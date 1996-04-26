Breakout Quality Score Alert

Breakout Quality Score (BQS) (MT4) - Puntuación de la fuerza de la ruptura (0-100)

Visión general

Breakout Quality Score (BQS) es un indicador MT4 que puntúa la calidad de la ruptura de 0 a 100, ayudándole a evaluar rápidamente la fuerza de la ruptura utilizando un enfoque basado en reglas.

Esta es sólo una herramienta de visualización/alerta. No coloca, modifica o cierra ninguna orden.

Qué proporciona BQS

  • Puntuación de 0-100 para la fuerza de la ruptura

  • Enfoque fuerte a través de un umbral configurable (ejemplo por defecto: 80+)

  • Etiquetas numéricas en el gráfico para una rápida revisión visual

  • HUD en la parte inferior izquierda para ver el estado en tiempo real

  • Puntuación previa ("si la ruptura se produce ahora") para ayudarle a prepararse

Caso de uso típico (ejemplo)

BQS se utiliza comúnmente en XAUUSD M5 para la evaluación de rupturas a corto plazo.
Puede aplicar la misma lógica a otros símbolos y plazos seleccionando un preajuste adecuado.

Flujo de trabajo recomendado (simple)

  1. Supervise la puntuación y espere a que BQS ≥ PassScore (etiqueta/alerta).

  2. Si opera con rupturas, considere utilizar la puntuación como una entrada de confirmación junto con sus propias reglas.

  3. Gestione el riesgo de acuerdo con su plan y pruebe primero la configuración en una cuenta demo.

(Nota: BQS no proporciona instrucciones de operación ni garantiza resultados).

Configuración recomendada (ejemplo por defecto)

  • Símbolo: XAUUSD (ORO)

  • Marco temporal: M5

  • Preajuste: XAUUSD M5 UpBreak (por defecto)

  • Barras de rango Donchian (N): 80

  • PassScore (umbral de alerta/etiqueta): 80

Preajustes / mercados admitidos

BQS incluye preajustes listos para usar:

  • XAUUSD M5 UpBreak (por defecto)

  • XAUUSD M5 Ambas direcciones

  • FX M5 Ambas direcciones

  • Crypto M15 Ambas direcciones

Puede cambiar los preajustes en función del mercado en el que opere manteniendo el mismo concepto de puntuación.

Alertas

  • Habilitar alertas: AlertsEnabled = true

  • Opcional alertas de vista previa: alerta cuando Vista previa ≥ PassScore

  • Sonido / push / email opcionales
    (Push/Email requieren ajustes del terminal MT4: Herramientas → Opciones)

Entradas (guía rápida)

  • Preajuste: plantilla de mercado

  • Barras de rango de Donchian (N): longitud del rango de ruptura

  • PassScore: umbral de puntuación para etiquetas/alertas (ejemplo: 80)

  • Preview score: puntuación "if breakout now

  • ShowHUD / ShowLabels: opciones de visualización

Notas importantes / advertencia de riesgo

BQS es un indicador (no auto-trading) y se proporciona únicamente con fines informativos.
Las operaciones implican riesgos y los resultados no están garantizados. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Usted es el único responsable de las decisiones y resultados de sus operaciones. Pruébelo siempre en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real.

