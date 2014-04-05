Universal Smart Sniper Pro

簡介： 告別手動繪製圖表的時代！ Universal Smart Monitor Pro 是一套結合「斐波那契數列(Fibonacci)」與「價格行為學(Price Action)」的專業級技術分析系統。

經過全新升級，核心演算法已擴展至全市場通用。它能自動適應外匯(Forex)、指數(Indices) 及加密貨幣(Crypto) 的波動特性，自動標記關鍵的支撐與壓力區域，並在檢測到潛在反轉形態時發送通知，輔助您做出決策。

🔥 核心特色與功能：

🌍 全商品通用核心(Universal Core) 無論您交易的是EURUSD、US30 還是BTCUSD，程式都會自動識別商品名稱與波動率，即時計算並繪製該商品當前的關鍵技術水位。

⚔️ 雙軌監測策略(Dual Strategy)

🔵 0.382 強勢區(Trend Level - Aqua): 專為強勢趨勢設計。當價格回調至此並出現W底結構，通常意味著趨勢動能依然強勁。

🟡 0.618 關鍵區(Key Retracement - Yellow): 經典的斐波那契回調位。適合用於觀察深度回調後的潛在支撐，尋求具備良好 風險回報比(Risk-Reward Ratio) 的交易機會。

🧠 智能過濾(Price Action Filter) 拒絕單純的觸價報警！本系統結合價格行為邏輯，不僅要求價格觸及關鍵位，還必須偵測到K 線出現W底(潛在止跌) 或M頭(潛在止漲) 的形態結構才會觸發訊號，以 有效過濾市場雜訊 。

📱 多平台即時通知 支援MetaTrader 5 手機推播(Push Notification)。當符合條件的技術形態出現時，您的手機會收到如：「BTCUSD: Pattern detected at 0.382 Level」的即時提示。

⚡ 離線復盤模式 內建獨立計時器，即使在週末休市或無報價跳動時，指標仍能運算並顯示歷史數據與關鍵位，方便您進行盤後的策略復盤與分析。

⚙️ 參數設定建議