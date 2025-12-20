Ghost Pro Terminal: Institutionelle Stealth-Ausführung

Ghost Pro Terminal ist ein professionelles Tool für das Handelsmanagement in MetaTrader 5, entwickelt von Aegis Alpha. Es bietet privaten Tradern "Stealth"-Technologie auf institutionellem Niveau.

Der Stealth-Vorteil

Standardmäßige Stop-Loss-Orders sind für Broker oft sichtbar. Ghost Pro Terminal verwaltet diese Ebenen clientseitig. Ihre Ziele werden lokal in Ihrem Terminal verarbeitet, was Ihre Ausstiegsstrategie privat hält.

Hauptmerkmale

Interaktives Chart-Management: Verschieben Sie SL- und TP-Linien einfach per Drag-and-Drop auf dem Chart.

Verschieben Sie SL- und TP-Linien einfach per Drag-and-Drop auf dem Chart. Echtzeit-Finanzprüfung: Verfolgen Sie Ihren täglichen und wöchentlichen Netto-Gewinn/Verlust inklusive Kommissionen.

Verfolgen Sie Ihren täglichen und wöchentlichen Netto-Gewinn/Verlust inklusive Kommissionen. Dynamische Positionsgröße: Automatische Losgrößenberechnung basierend auf Ihrem Risiko-Prozentsatz.

Betriebsanforderungen

Der MetaTrader 5 Terminal muss geöffnet bleiben. Wir empfehlen die Nutzung eines VPS.