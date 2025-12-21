Abiroid Iterative Gaussian Channel MT4
- Indicadores
- Abir Pathak
- Versión: 1.0
Entrada detallada en el blog:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/766378
Características principales
- Bandas superior/inferior adaptables
- Línea central suave
- Longitud personalizable (sensibilidad)
- Sin repintado (sólo se actualiza la barra en curso cada número de ticks "Actualizar después de ticks")
- Múltiples fuentes de precios - Elija entre cierre, apertura, máximo, mínimo, mediana, típico o cierre ponderado
Componentes:
La Línea Base
La línea central suave representa la media ponderada del precio. Piense en ella como el "verdadero" nivel de precios una vez eliminado todo el ruido.
Si el precio cotiza por encima de la línea de base, los compradores tienen el control; si cotiza por debajo, los vendedores tienen el control.
Y el precio seguirá volviendo a esta línea central.
Las bandas superior/inferior
Representan los límites del canal. Se separan cuando aumenta la volatilidad y se contraen cuando ésta disminuye. Si el precio alcanza o sobrepasa esta línea, indica un potencial:
- Una fuerte continuación si el precio está tendiendo al alza (por encima de la banda superior) y tendiendo a la baja (por debajo de la banda inferior)
- Una reversión si el precio las toca brevemente y revierte durante un retroceso - especialmente si la línea central indica un mercado lateral
This indicator does not work in the latest MT4 builds.