Simple Market Terminal wurde entwickelt, um die Handelsausführung und -verwaltung zu vereinfachen, indem es Händlern erlaubt, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) in USD-Werten statt in Punkten oder Pips festzulegen. Es bietet ein intuitives Panel mit Schaltflächen und Eingaben, die es Händlern leicht machen, Markt- und Pending-Orders zu platzieren, Losgrößen anzupassen und bestehende Positionen mit nur einem Klick zu verwalten.









🧰 Hauptmerkmale





1. USD-basiertes Risikomanagement





- Händler können Take-Profit und Stop-Loss direkt in USD definieren, ohne dass sie Punkte oder Pips in Gewinn-/Verlustwerte umrechnen müssen.





2. Kerzen-Timer





- Ein eingebauter Kerzen-Countdown-Timer zeigt die verbleibende Zeit bis zur Bildung der nächsten Kerze an und hilft Händlern, den Einstiegszeitpunkt effektiver zu gestalten.





3. Anpassbare Eingaben





- Losgröße: Einstellbar durch Eingabe oder Tasten (+/-).

- Gewinnmitnahme (USD): Legt das Gewinnziel in Dollar fest.

- Stop Loss (USD): Legt den maximal zulässigen Verlust in Dollar fest.

- Kaufen & Verkaufen @ ± Preis (USD): Platziert schwebende Aufträge zu einem benutzerdefinierten Gewinn/Verlust-Wert, der vom aktuellen Marktpreis abweicht.









🎮 Steuerungstasten und ihre Funktionen





💰 Lot-Anpassung





- Schaltfläche "+": Erhöht die eingegebene Losgröße.

- "-" Taste: Verringert die eingegebene Losgröße.





📖 Market Orders





- Kaufen: Erteilt sofort einen Kaufauftrag zum aktuellen Kurs, mit TP & SL basierend auf den USD-Eingaben.

- Verkaufen: Erteilt sofort einen Verkaufsauftrag zum aktuellen Preis, mit TP & SL basierend auf den USD-Eingaben.

⚠️ Wichtiger Hinweis

Bei der Platzierung von Marktaufträgen kann es zu leichten Verzögerungen zwischen der Ausführung und der Preiserfüllung kommen. Daher sind die in USD festgelegten Take Profit- und Stop Loss-Niveaus möglicherweise nicht ganz genau. Dieser Slippage-Effekt macht sich bei höheren Lot-Größen stärker bemerkbar, da selbst kleine Kursbewegungen einen größeren Unterschied in der TP/SL-Genauigkeit verursachen können.

Schwebende Aufträge 📚





- Buy Pending - Platziert eine Buy Limit- oder Buy Stop-Order (zum aktuellen Preis ± Gewinn) basierend auf der Eingabe "Buy & Sell @ Price":





Positiver Wert → Buy Stop (über dem aktuellen Preis).





Negativer Wert → Buy Limit (unter dem aktuellen Preis).





- Sell Pending - Platziert eine Sell Limit- oder Sell Stop-Order (zum aktuellen Preis ± Gewinn) auf der Grundlage der Eingabe "Buy & Sell @ Price":





Positiver Wert → Sell Limit (oberhalb des aktuellen Preises).





Negativer Wert → Sell Stop (unter dem aktuellen Preis).

Wie Pending Orders funktionieren





Der EA berechnet den entsprechenden USD-Gewinn/Verlust-Offset für die angegebene Lot-Größe und platziert die Order zu [ aktueller Preis ± Offset ].









⚙️ Risiko zurücksetzen





- TP-Schaltfläche: Setzt den eingegebenen Take Profit auf seinen Standardwert zurück.

- SL-Schaltfläche: Setzt die Stop-Loss-Eingabe auf den Standardwert zurück.





🛠️ Positionsverwaltung





- Alle schließen: Schließt sofort alle offenen Positionen (Kauf und Verkauf).

- Profite schließen: Schließt alle derzeit gewinnbringenden Positionen, wobei Verlustgeschäfte unberührt bleiben.

- Pending schließen: Storniert alle aktiven schwebenden Aufträge.









💎 Vorteile für Trader





- Saubere und einfach zu bedienende Oberfläche für eine schnelle Orderausführung.

- Direkte USD-basierte TP/SL für eine genaue Risikokontrolle, die manuelle Umrechnungen überflüssig macht.

- Schnelle Lot-Anpassungen mit speziellen Tasten.

- Ein-Klick-Positionsmanagement für eine effiziente Handelsabwicklung.

- Der Candle-Timer hält Händler über das Timing der Sitzung und Einstiegsmöglichkeiten auf dem Laufenden.



