Breakout Quality Score Alert
- Indicadores
- Shunsuke Kanaya
- Versión: 1.10
- Activaciones: 5
Breakout Quality Score (BQS) (MT4) - Puntuación de la fuerza de la ruptura (0-100)
Visión general
Breakout Quality Score (BQS) es un indicador MT4 que puntúa la calidad de la ruptura de 0 a 100, ayudándole a evaluar rápidamente la fuerza de la ruptura utilizando un enfoque basado en reglas.
Esta es sólo una herramienta de visualización/alerta. No coloca, modifica o cierra ninguna orden.
Qué proporciona BQS
-
Puntuación de 0-100 para la fuerza de la ruptura
-
Enfoque fuerte a través de un umbral configurable (ejemplo por defecto: 80+)
-
Etiquetas numéricas en el gráfico para una rápida revisión visual
-
HUD en la parte inferior izquierda para ver el estado en tiempo real
-
Puntuación previa ("si la ruptura se produce ahora") para ayudarle a prepararse
Caso de uso típico (ejemplo)
BQS se utiliza comúnmente en XAUUSD M5 para la evaluación de rupturas a corto plazo.
Puede aplicar la misma lógica a otros símbolos y plazos seleccionando un preajuste adecuado.
Flujo de trabajo recomendado (simple)
-
Supervise la puntuación y espere a que BQS ≥ PassScore (etiqueta/alerta).
-
Si opera con rupturas, considere utilizar la puntuación como una entrada de confirmación junto con sus propias reglas.
-
Gestione el riesgo de acuerdo con su plan y pruebe primero la configuración en una cuenta demo.
(Nota: BQS no proporciona instrucciones de operación ni garantiza resultados).
Configuración recomendada (ejemplo por defecto)
-
Símbolo: XAUUSD (ORO)
-
Marco temporal: M5
-
Preajuste: XAUUSD M5 UpBreak (por defecto)
-
Barras de rango Donchian (N): 80
-
PassScore (umbral de alerta/etiqueta): 80
Preajustes / mercados admitidos
BQS incluye preajustes listos para usar:
-
XAUUSD M5 UpBreak (por defecto)
-
XAUUSD M5 Ambas direcciones
-
FX M5 Ambas direcciones
-
Crypto M15 Ambas direcciones
Puede cambiar los preajustes en función del mercado en el que opere manteniendo el mismo concepto de puntuación.
Alertas
-
Habilitar alertas: AlertsEnabled = true
-
Opcional alertas de vista previa: alerta cuando Vista previa ≥ PassScore
-
Sonido / push / email opcionales
(Push/Email requieren ajustes del terminal MT4: Herramientas → Opciones)
Entradas (guía rápida)
-
Preajuste: plantilla de mercado
-
Barras de rango de Donchian (N): longitud del rango de ruptura
-
PassScore: umbral de puntuación para etiquetas/alertas (ejemplo: 80)
-
Preview score: puntuación "if breakout now
-
ShowHUD / ShowLabels: opciones de visualización
Notas importantes / advertencia de riesgo
BQS es un indicador (no auto-trading) y se proporciona únicamente con fines informativos.
Las operaciones implican riesgos y los resultados no están garantizados. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.
Usted es el único responsable de las decisiones y resultados de sus operaciones. Pruébelo siempre en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real.