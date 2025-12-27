Flow Monitor
- 实用工具
- Chen Fu Huang
- 版本: 1.2
- 更新: 29 十二月 2025
簡介： Tick Delta Flow 是一款專為 極短線交易(Scalping) 與 當沖交易者 設計的訂單流(Order Flow) 監控工具。與傳統成交量指標不同，它深入解析每一個Tick 的買賣方向，協助交易者看穿K 棒內部的微觀結構與多空力道。
核心特色：
-
K 棒即時數據(主圖顯示)：
-
在每一根K 棒上下方直接顯示 買入筆數(Buy) 、 賣出筆數(Sell) 以及 淨差值(Delta) 。
-
協助您辨識價格行為中的背離、吸收(Absorption) 或突破力道。
-
-
即時儀表板(Dashboard)：
-
左上角固定面板，即時匯總目前K 棒的多空數據，讓您無需移動視線即可掌握最新戰況。
-
-
進階副圖指標：
-
多空力道線(Power Lines)： 雙線呈現買方與賣方的累積動能。
-
Delta 長條圖： 背景顯示淨買賣量的強弱（綠柱為多方強，紅柱為空方強）。
-
交叉訊號箭頭： 當多空優勢發生轉換時（類似黃金交叉/死亡交叉），繪製實心箭頭提示。
-
雜訊過濾： 內置 Threshold 門檻設定，可過濾盤整時的微小波動，減少無效訊號。
-
-
高度客製化：
-
所有文字大小、顏色、間距、箭頭粗細皆可調整，適應各種解析度螢幕。
-
重要說明：
-
本指標依賴經紀商發送的即時Tick 數據進行計算。載入指標後，資料會 從當下開始累積 ，不會回溯顯示歷史K 棒的Tick 分佈（這是為了確保運算效能並避免歷史資料不精確）。
-
特別適合波動大的商品，如黃金(XAUUSD)、指數(US30, NAS100) 或外匯直盤。
great and amazing !