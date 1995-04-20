ADX Dashboard MUTI

ADX Dashboard V11.03 是一款专业的 MT4 指标，旨在为交易者提供多周期趋势强度与市场情绪的直观可视化概览。该指标整合了平均趋向指数（ADX）与相对强弱指数（RSI），将关键数据呈现在简洁的面板中，帮助交易者无需复杂分析单个指标图表，即可快速做出明智的交易决策。
首先，安装流程简单便捷。将编译后的 .ex4 文件复制到 MT4 安装目录下的 “Indicators” 文件夹中，重启 MT4 软件后，通过顶部菜单栏的 “插入”→“指标”→“自定义”，找到 “ADX_Dashboard_Final_V11.03” 并添加至当前图表。添加完成后，图表上会出现一个可配置的面板，默认显示在左上角位置。
其次，参数配置可根据个人交易风格灵活调整。“位置参数”（X_Axis 与 Y_Axis）用于调节面板在图表上的摆放位置，避免遮挡关键价格走势。“周期设置” 支持通过下拉菜单选择三个不同的时间周期（从 1 分钟到月线），这一功能至关重要，能让你同时监控短期、中期和长期市场趋势。“指标参数”（ADX_Period 与 RSI_Period）可根据交易策略修改，默认的 14 周期设置适用于大多数主流交易风格，初学者可先沿用默认值，熟悉后再按需调整。
理解面板显示内容是正确使用该指标的核心。面板包含四列核心信息：“周期”（TF）、“ADX”、“D+/D-” 和 “RSI”。“周期” 列显示所选的三个时间周期（如 M5、M15、H1）；“ADX” 列展示 ADX 数值，颜色对应趋势强度——绿色代表强趋势，黄色代表中等趋势，红色代表弱趋势；“D+/D-” 列通过三角形箭头（Webdings 字体）指示市场方向，绿色向上箭头表示多头占优，红色向下箭头表示空头占优，灰色箭头则代表趋势微弱；“RSI” 列显示 RSI 数值，绿色表示超买状态，红色表示超卖状态，黄色表示中性区间。
面板底部的 “综合判断” 区域提供整体市场情绪结论：当至少两个周期出现多头信号时，显示 “看多”（绿色）；当至少两个周期出现空头信号时，显示 “看空”（红色）；信号混合时则显示 “观望”（黄色）。这一总结功能让交易者无需逐一分析每个周期，即可快速把握市场整体趋势方向。
实际交易中使用该指标时，建议结合价格行为与其他技术分析工具。例如，“看多” 结论配合支撑位突破，可进一步确认多头入场信号；“看空” 结论搭配阻力位承压回落，可增强空头入场的可靠性。同时，避免单一依赖该指标，需综合考虑市场波动率、重大新闻事件等风险因素。针对不同货币对和市场环境，定期检查并调整参数，以确保指标发挥最佳效果。此外，若需在同一图表使用多个指标实例，可通过修改 “Instance_ID” 参数实现，避免面板对象冲突，方便对比不同周期组合的信号差异。

