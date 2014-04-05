Deje de adivinar la tendencia. Véala con claridad.

El SuperTrend es uno de los indicadores de seguimiento de tendencias más populares y fiables del mundo por una razón: funciona. Pero las versiones estándar pueden ser difíciles de leer en tiempo real.

Titan SuperTrend Pro toma este algoritmo clásico y lo mejora para el trader moderno. Proporciona señales visuales cristalinas en su gráfico y alertas instantáneas a su teléfono, asegurando que nunca se pierda un cambio de tendencia importante de nuevo.

Se basa en el robusto cálculo ATR (Average True Range), lo que significa que se adapta dinámicamente a la volatilidad del mercado y nunca repinta las señales cerradas.

Más información:

Señales visuales claras: No se limite a mirar una línea. Grandes e inconfundibles señales de Compra (Flecha Verde) y Venta (Flecha Roja) aparecen exactamente cuando la tendencia cambia.

No se limite a mirar una línea. Grandes e inconfundibles señales de y aparecen exactamente cuando la tendencia cambia. 100% Sin Repintar: Una vez que una vela se cierra con una flecha de señal, se fija de forma permanente. Puede hacer backtest manualmente con confianza.

Una vez que una vela se cierra con una flecha de señal, se fija de forma permanente. Puede hacer backtest manualmente con confianza. Completo Sistema de Alertas: Reciba una notificación instantánea a través de una notificación push móvil, correo electrónico o ventana emergente de escritorio cada vez que se produzca una nueva señal. Perfecto para los traders que no están pegados a la pantalla.

Reciba una notificación instantánea a través de una notificación push móvil, correo electrónico o ventana emergente de escritorio cada vez que se produzca una nueva señal. Perfecto para los traders que no están pegados a la pantalla. Stop-Loss Dinámico: La propia línea SuperTrend actúa como un excelente nivel de trailing stop-loss para proteger sus beneficios durante una tendencia.

La propia línea SuperTrend actúa como un excelente nivel de trailing stop-loss para proteger sus beneficios durante una tendencia. Multi-activos y plazos: Funciona a la perfección en Forex, Crypto, Acciones y Materias Primas en cualquier marco de tiempo (M15, H1, H4 recomendado).

Cómo operar:

Señal de COMPRA: Espere a que aparezca una flecha verde y la línea se vuelva verde. Entre en la apertura de la siguiente vela. Mantenga la posición mientras el precio se mantenga por encima de la línea verde. Señal de VENTA: Espere a que aparezca una flecha roja y la línea se vuelva roja. Entre en la apertura de la vela siguiente. Mantenga la posición mientras el precio se mantenga por debajo de la línea roja. Stop Loss: Coloque su SL inicial justo por encima de la línea SuperTrend. Siga la línea a medida que la tendencia se mueva a su favor.

Parámetro:

InpPeriod (Predeterminado: 10): El número de periodos para calcular el ATR. Valores más altos lo hacen más suave/lento.

El número de periodos para calcular el ATR. Valores más altos lo hacen más suave/lento. InpMultiplier (Predeterminado: 3.0): La distancia de la línea desde el precio. Los valores más bajos (por ejemplo, 2.0) hacen que las señales sean más rápidas pero pueden tener más ruido. Valores más altos (por ejemplo, 4.0) filtran el ruido pero las señales llegan más tarde.

La distancia de la línea desde el precio. Los valores más bajos (por ejemplo, 2.0) hacen que las señales sean más rápidas pero pueden tener más ruido. Valores más altos (por ejemplo, 4.0) filtran el ruido pero las señales llegan más tarde. Configuración de alertas: Activa/desactiva las alertas Push, por correo electrónico o emergentes.

Nota: Para recibir notificaciones móviles, asegúrese de que su MetaQuotes ID está introducido en la configuración de su terminal MT5 (Herramientas -> Opciones -> Notificaciones).