Hören Sie auf, den Trend zu erraten. Sehen Sie ihn klar und deutlich.

Der SuperTrend ist einer der beliebtesten und zuverlässigsten Trendfolgeindikatoren der Welt, und das aus gutem Grund: Er funktioniert. Aber Standardversionen können in Echtzeit schwer zu lesen sein.

Titan SuperTrend Pro übernimmt diesen klassischen Algorithmus und verbessert ihn für den modernen Trader. Er bietet kristallklare visuelle Signale auf Ihrem Chart und sofortige Warnungen auf Ihrem Handy, damit Sie nie wieder eine große Trendwende verpassen.

Der Algorithmus basiert auf der robusten ATR-Berechnung (Average True Range), was bedeutet, dass er sich dynamisch an die Marktvolatilität anpasst und niemals abgeschlossene Signale neu zeichnet.

Temel Özellikler:

Klare visuelle Signale: Schauen Sie nicht nur auf eine Linie. Große, unmissverständliche Kauf- (grüner Pfeil) und Verkaufssignale (roter Pfeil) erscheinen genau dann, wenn sich der Trend ändert.

Schauen Sie nicht nur auf eine Linie. Große, unmissverständliche und erscheinen genau dann, wenn sich der Trend ändert. 100 % ohne Wiederholung: Sobald eine Kerze mit einem Signalpfeil geschlossen wird, ist sie dauerhaft fixiert. Sie können mit Zuversicht manuell backtesten.

Sobald eine Kerze mit einem Signalpfeil geschlossen wird, ist sie dauerhaft fixiert. Sie können mit Zuversicht manuell backtesten. Vollständiges Alarmsystem: Sie werden sofort per Push-Benachrichtigung, E-Mail oder Desktop-Pop-up benachrichtigt, sobald ein neues Signal auftritt. Perfekt für Trader, die nicht an den Bildschirm gefesselt sind.

Sie werden sofort per Push-Benachrichtigung, E-Mail oder Desktop-Pop-up benachrichtigt, sobald ein neues Signal auftritt. Perfekt für Trader, die nicht an den Bildschirm gefesselt sind. Dynamischer Stop-Loss: Die SuperTrend-Linie selbst fungiert als hervorragendes Trailing-Stop-Loss-Niveau, um Ihre Gewinne während eines Trends zu schützen.

Die SuperTrend-Linie selbst fungiert als hervorragendes Trailing-Stop-Loss-Niveau, um Ihre Gewinne während eines Trends zu schützen. Multi-Asset & Zeitrahmen: Funktioniert einwandfrei bei Forex, Kryptowährungen, Aktien und Rohstoffen auf jedem Zeitrahmen (M15, H1, H4 empfohlen).

Wie man handelt:

KAUF-Signal: Warten Sie, bis ein grüner Pfeil erscheint und die Linie grün wird. Steigen Sie bei der Eröffnung der nächsten Kerze ein. Halten Sie die Position, solange der Kurs über der grünen Linie bleibt. VERKAUFSSIGNAL: Warten Sie, bis ein roter Pfeil erscheint und sich die Linie rot färbt. Steigen Sie bei der Eröffnung der nächsten Kerze ein. Halten Sie die Position, solange der Kurs unter der roten Linie bleibt. Stop Loss: Platzieren Sie Ihren anfänglichen SL knapp hinter der SuperTrend-Linie. Verfolgen Sie ihn zusammen mit der Linie, wenn sich der Trend zu Ihren Gunsten entwickelt.

Parameter:

InpPeriod (Voreinstellung: 10): Die Anzahl der Perioden zur Berechnung der ATR. Höhere Werte machen sie glatter/langsamer.

Die Anzahl der Perioden zur Berechnung der ATR. Höhere Werte machen sie glatter/langsamer. InpMultiplier (Voreinstellung: 3.0): Der Abstand der Linie vom Preis. Niedrigere Werte (z. B. 2,0) machen Signale schneller, können aber mehr Rauschen aufweisen. Höhere Werte (z. B. 4,0) filtern das Rauschen heraus, aber die Signale kommen später.

Der Abstand der Linie vom Preis. Niedrigere Werte (z. B. 2,0) machen Signale schneller, können aber mehr Rauschen aufweisen. Höhere Werte (z. B. 4,0) filtern das Rauschen heraus, aber die Signale kommen später. Einstellungen für Alarme: Aktivieren/Deaktivieren Sie Push-, E-Mail- oder Popup-Benachrichtigungen.

Hinweis: Um mobile Benachrichtigungen zu erhalten, vergewissern Sie sich, dass Ihre MetaQuotes-ID in den Einstellungen Ihres MT5-Terminals eingegeben ist (Tools -> Optionen -> Benachrichtigungen).