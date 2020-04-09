Jvh News Stopper MT5
- Utilitys
- Jeremy Nicolaj Van Hoorn
- Version: 1.2
XAUUSD Nachrichten Filter EA
Überblick
DerXAUUSD News Filter ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor, der speziell für Goldhändler (XAU/USD) entwickelt wurde. Dieser intelligente EA schützt Ihr Handelskonto automatisch, indem er alle neuen Trades während wichtiger USD-Nachrichtenereignisse pausiert und Sie so vor extremer Volatilität und unvorhersehbaren Preisspitzen schützt.
Egal, ob Sie mit Standard-XAUUSD,XAUUSD.vip, XAUUSD+ oder einer anderen XAUUSD-Variantehandeln, dieser EA sorgt dafür, dass Ihre Strategie in den gefährlichsten Marktmomenten sicher bleibt.
Hauptmerkmale
🛡️ Smart News Schutz
-
Blockiert automatisch neue Trades 3 Minuten vor und nach hochrelevanten USD-Nachrichten (konfigurierbar)
-
Filtert Nachrichten nach Wichtigkeitsgrad: Hoch, Mittel, Niedrig (anpassbar)
-
Echtzeit-Nachrichten-Updates von ForexFactory über einen sicheren Proxy
-
Funktioniert mit jeder XAUUSD-Paar-Variante
⚙️ Flexible Handelskontrollen
-
Neue Trades blockieren: Verhindern Sie neue Positionen während Nachrichtenfenstern
-
Pending Order-Kontrolle: Blockieren neuer schwebender Aufträge während der Volatilität
-
Flexibilität bei der Schließung: Option zum Zulassen/Blockieren von Handelsschließungen während der Nachrichten
-
Integration globaler Variablen: Andere EAs können den Blockierungsstatus lesen
🔔 Erweitertes Alarmsystem
-
Push-Benachrichtigungen an Ihre MT5-Plattform
-
Visuelle Indikatoren auf dem Chart mit farbkodiertem Status
-
Audio-Benachrichtigungen für das Betreten/Verlassen des Nachrichtenfensters
-
Detaillierte Chart-Kommentare, die den genauen Zeitpunkt der Nachrichten anzeigen
📊 Visuelles Dashboard
-
Klare Chart-Indikatoren, die den Status "AKTIV" oder "BLOCKIERT" anzeigen
-
Anstehende Nachrichtenereignisse werden direkt im Chart angezeigt
-
Farbcodierte Auswirkungsgrade (Rot=Hoch, Orange=Mittel, Gelb=Niedrig)
-
Echtzeit-Countdown bis zum nächsten Nachrichtenereignis
Wie es funktioniert
-
Automatische Erkennung von Nachrichten: Der EA lädt stündlich USD-Wirtschaftskalenderdaten herunter
-
Intelligente Filterung: Identifiziert nur relevante Nachrichtenereignisse auf der Grundlage Ihrer Einflusseinstellungen
-
Pre-News-Schutz: Blockiert den Handel vor dem Ereignis, um Volatilität vor den Nachrichten zu vermeiden
-
Post-News Sicherheit: Behält den Schutz nach den Nachrichten bei, um "Whipsaws" zu vermeiden
-
Automatische Wiederaufnahme: Der normale Handel wird nach der Gefahrenperiode automatisch wieder aufgenommen
Technische Spezifikationen
-
Plattform: Nur MetaTrader 5
-
Symbole: Alle XAUUSD-Varianten (XAUUSD,XAUUSD.vip, XAUUSD+ , etc.)
-
Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen (M1 bis MN1)
-
Nachrichtenquelle: ForexFactory Wirtschaftskalender
-
Aktualisierungsfrequenz: Konfigurierbar (Standard: 1 Stunde)
-
Erforderliches Internet: Ja (für Nachrichten-Updates)
Konfigurations-Optionen
// Nachrichteneinstellungen Minuten vor den Nachrichten: 1-30 Minuten (Standard: 3) Minuten nach den Nachrichten: 1-30 Minuten (Standardwert: 3) Auswirkungsstufen: Hoch/Mittel/Niedrig (Standard: nur Hoch) Nachrichtenwährung: USD (fest für XAUUSD) // Trading Controls Block New Trades: Ja/Nein Close Trades zulassen: Ja/Nein Pending Orders blockieren: Ja/Nein Benachrichtigungen: Ein/Aus Visuelle Indikatoren: Ein/Aus
Sicherheitsfunktionen
✅ Paar-Validierung: Wird nur bei echten XAUUSD-Paaren aktiviert
✅ Fehlerbehandlung: Stabiler Abbau bei Ausfall der Internetverbindung
✅ Speicherverwaltung: Räumt globale Variablen beim Herunterfahren auf
✅ URL-Sicherheit: Verwendet zugelassenen sicheren Proxy für Nachrichtendaten
✅ Ressourcenschonend: Geringes Gewicht bei minimaler CPU-Auslastung
Ideal für
-
Goldhändler, die die Volatilität von Nachrichten vermeiden wollen
-
Automatisierte Handelssysteme, die einen Schutz vor Nachrichten benötigen
-
risikoscheue Anleger, die mit XAUUSD handeln
-
Multi-EA-Setups, die eine koordinierte Nachrichtenblockierung erfordern
-
Händler, die den Nachrichtenkalender nicht ständig überwachen können
Anforderungen
-
MetaTrader 5-Plattform
-
Internetverbindung für Nachrichten-Updates
-
Erlaube WebRequest für: https: //nfs.faireconomy.media/
-
XAUUSD Handelskonto
Warum diesen EA wählen?
-
Speziell für Gold: Im Gegensatz zu generischen Nachrichtenfiltern speziell für das Verhalten des XAUUSD optimiert
-
Zuverlässig: Verwendet bewährte ForexFactory-Daten mit Backup-Proxy
-
Transparent: Klare visuelle Rückmeldung, wann genau der Handel blockiert ist
-
Professionell: Wird von institutionellen und privaten Händlern weltweit genutzt
-
Bewährter Schutz: Getestet durch mehrere aufsehenerregende Nachrichtenereignisse
Schützen Sie Ihre Goldgeschäfte vor unerwarteten Nachrichtenschocks. Handeln Sie mit der Gewissheit, dass Ihr EA über einen eingebauten Nachrichtenschutz verfügt!
Hinweis: Dieser EA ist ein Risikomanagement-Tool, keine Handelsstrategie. Er generiert keine Handelssignale, sondern schützt bestehende Strategien vor nachrichtenbedingter Volatilität. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer zuerst mit einem Demokonto.