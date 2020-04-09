Jvh News Stopper MT5

XAUUSD Nachrichten Filter EA

Überblick

DerXAUUSD News Filter ist ein professioneller MetaTrader 5 Expert Advisor, der speziell für Goldhändler (XAU/USD) entwickelt wurde. Dieser intelligente EA schützt Ihr Handelskonto automatisch, indem er alle neuen Trades während wichtiger USD-Nachrichtenereignisse pausiert und Sie so vor extremer Volatilität und unvorhersehbaren Preisspitzen schützt.

Egal, ob Sie mit Standard-XAUUSD,XAUUSD.vip, XAUUSD+ oder einer anderen XAUUSD-Variantehandeln, dieser EA sorgt dafür, dass Ihre Strategie in den gefährlichsten Marktmomenten sicher bleibt.

Hauptmerkmale

🛡️ Smart News Schutz

  • Blockiert automatisch neue Trades 3 Minuten vor und nach hochrelevanten USD-Nachrichten (konfigurierbar)

  • Filtert Nachrichten nach Wichtigkeitsgrad: Hoch, Mittel, Niedrig (anpassbar)

  • Echtzeit-Nachrichten-Updates von ForexFactory über einen sicheren Proxy

  • Funktioniert mit jeder XAUUSD-Paar-Variante

⚙️ Flexible Handelskontrollen

  • Neue Trades blockieren: Verhindern Sie neue Positionen während Nachrichtenfenstern

  • Pending Order-Kontrolle: Blockieren neuer schwebender Aufträge während der Volatilität

  • Flexibilität bei der Schließung: Option zum Zulassen/Blockieren von Handelsschließungen während der Nachrichten

  • Integration globaler Variablen: Andere EAs können den Blockierungsstatus lesen

🔔 Erweitertes Alarmsystem

  • Push-Benachrichtigungen an Ihre MT5-Plattform

  • Visuelle Indikatoren auf dem Chart mit farbkodiertem Status

  • Audio-Benachrichtigungen für das Betreten/Verlassen des Nachrichtenfensters

  • Detaillierte Chart-Kommentare, die den genauen Zeitpunkt der Nachrichten anzeigen

📊 Visuelles Dashboard

  • Klare Chart-Indikatoren, die den Status "AKTIV" oder "BLOCKIERT" anzeigen

  • Anstehende Nachrichtenereignisse werden direkt im Chart angezeigt

  • Farbcodierte Auswirkungsgrade (Rot=Hoch, Orange=Mittel, Gelb=Niedrig)

  • Echtzeit-Countdown bis zum nächsten Nachrichtenereignis

Wie es funktioniert

  1. Automatische Erkennung von Nachrichten: Der EA lädt stündlich USD-Wirtschaftskalenderdaten herunter

  2. Intelligente Filterung: Identifiziert nur relevante Nachrichtenereignisse auf der Grundlage Ihrer Einflusseinstellungen

  3. Pre-News-Schutz: Blockiert den Handel vor dem Ereignis, um Volatilität vor den Nachrichten zu vermeiden

  4. Post-News Sicherheit: Behält den Schutz nach den Nachrichten bei, um "Whipsaws" zu vermeiden

  5. Automatische Wiederaufnahme: Der normale Handel wird nach der Gefahrenperiode automatisch wieder aufgenommen

Technische Spezifikationen

  • Plattform: Nur MetaTrader 5

  • Symbole: Alle XAUUSD-Varianten (XAUUSD,XAUUSD.vip, XAUUSD+ , etc.)

