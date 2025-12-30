GranReserva Crosshair

Global Crosshair ist ein professionelles Handelsinstrument, das die Chartanalyse durch synchronisierte Fadenkreuzfunktionen über mehrere Zeitrahmen hinweg verbessert. Im Gegensatz zu Standard-MT5-Fadenkreuzen bietet dieser Indikator globale Synchronisierung, Zeitzonenanpassung und intelligente Objektinteraktion.





Anweisungen für die Verwendung

Grundlegende Verwendung Aktivieren des Fadenkreuzes: 1. Klicken Sie auf einen beliebigen Chart, auf dem der Indikator installiert ist 2. Drücken Sie die Taste "C" auf Ihrer Tastatur 3. Eine Meldung "Fadenkreuz: ON" wird kurz angezeigt 4. Bewegen Sie Ihre Maus, um das Fadenkreuz zu positionieren

Deaktivieren des Fadenkreuzes: 1. Drücken Sie erneut die Taste 'C'. 2. Es erscheint die Meldung "Fadenkreuz: AUS" wird angezeigt. 3. Das Fadenkreuz verschwindet von allen aktiven Karten

Multi-Chart-Synchronisation 1. Installieren Sie den Indikator auf allen gewünschten Charts (z.B. M1, M5, M15, H1) 2. Drücken Sie "C" auf jedem Chart, den Sie in die Synchronisation einbeziehen möchten. 3. Bewegen Sie Ihre Maus auf JEDEN aktiven Chart. 4. Alle anderen aktiven Karten spiegeln die Position des Fadenkreuzes.

Wichtige Hinweise: - Nur Karten, auf denen Sie "C" gedrückt haben, zeigen das Fadenkreuz. - Diagramme ohne Aktivierung bleiben unabhängig - Sie können synchronisierte und unabhängige Karten mischen.





Arbeiten mit Diagrammobjekten

Anhalten mit CTRL: 1. Aktivieren Sie das Fadenkreuz normal (drücken Sie 'C') 2. Halten Sie die Taste CTRL auf Ihrer Tastatur gedrückt. 3. Das Fadenkreuz bleibt an Ort und Stelle stehen. 4. Klicken, ziehen oder bearbeiten Sie ein beliebiges Diagrammobjekt. 5. Lassen Sie die STRG-Taste los, um die Verfolgung des Fadenkreuzes wieder aufzunehmen.

Anzeige einer Meldung: - Während Sie CTRL gedrückt halten: "Fadenkreuz Pausiert (Strg gedrückt) - Loslassen zum Fortfahren". - Dies bestätigt, dass der Pausenmodus aktiv ist.





Tastenfunktionen







Globale Synchronisierung:



- Multi-Chart-Synchronisation: Aktivieren Sie das Fadenkreuz auf mehreren Charts und alle bewegen sich gemeinsam.

- Intelligente Quellenerkennung: Die letzte Karte, auf der Sie Ihre Maus bewegen, wird zur führenden Karte.

- Selektive Aktivierung: Nur Diagramme, auf denen Sie "C" drücken, nehmen an der Synchronisierung teil.

- Aktualisierungen in Echtzeit: 200ms Aktualisierungsrate für eine reibungslose Synchronisierung.





Zeitzonenmanagement Benutzerdefinierter Versatz:

- Passen Sie die angezeigte Zeit an Ihre lokale Zeitzone an.

- Automatische Berechnung: Stellen Sie Ihren UTC-Offset ein (z. B. -3 für Brasilien, -5 für EST)

- Einheitlich für alle Charts: Alle synchronisierten Charts zeigen die gleiche angepasste Zeit an.

- Keine Verwechslung der Serverzeit: Sie sehen die Preise immer in IHRER Zeitzone



Intelligente Objekt-Interaktion: - CTRL-Pause : Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, um das Fadenkreuz vorübergehend einzufrieren. - Nahtlose Bearbeitung: Sie können mit Diagrammobjekten interagieren, ohne das Fadenkreuz zu deaktivieren. - Nicht-intrusives Design: Das Fadenkreuz befindet sich hinter allen Diagrammobjekten. - Schnelles Umschalten: Drücken Sie 'C' zum sofortigen Aktivieren/Deaktivieren.