Visual Dragon State Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
El indicador Dragon State es una potente herramienta de trading diseñada para potenciar a los traders dándoles las bases para optimizarlo aún más. Este indicador no está optimizado, por lo que es una opción perfecta para los operadores a los que les gusta ajustar y personalizar las herramientas de negociación para adaptarlas a sus estrategias únicas. La lógica detrás del indicador El indicador Dragon State identifica los movimientos fundamentales del mercado utilizando estos componentes: Señale
Value Edition Limited Indicator UranoTrader
Lucas Braz Quintas
Indicadores
VALUE EDITION LIMITED   es un indicador técnico avanzado, desarrollado para traders que buscan claridad, precisión y rapidez en el análisis del mercado. Compatible con MetaTrader 4 y 5, integra zonas inteligentes de sobrecompra/sobreventa, canales dinámicos de precio, análisis de velas normalizadas y alertas en tiempo real, proporcionando un soporte confiable para operar con cualquier activo o marco de tiempo. Características Principales Zonas Inteligentes de Trading:   Identificación automátic
Magic Correlation
Marco vd Heijden
Indicadores
Las herramientas de trading decentes, las que separan a los ganadores de los perdedores, no tienen por qué ser caras. Este es el segundo de una serie de dos indicadores de la serie mágica. Este indicador es Magic Correlation , este es el indicador del medio en la captura de pantalla. El indicador traza hasta 30 instrumentos y visualiza eventos como: Hora, Inicio, Fin y Duración de los eventos. Correlación Subyacente. Fuerza de la tendencia. Corredores delanteros y rezagados. Direcciones. Patrone
Multi timeframe ADX indicator
Semion Tremsin
Indicadores
¡Avanzado indicador ADX que permite operar en muchos marcos temporales simultáneamente! Indicador único con la capacidad de mostrar gráficos ADX no sólo en el marco de tiempo actual, sino también en los superiores. El ejemplo adjunto muestra cómo es posible ver 3 ADX gráfico en M5, M15 y M30 plazos, respectivamente. Esta funcionalidad permite mejorar significativamente la precisión en la determinación de la tendencia. El parámetro Timeframe Delta especifica cuánto debe diferir el timeframe del i
Moving Average Cross Arrow
Tete Adate Adjete
Indicadores
el indicador mostrará flechas de señal en el gráfico al cruzar dos EMA tiene alertas sonoras y de empuje. Al cruzar por encima de los otros, una flecha azul saldrá para la COMPRA, al mismo tiempo, una señal audible sonará. Al cruzarse por debajo, saldrá una flecha roja para la VENTA, a la vez que sonará una señal acústica. Posibilidad de desactivar las alertas push y sonoras.
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
Indicadores
Versión para MT5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Canal y grupo de Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Acceso al grupo VIP: Envía el comprobante de pago a nuestro buzón privado Broker recomendado: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — Potente indicador MT4 para detectar divergencias OBV y predecir reversiones de mercado El indicador BlueDigitsFx OBV Divergence analiza el precio y el volumen On-Balance (OBV) para identificar divergen
Ichimoku Dashboard MT4
The Huy Phan
Indicadores
Este es el Tablero Ichimoku de MT4. Este tablero escaneará múltiples marcos de tiempo en la plataforma MT5, desde el gráfico M1 hasta el gráfico D1. Enviará las señales de compra/venta mediante una alerta en la plataforma o enviando una notificación a su teléfono o mensaje a través de un correo electrónico. La señal de compra/venta puede establecerse por el cruce de múltiples líneas: ej: línea tenkan-sen, línea kijun-sen, la nube o puede seleccionar el precio a cruzar o por encima/debajo de la n
Stochastic Advanced MT4
Siarhei Vashchylka
Indicadores
El indicador "Estocástico Avanzado " muestra las señales del indicador "Estocástico" directamente en el gráfico sin la presencia del propio indicador en la parte inferior de la pantalla. Las señales del indicador pueden visualizarse no sólo en el marco temporal actual, sino también en un marco temporal un nivel superior. Además, hemos implementado un sistema de filtro basado en el indicador de Media Móvil. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Ventajas 1. Visualización de
ATR Channel Multiframe
Dmitriy Susloparov
Indicadores
Se trata de una versión totalmente multiplataforma del indicador estándar ATR Channel , que funciona para cualquier combinación de marcos temporales. El indicador permite ver los canales de precios de diferentes marcos temporales en una ventana, y siempre se mostrarán en una escala de tiempo correcta. Puede crear un conjunto de intervalos y cambiar libremente a uno superior o inferior. Tenga en cuenta: en el modo de visualización "Desde el precio medio ", es fácil identificar los puntos de rever
Buy Sell Magic
Sergey Bocharov
Indicadores
