VWAP Daily Weekly and Monthly Indicator

VWAP - Volumengewichteter Durchschnittspreis

DerVWAP (Volume-Weighted Average Price - volumengewichteter Durchschnittspreis) ist ein von Händlern und Anlegern häufig verwendeter Indikator zur Ermittlung des durchschnittlichen Handelspreises eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum, wobei sowohlder Preis als auch das gehandelte Volumen berücksichtigt werden.

Im Gegensatz zu einfachen Durchschnittskursen werden beim VWAP die Kurse stärker gewichtet, bei denen ein höheres Handelsvolumen zu verzeichnen war, so dass ein genaueres Bild des fairen Werts des Vermögenswerts während der gesamten Handelsperiode entsteht.

🔍 Interpretation:

  • Kurs über VWAP möglicherKaufdruck

  • Preis unter VWAP möglicherVerkaufsdruck

Da der VWAP das Volumen mit einbezieht, ist er besonders nützlich für denTageshandel, dasScalping und dieAnalyse institutioneller Bewegungen.

📐 Verfügbare VWAPs in diesem Indikator

Dieser Indikator ermöglicht die Visualisierung der folgenden VWAPs:

  1. VWAP täglich

  2. VWAP Wöchentlich

  3. VWAP Monatlich

Jeder VWAP kann einzeln über die Eingabeparameter aktiviert oder deaktiviert werden.

⚙️ Eingaben (Parameter)

🔹 Preis-Typ

Legt fest, welcher Preis zur Berechnung der VWAPs verwendet wird.
Die Standardoption ist dertypische Preis (HLC/3).

Verfügbare Optionen:

  1. Close - Schlusskurs

  2. Open - Eröffnungspreis

  3. High - Höchster Preis

  4. Low - Niedriger Preis

  5. HL / 2 - Medianpreis ( arithmetisches Mittel von Hoch und Tief)

  6. HLC / 3 - Typischer Preis ( arithmetisches Mittel von Hoch, Tief und Schluss)

  7. OHLC / 4 - Mittlerer Preis ( arithmetisches Mittel von Open, High, Low und Close)

📌 Hinweis:
Dertypische Preis (HLC/3) ist der Standardpreis, der für VWAP-Berechnungen in den Plattformen Profit und BlackArrow (Nelogica) verwendet wird.

🔹 Volumen-Typ

Legt fest, welches Volumen zur Berechnung der VWAPs verwendet werden soll.

Verfügbare Optionen:

  1. Tick-Volumen - Tick-basiertes Volumen(Standard)

  2. Real Volume - Tatsächlich gehandeltes Volumen

👁️ VWAP-Anzeigeoptionen

Jeder VWAP kann einzeln aktiviert oder deaktiviert werden:

  • VWAP Täglich - wahr / falsch

  • VWAP Wöchentlich - wahr/falsch

  • VWAP Monatlich - wahr/falsch

🔄 Verfügbare Versionen

  • VWAP-Indikator - MT5

📞 Unterstützung und Hilfe

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.
Wir sind bereit, Ihnen zu helfen.


