Trading Panel GoldBurstPad Pro MT5

Panel de Entrada GoldBurst Pro MT5

GoldBurst Pro es un panel profesional de trading manual (Expert Advisor) para MetaTrader 5, diseñado para traders que exigen velocidad, control y ejecución limpia.

Esto NO es un robot de beneficios automáticos.

Es una herramienta de ejecución de precisión que le ayuda a ejecutar su plan de trading más rápido y de forma más consistente, directamente desde el gráfico.

Prepare con antelación el tamaño del lote, SL/TP (en puntos) y el número de capas;

cuando su configuración esté lista, ejecute instantáneamente con un solo clic.

Ideal para scalping, trading intradía, mercados rápidos y traders manuales disciplinados que desean evitar ventanas de órdenes repetitivas.

Características Principales

1) Ejecución con Un Solo Clic

BUY / SELL instantáneo basado en Lote, SL, TP y Capas preconfigurados.

2) Entrada Múltiple por Capas (Órdenes en Lote)

Envía múltiples órdenes de mercado con un solo clic

(escalado de entradas / layering).

3) Órdenes Pendientes Simplificadas

Campos rápidos de precio: Up Price y Low Price

Soportadas:

Buy Limit / Sell Limit

Buy Stop / Sell Stop

Validación inteligente:

los botones de órdenes pendientes solo se activan cuando se cumplen las reglas de stop/freeze del bróker.

4) Controles de Cierre Rápido

Close All

Close Buy

Close Sell

Filtro de seguridad opcional:

cerrar solo las posiciones abiertas por este EA (Magic Number).

5) Asignación Automática de SL/TP

Adjunta automáticamente SL/TP a las posiciones elegibles abiertas desde este panel.

6) Gestión de Trailing Stop (NUEVO)

Control ON / OFF del trailing directamente desde el panel.

Parámetros ajustables:

Start (pt) – distancia de beneficio desde la entrada antes de iniciar el trailing

Distance (pt) – distancia del SL desde el precio actual

Step (pt) – movimiento mínimo del SL (anti-ruido)

Soporta lógica Break-Even

(Distance = 0).

7) Caja de Estado (Monitoreo en Vivo)

Número de posiciones abiertas (Buy / Sell)

Número de órdenes pendientes

P/L flotante

P/L cerrado (Hoy)

Balance / Equity / Margen Libre (vista compacta)

8) Ocultar / Mostrar Real (True Hide / Show)

Oculta completamente el panel y mantiene solo un botón compacto de alternancia en el gráfico.

9) Configuración Persistente

Guarda automáticamente las últimas configuraciones por gráfico y símbolo:

Lote, SL/TP, capas

Precios pendientes

Parámetros de trailing

Visibilidad del panel

Cómo Usar (Inicio Rápido)

Adjunte el EA a cualquier gráfico MT5 y habilite Algo Trading. Configure Lote / SL (pt) / TP (pt) / Número de Capas. Use BUY o SELL para ejecución inmediata a mercado. Para órdenes pendientes: Complete Up Price o Low Price (o use el llenado rápido MKT),

Haga clic en el tipo de orden pendiente deseado. Gestione las operaciones con Close Buy / Close Sell / Close All. Use RESET (Defaults) para restaurar los valores por defecto al instante.

Parámetros (Inputs – Principal)

Trading / Seguridad

InpMagic – Número mágico para este panel

CloseOnlyThisEA – cerrar solo operaciones abiertas por este EA

Deviation – deslizamiento/desviación en puntos

MaxAsyncOrders – máximo de órdenes en lote por clic

InpDebug – habilitar registros de depuración

Valores por Defecto

DefaultLot

DefaultSL (pt)

DefaultTP (pt)

DefaultCnt (capas)

Trailing Stop

Start (pt)

Distance (pt)

Step (pt)

UI / Diseño

Tamaño de fuente

Ancho del panel

Posición

Espaciado

Comportamiento de actualización

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 5

Tipo de cuenta: Netting y Hedging

Símbolos: cualquier instrumento soportado por el bróker

(Forex, Metales, Índices, Cripto, etc.)

Aviso Legal (Disclaimer)

Este EA es un panel de ejecución manual, no una estrategia de trading automática ni una garantía de beneficios.

El trading implica riesgo.

Pruebe siempre en una cuenta demo y aplique una gestión de riesgo adecuada.

Mejoras Recientes

Gestión Avanzada de Trailing Stop

Interruptor ON / OFF desde el panel

Parámetros Start / Distance / Step

Soporte Break-Even (Distance = 0)

Mayor estabilidad de la lógica de trailing y protección frente a reglas de stop/freeze del bróker

Interfaz de Usuario Mejorada

Diseño de dos columnas : Configuración + Trailing

Etiquetas y espaciado más claros

Persistencia de Estado Mejorada

Las configuraciones de trailing ahora se guardan por gráfico y símbolo

Ajustes menores de UI y optimizaciones internas