Vollständig anpassbar: - Farbauswahl : Wählen Sie eine beliebige Farbe für Fadenkreuzlinien und Beschriftungen - Linienstile: Optionen: durchgezogen, gepunktet, gestrichelt - Schriftart-Anpassung: Größe und Gewicht (fett/regelmäßig) unabhängig voneinander einstellen - Steuerung der Position: Abstände der Beschriftungen anpassen, um Überschneidungen zu vermeiden - Optionen für die Sichtbarkeit: Beschriftungen nach Bedarf ein-/ausblenden

Leitfaden zur Konfiguration



Grundeinstellungen:

==> FadenkreuzFarbe (Standard: Schwarz)

- Wählen Sie die Farbe für die Fadenkreuzlinien und alle Beschriftungen.

- Tipp! Verwenden Sie kontrastierende Farben zu Ihrem Diagrammhintergrund

==> Fadenkreuzbreite (Standard: 1)

- Liniendicke in Pixel

- Bereich: 1-5 Pixel

-Tipp: Verwenden Sie 1-2 für subtile Analysen, 3-5 für Präsentationen

==> Fadenkreuzstil (Standard: Gepunktet)

- Optionen: Durchgehend, Gepunktet, Gestrichelt

- Tipp: Gepunktet ist weniger aufdringlich für aktiven Handel

==> ShowLabel (Voreinstellung: True)

- Zeit- und Preisbeschriftungen anzeigen

- Setzen Sie diese Option auf False, um die Übersichtlichkeit zu wahren.

==> SyncCharts (Voreinstellung: True)

- Aktiviert/deaktiviert die Synchronisation zwischen Diagrammen

- Auf False setzen, wenn Sie unabhängige Fadenkreuze wünschen





Schriftart-Einstellungen: ==> LabelFontSize (Voreinstellung: 9) - Schriftgröße für das Hauptetikett (obere linke Ecke) - Bereich: 6-14 empfohlen - Größere Größen für Präsentationen, kleinere für den persönlichen Gebrauch

==> LabelFontBold (Voreinstellung: False) - Macht das Hauptetikett fett für bessere Sichtbarkeit - Nützlich bei der Verwendung kleinerer Schriftgrößen

==> AxisFontSize (Voreinstellung: 8) - Schriftgröße für die Beschriftung der Zeit- und Preisachse - Normalerweise 1-2 Punkte kleiner als die Hauptbeschriftung

==> AxisFontBold (Voreinstellung: False) - Achsenbeschriftungen fett machen - Verbessert die Lesbarkeit in unübersichtlichen Diagrammen







Zeitzonen-Einstellungen:

==>Zeitzonenversatz (Standard: -5)

- Ihre Zeitzonenverschiebung in Stunden zur Serverzeit.

- Beispiele:

- Brasilien (UTC-3): Verwenden Sie -5, wenn der Server UTC+2 ist.

- New York (UTC-5): Verwenden Sie -7, wenn der Server UTC+2 ist.

- London (UTC+0): Verwenden Sie -2, wenn der Server UTC+2 ist.

- Tokio (UTC+9): Verwenden Sie +7, wenn der Server UTC+2 ist.





So berechnen Sie Ihren Offset:

1. Prüfen Sie die Serverzeit Ihres Brokers

2. Berechnen Sie die Differenz zu Ihrer Ortszeit.

3. Geben Sie die Differenz ein (kann negativ sein)





Positionseinstellungen:

==>

-Abstand in Pixeln vom unteren Diagrammrand.

- Erhöhen Sie den Wert (30-40), wenn sich die Zeitbeschriftung mit dem Diagrammrand überschneidet.

- Verringern Sie den Wert (15-20), um vertikalen Platz zu sparen.