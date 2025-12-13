GoldmanScalperV3

🥇 GoldmanScalper_V3 - Scalping adaptativo en XAUUSD

🎯 Visión general y estrategia operativa

GoldmanScalper_V3 es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para operar en XAUUSD (Oro vs. Dólar estadounidense), un activo conocido por su alta volatilidad y movimientos rápidos. El EA está optimizado para ejecutar una estrategia de scalping adaptativa, con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones de precios a corto plazo.

Características principales:

  • Activo Objetivo: Exclusivamente XAUUSD.

  • Estrategia: Adaptive Scalping, especializado en entornos de alta volatilidad.

  • Marco temporal: M1 (Gráfico de 1 minuto).

  • Principio Operativo (Filtros): El robot no opera constantemente. Utiliza un algoritmo avanzado para identificar y filtrar las condiciones de mercado más favorables para el scalping (por ejemplo, fuerte impulso direccional o agotamiento de movimientos rápidos) e interviene sólo cuando la probabilidad de éxito es óptima.

⚙️ Gestión del riesgo y seguridad

La gestión del riesgo es una prioridad, dada la alta volatilidad del activo negociado.

  • Stop Loss (SL) y Take Profit (TP): Cada operación está protegida por niveles de Stop Loss y Take Profit predefinidos o dinámicos.

  • Control de Volatilidad: El EA incorpora mecanismos para evitar la apertura de posiciones en condiciones extremas de mercado (por ejemplo, durante picos repentinos).

  • Lógica de salida: El EA no utiliza estrategias de alto riesgo como "Cuadrícula" o "Martingala". Las salidas de las posiciones se basan en el análisis dinámico de los precios.

📈 Requisitos técnicos y ajustes recomendados
Par de divisas XAUUSD
Plataforma MetaTrader 4 (MT4)
Tipo de cuenta Una cuenta ECN o Raw Spread con comisiones muy bajas y spreads mínimos es muy recomendable.
Latencia / Ejecución Un ping bajo al servidor del broker es crucial para una rápida ejecución del scalping. El uso de un VPS (Virtual Private Server) es muy recomendable para la estabilidad 24/7 y baja latencia.
Capital Inicial Mínimo 200 $ (dependiendo de la gestión monetaria utilizada).




Konstantin Grihin
268
Konstantin Grihin 2025.12.14 09:31 
 

советник на истории вроде бы показывает прибыль ...как освободится место на впс поставлю на тестирование .

Konstantin Grihin 2025.12.14 09:31 
 

советник на истории вроде бы показывает прибыль ...как освободится место на впс поставлю на тестирование .

Respuesta del desarrollador David Sartori 2025.12.14 09:49
Thanks for the rating
Respuesta al comentario