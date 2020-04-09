Flash Copy Pro MT5
- Utilitys
- Oezkan Kahveci
- Version: 1.4
- Aktivierungen: 15
Flash Copy Pro MT5 - Professioneller & ultraschneller lokaler Handelskopierer
Kurzbeschreibung: Ein professioneller Trade Copier, der für Prop Firms und Multi-Account Management entwickelt wurde. Bietet Kopieren ohne Verzögerung, intelligente Symbolanpassung und erweiterten Fehlerschutz.
Vollständige Beschreibung:
Flash Copy Pro MT5 ist ein leistungsstarkes Tool, das Trades von einem einzigen Master-Konto auf eine unbegrenzte Anzahl von Slave-Konten innerhalb von Millisekunden kopiert. Es wurde speziell für Prop Firm Trader und professionelle Portfoliomanager entwickelt.
Verabschieden Sie sich von komplexen Einstellungen! FlashCopy erkennt automatisch verschiedene Brokersymbole wie z.B.USTECr -> NAS100 und gleicht diese nahtlos und fehlerfrei ab.
🔴 Warum Flash Copy Pro MT5?
-
⚡ Ultraschnelles Kopieren: Minimiert Slippage mit einer Reaktionszeit von ~50ms. Perfekt für Scalping und Hochfrequenzhandel.
-
🧠 S mart Symbol Matching: Auch wenn das Master-Symbol Suffixe hat (z.B. XAUUSD.pro, USTECr), findet der Algorithmus automatisch das richtige handelbare Symbol auf dem Slave-Konto (Gold, NAS100, US100, etc.).
-
🛡️ Re-Entry Protection: Ein fortschrittlicher "History Check"-Algorithmus verhindert, dass der Kopierer einen Handel, den Sie manuell geschlossen haben, wieder öffnet.
-
Money Management: Wählen Sie Ihren Risikostil: Feste Losgröße oder Proportionales Risiko (Multiplikator) basierend auf dem Master-Konto.
-
Preisdifferenzschutz (Gap): Schützt Sie vor Fehleingaben. Wenn die Preisdifferenz zwischen Master und Slave die von Ihnen festgelegten Punkte überschreitet, wird der Handel blockiert, um Verluste zu vermeiden.
⚙️ Hauptmerkmale:
-
Eine Datei, zwei Modi: Die gleiche Datei funktioniert sowohl als Master (Sender) als auch als Slave (Empfänger). Wählen Sie einfach den Modus in den Einstellungen aus.
-
Richtungssteuerung: Sie können es so konfigurieren, dass nur Kauf- oder nur Verkaufstransaktionen kopiert werden.
-
Filterung: Filtern Sie unerwünschte Paare aus oder kopieren Sie nur eine bestimmte Liste von Symbolen.
Wie wird installiert?
-
Master (Source) Account: Verbinden Sie FlashCopy Pro mit einem beliebigen Chart und wählen SieMODE_MASTER in den Einstellungen.
-
Slave (Ziel) Konto: Verbinden Sie FlashCopy Pro mit einem beliebigen Chart und wählen Sie in den EinstellungenMODE_SLAVE.
-
Link: Geben Sie in den Slave-Einstellungen die Nummer des Master-Kontos in das Feld "Target Master Account ID" ein.
-
Das war's! Ihre Trades werden jetzt sofort synchronisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Dies ist ein "Local Trade Copier"-System. Beide Terminals, Master und Slave, müssen aufdemselben Computer ( oder demselben VPS) laufen.