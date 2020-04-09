Flash Copy Pro MT5 - Professioneller & ultraschneller lokaler Handelskopierer

Kurzbeschreibung: Ein professioneller Trade Copier, der für Prop Firms und Multi-Account Management entwickelt wurde. Bietet Kopieren ohne Verzögerung, intelligente Symbolanpassung und erweiterten Fehlerschutz.

Vollständige Beschreibung:

Flash Copy Pro MT5 ist ein leistungsstarkes Tool, das Trades von einem einzigen Master-Konto auf eine unbegrenzte Anzahl von Slave-Konten innerhalb von Millisekunden kopiert. Es wurde speziell für Prop Firm Trader und professionelle Portfoliomanager entwickelt.

Verabschieden Sie sich von komplexen Einstellungen! FlashCopy erkennt automatisch verschiedene Brokersymbole wie z.B.USTECr -> NAS100 und gleicht diese nahtlos und fehlerfrei ab.

🔴 Warum Flash Copy Pro MT5?

⚡ Ultraschnelles Kopieren : Minimiert Slippage mit einer Reaktionszeit von ~50ms. Perfekt für Scalping und Hochfrequenzhandel.

🧠 S mart Symbol Matching: Auch wenn das Master-Symbol Suffixe hat (z.B. XAUUSD.pro, USTECr), findet der Algorithmus automatisch das richtige handelbare Symbol auf dem Slave-Konto (Gold, NAS100, US100, etc.).

🛡️ Re-Entry Protection: Ein fortschrittlicher "History Check"-Algorithmus verhindert, dass der Kopierer einen Handel, den Sie manuell geschlossen haben, wieder öffnet.

Money Management: Wählen Sie Ihren Risikostil: Feste Losgröße oder Proportionales Risiko (Multiplikator) basierend auf dem Master-Konto.

Preisdifferenzschutz (Gap): Schützt Sie vor Fehleingaben. Wenn die Preisdifferenz zwischen Master und Slave die von Ihnen festgelegten Punkte überschreitet, wird der Handel blockiert, um Verluste zu vermeiden.

⚙️ Hauptmerkmale:

Eine Datei, zwei Modi: Die gleiche Datei funktioniert sowohl als Master (Sender) als auch als Slave (Empfänger). Wählen Sie einfach den Modus in den Einstellungen aus. Richtungssteuerung: Sie können es so konfigurieren, dass nur Kauf- oder nur Verkaufstransaktionen kopiert werden. Filterung: Filtern Sie unerwünschte Paare aus oder kopieren Sie nur eine bestimmte Liste von Symbolen.

Wie wird installiert?

Master (Source) Account: Verbinden Sie FlashCopy Pro mit einem beliebigen Chart und wählen SieMODE_MASTER in den Einstellungen. Slave (Ziel) Konto: Verbinden Sie FlashCopy Pro mit einem beliebigen Chart und wählen Sie in den EinstellungenMODE_SLAVE. Link: Geben Sie in den Slave-Einstellungen die Nummer des Master-Kontos in das Feld "Target Master Account ID" ein. Das war's! Ihre Trades werden jetzt sofort synchronisiert.

⚠️ Wichtiger Hinweis: Dies ist ein "Local Trade Copier"-System. Beide Terminals, Master und Slave, müssen aufdemselben Computer ( oder demselben VPS) laufen.