Simple Market Terminal está diseñado para simplificar la ejecución y gestión de operaciones, permitiendo a los operadores establecer Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) en valores de USD en lugar de puntos o pips. Proporciona un panel intuitivo con botones y entradas, facilitando a los operadores la colocación de órdenes de mercado y pendientes, el ajuste del tamaño de los lotes y la gestión de las posiciones existentes con un solo clic.









🧰 Características principales





1. Gestión del riesgo basada en USD





- Los traders pueden definir Take Profit y Stop Loss directamente en USD, eliminando la complejidad de convertir puntos o pips en valores de ganancias/pérdidas.





2. Temporizador de velas





- El temporizador de velas integrado muestra el tiempo restante hasta que se forme la siguiente vela, lo que ayuda a los operadores a calcular las entradas con mayor eficacia.





3. Entradas personalizables





- Tamaño del lote: Ajustable mediante entradas o botones (+/-).

- Take Profit (USD): Establece el objetivo de beneficio en dólares.

- Stop Loss (USD): Define la pérdida máxima permitida en términos de dólares.

- Comprar y Vender @ ± Precio (USD): Coloca órdenes pendientes a un valor de beneficio/pérdida definido por el usuario desplazado del precio de mercado actual.









Botones de control y sus funciones





💰 Ajuste del lote





- Botón "+": Aumenta el tamaño del lote introducido.

- "-" Botón: Disminuye la entrada de tamaño de lote.





📖 Órdenes de mercado





- Comprar: Coloca instantáneamente una orden de compra al precio actual, con TP y SL basados en USD.

- Vender: Coloca instantáneamente una orden de venta al precio actual, con TP y SL basados en USD.

⚠️ Nota importante

Al colocar órdenes de mercado, pueden producirse ligeros retrasos entre la ejecución y la obtención del precio. Como resultado, los niveles de Take Profit y Stop Loss establecidos en USD pueden no ser perfectamente precisos. Este efecto de deslizamiento se hace más notable con tamaños de lote más altos, donde incluso pequeños movimientos de precios pueden causar una mayor diferencia en la precisión de TP/SL.

📚 Órdenes Pendientes





- Pendiente de Compra - Coloca una orden Buy Limit o Buy Stop (al precio actual ± beneficio) basada en la entrada "Buy & Sell @ Price":





Valor positivo → Buy Stop (por encima del precio actual).





Valor negativo → Buy Limit (por debajo del precio actual).





- Venta Pendiente - Coloca una orden de Venta Límite o Venta Stop (al precio actual ± beneficio) basada en la entrada "Compra y Venta @ Precio":





Valor positivo → Sell Limit (por encima del precio actual).





Valor negativo → Sell Stop (por debajo del precio actual).

Cómo funcionan las órdenes pendientes





El EA calcula la compensación equivalente en USD de beneficio/pérdida para el tamaño de lote dado y coloca la orden a [ precio actual ± compensación ].









⚙️ Reinicio del Riesgo





- Botón TP: Restablece la entrada Take Profit a su valor por defecto.

- Botón SL: Restablece el valor por defecto del Stop Loss.





🛠️ Gestión de Posiciones





- Cerrar todo: Cierra instantáneamente todas las posiciones abiertas (compra y venta).

- Cerrar Ganancias: Cierra todas las posiciones actualmente rentables, dejando intactas las operaciones perdedoras.

- Cerrar Pendientes: Cancela todas las órdenes pendientes activas.









Ventajas para los operadores





- Interfaz limpia y fácil de usar para una rápida ejecución de órdenes.

- TP/SL directo basado en USD para un control preciso del riesgo, eliminando las conversiones manuales.

- Ajustes rápidos de lotes con botones específicos.

- Gestión de posiciones con un solo clic para un manejo eficiente de las operaciones.

- El temporizador de velas mantiene a los operadores al tanto del momento de la sesión y de las oportunidades de entrada.



