EA Panel Order Easy to Use

Este panel de operaciones Expert Advisor (EA) es una potente herramienta de gestión manual de operaciones y ejecución de cuadrículas diseñada para las plataformas MetaTrader (MT5).

Proporciona a los operadores un control con un solo clic sobre las posiciones, stop loss (SL), take profit (TP), órdenes pendientes y estrategias de cuadrícula - todo desde una interfaz limpia e intuitiva en el gráfico.

El panel es ideal para scalpers, grid traders y traders discrecionales que necesitan velocidad, precisión y flexibilidad en la gestión de las operaciones.

Funciones de cierre de operaciones

🔹 Cerrar todas las operaciones

Cierra todas las posiciones abiertas al instante, incluidas las órdenes de compra y venta, independientemente de las ganancias o pérdidas.

🔹 Cerrar medio beneficio

Cierra el 50% del total de posiciones rentables, permitiendo a los operadores asegurar beneficios parciales mientras mantienen las operaciones restantes en marcha.

🔹 Cerrar sólo beneficios

Cierra sólo las operaciones que actualmente tienen beneficios, dejando intactas las posiciones perdedoras.

Cerrar sólo pérdidas

Cierra sólo las operaciones que están actualmente en pérdidas, ayudando a reducir el drawdown mientras preserva las operaciones rentables.

🟣 Gestión de Stop Loss

🔹 SL + Cercano

Coloca automáticamente un Stop Loss en el nivel de precio lógico más cercano (basado en la estructura actual del mercado o en la distancia de precio más cercana).

🔹 Establecer todos los SL

Permite establecer Stop Loss para todas las posiciones abiertas a la vez utilizando:

SL Precio (nivel de precio exacto)

SL Puntos (distancia en puntos desde la entrada)

🔹 Borrar todos los SL

Elimina todos los niveles de Stop Loss de las posiciones abiertas.

🔵 Gestión de Take Profit

🔹 Establecer todos los TP

Establece el Take Profit para todas las posiciones abiertas simultáneamente usando:

TP Precio

Puntos TP

🔹 Borrar todos los TP

Elimina todos los niveles de Take Profit de las posiciones abiertas.

🔹 Borrar SL + TP

Elimina tanto el Stop Loss como el Take Profit de todas las operaciones en un solo clic.

🟤 Gestión de Órdenes Pendientes

🔹 Borrar Límite

Elimina todas las órdenes pendientes de Límite (Límite de Compra y Límite de Venta).

🔹 Borrar Stop

Borra todas las órdenes pendientes de Stop (Buy Stop & Sell Stop).

🔹 Borrar todas las órdenes

Borra todas las órdenes pendientes, tanto de tipo Límite como Stop.

🟢 Grid Trading System

🔹 Rejilla BuyLimit

Coloca automáticamente una estrategia de rejilla Buy Limit utilizando parámetros configurables:

LOTE - volumen de operaciones por orden

GRID - número de órdenes pendientes

STEP - distancia entre órdenes (puntos)

PRECIO - nivel de precio inicial

Ideal para estrategias de retroceso de precios.

🔹 Rejilla SellLimit

Coloca automáticamente una estrategia Sell Limit grid con los mismos parámetros personalizables:

LOTE

REJILLA

PASO

PRECIO

Adecuado para estrategias de venta de retrocesos o de negociación de rangos.

⚙️ Principales ventajas

✔ Ejecución y gestión de operaciones con un solo clic

✔ Reduce el trading emocional

✔ Ahorra tiempo y aumenta la velocidad de ejecución

✔ Adecuado para traders manuales, semiautomáticos y de cuadrícula

✔ Interfaz limpia y fácil de usar

✔ Funciona en cualquier símbolo (Forex, Oro, Índices, Cripto*).

Los mejores casos de uso

Scalping y trading intradía

Estrategias de rejilla y recuperación

Gestión manual de operaciones

Control de riesgos y gestión rápida de salidas

Instrumentos de alta volatilidad como el XAUUSD

Si lo desea, también puedo

Convertir esto en una descripción de página de ventas

Hacer una breve descripción Lynk.id / Tokopedia

Crear un manual de usuario / documentación PDF

Reescribirlo en Inglés simple o estilo de marketing

Sólo dime 👍