  • Zeitrahmen: Alle Zeitrahmen (M1 bis MN1)

  • Nachrichtenquelle: ForexFactory Wirtschaftskalender

  • Aktualisierungsfrequenz: Konfigurierbar (Standard: 1 Stunde)

  • Erforderliches Internet: Ja (für Nachrichten-Updates)

Konfigurations-Optionen

mql5

// Nachrichteneinstellungen Minuten vor den Nachrichten: 1-30 Minuten (Standard: 3) Minuten nach den Nachrichten: 1-30 Minuten (Standardwert: 3) Auswirkungsstufen: Hoch/Mittel/Niedrig (Standard: nur Hoch) Nachrichtenwährung: USD (fest für XAUUSD) // Trading Controls Block New Trades: Ja/Nein Close Trades zulassen: Ja/Nein Pending Orders blockieren: Ja/Nein Benachrichtigungen: Ein/Aus Visuelle Indikatoren: Ein/Aus

Sicherheitsfunktionen

Paar-Validierung: Wird nur bei echten XAUUSD-Paaren aktiviert
Fehlerbehandlung: Stabiler Abbau bei Ausfall der Internetverbindung
Speicherverwaltung: Räumt globale Variablen beim Herunterfahren auf
URL-Sicherheit: Verwendet zugelassenen sicheren Proxy für Nachrichtendaten
Ressourcenschonend: Geringes Gewicht bei minimaler CPU-Auslastung

Ideal für

  • Goldhändler, die die Volatilität von Nachrichten vermeiden wollen

  • Automatisierte Handelssysteme, die einen Schutz vor Nachrichten benötigen

  • risikoscheue Anleger, die mit XAUUSD handeln

  • Multi-EA-Setups, die eine koordinierte Nachrichtenblockierung erfordern

  • Händler, die den Nachrichtenkalender nicht ständig überwachen können

Anforderungen

  • MetaTrader 5-Plattform

  • Internetverbindung für Nachrichten-Updates

  • Erlaube WebRequest für: https: //nfs.faireconomy.media/

  • XAUUSD Handelskonto

Warum diesen EA wählen?

  1. Speziell für Gold: Im Gegensatz zu generischen Nachrichtenfiltern speziell für das Verhalten des XAUUSD optimiert

  2. Zuverlässig: Verwendet bewährte ForexFactory-Daten mit Backup-Proxy

  3. Transparent: Klare visuelle Rückmeldung, wann genau der Handel blockiert ist

  4. Professionell: Wird von institutionellen und privaten Händlern weltweit genutzt

  5. Bewährter Schutz: Getestet durch mehrere aufsehenerregende Nachrichtenereignisse

Schützen Sie Ihre Goldgeschäfte vor unerwarteten Nachrichtenschocks. Handeln Sie mit der Gewissheit, dass Ihr EA über einen eingebauten Nachrichtenschutz verfügt!

Hinweis: Dieser EA ist ein Risikomanagement-Tool, keine Handelsstrategie. Er generiert keine Handelssignale, sondern schützt bestehende Strategien vor nachrichtenbedingter Volatilität. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer zuerst mit einem Demokonto.


