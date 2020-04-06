Account Flip MT5 Trend

WICHTIG: Da wir in das Jahr 2026 eintreten, wollen wir den Neuanfang damit beginnen, dass die ersten 100 Exemplare des EA eine lebenslange Lizenz haben, und die danach verkauften Exemplare nur noch über einen monatlichen Zahlungsplan zugänglich sein werden. Dies ist unsere Art, uns bei denjenigen zu bedanken, die uns den ganzen Weg über unterstützt haben und auch geduldig waren. Kontakt Admin vor jedem Kauf über Nachrichten oder über Informationen in der Video-Beschreibung für eine kostenlose Anleitung ebook + Free Trial Indikatoren.
🔹 Konto Flip MT5 - Trend

Professionelles Trend Pullback Handelssystem

Account Flip MT5 - Trend ist ein vollständig anpassbarer Trendfortsetzungs-Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Pullbacks innerhalb starker Markttrends zu handeln.
Anstatt dem Preis hinterherzujagen, wartet der EA auf kontrollierte Rücksetzer und steigt nur ein, wenn die Trendbedingungen gültig bleiben.

Dieser Ansatz konzentriert sich auf Struktur, Bestätigung und Risikokontrolle und ist daher für Händler geeignet, die Beständigkeit über Glücksspiel stellen.

📈 Überblick über die Strategie

Der EA arbeitet in drei Schritten:

  1. Trenderkennung
    Bestätigt die Trendrichtung anhand auswählbarer Indikatoren (Trendkanäle, Momentum, Guppy, Bollinger, Stochastik, Volumen und mehr).

  2. Pullback-Erkennung
    Wartet auf eine oder mehrere Pullback-Kerzen innerhalb des Trends.

  3. Einstieg & Management
    Führt Trades mit Market- oder Pending-Orders aus und verwaltet dann das Risiko mit Breakeven, Trailing-Stops und optionalem Pyramiding.

Diese Logik vermeidet emotionale Einstiege und konzentriert sich auf hochwahrscheinliche Fortsetzungsbewegungen.

⚙️ Hauptmerkmale

✔ Handelt mit dem Trend, nicht gegen ihn
✔ Pullback-basierte Einstiege (sauber & diszipliniert)
✔ Mehrere Trendbestätigungen (verwenden Sie eine oder kombinieren Sie mehrere)
✔ Erweiterte Filter zur Verfeinerung von Pullbacks
✔ Markt- & Pending Order Entry-Optionen
✔ Eingebaute Breakeven- und Trailing-Logik
✔ Optionales Pyramiding (Trade Stacking)
✔ Feste Losgröße oder risikoprozentuale Losgröße
✔ Geeignet für trending Märkte und volatile Instrumente wie Deriv synthetische Indizes, Gold und Nasdaq

🧠 Entwickelt für Trader, die:

✔ Trendfolgestrategien bevorzugen
✔ Kontrolle über Bestätigungen und Filter wünschen
✔ Risikomanagement verstehen
✔ bereit sind, zu testen und zu optimieren
✔ volatile Instrumente handeln

Nicht empfohlen für:

  • Anfänger, die nach einem Roboter suchen, der "einstellt und vergisst".

  • Trader, die bei Rückschlägen in Panik geraten

  • Konten mit geringer Hebelwirkung ohne Margin-Planung

📉 Über Gewinnrate & Drawdown (wichtig)

Account Flip MT5 - Trend ist nicht auf eine hohe Gewinnrate angewiesen.

Die Strategie ist so konzipiert:

  • Kleinere kontrollierte Verluste

  • Größere Gewinntrades

  • Asymmetrisches Risiko-Ertrags-Verhältnis

Das bedeutet, dass Verlustphasen auftreten können, was bei Pullback-Strategien normal ist. Angemessene Risikoeinstellungen und Disziplin sind unerlässlich.

🛡 Risikomanagement-Tools

  • Risikoprozentuale Losgrößenbestimmung

  • Close-at-am-amount-Schutz

  • Breakeven-Optionen

  • Trailing Stop auf Basis von Trendkanälen

  • Pyramidenkontrolle (optional)

⚠️ Aggressive Einstellungen können den Drawdown erhöhen. Führen Sie vor der Skalierung immer einen Forward-Test durch.

🧪 Empfohlene Verwendung

  • Zeitrahmen: M15 - M30 , aber erfahrene Händler können auch mit niedrigen Zeitrahmen wie M1 und Konten mit hohem Hebel handeln.

  • Ein Symbol pro EA-Instanz

  • VPS empfohlen für beste Ausführung

  • Beginnen Sie mit einer Demo oder einem kleinen Guthaben

⚠️ Haftungsausschluss

Der Handel mit gehebelten Produkten ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Dieser EA ist ein Werkzeug, keine Gewinngarantie. Der Benutzer ist für die Konfiguration, das Risiko und das Kontomanagement verantwortlich.


