Quant Reversion Grid Pro

QUANT REVERSION GRID PRO - SISTEMA ALGORÍTMICO AVANZADO DE RECUPERACIÓN

Smart Grid Reversion is a sophisticated Expert Advisor for MetaTrader 5 (Hedging Accounts) designed for traders who require a professional tool for mean-reversion trading. By combining statistical momentum analysis with a dynamic grid-based recovery system, this EA provides a robust framework for managing market cycles through intelligent position scaling.

LÓGICA ESTRATÉGICA

El sistema sigue un enfoque institucional disciplinado:

  • Entradas de reversión de medias: El EA identifica la acción del precio sobreextendido utilizando una combinación de osciladores de impulso (RSI) y filtros de desviación de tendencia (SMA).
  • Gestión dinámica de la cuadrícula: Cuenta con un espaciado de cuadrícula adaptable que se ajusta para coincidir con la volatilidad actual del mercado.
  • Reducción inteligente de posiciones: Un algoritmo propio para cerrar parcialmente la cesta (mejores + peores posiciones) para reducir la exposición durante tendencias prolongadas.
  • Gestión de la cesta: Todas las operaciones se gestionan como una única entidad con objetivos de beneficios calculados en la divisa de la cuenta para una gestión monetaria precisa.

EXPLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

SETUP (Configuración Base)

  • Lista_Símbolos: Lista de activos a operar (por ejemplo, "AUDNZD,AUDCAD"). Se recomienda ejecutar una instancia por gráfico para un mejor control.
  • Número_mágico: ID único para distinguir las operaciones de este EA. Obligatorio si se ejecutan varias estrategias en la misma cuenta.

FILTROS DE ENTRADA

  • RSI_Period: Periodo para la detección de momentum. RSI bajo indica sobreventa (Comprar), RSI alto indica sobrecompra (Vender). Optimizable.
  • RSI_Level_OB / OS: Umbrales que activan señales de reversión cuando el precio se aleja de su media.
  • SMA_Period: Línea base de la tendencia a largo plazo (200 es el estándar institucional).
  • SMA_Min_Dist_Pips: Distancia mínima requerida de la SMA. Asegura que el EA sólo entre en extensiones significativas del precio. Optimizable.

CONFIGURACIÓN DE LA REJILLA

  • Modo_Malla: Fixed mantiene una distancia constante; Dynamic aumenta el espaciado geométricamente para manejar tendencias fuertes. Optimizable.
  • Initial_Lot: Volumen inicial para la primera operación de un ciclo.
  • Auto_Lot_Scale: Lógica de escala proporcional que aumenta el lote inicial en función del crecimiento del saldo de la cuenta.
  • Grid_Step_Pips: Distancia inicial entre la primera y segunda orden. Optimizable.
  • Step_Multiplier: Factor de expansión del espaciado dinámico para proteger la cuenta durante movimientos volátiles. Optimizable.
  • Multiplicador_lote: Factor de progresión Martingale utilizado para alcanzar el punto de equilibrio de forma eficiente. Optimizable.
  • Max_Orders: Límite duro de posiciones abiertas por dirección para evitar la sobreexposición.

GESTIÓN DE SALIDAS

  • Beneficio_objetivo_CCY: Beneficio monetario total (incluyendo swaps/comisiones) necesario para cerrar toda la cesta. Optimizable.
  • Activar_Smart_Red: Activa la lógica de cierre parcial "Mejor + Peor" para reducir el drawdown.
  • Smart_Red_Start: Número mínimo de órdenes necesarias para activar la función de reducción.
  • Smart_Red_Min_Prof : Beneficio neto mínimo necesario para que se produzca un cierre parcial.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

  • Usar_Filtro_Noticias: Pausa las entradas durante eventos económicos de alto impacto (NFP, Fed, etc.) utilizando el Calendario MT5.
  • News_Stop_Pre/Post_Min: Duración del apagón de negociación antes y después de las noticias.
  • Use_Equity_Stop: Última red de seguridad que cierra todas las operaciones si se alcanza un % de reducción específico.

