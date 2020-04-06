💰S istema de comercio "Tool Max Gold":Esta es una invitación a comercio en el instrumento (XAUUSD).

🚀"Tool Max Gold" es un potente robot de trading MT4 diseñado específicamente para el trading en XAUUSD. Combina algoritmos avanzados de trading automatizado con capacidades manuales avanzadas y protección inteligente de depósitos.Justo en el gráfico, las herramientas integradas de monitoreo en tiempo real le permiten realizar un seguimiento de las ganancias, las pérdidas y el estado actual. La estrategia del robot se basa en el uso de picos de volatilidad en ondas de impulso. El programa no aplica métodos arriesgados de gestión monetaria como la martingala, las rejillas o el promediado. Para empezar a ganar, sólo tiene que instalar el robot en MT4 y mantener su ordenador encendido (o utilizar un VPS). Este Asesor Experto genera unos ingresos estables. ¡Deje que trabaje para usted!





📖︎ Contenido:





🛒 ¿Por qué Tool Max Gold?

Especialización en Oro (XAUUSD): El robot está optimizado para el nicho más volátil y rentable del mercado Forex.

Más de 30 funciones de trading: No sólo auto-trading, sino también una rica caja de herramientas para estrategias manuales.

Una inversión rentable : Por ejemplo, con un depósito inicial de 500 $, su inversión puede amortizarse en el primer mes.

Resumen: El sistema de comercio Tool Max Gold es una solución innovadora para los comerciantes que buscan un ingreso estable en el mercado del oro. Gracias a la combinación de algoritmos automatizados y herramientas manuales, el sistema proporciona una alta eficiencia y protección de la inversión. Independientemente del modo de trading elegido, el sistema Tool Max Gold ofrece a los traders la oportunidad de alcanzar sus objetivos financieros.

⚙️ Especificaciones técnicas

Plataforma MetaTrader 4. Tipo de cuenta Cobertura. Instrumento principal XAUUSD (optimizado). Marco temporal para autotrading M5 . Depósito recomendado A partir de 500 $ (para un robot). Requisitos Cotizaciones de 5 dígitos, apalancamiento 1:200 (el tamaño del lote depende del apalancamiento).

🎮 ¿Cómo funciona? Panel de control interactivo

"Tool Max Gold"

es un

panel de control interactivo que se muestra en un gráfico. No es necesario profundizar en complicadas configuraciones: todo el control se realiza a través de intuitivos botones gráficos y cuadros de entrada. Además, el panel tiene 2 indicadores gráficos incorporados: para el análisis visual del comportamiento de los precios en todos los plazos, basado en MA, RSI, CCI, Stoch. y MACD, así como, para la apertura de posiciones, señales de trading Signal ---> TradeBuy, TradeSell o NULL

Capturas de pantalla pos. 2, pos. 3: Versión completa del panel con gráficos y estadísticas.

Captura de pantalla pos. 4: Modo de funcionamiento compacto.





🔧 Inicio rápido

Ajuste del robot en el gráfico

Las instrucciones sobre acciones y ajustes se emiten durante la instalación en el gráfico. Haga doble clic en el icono del Robot en el Navegador de terminales o muévalo al gráfico XAUUSD, en la ventana abierta aparecerá elmenú Inicio con las instrucciones . 1.





💡 Modo Autotrade

Autotrade(modo margen %) TF M5

Rentabilidad esperada: hasta el 100% mensual.

Riesgo: gestionado por Money Management.

Para operadores preparados para un crecimiento más activo del depósito.





📈 Resultados que hablan por sí solos

No sólo prometemos - respaldamos los resultados con operaciones reales.

Ejemplos de autotrading en una cuenta real ( modo % de margen):

Capturas de pantalla pos. 2, pos. 3: Crecimiento estable del depósito en una cuenta real.

Autotrading en Probador de Estrategias (Modo % de Margen)

Captura de pantalla pos. 6: Curva de balance suave. Alta rentabilidad utilizando Money Management.

🛡️ Sistemaúnicode protección del capital

Nuestra filosofía es que el capital debe estar protegido, por lo que Tool Max Gold está equipado con un sistema de seguridad de varios niveles.

