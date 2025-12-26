EA Panel Order Easy to Use

Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihren Handel wie ein Profi mit dem vollständigsten, intuitivsten und leistungsfähigsten manuellen/rasterbasierten Handels-Panel, das je für MetaTrader 5 entwickelt wurde.

Warum Händler Ultimate Trade Manager Pro wählen:

Schließen Sie ALLE Trades sofort mit EINEM KLICK (Notfalltaste - roter Gefahrenstil)

(Notfalltaste - roter Gefahrenstil) Intelligentes System zum teilweisen Schließen: - Schließen Sie den halben Gewinn (grün) - Schließen Sie nur den Gewinn (blau) - Schließen Sie nur den Verlust (orange) - Schließen Sie die Hälfte + lassen Sie den Rest laufen

Erweiterte Stop-Loss-Verwaltung: - Alle SL setzen (Preis oder Punkte) - SL + Nearest (sehr beliebt für Grid & Martingale) - Alle SL löschen / SL+TP zusammen löschen

Professionelle Take Profit-Kontrolle: - Alle TP setzen (Preis oder Punkte) - Alle TP löschen / SL+TP löschen mit einem Klick

Superschnelle Orderbereinigung: - Alle schwebenden Orders löschen - Nur Limit löschen / Nur Stop löschen / Alle Orders löschen

Leistungsstarker Grid Builder (die am meisten nachgefragte Funktion): - Buy Limit Grid - Sell Limit Grid - Buy Stop Grid - Sell Stop Grid → Einfach eingeben: Losgröße + Anzahl der Grids + Schritt (Pips) + Startpreis → Fertig!

Schöne, moderne, leicht lesbare, farbkodierte Schaltflächen

Entwickelt für schnelle Entscheidungsfindung (Scalping, News, Grid, Hedging, Recovery-Strategien)

Null Verzögerung - optimiert für den Live- und Prop-Firm-Handel

Funktioniert mit JEDEM Symbol, JEDEM Zeitrahmen und JEDEM Broker

Wer nutzt dieses Panel jeden Tag?

Prop-Firm & Challenge-Händler

Benutzer von Grid- und Martingal-Strategien

Scalper, die blitzschnelle Abschlüsse und Änderungen benötigen

Manuelle Trader, die die langsame Standard-MT5-Schnittstelle hassen

Manager von Erholungs- und Mittelwertbildungspositionen

Hauptvorteile im Vergleich zu anderen Panels:

Mehr Schließungsoptionen als 95% der Panels auf dem Markt

True SL + Nearest-Funktion (schließt die schlechteste Position zuerst - sehr selten!)

(schließt die schlechteste Position zuerst - sehr selten!) Sauberes, nicht verwirrendes Schaltflächen-Layout

Rasterschaltflächen sind klar nach Richtung und Typ getrennt

Die Notfalltaste "Alles schließen" ist groß und nicht zu übersehen

ist groß und nicht zu übersehen Keine unnötig komplizierten Menüs - alles auf einem Bildschirm

Perfekt für:

FTMO / FundedNext / The5%ers / MyForexFunds ähnliche Herausforderungen

Aggressive Grid- und Hedging-Systeme

Manuelles Hochfrequenz-Trading

Nachrichten- und Ausbruchsstrategien

Jeder, der schneller und sicherer handeln möchte

Einmal kaufen - für immer nutzen, monatliches Abonnement. Keine versteckten Gebühren. Lebenslange Updates.

Tausende von Tradern haben bereits ihre Handelsgeschwindigkeit und ihren Komfort verbessert. Verschwenden Sie keine Zeit damit, langsam zu klicken und Sekunden (und Geld) zu verlieren - holen Sie sich das professionelle Tool noch heute!

Ultimate Trade Manager Pro - ein Klick für alle Fälle.

Jetzt in den Warenkorb legen - Handeln Sie sofort intelligenter!