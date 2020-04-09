Jvh News Stopper MT5

XAUUSD Nachrichten Filter EA

Überblick

DerXAUUSD News Filter ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor, der speziell für Goldhändler (XAU/USD) entwickelt wurde. Dieser intelligente EA schützt Ihr Handelskonto automatisch, indem er alle neuen Trades während wichtiger USD-Nachrichtenereignisse pausiert und Sie so vor extremer Volatilität und unvorhersehbaren Preisspitzen schützt.

Egal, ob Sie mit Standard-XAUUSD,XAUUSD.vip, XAUUSD+ oder einer anderen XAUUSD-Variantehandeln, dieser EA sorgt dafür, dass Ihre Strategie in den gefährlichsten Marktmomenten sicher bleibt.

Hauptmerkmale

🛡️ Smart News Schutz

Blockiert automatisch neue Trades 3 Minuten vor und nach hochrelevanten USD-Nachrichten (konfigurierbar)

Filtert Nachrichten nach Wichtigkeitsgrad: Hoch, Mittel, Niedrig (anpassbar)

Echtzeit-Nachrichten-Updates von ForexFactory über einen sicheren Proxy

Funktioniert mit jeder XAUUSD-Paar-Variante

⚙️ Flexible Handelskontrollen

Neue Trades blockieren : Verhindern Sie neue Positionen während Nachrichtenfenstern

Pending Order-Kontrolle : Blockieren neuer schwebender Aufträge während der Volatilität

Flexibilität bei der Schließung : Option zum Zulassen/Blockieren von Handelsschließungen während der Nachrichten

Integration globaler Variablen: Andere EAs können den Blockierungsstatus lesen

🔔 Erweitertes Alarmsystem

Push-Benachrichtigungen an Ihre MT5-Plattform

Visuelle Indikatoren auf dem Chart mit farbkodiertem Status

Audio-Benachrichtigungen für das Betreten/Verlassen des Nachrichtenfensters

Detaillierte Chart-Kommentare, die den genauen Zeitpunkt der Nachrichten anzeigen

📊 Visuelles Dashboard

Klare Chart-Indikatoren, die den Status "AKTIV" oder "BLOCKIERT" anzeigen

Anstehende Nachrichtenereignisse werden direkt im Chart angezeigt

Farbcodierte Auswirkungsgrade (Rot=Hoch, Orange=Mittel, Gelb=Niedrig)

Echtzeit-Countdown bis zum nächsten Nachrichtenereignis

Wie es funktioniert

Automatische Erkennung von Nachrichten: Der EA lädt stündlich USD-Wirtschaftskalenderdaten herunter Intelligente Filterung: Identifiziert nur relevante Nachrichtenereignisse auf der Grundlage Ihrer Einflusseinstellungen Pre-News-Schutz: Blockiert den Handel vor dem Ereignis, um Volatilität vor den Nachrichten zu vermeiden Post-News Sicherheit: Behält den Schutz nach den Nachrichten bei, um "Whipsaws" zu vermeiden Automatische Wiederaufnahme: Der normale Handel wird nach der Gefahrenperiode automatisch wieder aufgenommen

Technische Spezifikationen

Plattform : Nur MetaTrader 5

Symbole : Alle XAUUSD-Varianten (XAUUSD,XAUUSD.vip, XAUUSD+ , etc.)

Zeitrahmen : Alle Zeitrahmen (M1 bis MN1)

Nachrichtenquelle : ForexFactory Wirtschaftskalender

Aktualisierungsfrequenz : Konfigurierbar (Standard: 1 Stunde)

Erforderliches Internet: Ja (für Nachrichten-Updates)

Konfigurations-Optionen

mql5 // Nachrichteneinstellungen Minuten vor den Nachrichten: 1-30 Minuten (Standard: 3) Minuten nach den Nachrichten: 1-30 Minuten (Standardwert: 3) Auswirkungsstufen: Hoch/Mittel/Niedrig (Standard: nur Hoch) Nachrichtenwährung: USD (fest für XAUUSD) // Trading Controls Block New Trades: Ja/Nein Close Trades zulassen: Ja/Nein Pending Orders blockieren: Ja/Nein Benachrichtigungen: Ein/Aus Visuelle Indikatoren: Ein/Aus

Sicherheitsfunktionen

✅ Paar-Validierung: Wird nur bei echten XAUUSD-Paaren aktiviert

✅ Fehlerbehandlung: Stabiler Abbau bei Ausfall der Internetverbindung

✅ Speicherverwaltung: Räumt globale Variablen beim Herunterfahren auf

✅ URL-Sicherheit: Verwendet zugelassenen sicheren Proxy für Nachrichtendaten

✅ Ressourcenschonend: Geringes Gewicht bei minimaler CPU-Auslastung

Ideal für

Goldhändler , die die Volatilität von Nachrichten vermeiden wollen

Automatisierte Handelssysteme , die einen Schutz vor Nachrichten benötigen

risikoscheue Anleger, die mit XAUUSD handeln

Multi-EA-Setups , die eine koordinierte Nachrichtenblockierung erfordern

Händler, die den Nachrichtenkalender nicht ständig überwachen können

Anforderungen

MetaTrader 5-Plattform

Internetverbindung für Nachrichten-Updates

Erlaube WebRequest für: https: //nfs.faireconomy.media/

XAUUSD Handelskonto

Warum diesen EA wählen?

Speziell für Gold: Im Gegensatz zu generischen Nachrichtenfiltern speziell für das Verhalten des XAUUSD optimiert Zuverlässig: Verwendet bewährte ForexFactory-Daten mit Backup-Proxy Transparent: Klare visuelle Rückmeldung, wann genau der Handel blockiert ist Professionell: Wird von institutionellen und privaten Händlern weltweit genutzt Bewährter Schutz: Getestet durch mehrere aufsehenerregende Nachrichtenereignisse

Schützen Sie Ihre Goldgeschäfte vor unerwarteten Nachrichtenschocks. Handeln Sie mit der Gewissheit, dass Ihr EA über einen eingebauten Nachrichtenschutz verfügt!

Hinweis: Dieser EA ist ein Risikomanagement-Tool, keine Handelsstrategie. Er generiert keine Handelssignale, sondern schützt bestehende Strategien vor nachrichtenbedingter Volatilität. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer zuerst mit einem Demokonto.