GoldmanScalperV3
- Asesores Expertos
- David Sartori
- Versión: 1.1
🥇 GoldmanScalper_V3 - Scalping adaptativo en XAUUSD
🎯 Visión general y estrategia operativa
GoldmanScalper_V3 es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar en XAUUSD (Oro vs. Dólar estadounidense), un activo conocido por su alta volatilidad y movimientos rápidos. El EA está optimizado para ejecutar una estrategia de scalping adaptativa, con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones de precios a corto plazo.
Características principales:
-
Activo Objetivo: Exclusivamente XAUUSD.
-
Estrategia: Adaptive Scalping, especializado en entornos de alta volatilidad.
-
Marco temporal: M1 (Gráfico de 1 minuto).
-
Principio Operativo (Filtros): El robot no opera constantemente. Utiliza un algoritmo avanzado para identificar y filtrar las condiciones de mercado más favorables para el scalping (por ejemplo, fuerte impulso direccional o agotamiento de movimientos rápidos) e interviene sólo cuando la probabilidad de éxito es óptima.
⚙️ Gestión del riesgo y seguridad
La gestión del riesgo es una prioridad, dada la alta volatilidad del activo negociado.
-
Stop Loss (SL) y Take Profit (TP): Cada operación está protegida por niveles de Stop Loss y Take Profit predefinidos o dinámicos.
-
Control de Volatilidad: El EA incorpora mecanismos para evitar la apertura de posiciones en condiciones extremas de mercado (por ejemplo, durante picos repentinos).
-
Lógica de salida: El EA no utiliza estrategias de alto riesgo como "Cuadrícula" o "Martingala". Las salidas de las posiciones se basan en el análisis dinámico de los precios.
📈 Requisitos técnicos y ajustes recomendados
|Par de divisas
|XAUUSD
|Plataforma
|MetaTrader 4 (MT4)
|Tipo de cuenta
|Una cuenta ECN o Raw Spread con comisiones muy bajas y spreads mínimos es muy recomendable.
|Latencia / Ejecución
|Un ping bajo al servidor del broker es crucial para una rápida ejecución del scalping. El uso de un VPS (Virtual Private Server) es muy recomendable para la estabilidad 24/7 y baja latencia.
|Capital Inicial Mínimo
|200 $ (dependiendo de la gestión monetaria utilizada).
советник на истории вроде бы показывает прибыль ...как освободится место на впс поставлю на тестирование .