PASOS VITALES PARA EL ÉXITO: VALIDACIÓN Y PRUEBAS

Este EA es una herramienta profesional y su éxito está directamente relacionado con el proceso de validación del usuario.

Optimización obligatoria (IIS & OOS)

No existen ajustes "mágicos" por defecto. Debe realizar una optimización rigurosa para su instrumento y marco temporal específicos:

  • En la muestra (IIS): Optimice sus parámetros en un periodo histórico.
  • Fuera de muestra (OOS): Valide esos parámetros en un periodo separado, no visto.
  • Análisis Walk-Forward: Utilice este método para asegurarse de que la estrategia es robusta y evitar el ajuste a la curva (sobreoptimización).

Pruebas de demostración y contexto de riesgo

  • Demo primero: Antes de desplegar capital real, ejecute el EA en una cuenta Demo durante al menos 2-4 semanas para verificar la ejecución y robustez.
  • Riesgo/Recompensa: Aunque este sistema puede proporcionar rentabilidades significativas, éstas deben ser contextualizadas frente al riesgo asumido. Un mayor rendimiento requiere una configuración de mayor riesgo.

POR QUÉ ELEGIR ESTE EA

  • Algoritmos institucionales: Z-Score y Volatilidad lógica de orientación.
  • Código 100% nativo: No requiere importación de DLL. Compatibilidad total con MQL5 VPS y Cloud Network.
  • Control integral del riesgo: Sistema multicapa que incluye filtros de noticias y protección de renta variable.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las estrategias Grid y Martingale conllevan riesgos inherentes. Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El usuario es plenamente responsable de los ajustes de gestión del riesgo aplicados. Nunca opere con capital que no pueda permitirse perder.

Versión 2.0 | Compatible con MT5 Build 3802+

Para preguntas técnicas o asistencia de optimización, por favor contáctenos a través del sistema de mensajería privada MQL5.



