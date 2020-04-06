RTC ML AiBot
- Asesores Expertos
- Muhammad Faisal Sagala
- Versión: 12.13
- Actualizado: 4 enero 2026
- Activaciones: 10
RTC ML AiBot | ML Signal Executor EA - Sistema de entrada única gestionado por riesgo
RTC ML AiBot no es el típico robot de "enchufar y ganar".
Se trata de un motor de ejecución y control de riesgos de nivel profesional, diseñado para funcionar junto con un avanzado sistema de señales de aprendizaje automático.
Este EA existe para resolver un problema crítico al que se enfrentan la mayoría de los operadores: proteger el capital mientras ejecutan las señales con disciplina y consistencia.
RTC ML AiBot está construido como una capa dedicada de ejecución y gestión de riesgos para sistemas avanzados de trading basados en señales.
Prioriza la protección del capital, la disciplina de ejecución y la exposición controlada, en lugar de la frecuencia de las operaciones o las estrategias agresivas.
Este sistema fue desarrollado para los operadores que ya entienden que la supervivencia a largo plazo en el mercado depende de la calidad de ejecución y la disciplina de riesgo - no la cantidad de señales.
⚙️ Para qué está diseñado este EA
Este Asesor Experto es un motor profesional de ejecución y gestión de riesgos.
No predice el mercado, sino que se centra en:
-
La protección del capital
-
Disciplina de ejecución
-
Consistencia del riesgo
El EA ejecuta operaciones sólo cuando las condiciones cumplen estrictas reglas de riesgo y calidad.
⚙️ Por qué existe este EA
La mayoría de los traders fracasan no por malas señales, sino por:
- mala ejecución - decisiones de riesgo emocionales - falta de disciplina RTC ML AiBot fue construido para eliminar esas debilidades mediante la aplicación de estrictas reglas de ejecución y límites de riesgo de forma automática.
Características clave de la gestión de riesgos
-
Ejecución de una sola entrada (sin overtrading)
-
Riesgo fijo o dinámico por operación
-
Protección de pérdidas y beneficios diarios
-
Sistema de protección del capital
-
Control de pérdidas consecutivas
-
Filtros de diferenciales y noticias
-
Opciones de trailing stop y cierre parcial
🚫 S in rejilla 🚫 Sin martingala 🚫 Sin promediación 🚫 Sin lógica de recuperación
🎯 Para quién es este EA
✔ Traders que valoran el control del riesgo por encima de la frecuencia de las operaciones
✔ Traders de Prop firm que necesitan un cumplimiento estricto del drawdown
✔ Usuarios que ejecutan estrategias ML o basadas en señales
⚠️Who Este EA NO es para
✖ Los scalpers de alta frecuencia
✖ Los traders de cuadrícula / martingala
✖ Los usuarios que esperan beneficios garantizados
🎯 Filosofía de trading
-
Una operación por señal
-
Una operación por barra (opcional)
-
Precisión por encima de frecuencia
-
Diseñado para la consistencia, no para el juego
🧠 Integración de señales
⚠️ Este EA está diseñado intencionalmente como un ejecutor compañero para el Indicador RTC ML. El indicador realiza todas las tareas de aprendizaje y predicción, mientras que el EA asegura que esas señales se ejecuten de forma segura y consistente.
El EA
-
Lee los datos de predicción procesados
-
Aplica la lógica de riesgo y ejecución
-
Gestiona todo el ciclo de vida de la operación
Sin el indicador, no se ejecutará ninguna operación.
Preparado para Cuenta Personal y Prop Firm
Incluye un modo Prop Firm dedicado:
-
Control diario de la reducción
-
Control global de la reducción
-
Seguimiento del beneficio objetivo
-
Seguimiento de la duración del desafío
📊 Transparencia
Se proporciona una señal pública MQL5 Live para demostrar:
-
Comportamiento de ejecución
-
Disciplina de reducción
-
Rendimiento en el mercado real
Los resultados en vivo se comparten para la transparencia del comportamiento de ejecución y la disciplina de riesgo - no como una garantía de ganancias. Usted puede comprobar aquí Rendimiento en vivo de RTC ML AiBot
⚠️ Descargo de responsabilidad
El trading automatizado implica riesgos. Los resultados pasados o en vivo no garantizan el rendimiento futuro.