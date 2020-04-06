QUANT REVERSION GRID PRO - SISTEMA ALGORÍTMICO AVANZADO DE RECUPERACIÓN



Smart Grid Reversion is a sophisticated Expert Advisor for MetaTrader 5 (Hedging Accounts) designed for traders who require a professional tool for mean-reversion trading. By combining statistical momentum analysis with a dynamic grid-based recovery system, this EA provides a robust framework for managing market cycles through intelligent position scaling.

LÓGICA ESTRATÉGICA

El sistema sigue un enfoque institucional disciplinado:

Entradas de reversión de medias : El EA identifica la acción del precio sobreextendido utilizando una combinación de osciladores de impulso (RSI) y filtros de desviación de tendencia (SMA).

: El EA identifica la acción del precio sobreextendido utilizando una combinación de osciladores de impulso (RSI) y filtros de desviación de tendencia (SMA). Gestión dinámica de la cuadrícula : Cuenta con un espaciado de cuadrícula adaptable que se ajusta para coincidir con la volatilidad actual del mercado.

: Cuenta con un espaciado de cuadrícula adaptable que se ajusta para coincidir con la volatilidad actual del mercado. Reducción inteligente de posiciones : Un algoritmo propio para cerrar parcialmente la cesta (mejores + peores posiciones) para reducir la exposición durante tendencias prolongadas.

: Un algoritmo propio para cerrar parcialmente la cesta (mejores + peores posiciones) para reducir la exposición durante tendencias prolongadas. Gestión de la cesta: Todas las operaciones se gestionan como una única entidad con objetivos de beneficios calculados en la divisa de la cuenta para una gestión monetaria precisa.

EXPLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA

SETUP (Configuración Base)

Lista_Símbolos : Lista de activos a operar (por ejemplo, "AUDNZD,AUDCAD"). Se recomienda ejecutar una instancia por gráfico para un mejor control.

Lista de activos a operar (por ejemplo, "AUDNZD,AUDCAD"). Se recomienda ejecutar una instancia por gráfico para un mejor control. Número_mágico: ID único para distinguir las operaciones de este EA. Obligatorio si se ejecutan varias estrategias en la misma cuenta.

FILTROS DE ENTRADA

RSI_Period : Periodo para la detección de momentum. RSI bajo indica sobreventa (Comprar), RSI alto indica sobrecompra (Vender). Optimizable .

Periodo para la detección de momentum. RSI bajo indica sobreventa (Comprar), RSI alto indica sobrecompra (Vender). . RSI_Level_OB / OS : Umbrales que activan señales de reversión cuando el precio se aleja de su media.

Umbrales que activan señales de reversión cuando el precio se aleja de su media. SMA_Period : Línea base de la tendencia a largo plazo (200 es el estándar institucional).

Línea base de la tendencia a largo plazo (200 es el estándar institucional). SMA_Min_Dist_Pips: Distancia mínima requerida de la SMA. Asegura que el EA sólo entre en extensiones significativas del precio. Optimizable .

CONFIGURACIÓN DE LA REJILLA

Modo_Malla : Fixed mantiene una distancia constante; Dynamic aumenta el espaciado geométricamente para manejar tendencias fuertes. Optimizable .

mantiene una distancia constante; aumenta el espaciado geométricamente para manejar tendencias fuertes. . Initial_Lot : Volumen inicial para la primera operación de un ciclo.

Auto_Lot_Scale : Lógica de escala proporcional que aumenta el lote inicial en función del crecimiento del saldo de la cuenta.

Lógica de escala proporcional que aumenta el lote inicial en función del crecimiento del saldo de la cuenta. Grid_Step_Pips : Distancia inicial entre la primera y segunda orden. Optimizable .

Distancia inicial entre la primera y segunda orden. . Step_Multiplier : Factor de expansión del espaciado dinámico para proteger la cuenta durante movimientos volátiles. Optimizable .

Factor de expansión del espaciado dinámico para proteger la cuenta durante movimientos volátiles. . Multiplicador_lote : Factor de progresión Martingale utilizado para alcanzar el punto de equilibrio de forma eficiente. Optimizable .

Factor de progresión Martingale utilizado para alcanzar el punto de equilibrio de forma eficiente. . Max_Orders: Límite duro de posiciones abiertas por dirección para evitar la sobreexposición.

GESTIÓN DE SALIDAS

Beneficio_objetivo_CCY : Beneficio monetario total (incluyendo swaps/comisiones) necesario para cerrar toda la cesta. Optimizable .

Beneficio monetario total (incluyendo swaps/comisiones) necesario para cerrar toda la cesta. . Activar_Smart_Red : Activa la lógica de cierre parcial "Mejor + Peor" para reducir el drawdown.

Activa la lógica de cierre parcial "Mejor + Peor" para reducir el drawdown. Smart_Red_Start : Número mínimo de órdenes necesarias para activar la función de reducción.

Número mínimo de órdenes necesarias para activar la función de reducción. Smart_Red_Min_Prof : Beneficio neto mínimo necesario para que se produzca un cierre parcial.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Usar_Filtro_Noticias : Pausa las entradas durante eventos económicos de alto impacto (NFP, Fed, etc.) utilizando el Calendario MT5.

News_Stop_Pre/Post_Min : Duración del apagón de negociación antes y después de las noticias.

Duración del apagón de negociación antes y después de las noticias. Use_Equity_Stop: Última red de seguridad que cierra todas las operaciones si se alcanza un % de reducción específico.

PASOS VITALES PARA EL ÉXITO: VALIDACIÓN Y PRUEBAS

Este EA es una herramienta profesional y su éxito está directamente relacionado con el proceso de validación del usuario.

Optimización obligatoria (IIS & OOS)

No existen ajustes "mágicos" por defecto. Debe realizar una optimización rigurosa para su instrumento y marco temporal específicos:

En la muestra (IIS) : Optimice sus parámetros en un periodo histórico.

Optimice sus parámetros en un periodo histórico. Fuera de muestra (OOS) : Valide esos parámetros en un periodo separado, no visto.

Valide esos parámetros en un periodo separado, no visto. Análisis Walk-Forward: Utilice este método para asegurarse de que la estrategia es robusta y evitar el ajuste a la curva (sobreoptimización).

Pruebas de demostración y contexto de riesgo

Demo primero : Antes de desplegar capital real, ejecute el EA en una cuenta Demo durante al menos 2-4 semanas para verificar la ejecución y robustez.

Antes de desplegar capital real, ejecute el EA en una cuenta Demo durante al menos 2-4 semanas para verificar la ejecución y robustez. Riesgo/Recompensa: Aunque este sistema puede proporcionar rentabilidades significativas, éstas deben ser contextualizadas frente al riesgo asumido. Un mayor rendimiento requiere una configuración de mayor riesgo.

POR QUÉ ELEGIR ESTE EA

Algoritmos institucionales : Z-Score y Volatilidad lógica de orientación.

Z-Score y Volatilidad lógica de orientación. Código 100% nativo : No requiere importación de DLL. Compatibilidad total con MQL5 VPS y Cloud Network.

No requiere importación de DLL. Compatibilidad total con MQL5 VPS y Cloud Network. Control integral del riesgo: Sistema multicapa que incluye filtros de noticias y protección de renta variable.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las estrategias Grid y Martingale conllevan riesgos inherentes. Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. El usuario es plenamente responsable de los ajustes de gestión del riesgo aplicados. Nunca opere con capital que no pueda permitirse perder.

Versión 2.0 | Compatible con MT5 Build 3802+

Para preguntas técnicas o asistencia de optimización, por favor contáctenos a través del sistema de mensajería privada MQL5.