Productos recomendados
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
GoldenEagle
Chantal Thys
Asesores Expertos
GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
Crazy Scalper mt5
Iurii Tokman
Asesores Expertos
Crazy Scalper mt5   Revendedor loco Crazy Scalper   es un robot de comercio sin indicadores que utiliza un sistema de scalping que opera en dos direcciones simultáneamente (compra y vende). Al mismo tiempo, las posiciones multidireccionales no pueden ser rentables y una de las posiciones abiertas necesariamente tendrá pérdidas. Si hay una posición perdida, se usa un candado (candado). A su vez, si la posición de cierre no ha cumplido su función y la cotización se revierte, el retiro se utiliza s
FlashTrader Pro
Roman Lomaev
Asesores Expertos
FlashTrader Pro - Asesor Experto en Scalping para Forex   Descripción General Completa FlashTrader Pro   es un sistema automatizado de trading diseñado meticulosamente para operaciones de   scalping   y   trading a corto plazo   en el mercado de divisas. Este asesor experto analiza minuciosamente los movimientos bruscos del precio, ejecutando operaciones únicamente cuando se cumplen rigurosamente las condiciones preestablecidas de volatilidad y horario de trading. El sistema emplea una   est
Scalping MT5 EA
The Hung Ngo
Asesores Expertos
Descripción de Scalping MT5 EA Scalping MT5 EA es una herramienta de trading potente, sencilla y fácil de usar diseñada para los traders que buscan una estrategia de scalping eficaz. Este EA totalmente automatizado le ahorra tiempo y maximiza las oportunidades de beneficio de los movimientos de precios a corto plazo. Características principales Totalmente Automatizado : Scalping MT5 EA maneja cada etapa de la negociación, desde el análisis de mercado hasta la colocación de órdenes y la gestión d
Infinity Gold Break 3
Evan Pierre Clement
Asesores Expertos
InfinityBreak v3.0 – EA Premium Breakout Lleva tu trading al siguiente nivel con trading 100% automatizado y sin estrés . InfinityBreak v3.0 detecta breakouts clave y gestiona TP, SL y tamaño de lotes con precisión quirúrgica . Optimizado para M1 en XAU/USD – rápido, fiable y completamente automático. Versión MT4 :  Infinity Gold Break 3 - Marché MQL5 Canal Quantum EAs :  Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Información sobre el precio : El precio
Neural trendlock hybrid system
Josias Antimano Nazal
Asesores Expertos
TrendLock Hybrid System es un avanzado Asesor Experto todo en uno creado para operadores que exigen precisión, consistencia y adaptabilidad en cualquier condición de mercado. Combina múltiples lógicas de negociación en un marco híbrido unificado para ofrecer una ejecución más inteligente y eficiente. Características principales: Gestión adaptativa del riesgo que se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado. Detecta condiciones laterales y evita configuraciones de baja probabilidad. Ori
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
Asesores Expertos
Divisas EURUSD Marco temporal 1H PRO EA es un Asesor Experto basado en la acción del precio que puede ser ajustado para trabajar en cualquier par de divisas Forex, marco de tiempo mediante el ajuste de su configuración. Con parámetros flexibles, puede adaptar USD PRO EA para operar con cualquier símbolo de Forex simplemente ajustando la configuración. Con los Ajustes de Límite de Tiempo, usted tiene control total sobre cuándo está activo el EA. Esto le permite ajustar las sesiones de negoci
Nova FRC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova FRC Trader es una automatización disciplinada del indicador Fractals , una herramienta clásica que identifica máximos y mínimos locales para señalar posibles puntos de reversión y ruptura. Este EA transforma los patrones fractales en un sistema de trading estructurado, entrando en operaciones sólo cuando el precio confirma un cambio significativo en la estructura del mercado. En lugar de perseguir cada oscilación, Nova FRC Trader se centra en las configuraciones donde los fractales indican
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Three Masters
Jimmy Musyoki Mwongela
Asesores Expertos
TRES MAESTROS - Sistema Profesional de Trading Automatizado Versión: 1.01 Autor: SAPPLANTA ============================================================================= OVERVIEW THREE MASTERS es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Basado en un avanzado análisis multiindicador y una sincronización precisa, este Asesor Experto ha demostrado un rendimiento excepcional en condiciones de mercado reales . El sistema combina técnicas de filtrado de nivel instituci
Phenix MT5
Maksim Vershinin
Asesores Expertos
Phenix MT5 es un sistema de trading automatizado basado en una estrategia de scalping . Este Asesor Experto está optimizado sólo para el par de divisas EURJPY con marco de tiempo H4 . El Asesor Experto utiliza señales del conocido indicador Moving Average para realizar operaciones . Para ahorrar su depósito, el Asesor Experto tiene varios sistemas de protección . Uno de ellos es StopLevel - este es el nivel de reducción del depósito en el que el Asesor Experto deja de operar. El valor recomendad
