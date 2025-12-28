Handelssystem "Tool Max Gold":Dies ist eine Einladung zu Handel auf XAUUSD. Das goldene Zeitalter geht weiter! Gold in 2025-2026 ist ein modernes Instrument des Kapitalschutzes und dies ist das Geheimnis seiner Volatilität.

"Tool Max Gold " ist ein leistungsstarker Handelsroboter für MT4, der speziell für den XAUUSD-Handel entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche automatisierte Handelsalgorithmen mit fortschrittlichen manuellen Fähigkeiten und intelligentem Einlagenschutz. Direkt auf dem Chart ermöglichen integrierte Echtzeit-Überwachungstools die Verfolgung von Gewinnen, Verlusten und dem aktuellen Status. Die Strategie des Roboters basiert auf der Nutzung von Volatilitätsspitzen in Impulswellen. Das Programm wendet keine riskanten Geldmanagementmethoden wie Martingale, Grids oder Averaging an. Installieren Sie den Roboter auf MT4 und lassen Sie Ihren Computer eingeschaltet (oder verwenden Sie einen VPS), um mit diesem Expert Advisor ein stabiles Einkommen zu erzielen. Lassen Sie ihn für Sie arbeiten!

Warum Tool Max Gold?

Spezialisierung auf Gold (XAUUSD): Der Roboter ist für die volatilste und profitabelste Nische des Devisenmarktes optimiert.

Über 30 Handelsfunktionen: Nicht nur automatischer Handel, sondern auch eine reichhaltige Toolbox für manuelle Strategien.

Eine Investition, die sich auszahlt : Bei einer anfänglichen Einzahlung von 500 $ kann sich Ihre Investition bereits im ersten Monat auszahlen .

. Zusammenfassung: Das Tool Max Gold Handelssystem ist eine innovative Lösung für Händler, die ein stabiles Einkommen auf dem Goldmarkt suchen. Dank der Kombination aus automatisierten Algorithmen und manuellen Tools bietet das System eine hohe Effizienz und Investitionssicherheit. Unabhängig vom gewählten Handelsmodus bietet das Tool Max Gold-System Händlern die Möglichkeit, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

TechnischeMerkmale

Plattform MetaTrader 4. Konto-Typ Absicherung. Hauptinstrument XAUUSD (optimiert). Zeitrahmen für Autotrading M5 . Empfohlene Einzahlung Ab 500 $ (für einen Roboter). Anforderungen 5-stellige Kurse, Hebelwirkung 1:200 (Lotgröße hängt von der Hebelwirkung ab).

Wie funktioniert es? Interaktives Bedienfeld

Tool Max Gold

" ist ein

interaktives Bedienfeld, das in einer Grafik angezeigt wird. Sie brauchen sich nicht mit komplizierten Einstellungen zu befassen - die gesamte Steuerung erfolgt mit Hilfe von intuitiven grafischen Schaltflächen und Eingabefenstern. Darüber hinaus verfügt das Panel über 2 eingebaute grafische Indikatoren: für die visuelle Analyse des Preisverhaltens auf allen Zeitrahmen, basierend auf MA, RSI, CCI, Stoch. und MACD, sowie, für die Eröffnung von Positionen, Handelssignale Signal ---> TradeBuy, TradeSell oder NULL

Bildschirmfotos Pos. 2, pos. 3: Vollversion des Panels mit Grafiken und Statistiken.

Bildschirmfoto Pos. 4: Kompakte Betriebsart.





Einstellung des Roboters auf der Karte

Schnellstart:

Anweisungen zu Aktionen und Einstellungen werden während der Installation auf dem Chart übertragen. Doppelklicken Sie auf das Robot-Symbol im Terminal-Navigator oder übertragen Sie es auf den XAUUSD-Chart, dasStartmenü mit den Anweisungen erscheint im geöffneten Fenster. screenshot pos. 1. 1.





Autotrading-Modus

Autotrading (% der Marge Modus) TF M5

Erwartete Rendite: bis zu 100 % pro Monat.

Risiko: Verwaltet durch Money Management.

Für Händler, die bereit sind, ihr Depot aktiver zu erweitern.





Ergebnisse , die für sich selbst sprechen

Wir versprechen nicht nur - wir belegen die Ergebnisse mit echten Geschäften.

Beispiele für Autotrading auf einem echten Konto (% Margin-Modus):

Screenshots Pos. 2, pos. 3: Stabiles Depotwachstum auf einem Live-Konto.

Autotrading auf Strategy Tester (% der Marge Modus)

Bildschirmfoto Pos. 6: Glatte Bilanzkurve, hohe Rentabilität durch Money Management.

EinzigartigesKapitalschutzsystem

Unsere Philosophie ist, dass Kapital geschützt werden muss. Deshalb ist Tool Max Gold mit einem mehrstufigen Sicherheitssystem ausgestattet.

Ein Beispiel für die automatische Gewinnfixierung auf einem realen Konto. (Die Funktion "Einlagensicherung" wurde ausgelöst). screenshot pos.5.



