Buy stop hunter

THIS EA IS MADE FOR THE XAU/USD PAIR WITH A BUY STOP AND SELL STOP STRATEGY. WHEN EITHER THE BUY STOP OR SELL STOP PENDING ORDER IS TRIGGERED, THE OTHER PENDING ORDER WILL BE CANCELED.

THIS EA IS VERY SUITABLE FOR YOU BECAUSE:
1. EXECUTES 1 POSITION (SINGLE ENTRY)
2. HAS A TRAILING STOP (SL+) FEATURE USEFUL FOR SECURING YOUR PROFITS
3. NOT MARTINGALE

FEATURES INCLUDED IN THIS EA:
- FIXED LOT
- PENDING ORDER
- STOP LOSS (POINT)
- TAKE PROFIT (POINT)
- TIME FRAME
- TRAILING STOP

GET THIS EA NOW FOR YOUR FINANCIAL FREEDOM


[ RECOMENDATION TIMEFRAME M15]

