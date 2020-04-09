OrderMap and Timing Pro

  • 功能一：全景式订单路径回溯，让交易历史一目了然

    • 智慧视觉区分：系统自动以实线清晰标记历史订单的完整生命周期（从入场到离场），同时以虚线高亮显示当前持仓的浮动盈亏路径。线段样式与颜色完全支持自定义。

    • 一键全景复盘：独家支持自定义时间范围内所有订单路径的一键加载。无论是复杂的分批止盈、中途减仓，还是多笔交易叠加，都能在图表上瞬间清晰呈现，助您深度复盘策略得失，优化风控点位。（默认为显示五天内的持仓

  • 功能二：K线收线精准倒计时，永远快市场一步

    • 决胜秒针：在图表醒目位置实时显示当前周期K线的剩余收线时间，精确到秒。告别凭感觉猜测，让离场或入场决策在关键时刻更加从容、精准。

    • 完全个性化：倒计时显示的大小、位置均可自由定义，完美融入您的个性化交易界面，信息获取零干扰。

告别盲点交易，拥抱全景决策。立即拥有 OrderMap and Timing Pro ，将复杂的交易数据转化为清晰的制胜地图，并精准把握市场的每一次“心跳节拍”。

