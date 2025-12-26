EA Panel Order Easy to Use
- Utilitys
- Zufar Rizal
- Version: 1.20
- Aktualisiert: 26 Dezember 2025
- Aktivierungen: 20
Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihren Handel wie ein Profi mit dem vollständigsten, intuitivsten und leistungsfähigsten manuellen/rasterbasierten Handels-Panel, das je für MetaTrader 5 entwickelt wurde.
Warum Händler Ultimate Trade Manager Pro wählen:
- Schließen Sie ALLE Trades sofort mit EINEM KLICK (Notfalltaste - roter Gefahrenstil)
- Intelligentes System zum teilweisen Schließen: - Schließen Sie den halben Gewinn (grün) - Schließen Sie nur den Gewinn (blau) - Schließen Sie nur den Verlust (orange) - Schließen Sie die Hälfte + lassen Sie den Rest laufen
- Erweiterte Stop-Loss-Verwaltung: - Alle SL setzen (Preis oder Punkte) - SL + Nearest (sehr beliebt für Grid & Martingale) - Alle SL löschen / SL+TP zusammen löschen
- Professionelle Take Profit-Kontrolle: - Alle TP setzen (Preis oder Punkte) - Alle TP löschen / SL+TP löschen mit einem Klick
- Superschnelle Orderbereinigung: - Alle schwebenden Orders löschen - Nur Limit löschen / Nur Stop löschen / Alle Orders löschen
- Leistungsstarker Grid Builder (die am meisten nachgefragte Funktion): - Buy Limit Grid - Sell Limit Grid - Buy Stop Grid - Sell Stop Grid → Einfach eingeben: Losgröße + Anzahl der Grids + Schritt (Pips) + Startpreis → Fertig!
- Schöne, moderne, leicht lesbare, farbkodierte Schaltflächen
- Entwickelt für schnelle Entscheidungsfindung (Scalping, News, Grid, Hedging, Recovery-Strategien)
- Null Verzögerung - optimiert für den Live- und Prop-Firm-Handel
- Funktioniert mit JEDEM Symbol, JEDEM Zeitrahmen und JEDEM Broker
Wer nutzt dieses Panel jeden Tag?
- Prop-Firm & Challenge-Händler
- Benutzer von Grid- und Martingal-Strategien
- Scalper, die blitzschnelle Abschlüsse und Änderungen benötigen
- Manuelle Trader, die die langsame Standard-MT5-Schnittstelle hassen
- Manager von Erholungs- und Mittelwertbildungspositionen
Hauptvorteile im Vergleich zu anderen Panels:
- Mehr Schließungsoptionen als 95% der Panels auf dem Markt
- True SL + Nearest-Funktion (schließt die schlechteste Position zuerst - sehr selten!)
- Sauberes, nicht verwirrendes Schaltflächen-Layout
- Rasterschaltflächen sind klar nach Richtung und Typ getrennt
- Die Notfalltaste "Alles schließen" ist groß und nicht zu übersehen
- Keine unnötig komplizierten Menüs - alles auf einem Bildschirm
Perfekt für:
- FTMO / FundedNext / The5%ers / MyForexFunds ähnliche Herausforderungen
- Aggressive Grid- und Hedging-Systeme
- Manuelles Hochfrequenz-Trading
- Nachrichten- und Ausbruchsstrategien
- Jeder, der schneller und sicherer handeln möchte
Einmal kaufen - für immer nutzen, monatliches Abonnement. Keine versteckten Gebühren. Lebenslange Updates.
Tausende von Tradern haben bereits ihre Handelsgeschwindigkeit und ihren Komfort verbessert. Verschwenden Sie keine Zeit damit, langsam zu klicken und Sekunden (und Geld) zu verlieren - holen Sie sich das professionelle Tool noch heute!
Ultimate Trade Manager Pro - ein Klick für alle Fälle.
Jetzt in den Warenkorb legen - Handeln Sie sofort intelligenter!