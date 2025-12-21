Abiroid Iterative Gaussian Channel MT4

Ausführlicher Blogpost:

Wesentliche Merkmale



Adaptive obere/untere Bänder

Glatte Mittellinie

Anpassbare Länge (Empfindlichkeit)

Non-Repainting (nur der aktuell laufende Balken wird alle "Refresh After Ticks" Anzahl von Ticks aktualisiert)

Mehrere Preisquellen - Wählen Sie aus Close, Open, High, Low, Median, Typical oder Weighted Close

Komponenten:



Die Basislinie

Die glatte Mittellinie stellt den gewichteten Durchschnitt des Preises dar. Stellen Sie sich dies als das "wahre" Preisniveau vor, wenn alle Störfaktoren entfernt sind.

Liegt der Kurs oberhalb der Basislinie, haben die Käufer die Kontrolle, liegt er darunter, haben die Verkäufer die Kontrolle.

Und der Preis wird immer wieder zu dieser Mittellinie zurückkehren.





Die oberen/unteren Bänder

Diese stellen die Grenzen des Kanals dar. Sie gehen auseinander, wenn die Volatilität zunimmt, und ziehen sich zusammen, wenn die Volatilität abnimmt. Wenn der Kurs diese Linie erreicht oder überschreitet, signalisiert er Potenzial: