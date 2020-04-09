OrderMap and Timing Pro
-
Funktion 1: Panorama-Orderpfad-Rückverfolgung macht Handelshistorie auf einen Blick deutlich
-
Intelligente visuelle Differenzierung: Das Systemmarkiertautomatischden gesamten Lebenszyklushistorischer Orders(vom Einstieg bis zum Ausstieg)deutlichmitdurchgezogenen Linien, währendder gleitende Gewinn-/Verlustpfadaktueller Positionenmitgepunkteten Linienhervorgehoben wird. Linienstile und -farben sind vollständig anpassbar.
-
Ein-Klick-Panoramablick: Exklusive Unterstützung für dasLadenaller Orderpfademit einem Klickinnerhalb einesbenutzerdefinierten Zeitrahmens. Ob es sich um einen komplexen Stapel von Gewinnmitnahmen, eine Reduzierung der mittleren Position oder mehrere gestapelte Trades handelt, kann sofort und übersichtlich im Diagramm dargestellt werden, was Ihnen hilft, die Tiefe der Strategiegewinne und -verluste zu überprüfen und die Windkontrollpunkte zu optimieren. ( Standardmäßig wird die Position innerhalb von fünf Tagen angezeigt )
-
-
Funktion 2: Präziser Countdown für das Schließen der K-Linie, immer einen Schritt vor dem Markt
-
Gewinnende Sekunden: im Chart der auffälligen Position der Echtzeitanzeigedes aktuellen Zyklus der verbleibenden Schließungszeit der K-Linie, auf die Sekunde genau. Verabschieden Sie sich von gefühlsmäßigem Raten, damit die Entscheidung, den Markt im kritischen Moment zu verlassen oder zu betreten, bequemer und genauer wird.
-
Vollständig personalisierbar: Größe und Position der Countdown-Anzeige können frei definiert werden und fügen sich perfekt in Ihre persönliche Handelsoberfläche ein, ohne dass der Zugang zu den Informationen beeinträchtigt wird.
-
Verabschieden Sie sich vom Blindspot-Trading und treffen Sie Ihre Entscheidungen aus der Vogelperspektive. Mit OrderMap und Timing Proverwandeln Sie komplexe Handelsdaten in eine übersichtliche Karte mit gewinnbringenden Geschäften und erfassen präzise jeden "Herzschlag" des Marktes.