Empfohlene Produkte
HFT Flame Mt5
Shamary A Guy
5 (3)
Utilitys
Dies ist die HFT Flamme Ea....Dies ist ein komplexer Expert Advisor, die im Grunde Pick Trades von Preisbewegungen, es ist auch ein nicht-Martingale-Mechanismus mit Netting-Strategie, die diese Ea mehr interessiert und profitabel während Ihrer Handelsreise macht. Die HFT Flame EA kann super konsistent auf Gewinne je nach den Eingängen für Ihren Stil des Handels ausgewählt werden. Dies ist eine Hand frei Handel Roboter, die Ihren Weg zum Erfolg handeln können, während Sie weg von den Charts sind,
FREE
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Utilitys
Der Expert Advisor dient dazu, das Konto zu schützen, den Gewinn (Verlust) festzulegen und aktuelle Informationen über das Konto anzuzeigen. Der Schutz des Handelskontos erfolgt durch das Schließen aller offenen Aufträge im Terminal und/oder das Schließen aller Charts. Wenn Sie den Expert Advisor mit den Standardparametern ausführen, zeigt er nur Ihre Kontoinformationen an und wird verkleinert. Als Nächstes können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Ihr Handelskonto geschützt werden soll.
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitys
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen. Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement , präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal. Dieses Tool handelt nicht automatisch . Stattde
FREE
Izi Hedge Free Limit 3 order hedge
Le Van Tien
Utilitys
izi hedge ist ein Tool, das Ihnen hilft, Risiken zu managen, Hedge-Aufträge zu verwalten und verlorene Aufträge wieder auszugleichen. Wie es funktioniert izi hedge platziert einen Auftrag, der dem von Ihnen für das betreffende Währungspaar erteilten Auftrag entgegengesetzt ist. Wenn die von Ihnen erteilte Order korrekt ist, wird die umgekehrte Order automatisch gelöscht. Wenn sich der Markt unglücklicherweise gegen Ihren Auftrag wendet und den Hedge-Auftrag berührt, beginnt das System mit der
FREE
One Hour Strategy Analyzer
Tevon R Gardiner
Utilitys
Es handelt sich um einen vollständig aufgebauten Expert Advisor mit Handelsfunktionalität, der entweder nur kaufen oder nur verkaufen oder beides kann. Er wurde als Werkzeug entwickelt, das für den automatisierten Ein- und Ausstieg in Übereinstimmung mit der allgemeinen Marktrichtung verwendet werden kann. Automatische Risikomanagement-Parameter sind umfassend. Abschnitt STRATEGIE-ANALYZER Total Trades: Zeigt die Gesamtzahl der getätigten Trades an. Gewinnrate: Zeigt den prozentualen Anteil de
FREE
Pro Trader Assistant
Nobert Mazunze
Utilitys
Pro Trader Assistant 1.1 - The Ultimate Trading Companion NB: Funktioniert nicht mit STRATEGY TESTER. ZUM TESTEN, DM MICH Einfacher, intelligenter, sicherer und effizienter handeln Sind Sie bereit, Ihren Handel mit einem Risikomanagement auf institutionellem Niveau zu verändern? Pro Trader Assistant 1.1 ist Ihre Komplettlösung für die Beherrschung von Handelspsychologie, Risikokontrolle und Ausführungseffizienz. Er wurde sowohl für die Herausforderungen von Wertpapierfirmen als auch für den H
LT Mini Charts
Thiago Duarte
4.88 (8)
Utilitys
Es handelt sich um einen Hilfsindikator, der Mini-Charts auf der linken Seite des Charts erstellt, den Sie gerade betrachten. Es ist sehr nützlich, um mehrere Zeitrahmen gleichzeitig zu beobachten, ohne zwischen mehreren Charts wechseln zu müssen. Seine Konfiguration ist sehr einfach. Sie können bis zu 4 Mini-Charts öffnen. Sie laden automatisch die Vorlage des "übergeordneten" Charts. Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, kontaktieren Sie mich bitte. Viel Spaß! Dies ist ein kostenloser Indikato
FREE
ICT Premium Discount Zone EA
Charles Antoine Dominique Julien Fournel
Experten
Oktober-Ausverkauf : Kostenlos bis 31. Oktober 2025 ! ! Vorstellung des ICT Premium Discount Zone EA - Smart Trading für EUR/USD Der ICT Premium Discount Zone EA ist ein hochmoderner Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Präzision, Sicherheit und beständige Performance legen. Basierend auf den bewährten Prinzipien der ICT Premium/Discount Zones führt dieser EA nur Buy Stop- und Sell Stop-Orders aus und stellt so sicher, dass der Einstieg immer an der optimalen Marktstr
