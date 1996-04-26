Breakout Quality Score Alert

Breakout Quality Score (BQS) (MT4) - Puntuación de la fuerza de la ruptura (0-100)

Visión general

Breakout Quality Score (BQS) es un indicador MT4 que puntúa la calidad de la ruptura de 0 a 100, ayudándole a evaluar rápidamente la fuerza de la ruptura utilizando un enfoque basado en reglas.

Esta es sólo una herramienta de visualización/alerta. No coloca, modifica o cierra ninguna orden.

Qué proporciona BQS

Puntuación de 0-100 para la fuerza de la ruptura

Enfoque fuerte a través de un umbral configurable (ejemplo por defecto: 80+)

Etiquetas numéricas en el gráfico para una rápida revisión visual

HUD en la parte inferior izquierda para ver el estado en tiempo real

Puntuación previa ("si la ruptura se produce ahora") para ayudarle a prepararse

Caso de uso típico (ejemplo)

BQS se utiliza comúnmente en XAUUSD M5 para la evaluación de rupturas a corto plazo.

Puede aplicar la misma lógica a otros símbolos y plazos seleccionando un preajuste adecuado.

Flujo de trabajo recomendado (simple)

Supervise la puntuación y espere a que BQS ≥ PassScore (etiqueta/alerta). Si opera con rupturas, considere utilizar la puntuación como una entrada de confirmación junto con sus propias reglas. Gestione el riesgo de acuerdo con su plan y pruebe primero la configuración en una cuenta demo.

(Nota: BQS no proporciona instrucciones de operación ni garantiza resultados).

Configuración recomendada (ejemplo por defecto)

Símbolo: XAUUSD (ORO)

Marco temporal: M5

Preajuste: XAUUSD M5 UpBreak (por defecto)

Barras de rango Donchian (N): 80

PassScore (umbral de alerta/etiqueta): 80

Preajustes / mercados admitidos

BQS incluye preajustes listos para usar:

XAUUSD M5 UpBreak (por defecto)

XAUUSD M5 Ambas direcciones

FX M5 Ambas direcciones

Crypto M15 Ambas direcciones

Puede cambiar los preajustes en función del mercado en el que opere manteniendo el mismo concepto de puntuación.

Alertas

Habilitar alertas: AlertsEnabled = true

Opcional alertas de vista previa: alerta cuando Vista previa ≥ PassScore

Sonido / push / email opcionales

(Push/Email requieren ajustes del terminal MT4: Herramientas → Opciones)

Entradas (guía rápida)

Preajuste: plantilla de mercado

Barras de rango de Donchian (N): longitud del rango de ruptura

PassScore: umbral de puntuación para etiquetas/alertas (ejemplo: 80)

Preview score: puntuación "if breakout now

ShowHUD / ShowLabels: opciones de visualización

Notas importantes / advertencia de riesgo

BQS es un indicador (no auto-trading) y se proporciona únicamente con fines informativos.

Las operaciones implican riesgos y los resultados no están garantizados. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Usted es el único responsable de las decisiones y resultados de sus operaciones. Pruébelo siempre en una cuenta de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real.