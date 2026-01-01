Masta Session Targets

SESSION TARGET PREDICTOR - Sistema de entrada y objetivo basado en Fibonacci para XAUUSD

ElPREDICTOR DE OBJETIVOSDESESIÓN ofrece un análisis profesional de objetivos Fibonacci directamente en su gráfico XAUUSD. En lugar de calcular y dibujar manualmente los niveles de Fibonacci, este indicador genera automáticamente seis objetivos de beneficios secuenciales basados en datos de sesiones anteriores, proporcionándole una hoja de ruta clara para el movimiento potencial del precio en el día de negociación actual.

Una Lógica para Sesiones XAUUSD

El PREDICTOR DE OBJETIVOS DE SESIÓN funciona específicamente optimizado para las características del mercado XAUUSD (Oro). El indicador procesa automáticamente cada nueva sesión de negociación, calculando puntos de entrada y objetivos basados en Fibonacci que se adaptan a la volatilidad del día anterior, garantizando que los objetivos sigan siendo relevantes independientemente de las condiciones del mercado.

El color de fondo puede ajustarse a transparente o a cualquier color de su elección.

Sus predicciones se basan en 24 horas.

Niveles de entrada incorporados

SESSION TARGET PREDICTOR calcula puntos de entrada estratégicos para ambas direcciones:

Entrada de compra: Cierre anterior menos el desplazamiento personalizable

Entrada de venta:cierre anterior más desplazamiento personalizable

Estos niveles de entrada sirven como puntos de activación lógicos para iniciar operaciones basadas en el análisis de la sesión y no en la acción aleatoria del precio.

Cómo operar con SESSION TARGET PREDICTOR

El indicador está diseñado como un sistema completo de operaciones de sesión, no sólo como un generador de señales:

Análisis de la sesión: Observe el rango y el cierre de la sesión anterior. Planificación de laentrada: Identifique los niveles de entrada de compra/venta calculados Gestión de objetivos: Planifique una recogida parcial de beneficios en cada objetivo de Fibonacci (T1-T6) Gestión del riesgo: Utilice los extremos de la sesión anterior como niveles lógicos de stop-loss.

Panel de información integrado

El panel integrado proporciona una visión global de toda la información crítica:

Datos actuales del mercado:

Precios de compra/venta en tiempo real

Distancia a los niveles de entrada calculados

Análisis de la sesión anterior:

Valores máximo, mínimo y cierre

Rango de sesión calculado

Plan de la sesión actual:

Niveles de entrada de compra y venta

Los seis objetivos de Fibonacci para ambas direcciones

Medidas de distancia a los puntos de entrada

Todos los valores se actualizan en tiempo real y se ajustan automáticamente en cada nueva sesión de negociación.

El compañero perfecto para operar con Fibonacci

El PREDICTOR DE OBJETIVOS DE SESIÓN se centra en dónde tomar beneficios, no sólo en cuándo entrar. Para una entrada y confirmación precisas, se combina perfectamente con indicadores basados en el impulso o la fuerza.

Características principales

Procesamiento automático de la sesión: se actualiza cada nuevo día de negociación .

Seis objetivos Fibonacci: hoja de ruta completa para la toma de beneficios

Detección inteligente de rangos: se adapta a la volatilidad del mercado

Compensaciones de entrada personalizables: Ajústelas a su tolerancia al riesgo

Panel de información en tiempo real: Todos los datos críticos de un vistazo

Niveles sin repintado : Una vez calculados, los objetivos permanecen fijos

Visualización clara: Líneas codificadas por colores para una fácil interpretación

XAUUSD optimizado:ajustado específicamente a las características del mercado del oro

Leyenda visual

Línea discontinua azul: Nivel de entrada de compra

Línea discontinua roja: Nivel de entrada de venta

Líneas discontinuas verde lima: Comprar objetivos T1-T6

Líneas discontinuas naranjas:Objetivos de venta T1-T6

El PREDICTOR DE OBJETIVOS DE SESIÓN está diseñado para operadores que desean un enfoque sistemático basado en Fibonacci para operar en sesiones sin cálculos manuales ni conjeturas. Transforma el complejo análisis de Fibonacci en un plan de negociación automatizado y visual que se actualiza con cada nueva sesión de negociación.