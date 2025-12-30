GranReserva Crosshair

Global Crosshair es una herramienta de trading profesional diseñada para mejorar el análisis de gráficos a través de la funcionalidad sincronizada de la retícula en múltiples marcos temporales. A diferencia de las retículas estándar de MT5, este indicador ofrece sincronización global, ajuste de zona horaria e interacción inteligente de objetos.





Instrucciones de uso

Uso básico Activación de la retícula: 1. Haga clic en cualquier gráfico donde esté instalado el indicador 2. Pulse la tecla 'C' de su teclado 3. Aparecerá brevemente el mensaje "Crosshair: ON" aparecerá brevemente 4. Mueva el ratón para posicionar la retícula

Desactivación de la retícula 1. Pulse de nuevo la tecla 'C'. 2. Aparecerá el mensaje "Crosshair: OFF" aparecerá 3. La retícula desaparece de todas las cartas activas.

Sincronización de varias cartas 1. Instale el indicador en todos los gráficos deseados (por ejemplo, M1, M5, M15, H1) 2. Pulse 'C' en cada gráfico que desee incluir en la sincronización. 3. Mueva el ratón sobre CUALQUIER gráfico activo. 4. Todas las demás cartas activas reflejarán la posición del retículo.

Notas importantes: - Sólo los gráficos en los que haya pulsado 'C' mostrarán la cruz reticular. - Las cartas sin activar permanecen independientes - Puede mezclar cartas sincronizadas e independientes.





Trabajar con objetos gráficos

Usando CTRL para Pausar: 1. Activar la retícula normalmente (pulsar 'C') 2. Mantenga pulsada la tecla CTRL de su teclado. 3. La retícula se congela en su sitio 4. Haga clic, arrastre o edite cualquier objeto del gráfico. 5. Suelte CTRL para reanudar el seguimiento de la retícula.

Visualización de mensajes: - Mientras mantiene pulsado CTRL: "Crosshair PAUSED (Ctrl pressed) - Release to continue". - Esto confirma que el modo de pausa está activo.





Características principales







Sincronización global:



- Sincronización de múltiples gráficos: Active la retícula en varios gráficos y todos se moverán a la vez.

- Detección inteligente de fuentes: El último gráfico sobre el que mueves el ratón se convierte en el líder.

- Activación selectiva: Sólo participan en la sincronización los gráficos en los que pulsas 'C'.

- Actualizaciones en tiempo real: Frecuencia de actualización de 200 ms para una sincronización fluida.





Desplazamiento personalizado de la gestión de la zona horaria:

- Ajuste la hora mostrada para que coincida con su zona horaria local.

- Cálculo automático: Establezca su desfase UTC (por ejemplo, -3 para Brasil, -5 para EST)

- Consistente en todos los gráficos: Todos los gráficos sincronizados muestran la misma hora ajustada.

- No hay confusión horaria en el servidor: Vea siempre los precios en SU zona horaria



Interacción con objetos inteligentes: - CTRL-pausa : Mantenga pulsada la tecla CTRL para congelar temporalmente la retícula. - Edición fluida: Interactúe con los objetos del gráfico sin desactivar la retícula. - Diseño no intrusivo: La retícula se sitúa detrás de todos los objetos del gráfico. - Cambio rápido: Pulse 'C' para activar/desactivar al instante.

Personalización total: - Selección de colores : Elija cualquier color para las líneas de la retícula y las etiquetas. - Estilos de línea: Sólido, punteado, discontinuo - Personalización de fuentes: Ajuste el tamaño y el peso (negrita/regular) de forma independiente - Control de posición: Ajuste las distancias entre etiquetas para evitar solapamientos - Opciones de visibilidad: Mostrar/ocultar etiquetas según sea necesario

Guía de configuración



Configuración básica:

==> CrosshairColor (Por defecto: Negro)

- Elija el color para las líneas de la retícula y todas las etiquetas.

- Consejo: Utilice colores que contrasten con el fondo del gráfico

==> Ancho de la retícula (Por defecto: 1)

- Grosor de la línea en píxeles

- Rango: 1-5 píxeles

-Consejo: Utilice 1-2 para análisis sutiles, 3-5 para presentaciones

==> CrosshairStyle (Por defecto: punteado)

- Opciones: Sólido, Punteado, Rayado

- Consejo: El punteado es menos intrusivo para el comercio activo.

==> MostrarEtiqueta (Por defecto: Verdadero)

- Mostrar etiquetas de tiempo y precio

- Establecer en False para un desorden visual mínimo.

==> SyncCharts (Por defecto: True)

- Activa/desactiva la sincronización entre gráficos.

- Establecer en False si desea cruces independientes





Ajustes de fuente: ==> LabelFontSize (Predeterminado: 9) - Tamaño de fuente para la etiqueta principal (esquina superior izquierda) - Rango: 6-14 recomendado - Tamaños más grandes para presentaciones, más pequeños para uso personal

==> LabelFontBold (Predeterminado: False) - Pone en negrita la etiqueta principal para mejorar su visibilidad - Útil cuando se utilizan tamaños de fuente más pequeños

==> AxisFontSize (Predeterminado: 8) - Tamaño de fuente para las etiquetas de los ejes de tiempo y precio - Normalmente 1-2 puntos más pequeño que la etiqueta principal

==> AxisFontBold (Por defecto: False) - Poner en negrita las etiquetas de los ejes - Mejora la legibilidad en gráficos con mucho tráfico







Configuración de la zona horaria:

==>TimezoneOffset (Predeterminado: -5)

- Su zona horaria en horas con respecto a la hora del servidor.

- Ejemplos:

- Brasil (UTC-3): Utilice -5 si el servidor es UTC+2

- Nueva York (UTC-5): Utilice -7 si el servidor es UTC+2

- Londres (UTC+0): Utilice -2 si el servidor es UTC+2

- Tokio (UTC+9): Utilice +7 si el servidor es UTC+2





Cómo calcular el desfase:

1. Compruebe la hora del servidor de su broker

2. Calcule la diferencia con su hora local.

3. Introduzca la diferencia (puede ser negativa)





Ajustes de posición:

==>

-Distancia en píxeles desde el borde inferior del gráfico.

- Aumentar (30-40) si la etiqueta de tiempo se solapa con el borde del gráfico.

- Disminuir (15-20) para ahorrar espacio vertical.