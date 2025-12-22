EA Panel Order Easy to Use
Este panel de operaciones Expert Advisor (EA) es una potente herramienta de gestión manual de operaciones y ejecución de cuadrículas diseñada para las plataformas MetaTrader (MT5).
Proporciona a los operadores un control con un solo clic sobre las posiciones, stop loss (SL), take profit (TP), órdenes pendientes y estrategias de cuadrícula - todo desde una interfaz limpia e intuitiva en el gráfico.
El panel es ideal para scalpers, grid traders y traders discrecionales que necesitan velocidad, precisión y flexibilidad en la gestión de las operaciones.
Funciones de cierre de operaciones
🔹 Cerrar todas las operaciones
Cierra todas las posiciones abiertas al instante, incluidas las órdenes de compra y venta, independientemente de las ganancias o pérdidas.
🔹 Cerrar medio beneficio
Cierra el 50% del total de posiciones rentables, permitiendo a los operadores asegurar beneficios parciales mientras mantienen las operaciones restantes en marcha.
🔹 Cerrar sólo beneficios
Cierra sólo las operaciones que actualmente tienen beneficios, dejando intactas las posiciones perdedoras.
Cerrar sólo pérdidas
Cierra sólo las operaciones que están actualmente en pérdidas, ayudando a reducir el drawdown mientras preserva las operaciones rentables.
🟣 Gestión de Stop Loss
🔹 SL + Cercano
Coloca automáticamente un Stop Loss en el nivel de precio lógico más cercano (basado en la estructura actual del mercado o en la distancia de precio más cercana).
🔹 Establecer todos los SL
Permite establecer Stop Loss para todas las posiciones abiertas a la vez utilizando:
-
SL Precio (nivel de precio exacto)
-
SL Puntos (distancia en puntos desde la entrada)
🔹 Borrar todos los SL
Elimina todos los niveles de Stop Loss de las posiciones abiertas.
🔵 Gestión de Take Profit
🔹 Establecer todos los TP
Establece el Take Profit para todas las posiciones abiertas simultáneamente usando:
-
TP Precio
-
Puntos TP
🔹 Borrar todos los TP
Elimina todos los niveles de Take Profit de las posiciones abiertas.
🔹 Borrar SL + TP
Elimina tanto el Stop Loss como el Take Profit de todas las operaciones en un solo clic.
🟤 Gestión de Órdenes Pendientes
🔹 Borrar Límite
Elimina todas las órdenes pendientes de Límite (Límite de Compra y Límite de Venta).
🔹 Borrar Stop
Borra todas las órdenes pendientes de Stop (Buy Stop & Sell Stop).
🔹 Borrar todas las órdenes
Borra todas las órdenes pendientes, tanto de tipo Límite como Stop.
🟢 Grid Trading System
🔹 Rejilla BuyLimit
Coloca automáticamente una estrategia de rejilla Buy Limit utilizando parámetros configurables:
-
LOTE - volumen de operaciones por orden
-
GRID - número de órdenes pendientes
-
STEP - distancia entre órdenes (puntos)
-
PRECIO - nivel de precio inicial
Ideal para estrategias de retroceso de precios.
🔹 Rejilla SellLimit
Coloca automáticamente una estrategia Sell Limit grid con los mismos parámetros personalizables:
-
LOTE
-
REJILLA
-
PASO
-
PRECIO
Adecuado para estrategias de venta de retrocesos o de negociación de rangos.
⚙️ Principales ventajas
✔ Ejecución y gestión de operaciones con un solo clic
✔ Reduce el trading emocional
✔ Ahorra tiempo y aumenta la velocidad de ejecución
✔ Adecuado para traders manuales, semiautomáticos y de cuadrícula
✔ Interfaz limpia y fácil de usar
✔ Funciona en cualquier símbolo (Forex, Oro, Índices, Cripto*).
Los mejores casos de uso
-
Scalping y trading intradía
-
Estrategias de rejilla y recuperación
-
Gestión manual de operaciones
-
Control de riesgos y gestión rápida de salidas
-
Instrumentos de alta volatilidad como el XAUUSD
Sólo dime 👍