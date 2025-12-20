Ghost Pro Terminal: Ejecución Institucional Invisible

Ghost Pro Terminal es una utilidad profesional de gestión de operaciones para MetaTrader 5, desarrollada por Aegis Alpha. Proporciona a los traders minoristas tecnología de ejecución "Stealth" (invisible) de nivel institucional.

La Ventaja Stealth

Las órdenes estándar de Stop Loss y Take Profit se almacenan en el servidor del bróker, lo que las hace visibles. Ghost Pro Terminal gestiona estos niveles localmente. Sus objetivos se procesan en su terminal y solo se ejecutan cuando el precio de mercado alcanza su nivel especificado, manteniendo su estrategia en privado.

Características Principales

Gestión Visual Interactiva: Arrastre los niveles rojo (SL) y lima (TP) directamente en el gráfico para ajustar sus objetivos en tiempo real.

Arrastre los niveles rojo (SL) y lima (TP) directamente en el gráfico para ajustar sus objetivos en tiempo real. Auditoría Financiera en Vivo: El panel rastrea su PyL neto diario y semanal, descontando automáticamente comisiones y swaps.

El panel rastrea su PyL neto diario y semanal, descontando automáticamente comisiones y swaps. Cálculo Dinámico del Lote: Ingrese su porcentaje de riesgo y el terminal calculará el lote exacto basado en su equidad.

Requisitos Operativos

El terminal debe permanecer abierto para que se ejecuten las salidas invisibles. Recomendamos encarecidamente el uso de un VPS.