Simple Market Terminal
- Utilitys
- Sarah Fatima
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Simple Market Terminal wurde entwickelt, um die Handelsausführung und -verwaltung zu vereinfachen, indem es Händlern erlaubt, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) in USD-Werten statt in Punkten oder Pips festzulegen. Es bietet ein intuitives Panel mit Schaltflächen und Eingaben, die es Händlern leicht machen, Markt- und Pending-Orders zu platzieren, Losgrößen anzupassen und bestehende Positionen mit nur einem Klick zu verwalten.
🧰 Hauptmerkmale
1. USD-basiertes Risikomanagement
- Händler können Take-Profit und Stop-Loss direkt in USD definieren, ohne dass sie Punkte oder Pips in Gewinn-/Verlustwerte umrechnen müssen.
2. Kerzen-Timer
- Ein eingebauter Kerzen-Countdown-Timer zeigt die verbleibende Zeit bis zur Bildung der nächsten Kerze an und hilft Händlern, den Einstiegszeitpunkt effektiver zu gestalten.
3. Anpassbare Eingaben
- Losgröße: Einstellbar durch Eingabe oder Tasten (+/-).
- Gewinnmitnahme (USD): Legt das Gewinnziel in Dollar fest.
- Stop Loss (USD): Legt den maximal zulässigen Verlust in Dollar fest.
- Kaufen & Verkaufen @ ± Preis (USD): Platziert schwebende Aufträge zu einem benutzerdefinierten Gewinn/Verlust-Wert, der vom aktuellen Marktpreis abweicht.
🎮 Steuerungstasten und ihre Funktionen
💰 Lot-Anpassung
- Schaltfläche "+": Erhöht die eingegebene Losgröße.
- "-" Taste: Verringert die eingegebene Losgröße.
📖 Market Orders
- Kaufen: Erteilt sofort einen Kaufauftrag zum aktuellen Kurs, mit TP & SL basierend auf den USD-Eingaben.
- Verkaufen: Erteilt sofort einen Verkaufsauftrag zum aktuellen Preis, mit TP & SL basierend auf den USD-Eingaben.
⚠️ Wichtiger Hinweis
Bei der Platzierung von Marktaufträgen kann es zu leichten Verzögerungen zwischen der Ausführung und der Preiserfüllung kommen. Daher sind die in USD festgelegten Take Profit- und Stop Loss-Niveaus möglicherweise nicht ganz genau. Dieser Slippage-Effekt macht sich bei höheren Lot-Größen stärker bemerkbar, da selbst kleine Kursbewegungen einen größeren Unterschied in der TP/SL-Genauigkeit verursachen können.
Schwebende Aufträge 📚
- Buy Pending - Platziert eine Buy Limit- oder Buy Stop-Order (zum aktuellen Preis ± Gewinn) basierend auf der Eingabe "Buy & Sell @ Price":
Positiver Wert → Buy Stop (über dem aktuellen Preis).
Negativer Wert → Buy Limit (unter dem aktuellen Preis).
- Sell Pending - Platziert eine Sell Limit- oder Sell Stop-Order (zum aktuellen Preis ± Gewinn) auf der Grundlage der Eingabe "Buy & Sell @ Price":
Positiver Wert → Sell Limit (oberhalb des aktuellen Preises).
Negativer Wert → Sell Stop (unter dem aktuellen Preis).
Wie Pending Orders funktionieren
Der EA berechnet den entsprechenden USD-Gewinn/Verlust-Offset für die angegebene Lot-Größe und platziert die Order zu [ aktueller Preis ± Offset ].
⚙️ Risiko zurücksetzen
- TP-Schaltfläche: Setzt den eingegebenen Take Profit auf seinen Standardwert zurück.
- SL-Schaltfläche: Setzt die Stop-Loss-Eingabe auf den Standardwert zurück.
🛠️ Positionsverwaltung
- Alle schließen: Schließt sofort alle offenen Positionen (Kauf und Verkauf).
- Profite schließen: Schließt alle derzeit gewinnbringenden Positionen, wobei Verlustgeschäfte unberührt bleiben.
- Pending schließen: Storniert alle aktiven schwebenden Aufträge.
💎 Vorteile für Trader
- Saubere und einfach zu bedienende Oberfläche für eine schnelle Orderausführung.
- Direkte USD-basierte TP/SL für eine genaue Risikokontrolle, die manuelle Umrechnungen überflüssig macht.
- Schnelle Lot-Anpassungen mit speziellen Tasten.
- Ein-Klick-Positionsmanagement für eine effiziente Handelsabwicklung.
- Der Candle-Timer hält Händler über das Timing der Sitzung und Einstiegsmöglichkeiten auf dem Laufenden.