Jvh News Stopper MT5

XAUUSD Filtro de Noticias EA

Visión general

ElFiltro de Noticias XAUUSD es un Asesor Experto profesional de MetaTrader 5 diseñado específicamente para los operadores de Oro (XAU/USD). Este EA inteligente protege automáticamente su cuenta de trading pausando todas las nuevas operaciones durante los eventos de noticias de alto impacto en USD, protegiéndole de la volatilidad extrema y los picos de precios impredecibles.

Tanto si opera con XAUUSD estándar,XAUUSD.vip, XAUUSD+ , o cualquier otra variante de XAUUSD, este EA garantiza que su estrategia permanezca segura durante los momentos más peligrosos del mercado.

Características principales

🛡️ Protección de Noticias Inteligentes

Bloquea automáticamente nuevas operaciones 3 minutos antes y después de noticias de alto impacto en USD (configurable)

Filtra las noticias por nivel de impacto: Alto, Medio, Bajo (personalizable)

Actualiza las noticias en tiempo real desde ForexFactory a través de un proxy seguro

Funciona con cualquier variante del par XAUUSD

⚙️ Controles de negociación flexibles

Bloquear nuevas operaciones : Evita nuevas posiciones durante las ventanas de noticias

Control de órdenes pendientes : Bloquea nuevas órdenes pendientes durante la volatilidad

Flexibilidad de cierre : Opción de permitir/bloquear el cierre de operaciones durante las noticias

Integración de variables globales: Otros EAs pueden leer el estado de bloqueo

🔔 S istema avanzado de alertas

Notificaciones push a su plataforma MT5

Indicadores visuales en el gráfico con estado codificado por colores

Alertas de audio para la entrada/salida de la ventana de noticias

Comentarios detallados del gráfico que muestran el momento exacto de las noticias

Cuadro de mandos visual

Indicadores gráficos claros que muestran el estado "ACTIVO" o "BLOQUEADO"

Próximos eventos de noticias mostrados directamente en su gráfico

Niveles de impacto codificados por colores (Rojo=Alto, Naranja=Medio, Amarillo=Bajo)

Cuenta atrás en tiempo real hasta la próxima noticia

Cómo funciona

Detección automática de noticias: El EA descarga los datos del calendario económico del USD cada hora Filtrado inteligente: Identifica sólo las noticias relevantes en función de su configuración de impacto. Protección pre-noticia: Bloquea las operaciones antes del evento para evitar la volatilidad previa a la noticia. Seguridad postnoticia: Mantiene la protección después de la noticia para evitar fluctuaciones. Reanudación automática: La negociación normal se reanuda automáticamente tras el periodo de peligro

Especificaciones técnicas

Plataforma : Sólo MetaTrader 5

Símbolos : Todas las variantes de XAUUSD (XAUUSD,XAUUSD.vip, XAUUSD+ , etc.)

Plazos : Todos los plazos (M1 a MN1)

Fuente de noticias : Calendario económico ForexFactory

Frecuencia de actualización : Configurable (por defecto: 1 hora)

Requiere Internet: Sí (para actualizaciones de noticias)

Opciones de configuración

mql5 // Configuración de noticias Minutos antes de las noticias: 1-30 minutos (por defecto: 3) Minutos después de las noticias: 1-30 minutos (por defecto: 3) Niveles de impacto: Alto/Medio/Bajo (por defecto: sólo alto) Divisa de la noticia: USD (fija para XAUUSD) // Controles de negociación Bloquear nuevas operaciones: Sí/No Permitir Cerrar Operaciones: Sí/No Bloquear órdenes pendientes: Sí/No Notificaciones: On/Off Indicadores Visuales: On/Off

Funciones de seguridad

✅ Validación de Pares: Sólo se activa en pares XAUUSD auténticos

✅ Gestión de errores: Degradación gradual si falla la conexión a Internet

✅ Gestión de memoria: Limpia las variables globales al cerrar

✅ Seguridad de URL: Utiliza un proxy seguro aprobado para los datos de noticias

✅ Eficiencia de recursos: Ligero con un uso mínimo de la CPU

Ideal para

Operadores de oro que quieren evitar la volatilidad de las noticias

Sistemas de trading automatizados que necesitan protección de noticias

Inversores con aversión al riesgo que operan con XAUUSD

Configuraciones multi-EA que requieren bloqueo coordinado de noticias

Operadores que no pueden supervisar constantemente los calendarios de noticias

Requisitos

Plataforma MetaTrader 5

Conexión a Internet para actualizaciones de noticias

Permitir WebRequest para: https: //nfs.faireconomy.media/

Cuenta de trading XAUUSD

¿Por qué elegir este EA?

Especializado para Oro: A diferencia de los filtros de noticias genéricos, optimizado específicamente para el comportamiento del XAUUSD Fiable: Utiliza datos establecidos de ForexFactory con proxy de respaldo Transparente: Información visual clara sobre el momento exacto en que se bloquea la negociación Profesional: Utilizado por operadores institucionales y minoristas de todo el mundo Protección probada: Probada a través de múltiples eventos noticiosos de alto impacto

Proteja sus operaciones con oro frente a noticias inesperadas. Opere con confianza sabiendo que su EA tiene protección de noticias incorporada.

Nota: Este EA es una herramienta de gestión de riesgos, no una estrategia de negociación. No genera señales de trading, sino que protege las estrategias existentes de la volatilidad relacionada con las noticias. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre primero con una cuenta demo.