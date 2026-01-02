Donchian Master Pro erweitert den traditionellen Donchian-Kanal um leistungsstarke Tools, mit denen Sie große Bewegungen erkennen können , bevor sie eintreten. Es hebt die Trendrichtung hervor, erkennt Squeeze-Bedingungen, in denen sich die Volatilität versteckt, und warnt Sie, wenn der Kurs den Kanal durchbricht, mit einer Stärkebewertung, damit Sie mit Zuversicht handeln können.

Was Sie erhalten

Farbcodierte Donchian-Kanäle zeigen an, ob der Markt nach oben oder unten tendiert.

Squeeze Detection zeigt Perioden geringer Volatilität an, die oft größeren Ausbrüchen vorausgehen.

Die Ausbruchsstärkeanzeige kennzeichnet jeden Ausbruch als schwach / moderat / stark.

Intelligente Alarme für Ausbrüche, Berührungen und Squeezes (Popup, Push, E-Mail, Ton).

Multi-Pair Dashboard zum gleichzeitigen Scannen mehrerer Symbole in einem Chart.

EA-Ready Outputs für automatisierte Systeme.

Perfekt für Breakout-Trader, Trendfolger und alle, die ein sauberes, leistungsstarkes Trading-Tool suchen, das auf allen Symbolen und Zeitrahmen funktioniert.

Haftungsausschluss: Der Donchian Channels ist ein leistungsfähiges Werkzeug für die technische Analyse, aber wie alle Indikatoren sollte er in Verbindung mit einem angemessenen Risikomanagement und einer Marktanalyse verwendet werden. Die Performance der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie stets verantwortungsbewusst und lassen Sie sich bei Bedarf professionell beraten.