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Hedge Commander Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
Auto-Hedge-System Beschreibung Das Auto-Hedge-System ist ein dynamisches Risikomanagement-Tool, das dazu dient, Handelskonten vor erheblichen Drawdowns zu schützen und gleichzeitig Möglichkeiten zur Erholung und zum Gewinn zu bieten. Wenn es aktiviert ist, überwacht das System kontinuierlich den Drawdown des Kontos im Verhältnis zum Anfangssaldo, der zum Zeitpunkt der Aktivierung aufgezeichnet wurde. Sobald der Drawdown den vordefinierten Auslöseprozentsatz erreicht, wird der Auto-Hedge-Mechanis
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
PropGuard Basic
Stephen J Martret
Utilitys
PropGuard Basic - Freier Handelsschutz für Prop Firm Challenges ️ Schützen Sie Ihr Prop-Firmenkonto vor Regelverstößen PropGuard Basic ist ein KOSTENLOSER EA, der Prop-Firmen-Händlern helfen soll, die Challenge-Regeln einzuhalten. Verletzen Sie nie wieder versehentlich Ihre täglichen Drawdown- oder Gewinnziele! Hauptmerkmale Echtzeit-Überwachung - Visueller Performance-Balken zeigt Ihre Position zwischen Drawdown-Limit und Gewinnziel mit farbkodiertem Status Gewinnzielschutz - Schließt
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experten
Die Besonderheit des Brent Trend Bot sind die einfachen Grundwerkzeuge und die Logik der Funktionsweise. Es gibt nicht viele Strategien und Dutzende von Einstellungen, wie bei anderen EAs, sondern er arbeitet nach einem einzigen Algorithmus. Das Funktionsprinzip ist eine Trendfolgestrategie mit dem Versuch, die maximale Profitabilität unter Berücksichtigung des Risikos zu erreichen. Daher kann er für Anfänger empfohlen werden. Seine Stärke ist das Prinzip des Abschlusses von Transaktionen. Sein
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
Panel Orders Easy MT5
Maksim Novikov
Utilitys
Mit diesem Dienstprogramm (als Berater) können Sie Positionen mit ein paar Klicks öffnen und schließen . Panel Orders Easy ist eine Lite-Version des Programms Panel Orders. Das Öffnen und Schließen von Positionen ist darin nicht möglich. Sie können die Vollversion unter meinen anderen Produkten sehen. Das Kontrollpanel in Form von grafischen Objekten ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Aufträgen ohne die Hilfe von Drittprogrammen. Merkmale des Programms : 1. Es gibt eine Losauswahlmöglich
FREE
EquityShield
Nikita Belousov
Utilitys
EquityShield ist ein leichtgewichtiger und zuverlässiger Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der Ihr Handelskonto bei minimalem Ressourcenverbrauch vor übermäßigen Verlusten schützt. Er überwacht den Equity Drawdown Ihres Kontos und schließt automatisch alle offenen Positionen und schwebenden Aufträge, wenn der Drawdown die von Ihnen festgelegte Schwelle überschreitet, entweder in Prozent (%) oder einem festen Betrag ($). EquityShield ist als robuste Sicherheitsbarriere konzipiert und gewährl
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Experten
UsdJpy RangeBot Pro - Expert Advisor für Breakout-Trading UsdJpy RangeBot Pro ist ein auf Breakout basierender Expert Advisor, der für das Währungspaar USDJPY entwickelt wurde. Er identifiziert Handelsmöglichkeiten während der frühen Stunden der Londoner Sitzung, indem er eine definierte Spanne analysiert und schwebende Orders oberhalb oder unterhalb davon ausführt. Der EA verwendet eine feste Logik, klare visuelle Elemente und integrierte Risikokontrollen. Dieses Tool wurde für diszipliniert
FREE
SL Limiter Pro
Carlito Manaloto Jr
Utilitys
Erleben Sie ein neues Maß an Präzision und Kontrolle mit dem SL Limiter Pro , einer verbesserten Version des SL Limiter, die jetzt auf MetaTrader 5 verfügbar ist. Der SL Limiter Pro wurde für seriöse Trader entwickelt und bietet ausgefeilte Funktionen, mit denen Sie Ihre Trades effektiver und flexibler verwalten können. Bringen Sie Ihre Handelsstrategie mit diesem leistungsstarken Risikomanagement-Tool auf die nächste Stufe! Ob Sie nun manuell handeln, mit EAs handeln oder Handelssignale verwend
