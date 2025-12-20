Ghost Pro Terminal

Ghost Pro Terminal：机构级隐藏执行系统

Ghost Pro Terminal 是一款专为 MetaTrader 5 开发的专业交易管理工具，由 Aegis Alpha 研发。它旨在为零售交易者提供机构级的“隐藏（Stealth）”执行技术和实时财务审计功能。

隐藏执行优势

大多数标准的止损和止盈订单存储在经纪商的服务器上，这使得它们在订单簿中是可见的。Ghost Pro Terminal 在客户端管理这些水平。您的目标价格存储在本地终端，只有当市场价格达到您的指定水平时才会执行交易，确保您的退出策略保持私密。

核心功能

  • 交互式图表管理： 直接在图表上进行视觉化交易管理。点击并拖动红色（止损）和青绿色（止盈）水平，实时调整目标。
  • 实时财务审计： 终端配备专门的性能面板，追踪您的每日和每周净损益（P/L）。它会自动计算交易佣金和库存费（Swap），提供准确的净收益数据。
  • 动态仓位计算： 在设置中输入您希望的风险百分比。终端将根据您的账户净值和当前的止损距离，自动计算精确的手数。
  • 自动货币检测： 界面会自动检测您的账户货币，并以英镑、美元或欧元显示数值。

操作要求

为了执行隐藏平仓，MetaTrader 5 终端必须保持运行状态。我们强烈建议使用 VPS 以确保持续运行。请确保在 MT5 终端中启用了“算法交易（Algo Trading）”。

