OrderMap and Timing Pro

  • Función 1: El seguimiento panorámico de la trayectoria de las órdenes permite ver el historial de operaciones de un vistazo

    • Diferenciación visual inteligente: el sistemamarca automáticamenteel ciclo de vida completo de lasórdenes históricas(desde la entrada hasta la salida)de forma claraconlíneas continuas, al tiempo queresaltala trayectoria flotante de pérdidas y ganancias delas posiciones actualesconlíneas de puntos. Los estilos y colores de las líneas son totalmente personalizables.

    • Revisión panorámica con un solo clic: soporte exclusivo para lacarga con un solo clicde todas las trayectorias de órdenes dentro de unmarco temporal personalizado. Ya se trate de un lote complejo de toma de beneficios, reducción de posiciones medias o múltiples operaciones apiladas, pueden presentarse de forma instantánea y clara en el gráfico, ayudándole a revisar la profundidad de las ganancias y pérdidas de la estrategia y a optimizar los puntos de control del viento. ( Por defecto se muestra la posición en cinco días )

  • Función 2: cierre de la línea K cuenta atrás precisa, siempre un paso por delante del mercado

    • Segundos ganadores: en el gráfico de la posición llamativa de la visualización en tiempo realdel ciclo actual del tiempo restante de cierre de la línea K, precisa al segundo. Diga adiós a las adivinanzas basadas en sensaciones, para que la decisión de salir o entrar en el mercado en el momento crítico sea más cómoda y precisa.

    • Totalmente personalizado: el tamaño y la posición de la pantalla de cuenta atrás pueden definirse libremente, integrándose perfectamente en su interfaz de negociación personalizada, con cero interferencias en el acceso a la información.

Despídase de la negociación a ciegas y adopte la toma de decisiones panorámica. Con OrderMap y Timing Pro, puede convertir datos complejos de negociación en un mapa claro de operaciones ganadoras, y captar con precisión cada "latido" del mercado.

