Buy stop hunter

THIS EA IS MADE FOR THE XAU/USD PAIR WITH A BUY STOP AND SELL STOP STRATEGY. WHEN EITHER THE BUY STOP OR SELL STOP PENDING ORDER IS TRIGGERED, THE OTHER PENDING ORDER WILL BE CANCELED.

THIS EA IS VERY SUITABLE FOR YOU BECAUSE:
1. EXECUTES 1 POSITION (SINGLE ENTRY)
2. HAS A TRAILING STOP (SL+) FEATURE USEFUL FOR SECURING YOUR PROFITS
3. NOT MARTINGALE

FEATURES INCLUDED IN THIS EA:
- FIXED LOT
- PENDING ORDER
- STOP LOSS (POINT)
- TAKE PROFIT (POINT)
- TIME FRAME
- TRAILING STOP

GET THIS EA NOW FOR YOUR FINANCIAL FREEDOM


[ RECOMENDATION TIMEFRAME M15]

RSI Reversal Pro
Twin Fitersya
Эксперты
RSI 14 Expert Advisor – FINAL v1.31 RSI 14 Expert Advisor – FINAL v1.31 is a fully automated trading system for MetaTrader 5 (MT5) based on the classic Relative Strength Index (RSI) reversal strategy. This EA is designed to trade safely across Forex pairs, Gold (XAUUSD), and other CFDs , with built-in broker protection and risk management features. Trading Strategy Uses RSI period 14 as the main indicator BUY trades are opened when RSI reaches or falls below 30 (oversold condition) SELL t
FREE
Headging cc
Twin Fitersya
Эксперты
Expert Advisor Description Market Safe Trend EA is a fully automated trading robot designed to trade Forex and Gold markets using a simple and robust trend-following strategy. The EA is developed with strict compliance to MQL5 Market rules and is optimized to pass Automatic Validation without errors . This Expert Advisor works on netting accounts , automatically adapts trading volume based on available margin, and applies broker-safe risk controls to ensure stable operation across different
