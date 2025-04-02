VWAP Daily Weekly and Monthly Indicator

VWAP – Volume-Weighted Average Price

O VWAP (Volume-Weighted Average Price), ou Preço Médio Ponderado pelo Volume, é um indicador amplamente utilizado por traders e investidores para identificar o preço médio de negociação de um ativo em um determinado período, considerando preço e volume.

Diferente de uma média simples, o VWAP dá mais peso aos preços onde houve maior volume negociado, oferecendo uma visão mais precisa do valor justo do ativo ao longo do tempo.

🔍 Interpretação:

Preço acima do VWAP → possível força compradora

Preço abaixo do VWAP → possível pressão vendedora

Por considerar o volume, o VWAP é especialmente útil para day trade, scalping e análise de fluxo institucional.

📐 VWAPs Disponíveis no Indicador

Este indicador permite a visualização das seguintes VWAPs:

VWAP Daily (Diária) VWAP Weekly (Semanal) VWAP Monthly (Mensal)

Cada VWAP pode ser ativada ou desativada individualmente nos parâmetros.

⚙️ Inputs (Parâmetros)

🔹 Price Type (Tipo de Preço)

Define qual preço será utilizado no cálculo das VWAPs.

O padrão é o Preço Típico (HLC/3).

Opções disponíveis:

Close – Preço de Fechamento Open – Preço de Abertura High – Preço Máximo Low – Preço Mínimo HL / 2 – Median Price (Média entre High e Low) HLC / 3 – Typical Price (Média entre High, Low e Close) OHLC / 4 – Mean Price (Média entre Open, High, Low e Close)

📌 Observação:

O Preço Típico (HLC/3) é o padrão utilizado nas VWAPs do Profit e BlackArrow (Nelogica).

🔹 Volume Type (Tipo de Volume)

Define qual volume será utilizado no cálculo das VWAPs.

Opções disponíveis:

Tick Volume – Volume por tick (padrão) Real Volume – Volume real negociado

👁️ Opções de Visualização das VWAPs

Cada VWAP pode ser habilitada ou desabilitada individualmente:

VWAP Daily (Diária) – true / false

VWAP Weekly (Semanal) – true / false

VWAP Monthly (Mensal) – true / false

🔄 Versões Disponíveis

VWAP Indicator – MT5

📞 Suporte e Assistência

Em caso de dúvidas ou necessidade de orientação adicional, não hesite em entrar em contato.

Estamos prontos para ajudar você.























