VWAP Daily Weekly and Monthly Indicator

VWAP - Precio medio ponderado por volumen

ElVWAP (Volume-Weighted Average Price) es un indicador muy utilizado por operadores e inversores para identificar el precio medio de negociación de un activo durante un periodo determinado, teniendo en cuentatanto el precio como el volumen negociado.

A diferencia de las medias simples, el VWAP asigna un mayor peso a los precios en los que se ha producido un mayor volumen, lo que proporciona una visión más precisa del valor razonable del activo a lo largo de la sesión.

🔍 Interpretación:

  • Precio por encima del VWAP posiblepresión compradora.

  • Precio por debajo del VWAP posiblepresión vendedora

Debido a que incorpora el volumen, el VWAP es especialmente útil para elday trading, elscalping y elanálisis de flujos institucionales.

📐 VWAPs disponibles en este indicador

Este indicador permite la visualización de los siguientes VWAPs:

  1. VWAP Diario

  2. VWAP Semanal

  3. VWAP Mensual

Cada VWAP puede ser habilitado o deshabilitado individualmente a través de los parámetros de entrada.

⚙️ Entradas (Parámetros)

🔹 Tipo de Precio

Define qué precio se utilizará para calcular los VWAPs.
La opción por defecto es elPrecio Típico (HLC/3).

Opciones disponibles:

  1. Close - Precio de Cierre

  2. Open - Precio de apertura

  3. Alto - Precio Alto

  4. Low - Precio mínimo

  5. HL / 2 - Precio medio ( media aritmética de máximos y mínimos)

  6. HLC / 3 - Precio Típico ( Media aritmética de Máximo, Mínimo y Cierre)

  7. OHLC / 4 - Precio medio ( media aritmética de apertura, máximo, mínimo y cierre)

📌 Nota:
El PrecioTípico (HLC/3) es el precio estándar utilizado para los cálculos VWAP en las plataformas Profit y BlackArrow (Nelogica).

🔹 Tipo de Volumen

Define qué volumen se utilizará para calcular los VWAP.

Opciones disponibles:

  1. Tick Volume - Volumen basado en ticks(por defecto).

  2. Volumen real - Volumen real negociado

👁️ Opciones de visualización de VWAP

Cada VWAP puede activarse o desactivarse individualmente:

  • VWAP Diario - verdadero / falso

  • VWAP Semanal - true / false

  • VWAP Mensual - true / false

🔄 Versiones disponibles

  • Indicador VWAP - MT5

📞 Soporte y Asistencia

Si tiene alguna pregunta o necesita más orientación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Estamos listos para ayudarle.