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5. Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Estrategia principa
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
FxS Zone Recovery EA
Churchill Sipho Mashinini
Asesores Expertos
EA de recuperación de zona FxS Su solución definitiva para el trading basado en la recuperación FxS Zone Recovery EA es un Asesor Experto potente, flexible e intuitivo para MetaTrader 5 que emplea la robusta estrategia Zone Recovery para ayudarle a gestionar sus operaciones y recuperarse de pérdidas mediante un escalado inteligente de posiciones. Diseñado tanto para traders principiantes como experimentados, este EA se adapta a diversas condiciones del mercado mediante una selección de 1
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Asesores Expertos
Únete Deriv enlace en el perfil>>> Este es el nuevo Robot que creó Moving Average... Hay cosas a considerar antes de comprar o alquilar este robot, que figuran aquí para que usted pueda leer antes de comprar este robot 1; No es perfecto 100% porque usted puede hacer el enorme beneficio, pero a veces se puede hacer un poco de pérdida que puedo decir que el beneficio del 70% y las pérdidas del 30%. 2; Utilice la configuración que proporciona el desarrollador no de otra manera. 3;Utilice menor m
Momentum Horizon
Paul Geirnaerdt
Asesores Expertos
Momentum Horizon es un sistema de negociación totalmente automatizado para MetaTrader 5, diseñado para capturar movimientos de ruptura de alta probabilidad en el mercado del oro . Se centra en dos de los patrones de acción de precios más probados en el tiempo: la ruptura diaria del máximo/mínimo de ayer, y la poderosa ruptura de la "sesión de Londres", donde la volatilidad a menudo aumenta cuando los mercados globales se superponen. Al combinar estas configuraciones, el sistema busca posicionars
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Requiem MT5 — Sistema de trading automático basado en patrones de mercado Requiem MT5 es un Asesor Experto (EA) que utiliza patrones clave del mercado, como la corrección del precio después de movimientos bruscos. Funciona en modo totalmente automático y no requiere supervisión constante del trader. Para comenzar, basta con instalar el EA en el gráfico de NZDCAD — los demás pares se activarán automáticamente. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instruccione
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Asesores Expertos
Asesor Experto multidivisa automatizado con un número ilimitado de pares de divisas. En este caso, es posible indicar en cada par de divisas individual cómo trabajará el asesor con él. Se pueden añadir órdenes manualmente. El experto no tiene una estrategia específica. Cada uno elige qué características va a utilizar. Y sobre qué indicadores y en qué TF trabajar con ellos. Cuenta real, que está totalmente dirigida por un experto. Se utilizan MACD y envolventes . Индикаторы Dos medias móviles
Optimal for Trends and Sideways Markets
Le Quoc Dat
Asesores Expertos
EA de 10 años optimizado para EURUSD H1 Este Asesor Experto está específicamente diseñado y optimizado para el par EURUSD en el marco temporal H1. Esta estrategia ha sido optimizada para adaptarse tanto a condiciones de mercado tendenciales como oscilantes, asegurando un rendimiento consistente a lo largo del tiempo. El riesgo está fijado en aproximadamente el 3% del saldo, el número de lotes colocados en la orden cambiará cuando cambie el saldo. No quiero hacerle perder el tiempo explicando dem
Deriv Risk management discipline
Md Rubel Islam
Asesores Expertos
Este EA es sólo para los índices sintéticos Deriv. Versión Forex MT4 aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/89114 Forex MT5 versión aquí: https: // www.mql5.com/en/market/product/89113 Hola traders, Creo que todos ustedes saben que el riesgo y la gestión del dinero, junto con la psicología son las claves del éxito en el comercio. No importa lo fuerte que la estrategia de uno es, sin estos 3 criterios que siempre se enfrentan a pérdidas en el largo plazo. He creado un EA para controlar n
LT Alligator EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Experimente el inmenso potencial del indicador Alligator como nunca antes con nuestro Asesor Experto Alligator. Esta poderosa herramienta está meticulosamente diseñada para aprovechar la sabiduría de este indicador icónico y elevar su trading a nuevas alturas. El indicador Alligator, creado por el legendario trader Bill Williams, no es sólo una herramienta - es una filosofía. Se basa en el concepto de que el mercado presenta diferentes fases: dormir, despertar y comer. Mediante la comprensión de
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Asesores Expertos