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
Hallo Trading-Experten! Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Kennt ihr das schon, wenn der Markt sich zunächst zu euren Gunsten entwickelt oder eurem Take-Profit entgegenkommt und sich dann plötzlich eurer Position entgegenstellt? Mir ist das schon oft passiert, und heute habe ich beschlossen, dagegen anzukämpfen. Ich präsentiere euch einen Trade-Manager, der euch hilft, eure Position(en) zu schützen. Mit diesem Projekt könnt ihr eure Position(en) entweder auf Break-Even setzen, wenn eine bestimmt
FREE
Edgezone EA Inspector
Danijel Plesa
Utilitys
EdgeZone EA Inspector - FREE Edition Monte Carlo Analyse-Tool für Trading-Strategien Wichtig: Dies ist ein Analyse-Tool, kein Handelsroboter. Es führt keine Trades aus, sondern analysiert Strategie-Daten durch statistische Simulationen. Das Problem Viele Expert Advisors zeigen beeindruckende Backtest-Ergebnisse, versagen aber im Live-Trading. Der häufigste Grund: Überoptimierung - die Strategie wurde so lange angepasst, bis sie perfekt für vergangene Daten aussieht, aber nicht für die Zukunft fu
FREE
Dow theory Snowball Martingale
Rachyut Senakool
Experten
Expert Advisor (EA), der die grundlegende Dow-Theorie-Strategie zusammen mit dem RSI für die Gewinnmitnahme nutzt und die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Zigzag-Indikators als Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte einsetzt, können Sie diese Richtlinien befolgen: Dow-Theorie-Strategie : Bei dieser Strategie werden die Trends nach den Grundsätzen der Dow-Theorie analysiert, wobei das Hauptaugenmerk auf der Identifizierung von Primärtrends (Hausse oder Baisse) und Sekundärtrends (Korrekturen
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Experten
King_Expert EA - Professionelles Handelssystem Übersicht King_Expert EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Trendfolgestrategien mit intelligentem Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet einen mehrschichtigen Ansatz, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, während er fortschrittliche Funktionen wie Grid Averaging und dynamisches Positionsmanagement integriert. Kern-Handelsstrategie Primäre Signalgenerierung EMA-Crossove
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Utilitys
Equity Monitor Dies ist ein einfacher Mittelwechsel-Informer. Ich habe ihn für mich selbst geschrieben, vielleicht braucht ihn jemand... 1. Zeigt die Veränderung der Mittel für den Tag an. Jeden Tag, wenn das Terminal zum ersten Mal gestartet wird, merkt es sich die aktuellen Mittel und überwacht die Änderungen während des Tages. 2. Am ersten Tag des Monats merkt es sich das Geld und überwacht die Veränderungen im Laufe des Monats. 3. Nun, es zeigt den Gewinn der offenen Position. Um zu
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilitys
Einführung Willkommen in der Welt des Devisenhandels, in der jeder Tick des Marktes durch Nachrichten beeinflusst werden kann. Wir stellen Ihnen unseren Expert Advisor für MetaTrader vor, Ihr ultimatives Werkzeug, um sich in der Komplexität des Nachrichtenhandels zurechtzufinden. Dieser innovative Berater wurde speziell entwickelt, um Ihre Handelsstrategie während wichtiger makroökonomischer Veröffentlichungen zu automatisieren und sicherzustellen, dass Sie keine Gelegenheit verpassen. Wenn wic
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.65 (49)
Utilitys
Haben Sie in Meta Trader irgendwelche Tools oder Abkürzungen vermisst? Einfache Dinge, die Ihren Handelsalltag wesentlich erleichtern würden? Wir haben die Lösung für Sie: unser Trade Panel! Dabei handelt es sich um ein EA-Tool (Expert Advisor), das, wenn es für die Kontrolle aller Symbole konfiguriert ist, nur einmal geladen werden muss. Dies ist die Lite-Version (kostenlos) unseres Tools. Professionelle Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/42658 Wenn Sie Probleme mit den Shortc
