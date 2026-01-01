Masta Session Targets

SESSION TARGET PREDICTOR - Fibonacci-basiertes Einstiegs- und Zielsystem für XAUUSD

DerSESSION TARGET PREDICTOR bringt die professionelle Fibonacci-Target-Analyse direkt auf Ihr XAUUSD-Chart. Anstatt die Fibonacci-Levels manuell zu berechnen und zu zeichnen, generiert dieser Indikator automatisch sechs aufeinanderfolgende Gewinnziele, die auf den Daten der vorangegangenen Börsensitzung basieren und Ihnen einen klaren Fahrplan für die potenziellen Kursbewegungen des aktuellen Handelstages geben.

Eine Logik für XAUUSD-Sitzungen

Der SESSION TARGET PREDICTOR ist speziell für die XAUUSD (Gold)-Marktmerkmale optimiert. Der Indikator verarbeitet automatisch jede neue Handelssitzung und berechnet Einstiegspunkte und Fibonacci-basierte Ziele, die sich an die Volatilität des Vortags anpassen, so dass die Ziele unabhängig von den Marktbedingungen relevant bleiben.

Die Hintergrundfarbe kann auf transparent oder auf eine beliebige Farbe eingestellt werden.

Die Vorhersagen basieren auf 24 Stunden.

Eingebaute Einstiegslevels

Der SESSION TARGET PREDICTOR errechnet strategische Einstiegspunkte für beide Richtungen:

Buy Entry: Previous Close minus anpassbarer Offset

Sell Entry: Previous Close plus anpassbarer Offset

Diese Einstiegslevels dienen als logische Triggerpunkte für die Initiierung von Trades, die auf der Analyse der Session und nicht auf zufälligen Preisbewegungen basieren.

So handeln Sie mit dem SESSION TARGET PREDICTOR

Der Indikator ist als komplettes Session-Trading-System konzipiert, nicht nur als Signalgenerator:

Analyse der Sitzung: Beobachten Sie die Spanne und den Schlusskurs der vorherigen Sitzung Einstiegsplanung: Identifizieren Sie die berechneten Kauf-/Verkaufseinstiegslevels Zielmanagement: Planen Sie partielle Gewinnmitnahmen bei jedem Fibonacci-Ziel (T1-T6) Risikomanagement: Verwenden Sie die Extremwerte der vorherigen Sitzung als logische Stop-Loss-Niveaus

Integrierte Informationstafel

Das integrierte Panel bietet einen umfassenden Überblick über alle wichtigen Informationen:

Aktuelle Marktdaten:

Geld-/Briefkurse in Echtzeit

Abstand zu berechneten Einstiegslevels

Analyse der vorherigen Sitzung:

Höchst-, Tiefst- und Schlusswerte

Berechnete Sitzungsspanne

Aktueller Sitzungsplan:

Einstiegslevels für Kauf und Verkauf

Alle sechs Fibonacci-Ziele für beide Richtungen

Abstandsmessungen zu den Einstiegspunkten

Alle Werte werden in Echtzeit aktualisiert und bei jeder neuen Handelssitzung automatisch angepasst.

Der perfekte Fibonacci-Handelsbegleiter

Der SESSION TARGET PREDICTOR konzentriert sich darauf,wo Sie Gewinne mitnehmen können, und nicht nurdarauf, wann Sie einsteigen. Für ein präzises Einstiegs-Timing und eine Bestätigung lässt er sich perfekt mit Momentum- oder Stärke-basierten Indikatoren kombinieren.

Wichtigste Merkmale

Automatische Session-Verarbeitung: Aktualisierung an jedem neuen Handelstag

Sechs Fibonacci-Ziele: Vollständiger Fahrplan für Gewinnmitnahmen

Intelligente Range-Erkennung: Passt sich der Marktvolatilität an

Anpassbare Einstiegsoffsets: Anpassung an Ihre Risikotoleranz

Echtzeit-Informationstafel: Alle wichtigen Daten auf einen Blick

Non-Repainting Levels : Einmal berechnete Ziele bleiben fixiert

Saubere visuelle Anzeige: Farbcodierte Linien für einfache Interpretation

XAUUSD Optimized: Speziell auf die Eigenschaften des Goldmarktes abgestimmt

Visuelle Legende

Dodger Blau gestrichelte Linie: Einstiegsniveau kaufen

Rot gestrichelte Linie: Einstiegsniveau verkaufen

Limonengrün gestrichelte Linien: Kaufziele T1-T6

Orange gestrichelte Linien: Verkaufsziele T1-T6

Der SESSION TARGET PREDICTOR wurde für Händler entwickelt, die einen systematischen, Fibonacci-basierten Ansatz für das Session-Trading ohne manuelle Berechnungen und Rätselraten wünschen. Er wandelt die komplexe Fibonacci-Analyse in einen automatisierten, visuellen Handelsplan um, der mit jeder neuen Handelssitzung aktualisiert wird.