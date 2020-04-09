OrderMap and Timing Pro

Viene con una tecla de acceso directo a la negociación de órdenes con un solo clic y un panel de negociación que realiza la cuenta atrás de la hora de cierre de la vela en segundos. Los puntos de toma de beneficios y stop loss se pueden establecer en el panel; Los segundos de cuenta atrás mostrados son el tiempo de cuenta atrás de cierre de la vela actual en el ciclo del gráfico; Un panel de negociación con una tecla de acceso directo de comercio de órdenes de un solo clic incorporada y segundos