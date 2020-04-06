Buy stop hunter

THIS EA IS MADE FOR THE XAU/USD PAIR WITH A BUY STOP AND SELL STOP STRATEGY. WHEN EITHER THE BUY STOP OR SELL STOP PENDING ORDER IS TRIGGERED, THE OTHER PENDING ORDER WILL BE CANCELED.

THIS EA IS VERY SUITABLE FOR YOU BECAUSE:
1. EXECUTES 1 POSITION (SINGLE ENTRY)
2. HAS A TRAILING STOP (SL+) FEATURE USEFUL FOR SECURING YOUR PROFITS
3. NOT MARTINGALE

FEATURES INCLUDED IN THIS EA:
- FIXED LOT
- PENDING ORDER
- STOP LOSS (POINT)
- TAKE PROFIT (POINT)
- TIME FRAME
- TRAILING STOP

GET THIS EA NOW FOR YOUR FINANCIAL FREEDOM
Headging cc
Twin Fitersya
Experts
Expert Advisor Description Market Safe Trend EA is a fully automated trading robot designed to trade Forex and Gold markets using a simple and robust trend-following strategy. The EA is developed with strict compliance to MQL5 Market rules and is optimized to pass Automatic Validation without errors . This Expert Advisor works on netting accounts , automatically adapts trading volume based on available margin, and applies broker-safe risk controls to ensure stable operation across different