Ejemplo de fijación automática de beneficios en una cuenta real. (Se activó la función "Protección de depósito"). captura de pantalla pos.5.





🔧 F ijación de la protección del capital

Limitación de pérdidas: Stop -loss virtual en % del saldo (botones [Risk%]+[On.Risk%]) o stop-loss clásico en puntos (botón [SL]).

Guardado automático del saldo de la cuenta : Para iniciar la función "Protección del depósito", establezca el nivel objetivo de "Beneficio actual " y el importe del "Seguro", fije los importes y pulse los botones [StartProtection] y [Insurance]. Cuando se alcancen los parámetros establecidos, el Robot pasará al modo de guardado del saldo de la cuenta. captura de pantalla pos. 4.

Gestión inteligente del riesgo: utilice la limitación de pérdidas al inicio y, tras la activación de la "Protección de depósitos", maximice los beneficios.

Cuando el " Beneficio actual " alcance el valor establecido, aparecerá un banner en el gráfico mostrando los valores de "Beneficio actual " y "Seguro ", así como un marcador - una línea de puntos verde vertical, que indicará visualmente a partir de qué momento se activa el modo de protección de sus fondos. Captura de pantalla pos. 4.

En el futuro, cuando el "Beneficio actual " alcance el volumen inicial establecido, cuando se active automáticamente la función "Protección de depósitos" , apague los botones [Risk%], [On.Risk%] o [SL] y {Clear] para eliminar el stop loss. A partir de ese momento, su inversión estará a salvo.

Si el importe del " Beneficio actual " disminuye y llega a ser igual al importe del "Seguro", todas las posiciones abiertas de este símbolo se cerrarán automáticamente. En este caso, se guardará el saldo actual de la cuenta, teniendo en cuenta el importe del " Seguro " , y el Robot se detendrá automáticamente . 5.

":

En resumen: sus fondos están guardados: puede seguir operando reinstalando el Robot en el gráfico.





⚙️ Configuración del Robot de trading

En el modo de negociación manual

Después de instalar el Robot en el gráfico del terminal, debe seleccionar el modo de negociación manual en el Panel. Para ello, pulse el botón[Arm], que desactivará la apertura automática de posiciones de mercado y limitadas. Cuando trabaje manualmente, si necesita cerrar posiciones solapadas, puede utilizar el botón [Absorción] para cancelarlas con saldo positivo.

Auto Trade (Modo Margen %) : TF M5. Pulse el botón [MM] . Para un crecimiento más activo del depósito, puede pulsar o no el botón [Risk%] .

En el modo Auto Trade, se abrirán nuevas posiciones según las señales de trading del indicador incorporado. Estas señales se etiquetan como

para comprar y

para vender. Es importante tener en cuenta la cantidad de apalancamiento, ya que afecta al tamaño del lote cuando se opera en modo automático. Cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será el tamaño del lote para las posiciones abiertas. Se recomienda utilizar un apalancamiento no superior a 1:200.

.

Instalación y configuración del Robot en el Probador de Estrategias para Autotrading (Modo % de Margen) :

En la configuración del Probador de Estrategias:



1. EstablezcaXAUUSD en el Probador de Estrategias;

2. Cambie los parámetros en las propiedades: Use_MM = true yUse_Risk=true o deje Use_Risk=false.



3. Marque la casilla de verificación en la ventana Visualización;

4. Modelo: Todas las marcas.

5. Establezca el intervalo de fechas.

6. 6. Establezca el diferencial: para XAUUSD - "Actual" (para 5 dígitos).

7 . Timeframe M5 y volumen de depósito no inferior a 5000 o 10000.

8. 8. Pulse el botón "Start".



Nota: Para acelerar el trabajo en el Probador de Estrategias, desmarque la ventana Visualización y active Use_Graphics = false en las propiedades.

⚠️ Advertencia deriesgo

Advertencia: Esta oferta y todos sus informes no constituyen una invitación directa a negociar. Operar en los mercados financieros implica grandes riesgos y la responsabilidad de sus resultados recae enteramente en el operador.

📞 Soporte y actualizaciones

Actualizaciones periódicas para compatibilidad con nuevas versiones de MT4.

Soporte técnico rápido para la instalación y configuración.

Seguimiento activo de los comentarios de los usuarios para introducir mejoras.





