Pieter George Daada
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Berikut terjemahan bahasa Spanyol (Español) yang profesional dan akurat, mempertahankan terminologi teknis MetaTrader 5:
Panel de Entrada GoldBurst Pro MT5
GoldBurst Pro es un panel profesional de trading manual (Expert Advisor) para MetaTrader 5, diseñado para traders que exigen velocidad, control y ejecución limpia.
Esto NO es un robot de beneficios automáticos.
Es una herramienta de ejecución de precisión que le ayuda a ejecutar su plan de trading más rápido y de forma más consistente, directamente desde el gráfico.
Prepare con antelación el tamaño del lote, SL/TP (en puntos) y el número de capas;
cuando su configuración esté lista, ejecute instantáneamente con un solo clic.
Ideal para scalping, trading intradía, mercados rápidos y traders manuales disciplinados que desean evitar ventanas de órdenes repetitivas.
Características Principales
1) Ejecución con Un Solo Clic
BUY / SELL instantáneo basado en Lote, SL, TP y Capas preconfigurados.
2) Entrada Múltiple por Capas (Órdenes en Lote)
Envía múltiples órdenes de mercado con un solo clic
(escalado de entradas / layering).
3) Órdenes Pendientes Simplificadas
Campos rápidos de precio: Up Price y Low Price
Soportadas:
-
Buy Limit / Sell Limit
-
Buy Stop / Sell Stop
Validación inteligente:
los botones de órdenes pendientes solo se activan cuando se cumplen las reglas de stop/freeze del bróker.
4) Controles de Cierre Rápido
-
Close All
-
Close Buy
-
Close Sell
Filtro de seguridad opcional:
cerrar solo las posiciones abiertas por este EA (Magic Number).
5) Asignación Automática de SL/TP
Adjunta automáticamente SL/TP a las posiciones elegibles abiertas desde este panel.
6) Gestión de Trailing Stop (NUEVO)
Control ON / OFF del trailing directamente desde el panel.
Parámetros ajustables:
-
Start (pt) – distancia de beneficio desde la entrada antes de iniciar el trailing
-
Distance (pt) – distancia del SL desde el precio actual
-
Step (pt) – movimiento mínimo del SL (anti-ruido)
Soporta lógica Break-Even
(Distance = 0).
7) Caja de Estado (Monitoreo en Vivo)
-
Número de posiciones abiertas (Buy / Sell)
-
Número de órdenes pendientes
-
P/L flotante
-
P/L cerrado (Hoy)
-
Balance / Equity / Margen Libre (vista compacta)
8) Ocultar / Mostrar Real (True Hide / Show)
Oculta completamente el panel y mantiene solo un botón compacto de alternancia en el gráfico.
9) Configuración Persistente
Guarda automáticamente las últimas configuraciones por gráfico y símbolo:
-
Lote, SL/TP, capas
-
Precios pendientes
-
Parámetros de trailing
-
Visibilidad del panel
Cómo Usar (Inicio Rápido)
-
Adjunte el EA a cualquier gráfico MT5 y habilite Algo Trading.
-
Configure Lote / SL (pt) / TP (pt) / Número de Capas.
-
Use BUY o SELL para ejecución inmediata a mercado.
-
Para órdenes pendientes:
-
Complete Up Price o Low Price (o use el llenado rápido MKT),
-
Haga clic en el tipo de orden pendiente deseado.
-
-
Gestione las operaciones con Close Buy / Close Sell / Close All.
-
Use RESET (Defaults) para restaurar los valores por defecto al instante.
Parámetros (Inputs – Principal)
Trading / Seguridad
-
InpMagic – Número mágico para este panel
-
CloseOnlyThisEA – cerrar solo operaciones abiertas por este EA
-
Deviation – deslizamiento/desviación en puntos
-
MaxAsyncOrders – máximo de órdenes en lote por clic
-
InpDebug – habilitar registros de depuración
Valores por Defecto
-
DefaultLot
-
DefaultSL (pt)
-
DefaultTP (pt)
-
DefaultCnt (capas)
Trailing Stop
-
Start (pt)
-
Distance (pt)
-
Step (pt)
UI / Diseño
-
Tamaño de fuente
-
Ancho del panel
-
Posición
-
Espaciado
-
Comportamiento de actualización
Compatibilidad
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Tipo de cuenta: Netting y Hedging
-
Símbolos: cualquier instrumento soportado por el bróker
(Forex, Metales, Índices, Cripto, etc.)
Aviso Legal (Disclaimer)
Este EA es un panel de ejecución manual, no una estrategia de trading automática ni una garantía de beneficios.
El trading implica riesgo.
Pruebe siempre en una cuenta demo y aplique una gestión de riesgo adecuada.
Mejoras Recientes
Gestión Avanzada de Trailing Stop
-
Interruptor ON / OFF desde el panel
-
Parámetros Start / Distance / Step
-
Soporte Break-Even (Distance = 0)
-
Mayor estabilidad de la lógica de trailing y protección frente a reglas de stop/freeze del bróker
Interfaz de Usuario Mejorada
-
Diseño de dos columnas: Configuración + Trailing
-
Etiquetas y espaciado más claros
Persistencia de Estado Mejorada
-
Las configuraciones de trailing ahora se guardan por gráfico y símbolo
-
Ajustes menores de UI y optimizaciones internas