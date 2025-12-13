GoldmanScalperV3

🥇 GoldmanScalper_V3 - Adaptives Scalping auf XAUUSD

🎯 Überblick und Einsatzstrategie

GoldmanScalper_V3 ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold vs. US Dollar) entwickelt wurde, einem Vermögenswert, der für seine hohe Volatilität und schnellen Bewegungen bekannt ist. Der EA ist für die Ausführung einer adaptiven Scalping-Strategie optimiert, die darauf abzielt, von kurzfristigen Preisschwankungen zu profitieren.

Hauptmerkmale:

  • Zielwert: Ausschließlich XAUUSD.

  • Strategie: Adaptives Scalping, spezialisiert auf Umgebungen mit hoher Volatilität.

  • Zeitrahmen: M1 (1-Minuten-Chart).

  • Arbeitsprinzip (Filter): Der Roboter handelt nicht ständig. Er verwendet einen fortschrittlichen Algorithmus, um die günstigsten Marktbedingungen für Scalping zu identifizieren und zu filtern (z.B. starkes direktionales Momentum oder Erschöpfung schneller Bewegungen) und greift nur ein , wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit optimal ist.

⚙️ Risikomanagement und Sicherheit

Angesichts der hohen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts ist Risikomanagement eine Priorität.

  • Stop Loss (SL) und Take Profit (TP): Jede einzelne Operation wird durch vordefinierte oder dynamische Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus geschützt.

  • Volatilitätskontrolle: Der EA enthält Mechanismen, die das Öffnen von Positionen unter extremen Marktbedingungen (z. B. bei plötzlichen Ausschlägen) verhindern.

  • Ausstiegslogik: Der EA verwendet keine risikoreichen Strategien wie "Grid" oder "Martingale". Der Ausstieg aus Positionen basiert auf einer dynamischen Preisanalyse.

📈 Technische Anforderungen und empfohlene Einstellungen
Währungspaar XAUUSD
Plattform MetaTrader 4 (MT4)
Konto-Typ Ein ECN- oder Raw Spread-Konto mit sehr niedrigen Kommissionen und minimalen Spreads wird dringend empfohlen.
Latenz / Ausführung Einniedriger Ping zum Server des Brokers ist für eine schnelle Scalping-Ausführung entscheidend. Die Verwendung eines VPS (Virtual Private Server) wird für 24/7 Stabilität und niedrige Latenz dringend empfohlen.
Minimales Anfangskapital 200 $ (abhängig von der verwendeten Geldverwaltung).




Bewertungen 1
Konstantin Grihin
278
Konstantin Grihin 2025.12.14 09:31 
 

советник на истории вроде бы показывает прибыль ...как освободится место на впс поставлю на тестирование .

Konstantin Grihin
278
Konstantin Grihin 2025.12.14 09:31 
 

советник на истории вроде бы показывает прибыль ...как освободится место на впс поставлю на тестирование .

David Sartori
482
Antwort vom Entwickler David Sartori 2025.12.14 09:49
Thanks for the rating