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Experten
Lesen Sie mehr über meine Produkte Gap Cather- ist ein vollautomatischer Handelsalgorithmus, der auf der GAP (Preislücke) Handelsstrategie basiert. Dieses Phänomen tritt nicht oft auf, aber bei einigen Währungspaaren, wie z.B. AUDNZD, kommt es häufiger vor als bei anderen. Die Strategie basiert auf dem GAP-Pullback-Muster. Empfehlungen: AUDNZD TF M1 Hebelwirkung 1:100 oder höher Mindesteinlage 10 USD Parameter: MinDistancePoints - Mindesthöhe des GAPs PercentProfit - Prozentsatz des Gewinns
FREE
Trade Insurance Expert Advisor
Jermaine Wedderburn
Utilitys
Haben Sie schon einmal einen Handel getätigt und wenn Sie zum Terminal zurückkehren, um den Status der Position zu überprüfen, stellen Sie fest, dass der Markt so weit in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist oder dass er Ihren Stoploss erreicht hat. Dieses System hilft Ihnen in solchen Momenten, in denen sich der Preis nicht in die von Ihnen gewünschte Richtung bewegt. Betrachten Sie dies als die Versicherung, die Ihr Konto für Ihr Handelsgeschäft braucht. Dieses Tool verwaltet manuelle Tr
Big Trend Catcher
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Das Handelssystem des Expert Advisors basiert auf dem Ein- und Ausstieg bei einer bestimmten Abweichung des Vermögenspreises vom gleitenden Durchschnittswert. Der Expert Advisor verfügt über eine Reihe von Parametern, durch deren Manipulation Sie verschiedene Handelssysteme implementieren und auch unterschiedliche Ergebnisse beim Handel mit verschiedenen Vermögenswerten erzielen können, Beachten Sie dies bei der Einrichtung eines Expert Advisors und verwenden Sie nich
FREE
Advanced Trade Manager MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Revolutionieren Sie Ihr Trading mit unserem MT4- und MT5-Advanced Trade Manager Mt4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/107249 Verbessern Sie Ihre Trading-Strategie mit dem ultimativen Tool für Präzision und Kontrolle – unserem Advanced Trade Manager für MT4 und MT5. Im Gegensatz zu herkömmlichen Trade-Managern passt sich unserer dynamisch an Marktbedingungen an und setzt automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus, sobald Sie einen Trade eröffnen. Hauptmerkmale: Automatisierte
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Weitere Produkte dieses Autors
Jvh Trading Information
Jeremy Nicolaj Van Hoorn
Utilitys
Jvh Trading Information Panel v3.3 - Professionelles Trading Dashboard für MT4/MT5 KOMPLETTE HANDELSINFORMATIONEN AUF EINEN BLICK Verwandeln Sie Ihr Handelserlebnis mit diesem fortschrittlichen, professionellen Informationspanel, das Ihnen alle wichtigen Metriken, die Sie benötigen , in einer übersichtlichen, organisierten Anzeige bietet . Nie mehr zwischen Fenstern wechseln oder wichtige Daten verpassen! WARUM DIES EIN MUSS FÜR ERNSTHAFTE TRADER IST Zeitsparend: Sie erhalten alle wichtig
FREE
Jvh Trading Information MT5
Jeremy Nicolaj Van Hoorn
Utilitys
JVH Trading Information Panel v3.3 - Professionelles Echtzeit-Handels-Dashboard Übersicht Das JVH Trading Information Panel ist ein umfassendes, professionelles Trading-Dashboard für MetaTrader 5, das eine Echtzeit-Überwachung aller wichtigen Trading-Metriken in einer übersichtlichen Anzeige bietet. Dieser leistungsstarke Indikator gibt Händlern sofortigen Einblick in ihre Kontoperformance, ihr Risikomanagement und ihre Handelsstatistiken, ohne ihre Charts zu überladen oder mehrere Fenster zu be
FREE
Jvh News Stopper
Jeremy Nicolaj Van Hoorn
Utilitys
XAUUSD Nachrichten-Filter EA Produktübersicht XAUUSD News Filter ist ein hochentwickelter MetaTrader 4 Expert Advisor zum Schutz Ihres Handelskapitals bei wichtigen Nachrichtenereignissen. Dieser EA wurde speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt. Er erkennt automatisch bevorstehende USD-Nachrichtenereignisse und blockiert vorübergehend die Handelsaktivitäten während volatiler Phasen, um unerwartete Ausrutscher und gefährliche Marktbedingungen zu vermeiden. Hauptmerkmale 1. Automatisierte
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension