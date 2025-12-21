Abiroid Iterative Gaussian Channel MT4

1

Ausführlicher Blogpost:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/766378


Wesentliche Merkmale

  • Adaptive obere/untere Bänder
  • Glatte Mittellinie
  • Anpassbare Länge (Empfindlichkeit)
  • Non-Repainting (nur der aktuell laufende Balken wird alle "Refresh After Ticks" Anzahl von Ticks aktualisiert)
  • Mehrere Preisquellen - Wählen Sie aus Close, Open, High, Low, Median, Typical oder Weighted Close

Komponenten:

Die Basislinie

Die glatte Mittellinie stellt den gewichteten Durchschnitt des Preises dar. Stellen Sie sich dies als das "wahre" Preisniveau vor, wenn alle Störfaktoren entfernt sind.

Liegt der Kurs oberhalb der Basislinie, haben die Käufer die Kontrolle, liegt er darunter, haben die Verkäufer die Kontrolle.

Und der Preis wird immer wieder zu dieser Mittellinie zurückkehren.


Die oberen/unteren Bänder

Diese stellen die Grenzen des Kanals dar. Sie gehen auseinander, wenn die Volatilität zunimmt, und ziehen sich zusammen, wenn die Volatilität abnimmt. Wenn der Kurs diese Linie erreicht oder überschreitet, signalisiert er Potenzial:

  • Eine starke Fortsetzung, wenn der Kurs nach oben (oberhalb der oberen) und nach unten (unterhalb der unteren) Bänder tendiert
  • Eine Umkehrung, wenn der Kurs die Bänder kurz berührt und während eines Pullbacks umkehrt - insbesondere wenn die Mittellinie einen Seitwärtsmarkt anzeigt
BernardWG
334
BernardWG 2025.12.24 16:18 
 

This indicator does not work in the latest MT4 builds.

Abir Pathak
51156
Antwort vom Entwickler Abir Pathak 2025.12.24 16:21
It was built using the latest MT4 editor and tested in latest build. It will be helpful if you could give more info like error screenshots etc in comments section. Or a PM before writing a negative review. So I could have helped you with the issue. But nevermind I guess :)
Antwort auf eine Rezension