Indicador de inversión de tendencia, sin repintado. Renderizado limpio y ligero No hay señal alternativa de compra-venta sin tener en cuenta la tendencia. Capacidad de filtrado de ruido. Funciona con todos los pares. Ideal para principiantes y operadores experimentados Se utiliza mejor en marcos temporales por encima de la M30, desde el inicio de la sesión de Londres hasta América. Hay que recordar que no hay indicadores que no se equivoquen. Cualquier estrategia requiere la confirmación de s
Stochastic Speed mg
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Velocidad Estocástica" para MT4: una excelente herramienta predictiva, sin necesidad de repintado. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas. - La Velocidad Estocástica es la primera derivada del propio Estocástico. - Se recomienda usar el indicador de Velocidad Estocástica para estrategias de scalping de momentum para capturar la onda principal de momentum después de la corrección (ver imágenes). - Si la Velocidad Estocástica es superior a 0, la velo
KDJ divergence signals
Kaijun Wang
Indicadores
KDJ Índice 4 Indicadores Wave Auto Calculator, Canal de tendencia de comercio Perfect Trend - Wave Auto Channel Calculator , Versión MT4 Perfect Trend - Wave Auto Channel Calculator , Versión MT5 Copia Local Copia Fácil y Rápida , Versión MT4 Copia Fácil y Rápida , Versión MT5 Local Copy Trading Prueba Demo Easy And Fast Copy , MT4 Cuenta Demo funcionando Easy And Fast Copy , MT5 Cuenta Demo en funcionamiento "Cooperación QQ:556024 " "Cooperación wechat:556024" "Cooperativa email:556024@qq.com ¡
Awesome cross
Tete Adate Adjete
Indicadores
el indicador mostrará flechas de señal en el gráfico al cruzar el nivel base del Awesome Oscillator tiene alertas sonoras y de correo electrónico. Al cruzar por encima del nivel base, saldrá una flecha azul para la COMPRA, al mismo tiempo sonará una señal audible. Al cruzar por debajo del nivel base, saldrá una flecha roja para la VENTA, al mismo tiempo sonará una señal acústica. Posibilidad de desactivar las alertas push y sonoras. Versión MT5 : Comprar el Indicador Técnico 'Awesome cross MT5'
Apex Dashboard
Carl Christian Nyberg
Indicadores
Transforme su gráfico de MetaTrader 4 en una cabina de operaciones profesional. Apex Dashboard es una utilidad de alto rendimiento diseñada para los operadores serios que necesitan un conocimiento completo de la situación. Va más allá de la simple monitorización, proporcionando una visión completa de la solvencia de su cuenta, el rendimiento y la exposición al riesgo en tiempo real. A diferencia de los indicadores estándar, Apex Dashboard cuenta con un motor de datos persistentes . Registra su P
FREE
Ichimoku Trade Alarm
Miroslaw Stachowiak
Indicadores
Las señales más efectivas generadas por las estrategias Ichimoku. Ichimoku Trade Alarm es un complemento para Ichimoku Trade Panel y muestra las señales a las que reacciona el Asesor Experto. Visualización de las señales: Precio / Kijun sen cruzado - el cuerpo de la vela debe estar entre Min_Candlestick_Body y Max_Candlestick_Body. La vela debe cerrar por encima / debajo de Kijun sen, mínimo en 1/3 de su cuerpo. La vela abierta debe estar por encima / debajo de Kijun sen. Chinkou span debe esta
Pips Average Range
Francesco Petralla
Indicadores
Este indicador compara los pips del día actual con la media de pips realizados en los tres días anteriores. El "Porcentaje del rango de hoy" es rojo si la cifra de hoy es menor que el rango de los tres días anteriores, pero se vuelve verde cuando el porcentaje supera el 100%. Cuando el rango supera el 100% hay buenas oportunidades de trading porque estamos en presencia de un aumento de la volatilidad de los últimos tres días. Se utiliza mejor con el indicador Banks Day Levels . Configuración de
MTF ADX
Sergey Deev
5 (1)
Indicadores
El indicador muestra los datos del indicador ADX estándar desde un marco temporal superior en el gráfico. En un mismo gráfico se pueden colocar varios indicadores con diferentes configuraciones temporales. Parámetros del indicador TimeFrame - marco de tiempo de los datos (lista desplegable) no puede ser inferior al actual AdxPeriod - periodo del indicador para un marco temporal superior AdxPrice - precios para el cálculo de los datos del indicador de un marco de tiempo superior
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
Bloc Divergence Price
Eduard Manziuk
Indicadores
El bloque de barras se recoge bajo condición de divergencia . Si no se cumplen las condiciones de divergencia, el bloque se elimina. Más concretamente, la condición es la transición del bloque de barras del estado de divergencia al estado de convergencia . Los bloques se forman selectivamente con huecos. Los huecos se caracterizan por el estado de convergencia de las barras. El indicador muestra el valor y la dirección del precio en el bloque de divergencia. Para determinar el valor de divergenc
Accumulation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Patrón de barra de acumulación para MT4. - El indicador "Barra de acumulación" es un indicador muy potente enfocado en rupturas para el trading de acción del precio. - El indicador detecta la acumulación de precios en un área estrecha durante 1 barra y muestra: Dirección de ruptura, Orden pendiente y ubicaciones de SL. - Barra de acumulación alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Barra de acumulación bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver
Two Moving Averages
Dmitriy Moshnin
Indicadores
El indicador Two Moving Averages, muestra simultáneamente en la ventana principal del gráfico dos líneas Medias Móviles con los ajustes por defecto: la Verde y la Roja, que representan la tendencia a corto plazo. Es posible cambiar los ajustes de las medias móviles, así como el color. Sin embargo, debo observar que los parámetros han sido elegidos de tal forma que permitan comerciar en todos los intervalos temporales. Es una variante de aplicación de las líneas Medias Móviles en una  Estrategia
I Triple Cross
Nikolaos Nikolis
Indicadores
Este indicador está operando la estrategia Ichimoku Triple Cross, que significa que el precio cruza Tenkan-sen, Chikou Span cruza el precio, y Chikou Span cruza Tenkan-sen. Tenkan Sen no es recto también, pero hacia la nueva tendencia. El triple cruce se produce justo antes de la ruptura del Ichinoku y señala la creación de una nueva tendencia (reversión) y es más válido en plazos más largos como 1 y 4 horas. Cuando hay señal de compra el indicador dibuja una flecha azul debajo del precio. Cuand
Visual Range Directional Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
El indicador de fuerza direccional de rango está diseñado para ayudar a los operadores a analizar las tendencias del mercado, los retrocesos y la fuerza direccional. Se centra en los movimientos de precios dentro de rangos definidos, identificando momentos clave en los que el mercado está ganando impulso o preparándose para un cambio. Al dividir el gráfico en rangos de precios dinámicos, el indicador detecta los niveles críticos de soporte y resistencia. Calcula la fuerza direccional de los mov
Blue Raptor Oscillator
Rajiv Ishwar
Indicadores
Un oscilador de cruce de dos líneas para la entrada y salida del mercado. Utilícelo en M15 y superiores para una mayor precisión. Coloque el indicador en un segundo gráfico con el mismo par de divisas y amplíelo para obtener una mejor visión. El indicador da una buena idea de la volatilidad, el volumen y la tendencia. Funciona en cualquier par de divisas, pero extremadamente bien en pares de divisas con buena volatilidad PIP diaria como GBPJPY, GBPNZD y pares de divisas exóticas. Utilícelo duran
Magic Curves
Aleksey Usachev
Indicadores
El indicador muestra curvas de equilibrio basadas en el número mágico para el análisis de carteras. Permite estimar visualmente el rendimiento de diferentes estrategias en un único símbolo. Cualquiera de los números mágicos puede ocultarse pulsando sobre el valor en la leyenda. Parámetros: HideAllOnStart - todos los números mágicos están ocultos y se pueden activar haciendo clic en su valor; MAMode - muestra el beneficio medio de las operaciones; MAPeriod - Periodo de la media móvil; Magics - un
Visual Vortex Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
¡Libere el poder de la dinámica del mercado con el indicador Vortex! El Indicador Visual Vortex es su herramienta avanzada para descifrar las tendencias del mercado, los retrocesos y los cambios de impulso. Con un precio de $65, este indicador proporciona una visión completa del comportamiento del mercado, pero está diseñado para que usted lo ajuste y optimice de acuerdo con su estrategia única de operaciones. ¿Qué lo hace único? El indicador Vortex se basa en una estrategia que identifica los
Notification TouchGuard Alert MT4
Alireza Zahedi
Indicadores
TouchGuard Alert - Alerta de precio avanzada e indicador de notificación para MetaTrader 4 (MT4) TouchGuard Alert es un sistema de Alerta y Notificación de precios rápido, ligero y altamente preciso diseñado para MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5) . Envía automáticamente alertas en tiempo real , alertas emergentes, notificaciones por correo electrónico, notificaciones push y notificaciones de alerta temprana cuando el precio toca o se acerca a sus objetos gráficos. Características principal
Smoothed RSI Relative Strength Index
Amin Bardarani
Indicadores
Este indicador suaviza el valor del RSI (Relative Strength Index) y reduce su volatilidad. Puede utilizar este indicador en sus asesores expertos, indicadores y estrategias. Con este indicador, no necesita tener dos indicadores en el gráfico al mismo tiempo. Por ejemplo, un indicador RSI y un indicador de Media Móvil. Si tiene alguna pregunta o duda, póngase en contacto conmigo.
FREE
Visual MACD Momentum Shift Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
MACD Momentum Shift Libere el poder del impulso en sus operaciones con el MACD Momentum Shift, un indicador avanzado de trading basado en la Divergencia de Convergencia de Medias Móviles (MACD). Esta herramienta está diseñada para operadores que desean optimizarla y adaptarla a su estilo personal de negociación. Este indicador no está preoptimizado, lo que permite una personalización total. Modifique los periodos rápido, lento y de señal del MACD, así como el retardo entre señales, para adaptar
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
