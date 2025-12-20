Ghost Pro Terminal: Институциональное скрытое исполнение

Ghost Pro Terminal — это профессиональная утилита для управления торговлей в MetaTrader 5, разработанная Aegis Alpha. Она предоставляет частным трейдерам технологию «скрытого» (Stealth) исполнения институционального уровня и финансовый аудит в реальном времени.

Преимущество скрытого исполнения

Большинство стандартных ордеров стоп-лосс и тейк-профит хранятся на сервере брокера, что делает их видимыми в книге ордеров. Ghost Pro Terminal управляет этими уровнями на стороне клиента. Ваши цели обрабатываются локально в вашем терминале и исполняются только тогда, когда рыночная цена достигает заданного уровня, сохраняя вашу стратегию выхода в тайне.

Основные характеристики

Интерактивное управление на графике: Управляйте сделками визуально. Выбирайте и перетаскивайте красный (SL) и салатовый (TP) уровни прямо на графике для настройки целей в реальном времени.

Управляйте сделками визуально. Выбирайте и перетаскивайте красный (SL) и салатовый (TP) уровни прямо на графике для настройки целей в реальном времени. Финансовый аудит в реальном времени: Панель отслеживает вашу чистую дневную и недельную прибыль (P/L). Она автоматически учитывает комиссии и свопы.

Панель отслеживает вашу чистую дневную и недельную прибыль (P/L). Она автоматически учитывает комиссии и свопы. Динамический расчет лота: Введите желаемый процент риска в настройках. Терминал автоматически рассчитает точный размер лота на основе эквити вашего счета и дистанции стоп-лосса.

Введите желаемый процент риска в настройках. Терминал автоматически рассчитает точный размер лота на основе эквити вашего счета и дистанции стоп-лосса. Автоопределение валюты: Интерфейс автоматически определяет валюту вашего счета (GBP, USD или EUR).

Технические требования

Для работы скрытых выходов терминал MetaTrader 5 должен быть открыт. Мы настоятельно рекомендуем использовать VPS. Убедитесь, что кнопка «Алгоритмическая торговля» включена.