Einrichten des Kapitalschutzes:

Verlustbegrenzung: Virtueller Stop-Loss in % des Saldos (Schaltflächen [Risk%]+[On.Risk%]) oder klassischer Stop-Loss in Punkten (Schaltfläche [SL]).

Automatisches Speichern des Kontosaldos: Um die Funktion "Einlagensicherung" zu starten , legen Sie das Zielniveau des "Aktuellen Gewinns " und die Höhe der "Versicherung" fest, stellen Sie die Beträge ein und drücken Sie die Schaltflächen [StartProtection] und [Insurance]. Wenn die eingestellten Parameter erreicht sind, schaltet der Roboter in den Modus zum Speichern des Kontosaldos. screenshot pos. 4.

Intelligentes Risikomanagement: Nutzen Sie die Verlustbegrenzung zu Beginn und maximieren Sie den Gewinn nach Aktivierung der "Einlagensicherung".

Wenn der "Aktuelle Gewinn " den eingestellten Wert erreicht, erscheint ein Banner auf dem Chart, das die Werte des "Aktuellen Gewinns " und der "Versicherung " anzeigt, sowie eine Markierung - eine vertikale grüne, gepunktete Linie, die visuell anzeigt, ab welchem Moment der Schutzmodus für Ihre Fonds aktiviert ist.Bildschirmfoto Pos. 4.

In der Zukunft, wenn der "Aktuelle Gewinn " das eingestellte Startvolumen erreicht, wenn die Funktion "Einlagensicherung" automatisch aktiviert ist, schalten Sie die Schaltflächen [Risk%], [On.Risk%] oder [SL] und {Clear] aus, um den Stop Loss zu entfernen. Danach ist Ihre Investition sicher gespeichert.

Wenn der Betrag des "Aktuellen Gewinns " sinkt und gleich dem Betrag der "Versicherung" wird, werden alle offenen Positionen dieses Symbols automatisch geschlossen. In diesem Fall wird der aktuelle Kontostand unter Berücksichtigung des Betrags der " Versicherung " gespeichert, und der Roboter wird automatisch gestoppt. 5.

über die Funktion "Einlagensicherung":

Das Ergebnis des Kapitalschutzes: Ihr Guthaben ist gesichert: Sie können den Handel fortsetzen, indem Sie den Robot erneut auf dem Chart installieren.





Einrichten des Roboterhandels

Im manuellen Handelsmodus

Nach der Installation des Roboters auf dem Terminal-Chart sollten Sie den manuellen Handelsmodus im Panel auswählen. Dazu drücken Sie die Schaltfläche [ Arm], wodurch die automatische Eröffnung von Markt- und Limit-Positionen deaktiviert wird. Wenn Sie bei der manuellen Arbeit überlappende Positionen schließen müssen, können Sie die Schaltfläche [Absorption] verwenden, um sie mit einem positiven Saldo zu schließen.

Im Autotrade-Modus % der Marge: TF M5.

Nach der Installation des Roboters auf dem Terminal-Chart drücken Sie die

im Panel

Im Autotrade-Modus werden neue Positionen entsprechend den Handelssignalen des eingebauten Indikators eröffnet. Diese Signale sind als Signal

für

TradeSell

für Verkauf

gekennzeichnet

. Es ist wichtig, die Höhe des Hebels zu berücksichtigen, da er die Losgröße beim automatischen Handel beeinflusst. Je höher der Hebel ist, desto größer ist die Losgröße für offene Positionen. Es wird empfohlen, einen Hebel von nicht mehr als 1:200 zu verwenden.

Installation und Einrichtung des Roboters auf dem Strategy Tester für den Autotrading-Modus (% der Marge) :

Schaltfläche [MM]aktiveres Einlagenwachstum können Sie die Schaltfläche [Risk%] drücken oder sie nicht verwenden.---> TradeBuyKauf und

In den Einstellungen des Strategietesters:



1. Stellen SieXAUUSD auf dem Strategy Tester ein;

2. Ändern Sie die Parameter in den Eigenschaften: Use_MM = true undUse_Risk=true oder lassen Sie Use_Risk=false.



3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Fenster Visualisierung;

4. Modell: Alle Häkchen.

5. Legen Sie den Datumsbereich fest.

6. Stellen Sie den Spread ein: für XAUUSD - "Aktuell" (für 5 Stellen).

7) Zeitrahmen M5 und Einlagevolumen nicht weniger als 5000 oder 10000.

8. Drücken Sie die Taste "Start".



Hinweis: Um die Arbeit im Strategy Tester zu beschleunigen, deaktivieren Sie das Visualisierungsfenster und schalten Sie in den Eigenschaften Use_Graphics = false ein.

Risikowarnung

Achtung: Dieses Angebot und alle Berichte sind keine direkte Aufforderung zum Handel. Der Handel an den Finanzmärkten birgt hohe Risiken und die Verantwortung für die Ergebnisse liegt allein beim Händler.

Unterstützung und Aktualisierungen

Regelmäßige Updates für die Kompatibilität mit neuen Versionen von MT4.

Prompte technische Unterstützung bei der Einrichtung und Konfiguration.

Aktive Überwachung des Benutzerfeedbacks für Verbesserungen.

