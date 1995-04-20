TCM Breakeven Calculator Pro

TCM Breakeven Calculator Pro es la utilidad definitiva para los operadores profesionales. Calcula automáticamente el Precio Medio Ponderado de Entrada para todas sus posiciones abiertas en el símbolo actual. Dibuja una línea clara en el gráfico y muestra un panel de control inteligente que muestra exactamente dónde necesita que llegue el precio para salir con una pérdida de $0.00.

Características principales:

  • Zero Lag: Construido con alta velocidad de manejo de eventos. Se actualiza instantáneamente en cada tick y modificación de la operación.

  • Panel inteligente: Muestra el precio medio exacto y el volumen total en un panel limpio y moderno.

  • Posicionamiento dinámico: Puede ajustar el panel a cualquiera de las 4 esquinas del gráfico (Superior-Izquierda, Superior-Derecha, Inferior-Izquierda, Inferior-Derecha).

  • Apilado automático: Si tiene operaciones de compra y venta, los paneles se apilan de forma ordenada (la compra siempre se sitúa por encima de la venta) para facilitar la lectura.

  • Auto-ocultar: El panel se oculta automáticamente cuando no hay operaciones abiertas, manteniendo su gráfico limpio.

  • Personalización visual:Control total sobre los estilos de línea, colores y fondos del panel para que coincida con el tema de su gráfico.

Ajustes de entrada:

  • Controles visuales: Activar/desactivar líneas o etiquetas.

  • Ajustes de línea: Personalice el estilo de línea (guión/sólido/punto), la anchura y los colores específicos de las líneas de compra y venta.

  • Ajustes de Insignia/Etiqueta:

    • Esquina de Pantalla: Elija la esquina de pantalla que prefiera.

    • Colores: Personalice los colores de fondo para las insignias de Compra/Venta.

    • Texto: Ajuste el color y el tamaño de la fuente.

Cómo funciona:

  1. Arrastre y suelte el indicador en su gráfico.

  2. Abra una operación. La línea de equilibrio y el Smart Dashboard aparecen instantáneamente.

  3. Añada más posiciones. La línea se ajusta automáticamente al nuevo precio medio ponderado.

  4. Cierre todas las operaciones. El indicador se oculta automáticamente.

Nota: Esta herramienta calcula en base a Precio y Volumen. No incluye en el cálculo las comisiones de Swaps o Comisiones.

