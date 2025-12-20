Ghost Pro Terminal
- Utilitys
- Nelson Miguel Coelho Santos
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Ghost Pro Terminal: Institutionelle Stealth-Ausführung
Ghost Pro Terminal ist ein professionelles Tool für das Handelsmanagement in MetaTrader 5, entwickelt von Aegis Alpha. Es bietet privaten Tradern "Stealth"-Technologie auf institutionellem Niveau.
Der Stealth-Vorteil
Standardmäßige Stop-Loss-Orders sind für Broker oft sichtbar. Ghost Pro Terminal verwaltet diese Ebenen clientseitig. Ihre Ziele werden lokal in Ihrem Terminal verarbeitet, was Ihre Ausstiegsstrategie privat hält.
Hauptmerkmale
- Interaktives Chart-Management: Verschieben Sie SL- und TP-Linien einfach per Drag-and-Drop auf dem Chart.
- Echtzeit-Finanzprüfung: Verfolgen Sie Ihren täglichen und wöchentlichen Netto-Gewinn/Verlust inklusive Kommissionen.
- Dynamische Positionsgröße: Automatische Losgrößenberechnung basierend auf Ihrem Risiko-Prozentsatz.
Betriebsanforderungen
Der MetaTrader 5 Terminal muss geöffnet bleiben. Wir empfehlen die Nutzung eines VPS.