EA GainX 400 – Weltrade (Índices Sintéticos | M15) Depósito mínimo recomendado: 50 USD El GainX 400 es un algoritmo especializado para operar Índices Sintéticos en el Broker Weltrade, optimizado y calibrado para la volatilidad y microestructura de sus activos. Trabaja en temporalidad M15, identificando expansiones direccionales para capturar movimientos amplios con una estructura de Alto Ratio (High Ratio): pequeñas pérdidas controladas y ganancias grandes que compensan y superan ampliamente la
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Forex Daily Scalping EA es un asesor profesional de scalping para el trabajo diario en el mercado de divisas FOREX. En el comercio, junto con la experiencia, los comerciantes suelen llegar a entender que los niveles de acumulación de órdenes de stop, el precio y el tiempo juegan un papel importante en el mercado. - Recomendar broker ECN con LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARÁMETROS: PRECIO - la distancia de precio a cubrir en el período de tiempo asignado; TI
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Asesores Expertos
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced: Maestría Multiestrategia de Precisión para FOREX y XAUUSD Desata todo el potencial de HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced , un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para conquistar los mercados FOREX y XAUUSD con una precisión quirúrgica. Adaptado para traders de élite, fondos de cobertura e inversores institucionales, este EA impulsado por inteligencia artificial combina estrategias híbridas avanzadas —incluyendo ruptura, reversión a la media, seguimi
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Volatility Pullback EA es un sistema de trading automatizado desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) . El EA negocia retrocesos durante condiciones de alta volatilidad utilizando niveles de cuadrícula autogenerados que se adaptan dinámicamente a la volatilidad actual del mercado, lo que permite un escalado inteligente de las posiciones durante los retrocesos de los precios en lugar de un espaciado fijo de la cuadrícula. Para proteger el capital de negociación, especialmente en cuentas pequ
LevelUp EA MT5
Attilla Howard Declines Alcalde
Asesores Expertos
LevelUp EA - Asesor Experto en Trading Automatizado LevelUp EA es una herramienta de trading automatizada que monitoriza la acción de los precios y evalúa las condiciones del mercado utilizando señales algorítmicas. Identifica oportunidades potenciales de trading analizando tendencias, estructura del mercado y niveles clave, y gestiona posiciones de acuerdo con su lógica programada. Oferta de lanzamiento: Disponible por 40 $ para los 10 primeros compradores . Después de las 20 compras iniciale
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.25 (20)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza grid, martingala ni técnicas de promedios . Todas las operaciones abiertas por e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimate Pulse ***El precio de lanzamiento finaliza el 6 de enero**** Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Otros productos de este autor
FOTSI Oscillator
Sidi Mohamed El Alaoui
Indicadores
FOTSI es un indicador que analiza la fuerza relativa de las divisas en los principales pares de Forex. Su objetivo es anticipar correcciones en los pares de divisas que siguen tendencias fuertes mediante la identificación de posibles señales de entrada a través de zonas objetivo de sobrecompra y sobreventa. Lógica teórica de construcción: Cálculo del Momento Individual de las Divisas: FOTSI comienza calculando el momentum para cada par de divisas que incluye una divisa específica, y luego agreg
FOTSI Oscillator MT5
Sidi Mohamed El Alaoui
Indicadores
FOTSI es un indicador que analiza la fuerza relativa de las divisas en los principales pares de Forex. Su objetivo es anticipar correcciones en los pares de divisas que siguen tendencias fuertes mediante la identificación de posibles señales de entrada a través de zonas objetivo de sobrecompra y sobreventa. Lógica teórica de construcción: Cálculo del Momento Individual de las Divisas: FOTSI comienza calculando el momentum para cada par de divisas que incluye una divisa específica, y luego agrega
Quantum Index Arbitrage
Sidi Mohamed El Alaoui
Asesores Expertos
EA Avanzado de Pares - Arbitraje Estadístico para Mercados Correlacionados Sistema profesional de reversión a la media utilizando normalización Z-Score, cobertura Beta y volatilidad adaptativa. What is Spread Trading? El Spread Trading es una estrategia neutral respecto al mercado que opera con el diferencial de precios entre dos activos correlacionados . En lugar de predecir la dirección del mercado, se beneficia del rendimiento relativo y de la convergencia de la diferencia de precios (el "
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario