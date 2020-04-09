Trade Copier MT5 Copy Trade Orders

**MT5 트레이드 카피어 - 주문 복사**

**MT5용 트레이드 카피어**

*   다중 마스터 및 슬레이브 터미널 지원
*   DLL 사용 없이 로컬에서 운영
*   선택적 저속 모니터링 모드
*   강력하고 신뢰할 수 있는 트레이드 카피어를 필요로 하는 모든 트레이더에게 완벽

**MT5 to MT5 트레이드 카피어**
**(메타트레이더 5 to 메타트레이더 5 카피어) | 메타트레이더 5용 초고속 로컬 트레이드 카피어 전문가 어드바이저(EA)**

**개요**
MT5 to MT5 카피어(메타트레이더 5 to 메타트레이더 5 카피어)는 모든 트레이더, 특히 전문 트레이더(Pro Traders), 계정 관리자(AM), 신호 제공자(Trading Signal Providers), 프로프-펌 사용자(Proprietary Trading Firm Users) 등을 위한 차세대 초고속 로컬 트레이드 카피어(로컬 트레이드 복제기)입니다.

다음과 같은 기능을 제공합니다:
*   오프라인 타이머 및 비활성화 컨트롤을 갖춘 완전한 슬레이브(수신기) 상태 모니터링
*   초고속 트레이드 복제(10밀리초 미만)
*   100% 안전한 아키텍처(DLL 및 외부 종속성 없음)
*   실시간 대시보드 모니터링(라이브 비주얼 인터페이스)
*   고급 슬레이브(수신기) 상태 모니터링 시스템
*   터미널 충돌, 재시작, 연결 끊김 등에 대한 자동 경고

이 카피어는 진정한 **마스터 → 슬레이브 (발신기 → 수신기)** 다중 계정 환경을 제공하여 마스터(발신기)에 연결된 모든 계정을 완벽하게 제어하고 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.

**대시보드 개요**
통합 대시보드(제어판 / 비주얼 인터페이스)는 모든 트레이드 카피어 중 가장 진보된 비주얼 인터페이스 중 하나입니다. 제품 스크린샷과 동일하게 실시간 시스템 상태, 성능, 슬레이브(수신기) 상태, 구성 및 동기화 작업을 표시합니다.

**계정 정보**
*   작동 모드 → 마스터 ID(발신기 ID) / 슬레이브 ID(수신기 ID)
*   계좌 번호
*   잔고 & 예수금
*   터미널을 올바르게 제어하고 있음을 즉시 확인합니다.

**슬레이브 모니터**
**(실시간 상태 추적)**
현재 상태와 함께 모든 활성 슬레이브(수신기) 계정을 표시합니다:
*   활성 슬레이브 수 → 예: 34개 중 2개
*   상태:
    *   온라인
    *   단기 오프라인 (<1분)
    *   장기 오프라인 (>1분)
*   슬레이브(수신기)가 오프라인이 되면:
    *   경고 라인이 나타남
    *   카운트업 타이머가 오프라인 지속 시간을 표시
    *   수동으로 닫힌 슬레이브 터미널용 비활성화 버튼
*   다음 상황에서 마스터(발신기)에 팝업 알림:
    *   슬레이브가 오프라인 됨
    *   슬레이브가 재연결됨
    *   슬레이브가 정상 작동으로 복귀함
*   해당 터미널을 열지 않고도 연결된 모든 슬레이브의 상태를 항상 알 수 있습니다.

**동기화 상태**
*   마지막 작업 (예: 마지막 복사 수행)
*   처리 상태 → 정상 / 대기 / 보류
*   평균 지연 시간 (밀리초 단위 지연)
*   마지막 동기화 시간 (타임스탬프)
*   트레이드 복사 활동에 대한 완전한 투명성을 제공합니다.

**성능**
*   지연 시간 (밀리초) → 예: 0.0ms
*   연결 품질 → 우수 / 양호 / 불량
*   마지막으로 복사되거나 실행된 거래
*   작동 모드 확인
*   시스템이 얼마나 빠르고 안정적으로 실행되는지 즉시 확인할 수 있습니다.

**구성**
*   로트 승수 (로트 크기 승수)
*   위험 모드 (위험 관리 모드)
*   허용 슬리피지 (최대 허용 슬리피지)
*   SL/TP 복사 (스탑로스 / 테이크프로핏 복사): 예 / 사용자 지정 / 아니오
*   반전 모드 (거래 방향 반전): 켬 / 끔
*   입력값을 다시 열지 않고도 거래가 어떻게 복사될지 정확히 알 수 있습니다.

**슬레이브 모니터링**
**(오프라인 감지 시스템)**
*   모든 슬레이브(수신기)가 마스터(발신기)에 상태를 전송
*   신호가 중단되면 → 오프라인으로 감지
*   대시보드가 즉시 해당 슬레이브를 강조 표시
*   카운터가 오프라인 지속 시간을 표시
*   비활성화 버튼이 자동으로 나타남
*   팝업 알림이 즉시 표시됨
*   터미널 정지, MT5 충돌, VPS 중단, 인터넷 연결 끊김, 닫힌 터미널, CPU 과부하, 연결 손실 등으로부터 시스템을 보호합니다.
*   장점: 슬레이브가 오프라인 될 때 즉시 통지받으며, 지속 시간도 알 수 있습니다.

**매개변수**

**주요 설정**
*   CopyMode: 기본값 MODE_MASTER → 마스터/슬레이브(발신기/수신기) 선택
*   MasterID: 기본값 1 → 마스터(발신기)용 고유 ID
*   CopyFromMasterID: 기본값 1 → 복사할 마스터 ID (슬레이브 전용 / 수신기)
*   SlaveNumber: 기본값 1, 범위 1–34 → 다중 슬레이브(수신기) 식별

**거래 설정**
*   SendPending: 기본값 true → 보류 중 주문 복사(보류 주문 복제)
*   CopyWithReversal: 기본값 false → 거래 방향 반전(거래 반전)
*   CopyStopLoss: 기본값 true → 스탑로스 복사
*   CustomStopLoss: 기본값 0 → 0보다 크면 SL을 재정의함
*   CopyTakeProfit: 기본값 true → 테이크프로핏 복사
*   CustomTakeProfit: 기본값 0 → 0보다 크면 TP를 재정의함
*   SlippagePips: 기본값 10 → 최대 허용 슬리피지
*   MaxSpread: 기본값 0.0 → 최대 허용 스프레드

**거래 필터링**
*   CopyLongOnly: 기본값 false → 매수 거래만 복사
*   CopyShortOnly: 기본값 false → 매도 거래만 복사

**심볼 매핑**
*   EnableSymbolMapping: 기본값 true → 자동 심볼 매핑(브로커 심볼 조정)
*   SymbolMappings: "EURUSD:EURUSDm,GBPUSD: GBPUSDm,XAUUSD:Gold,US30: US30mini"
*   Prefix / Suffix / RemoveSuffixes: 기본값 ""

**고급 설정**
*   MaxTrades: 기본값 600 → 처리할 최대 거래 수
*   ShowEvents: 기본값 true → 이벤트 알림 표시
*   SlaveMagicNumber: 기본값 1 → 슬레이브 거래용 매직 넘버

**로트 관리**
*   UseBalanceRatio: 기본값 true → 잔고 비율 계산
*   BalanceBasedLot: 기본값 true → 잔고 기반 로트 사이징
*   LotMultiplier: 기본값 1
*   FixedLotSize: 기본값 0.0 → 0보다 크면 다른 로트 계산을 재정의함
*   MaxLotSize: 기본값 0.0 → 최대 허용 로트 크기

**요일 필터링**
*   AllowMonday ~ AllowSunday: 기본값 true → 거래 허용 요일

**알림**
*   EnableNotifications: 기본값 true
*   EmailAddress: 기본값 "" → 이메일 알림

**대시보드 설정**
*   패널 표시/숨기기: 상단, 좌측, 중앙, 우측, 하단 → 기본값 true
*   ShowAllPanels: 기본값 true → 개별 설정을 재정의함
*   ShowTopRightPanel: 기본값 true → 빠른 작업

**다중 마스터 구성 참고 사항**
*   Note_MM:
    "팁: 마스터/슬레이브(발신기/수신기) 전환 후 메타트레이더(MT5)를 재시작하여 적절한 동기화를 보장하세요."

**중요 사용 참고 사항**
*   마스터/슬레이브(발신기/수신기) 모드 변경 후 메타트레이더(MT5)를 재시작하세요.
*   MasterID와 SlaveNumber가 고유한지 확인하세요.
*   자동매매(AlgoTrading)가 활성화되어 있어야 합니다.
*   메타트레이더 공통 폴더의 공유 파일에 대한 액세스가 필요합니다.
*   모든 심볼이 사용 가능하고 거래 가능한지 확인하세요.

**주요 기능**
*   오프라인 타이머 및 비활성화 컨트롤을 갖춘 완전한 슬레이브(수신기) 상태 모니터링
*   초고속 실행 (<10ms)
*   스마트 동기화 로직
*   자동 접두사/접미사 감지
*   자동 심볼 매핑(브로커 심볼 조정)
*   반전 모드(거래 방향 반전)
*   요일/시간 필터
*   보류 중 주문 복사
*   고급 로트 제어(잔고 기반, 고정, 승수, 비율)
*   팝업, 이메일 및 푸시 알림
*   성능 표시가 포함된 완전한 전문가용 대시보드
*   다중 마스터 / 다중 슬레이브 지원

**설정 가이드**

**마스터 터미널 (발신기)**
1.  EA(전문가 어드바이저) 부착
2.  CopyMode = MODE_MASTER 설정
3.  MasterID 설정
4.  알고리즘 트레이딩(Algo Trading) 활성화

**슬레이브 터미널 (수신기)**
1.  EA(전문가 어드바이저) 부착
2.  CopyMode = MODE_SLAVE 설정
3.  CopyFromMasterID 설정
4.  고유한 SlaveNumber 할당
5.  알고리즘 트레이딩(Algo Trading) 활성화

**FAQ**

**일반**
*   Q1: MT5 → MT5만 지원합니까?
    *   A: 예
*   Q2: 다중 마스터 및 다중 슬레이브가 지원됩니까?
    *   A: 완전히 지원됩니다.
*   Q3: VPS에서의 지연 시간은?
    *   A: 일반적으로 5~10밀리초
*   Q4: 보류 중 주문을 복사합니까?
    *   A: 예, SendPending = true로 설정하세요.
*   Q5: 프로프-펌에 안전합니까?
    *   A: 예, DLL이나 외부 실행 파일이 없습니다.

**슬레이브 모니터링**
*   Q1: 슬레이브가 오프라인이 되면 어떻게 됩니까?
    *   A: 대시보드에 명확한 경고와 지속 시간이 표시됩니다.
*   Q2: 알림을 받습니까?
    *   A: 예, 즉시 팝업이 표시됩니다.
*   Q3: 오프라인 슬레이브를 제거할 수 있습니까?
    *   A: 예, 비활성화(Disable) 버튼을 사용하세요.
*   Q4: MT5 충돌 또는 정지를 감지합니까?
    *   A: 예
*   Q5: 슬레이브 터미널을 수동으로 확인해야 합니까?
    *   A: 아니오, 대시보드가 모든 것을 모니터링합니다.

**심볼 매핑**
*   Q1: 심볼 매핑이 왜 필요합니까?
    *   A: 다른 형식이나 비표준 심볼을 사용하는 브로커를 위해 필요합니다.
*   Q2: 여러 심볼을 매핑할 수 있습니까?
    *   A: 예, 무제한 매핑이 지원됩니다.
*   Q3: 심볼 매핑이 속도를 늦춥니까?
    *   A: 아니오, 즉시 작동합니다.

**추가 FAQ**
*   Q1: 카피어가 특정 매직 넘버를 가진 거래만 필터링하여 복사할 수 있습니까?
    *   A: 예, 특정 매직 넘버와 일치하는 거래만 복사하도록 매직 넘버 필터를 활성화할 수 있습니다.
*   Q3: EA가 슬레이브 계정 잔고의 일정 비율을 기준으로 로트 크기를 계산할 수 있습니까?
    *   A: 예, BalanceBasedLot가 활성화되면 로트 크기는 잔고 비율에 따라 자동으로 조정됩니다.
*   Q4: 슬레이브 터미널에 존재하지 않는 심볼이 있으면 어떻게 됩니까?
    *   A: 거래가 복사되지 않으며, 누락된 심볼에 대한 경고가 로그에 기록됩니다. 심볼 매핑을 사용하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 마스터 심볼과 해당 슬레이브 심볼을 매핑 목록에 단일 콜론(:)으로 입력하여 올바른 복사를 보장하세요.
        *   마스터에 EURUSD가 있고 슬레이브에 EURUSDm가 있다면, Symbol Map에 입력: EURUSD:EURUSDm
        *   마스터에 EURUSDm가 있고 슬레이브에 EURUSD가 있다면, Symbol Map에 입력: EURUSDm:EURUSD

**Copier MT5 to MT5를 즐기신다면, ★★★★★ 평가와 피드백을 남겨주시면 업데이트가 더 빨라집니다.**

이 카피어의 작동 방식과 다른 메타트레이더 플랫폼에서의 속도를 더 잘 이해하기 위해 튜토리얼 비디오를 시청해 주세요.

---

**Copier MT5 To MT5 전문가 어드바이저 사용 완전 가이드**

**당신의 최고의 MT5 to MT5 트레이드 카피어**

**자동 트레이드 복사 소개**
자동 트레이드 복사의 세계에 오신 것을 환영합니다! Copier MT5 To MT5 전문가 어드바이저(EA)는 한 메타트레이더 5 계정( **"마스터" 또는 "발신기"** )에서 다른 메타트레이더 5 계정( **"슬레이브" 또는 "수신기"** )으로 거래를 자동으로 복사할 수 있는 강력한 MT5 트레이드 카피어이자 계정 미러링 도구입니다.

이 포괄적인 가이드는 설치부터 고급 구성까지 전혀 해본 적이 없는 사람처럼 모든 단계를 안내해 드릴 것입니다. 이 가이드를 마치면 자신만의 견고한 복사 거래 시스템을 완전한 자신감을 가지고 설정하고 실행할 수 있을 것입니다.

**혁신적인 슬레이브 모니터 기능**
**다중 계정 관리를 위한 올바로 보는 대시보드**
이것은 우리의 로컬 트레이드 카피어를 다른 모든 제품과 차별화시키는 가장 중요하고 독특한 기능 중 하나입니다!

대부분의 복사 거래 시스템은 슬레이브/수신기 계정에 대해 알려주지 않은 채로 방치하지만, 우리의 고급 슬레이브 모니터는 실시간 계정 상태 대시보드를 제공하여 전체 복사 거래 네트워크에 대한 완전한 가시성을 제공합니다.

**MT5 복사 거래를 위해 이 슬레이브 모니터 기능이 특별한 이유는 무엇입니까?**
기존 트레이드 카피어 EA를 사용하면 각 슬레이브/수신기 계정이 제대로 작동하는지 수동으로 확인해야 합니다. 특히 여러 계정을 관리할 때 이는 엄청나게 시간이 많이 소요되고 비효율적입니다.

우리의 슬레이브 모니터(수신기 모니터)는 **모든 슬레이브/수신기**의 실시간 상태 업데이트를 하나의 중앙 집중식 카피어 대시보드에서 제공함으로써 이러한 모든 추측을 제거합니다.

**이 실시간 모니터링이 당신의 경험을 어떻게 변화시키는가**
한 눈에 정확히 어떤 슬레이브/수신기가 온라인 상태이며 거래를 활발히 복사하고 있는지, 어떤 슬레이브/수신기에 문제가 있는지 확인할 수 있습니다. 이 시스템은 각 슬레이브/수신기를 지속적으로 모니터링하며 다음과 같은 상황이 발생하면 즉시 경고합니다:
*   마스터/발신기와 연결이 끊어짐
*   충돌 또는 작동 중지
*   메타트레이더 플랫폼을 닫음
*   거래 계정을 닫음
*   기타 기술적 문제 발생

**트레이드 카피어를 위한 스마트 알림 및 네트워크 관리**
슬레이브/수신기가 오프라인이 되면 대시보드는 문제가 있는 슬레이브 번호와 상세 메시지를 명확하게 표시합니다.

의도적으로 슬레이브/수신기를 닫았고 그에 대한 알림을 보고 싶지 않다면, 모니터에서 해당 슬레이브 옆에 있는 **"비활성화(DISABLE)"** 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 이렇게 하면 모니터링 목록에서 제거되면서 대시보드는 활성 계정에 집중된 상태로 깔끔하게 유지됩니다.

이 고급 모니터링 기능 하나만으로도 수동 확인에 소요되는 시간을 절약하고, 전체 MT5 to MT5 복사 거래 네트워크가 지속적인 감독 하에 있다는 안심감을 제공합니다.

**1단계: 설치**
**메타트레이더 5 차트에 EA 가져오기**
무엇보다 먼저, 이 메타트레이더 5 카피어 EA를 플랫폼에 설치해야 합니다.

1.  파일 위치 확인
    *   컴파일된 `CopierMT5ToMT5.ex5` 파일이 있어야 합니다.
2.  터미널에 복사
    *   메타트레이더 5 플랫폼을 엽니다.
    *   `Ctrl+O`를 눌러 **내비게이터** 창을 엽니다 (보통 왼쪽에 있음).
    *   **전문가 어드바이저** 폴더를 찾습니다.
    *   컴퓨터 상단 왼쪽의 **파일** 메뉴를 열고 CopierMT5ToMT5.ex5 파일이 있는 폴더로 이동합니다.
    *   `.ex5` 파일을 해당 폴더에서 직접 메타트레이더 5 내비게이터의 **전문가 어드바이저** 섹션으로 클릭하고 끌어다 놓습니다.
3.  사용 준비 완료
    *   컴파일된 `.ex5` 파일이 있으므로 컴파일이 필요하지 않습니다. 이제 EA가 빠르고 안정적인 MT5 트레이드 복사를 위해 차트에 부착될 준비가 되었습니다.

**2단계: 기본 설정**
**차트에 EA 부착하기**
EA가 작동하려면 차트에서 실행 중이어야 합니다. 어떤 심볼의 차트를 사용해도 상관없지만, 차트가 열려 있어야 합니다.

1.  차트 열기
    *   아무 금융 심볼 차트를 엽니다 (예: EURUSD).
2.  EA 부착
    *   **내비게이터** 창에서 **전문가 어드바이저**를 찾습니다. CopierMT5ToMT5가 목록에 표시되어야 합니다.
    *   내비게이터에서 **CopierMT5ToMT5**를 클릭하여 열려 있는 차트로 끌어다 놓습니다.
3.  설정 구성
    *   큰 입력 매개변수 창이 나타납니다. 여기서 EA에게 어떻게 작동할지 지시합니다. 다음 단계에서 이를 구성할 것입니다.
4.  알고리즘 트레이딩(AlgoTrading) 활성화
    *   **확인(OK)** 을 누르기 전에 EA가 거래할 수 있도록 허용해야 합니다.
    *   MT5 플랫폼의 상단 도구 모음을 보세요. **알고리즘 트레이딩(AlgoTrading)** 이라고 쓰여 있거나 신호등 아이콘이 있는 버튼을 찾으세요. 활성화(녹색)되어 있어야 합니다. 빨간색이면 클릭하여 녹색으로 바꾸세요.
    *   **중요 참고:** 알고리즘 트레이딩이 꺼져 있으면 EA는 어떤 거래도 열거나 닫을 수 없습니다. EA의 대시보드는 이 경우 큰 경고를 표시하여 거래 복제 프로세스를 중단시킵니다.

**3단계: 시스템의 핵심**
**마스터/발신기 vs 슬레이브/수신기 모드**
가장 중요한 결정은 CopyMode를 선택하는 것입니다. 마스터/발신기(소스 계정) 또는 슬레이브/수신기(대상 계정) 중 하나가 될 것입니다.

*   **마스터/발신기 (MODE_MASTER):**
    *   이것은 소스 계정입니다. 이 계정에서 열린 모든 거래는 수신 대기 중인 모든 슬레이브/수신기로 복사되어 전송됩니다.
*   **슬레이브/수신기 (MODE_SLAVE):**
    *   이것은 수신 계정입니다. 특정 마스터/발신기 계정의 거래를 수신 대기하고 자신에게 복사합니다.

한 번에 하나만 될 수 있습니다. 동일한 차트에서 마스터/발신기와 슬레이브/수신기 둘 다 될 수 없습니다.

**A부: 마스터/발신기 계정 설정 방법**
현재 계정이 다른 계정이 복사할 거래의 소스가 되기를 원한다면 다음 단계를 따르세요:
1.  `CopyMode`를 `MODE_MASTER`로 설정합니다.
2.  `MasterID` 구성:
    *   **이것이 무엇인가:** 이 마스터/발신기를 식별하는 고유 번호입니다. 마스터의 "이름" 또는 "신호 소스 ID"라고 생각하세요.
    *   **사용 방법:** 원하는 아무 숫자나 사용할 수 있습니다 (예: 1). 귀하의 모든 슬레이브/수신기 계정이 귀하에게 연결하려면 이 정확한 번호를 알아야 합니다.
    *   **여러 마스터 ID를 사용할 수 있나요?** 예! 이 EA의 여러 복사본을 다른 차트에서 실행할 수 있으며, 각각 다른 MasterID(예: 전략 A용 1, 전략 B용 2)를 가질 수 있습니다. 무한한 마스터 ID를 사용할 수 있어 무제한 계정에 복사할 수 있습니다.
3.  `CopyFromMasterID`와 `SlaveNumber`는 무시하세요. 이러한 입력은 슬레이브/수신기 전용입니다.
4.  **확인(OK)** 을 클릭합니다.
    *   EA가 시작되고 차트에 대시보드가 표시됩니다. 마스터/발신기의 역할은 슬레이브/수신기가 읽을 수 있도록 낮은 지연 시간의 복사를 가능하게 하는 공유 파일 위치에 거래 정보를 작성하는 것입니다.

**B부: 슬레이브/수신기 계정 설정 방법**
현재 계정이 마스터/발신기 계정의 거래를 복사하기를 원한다면 다음 단계를 따르세요:
1.  `CopyMode`를 `MODE_SLAVE`로 설정합니다.
2.  `CopyFromMasterID` 구성:
    *   **이것이 무엇인가:** 복사하려는 마스터/발신기의 "이름"입니다.
    *   **사용 방법:** 마스터/발신기 계정이 사용하는 것과 정확히 동일한 MasterID를 입력해야 합니다.
3.  `SlaveNumber` 구성:
    *   **이것이 무엇인가:** 이 특정 슬레이브/수신기에 대한 고유 번호입니다.
    *   **사용 방법:** 1부터 시작하세요. 다른 슬레이브/수신기를 추가하면 2로 설정하는 식으로, 최대 34까지 가능합니다.
    *   **동일한 슬레이브 번호를 두 번 사용할 수 있나요?** 아니오. 중복된 MasterID와 SlaveNumber 조합은 주문 미러링에 간섭을 일으키고 오류를 발생시킵니다.

**4단계: 주요 입력 및 기능 이해**
**MT5 트레이드 카피어의 주요 입력 및 기능 이해**

**거래 관리 및 실행**
*   `SendPending`: true이면 보류 중 주문 복사.
*   `CopyWithReversal`: true이면 거래 방향 반전.
*   `CopyStopLoss` / `CopyTakeProfit`: SL/TP 복사 또는 사용자 지정 값 사용.

**심볼 매핑 – 다중 브로커 복사에 중요**
*   `EnableSymbolMapping` = true
*   쌍 정의: MasterSymbol:SlaveSymbol
*   여러 쌍은 쉼표로 구분
*   예: `XAUUSD:GOLD, US30:US30mini, GBPUSD:GBPUSDm`

**로트 관리 – 위험 제어**
*   `FixedLotSize`
*   `LotMultiplier`
*   `UseBalanceRatio` & `BalanceBasedLot`

**거래 필터링**
*   `CopyLongOnly` / `CopyShortOnly`
*   `MaxSpread`

**요일 필터링**
*   `AllowMonday` … `AllowSunday`

**알림 및 경고**
*   `EnableNotifications`
*   `EmailAddress`
*   `ShowEvents`

**대시보드 설정**
*   `ShowTopPanel`, `ShowLeftPanel`, `ShowAllPanels`

**5단계: 모니터링 및 문제 해결**
**대시보드 모니터링**
*   시작/중지 버튼
*   터미널 로그
*   변경 후 재시작

**MT5 to MT5 트레이드 카피어 설정을 위한 요약 체크리스트**

**마스터/발신기 (신호 소스)**
*   EA 부착, 알고리즘 트레이딩 켬
*   CopyMode = MODE_MASTER
*   MasterID 설정
*   대시보드 표시
*   슬레이브 모니터 활성화

**슬레이브/수신기 (대상 계정)**
*   EA 부착, 알고리즘 트레이딩 켬
*   CopyMode = MODE_SLAVE
*   CopyFromMasterID가 마스터와 일치
*   고유한 SlaveNumber
*   심볼 매핑 구성
*   로트 크기 설정
*   요일 필터링 구성
*   알림 설정
*   ShowEvents = true

**결론**
이제 Copier MT5 To MT5 전문가 어드바이저를 설치, 구성 및 실행할 수 있는 완벽한 준비가 되었습니다.

혁신적인 슬레이브 모니터 기능은 대부분의 다른 카피어가 갖추지 못한 복사 거래 네트워크에 대한 전례 없는 제어력과 가시성을 제공합니다.

이 전문적인 복사 도구는 소매 트레이더와 프로프 펌 환경에 적합하며, 모든 거래 복제 요구 사항을 위한 강력한 카피어 엔진을 제공합니다.

행복한 복사 거래 되세요!

Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
유틸리티
거래당 위험 계산, 라인을 사용한 손쉬운 신규 주문, 부분 청산 기능을 통한 주문 관리, 7가지 유형의 트레일링 스탑 및 기타 유용한 기능을 제공합니다. 추가 자료 및 지침 설치 지침   -   애플리케이션 지침   -   데모 계정용 애플리케이션 평가판 라인 기능       - 차트에 개시선, 손절매, 차익실현을 표시합니다. 이 기능을 사용하면 새로운 주문을 쉽게 하고 개봉 전에 추가 특성을 볼 수 있습니다. 위기 관리       -       위험 계산 기능은 설정된 위험과 손절매 주문의 크기를 고려하여 새 주문의 볼륨을 계산합니다. 이를 통해 손절매 크기를 설정하고 동시에 설정된 위험을 존중할 수 있습니다. 로트 계산 버튼 - 위험 계산을 활성화/비활성화합니다. 필요한 위험 값은 위험 필드에 0에서 100 사이의 백분율 또는 예금 통화로 설정됩니다. 설정 탭에서 위험 계산 옵션을 선택합니다. $ 통화, % 잔액, % 지분, % 자유 마진, % 사용자 정의, % AB 이전
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
유틸리티
Trade Manager EA에 오신 것을 환영합니다. 이 도구는 거래를 보다 직관적이고 정확하며 효율적으로 만들기 위해 설계된 궁극적인 리스크 관리 도구 입니다. 단순한 주문 실행 도구가 아닌, 원활한 거래 계획, 포지션 관리 및 리스크 제어를 위한 종합 솔루션입니다. 초보자부터 고급 트레이더, 빠른 실행이 필요한 스캘퍼에 이르기까지 Trade Manager EA는 외환, 지수, 상품, 암호화폐 등 다양한 시장에서 유연성을 제공합니다. Trade Manager EA를 사용하면 복잡한 계산은 이제 과거의 일이 됩니다. 시장을 분석하고 진입, 손절 및 익절 수준을 차트의 수평선으로 표시한 후 리스크를 설정하면, Trade Manager가 이상적인 포지션 크기를 즉시 계산하고 SL 및 TP 값을 실시간으로 표시합니다. 모든 거래가 간편하게 관리됩니다. 주요 기능: 포지션 크기 계산기 : 정의된 리스크에 따라 거래 크기를 즉시 결정합니다. 간단한 거래 계획 : 진입, 손절, 익절을 위한
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
유틸리티
Local Trade Copier EA MT5 를 사용하여 매우 빠른 거래 복사 경험을 해보세요. 1분 안에 간편하게 설정할 수 있으며, 이 거래 복사기를 사용하면 Windows 컴퓨터 또는 Windows VPS에서 여러 개의 MetaTrader 터미널 간에 거래를 0.5초 미만의 초고속 복사 속도로 복사할 수 있습니다. 초보자든 전문가든   Local Trade Copier EA MT5 는 다양한 옵션을 제공하여 사용자의 특정 요구에 맞게 맞춤 설정할 수 있습니다. 이는 수익 잠재력을 높이려는 모든 사람을 위한 최고의 솔루션입니다. 지금 사용해보시고 이것이 왜 시장에서 가장 빠르고 쉬운 무역용 복사기인지 알아보세요! 팁: 여기 에서 데모 계정에서 Local Trade Copier EA MT5 데모 버전을 다운로드하여 사용해 볼 수 있습니다. 다운로드한 무료 데모 파일을 MT5 >> File >> Open Data Folder >> MQL5 >> Experts 폴더에 붙여넣고 터
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
유틸리티
Trade Panel은 다기능 거래 보조원입니다. 이 애플리케이션에는 수동 거래를 위한 50개 이상의 거래 기능이 포함되어 있으며 대부분의 거래 작업을 자동화할 수 있습니다. 전략 테스터에서는 애플리케이션이 작동하지 않습니다. 구매하기 전에 데모 계정에서 데모 버전을 테스트할 수 있습니다. 데모 버전 여기 . 전체 지침 여기 . 거래. 한 번의 클릭으로 거래 작업을 수행할 수 있습니다: 자동 위험 계산을 통해 지정가 주문 및 포지션을 엽니다. 한 번의 클릭으로 여러 주문과 포지션을 열 수 있습니다. 주문 그리드를 엽니다. 그룹별 대기 주문 및 포지션을 마감합니다. 포지션 반전(매수 청산 후 매도 개시 또는 매도 청산 후 매수 개시). 포지션 고정(매수 포지션과 매도 포지션의 양을 동일하게 하는 추가 포지션 개설). 한 번의 클릭으로 모든 포지션을 부분 청산합니다. 모든 포지션의 이익실현과 손절매를 동일한 가격 수준으로 설정합니다. 모든 포지션에 대한 손절매를 해당 포지션의 손익 분기
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (14)
유틸리티
베타 출시 Telegram to MT5 Signal Trader 는 곧 공식 알파 버전을 출시할 예정입니다. 일부 기능은 아직 개발 중이며, 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 문제가 있으면 꼭 보고해 주세요. 여러분의 피드백은 소프트웨어 개선에 도움이 됩니다. 가격은 20건 판매 후 인상됩니다. 남은 $90 카피: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader 는 Telegram 채널 또는 그룹의 거래 신호를 자동으로 MetaTrader 5 계정으로 복사하는 강력한 도구입니다. 공개 및 비공개 채널을 모두 지원하며, 여러 신호 제공자를 여러 MT5 계정에 연결할 수 있습니다. 소프트웨어는 빠르고 안정적으로 동작하며, 복사된 거래를 완벽히 제어할 수 있습니다. 인터페이스는 깔끔하며 대시보드와 차트가 시각적으로 구성되어 있고, 직관적인 네비게이션이 가능합니다. 여러 Signal Account를 관리하고, 공급자별 설정을 세밀하게 조정하며, 모든 동작을 실시간으로
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
유틸리티
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time. Supports
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (106)
유틸리티
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
유틸리티
MT5용 트레이드 복사기는 metaТrader 5 플랫폼용 트레이드 복사기입니다   . 그것은 사이의   외환 거래를 복사합니다       모든 계정   COPYLOT MT5 버전의 경우   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 (또는 COPYLOT MT4 버전의 경우   MT4 -   MT4 MT5   -  MT4) 믿을 수 있는 복사기! MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 МТ4 터미널에서 거래를 복사할 수도 있습니다(   МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ4   ):   COPYLOT CLIENT for MT4 이 버전은 МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5   터미널 간을 포함합니다. 거래 복사기는 2/3/10 터미널 사이의 거래/포지션을 복사하기 위해 만들어졌습니다. 데모 계정 및 투자 계정에서
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
유틸리티
MT5 to Telegram Signal Provider 는 사용하기 쉽고 완전히 커스터마이즈 가능한 유틸리티로, 특정 신호를 Telegram의 채팅, 채널 또는 그룹으로 전송하고, 귀하의 계정을 신호 제공자 로 만듭니다. 경쟁 제품과 달리 DLL 임포트를 사용하지 않습니다. [ 데모 ] [ 매뉴얼 ] [ MT4 버전 ] [ 디스코드 버전 ] [ 텔레그램 채널 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 설정 단계별 사용자 가이드 가 제공됩니다. 텔레그램 API에 대한 지식은 필요하지 않습니다; 개발자가 제공하는 모든 것이 필요합니다. 주요 특징 구독자에게 보낸 주문 상세 정보를 커스터마이즈할 수 있습니다. 예를 들어, 브론즈, 실버, 골드와 같은 계층 구독 모델을 만들 수 있습니다. 골드 구독에서는 모든 신호를 받습니다. id, 심볼, 또는 코멘트로 주문을 필터링할 수 있습니다. 주문이 실행된 차트의 스크린샷이 포함됩니다 보낸 스크린샷에 닫힌 주문을 그려 추가 검증을 합니다
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
유틸리티
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
유틸리티
Smart Stop Scanner – 실제 시장 구조 기반의 멀티자산 스톱로스 분석 시스템 개요 Smart Stop Scanner는 여러 시장에서 스톱로스 구조를 전문적으로 모니터링하기 위해 설계된 강력한 도구입니다. 실제 시장 구조, 핵심 브레이크아웃, 가격 행동 로직을 기반으로 가장 의미 있는 스톱 영역을 자동으로 감지하며, 고해상도(DPI 지원)의 깔끔하고 일관된 패널에 모든 정보를 표시합니다. 포렉스(FOREX), 금, 지수, 금속, 암호화폐 등 다양한 자산군을 지원합니다. 스톱 레벨 계산 방식 이 시스템은 기존의 인디케이터 공식을 사용하지 않습니다. 대신 브레이크아웃, 더 높은 고점, 더 낮은 저점 과 같은 실제 시장 구조 이벤트를 분석합니다. 스톱 레벨은 이러한 구조적 지점에서 직접 생성되므로 시장의 실제 움직임과 자연스럽게 일치하며, 더 신뢰도 높은 스톱 시스템을 제공합니다. 주요 기능 • 고정밀 멀티자산 호환성 포렉스, 금속, 금, 지수, 암호화폐 등 다양한
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Smart Stop Manager – 전문 트레이더 수준의 자동 스톱로스 실행 개요 Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업의 실행 계층으로, 여러 개의 오픈 포지션을 보유한 트레이더를 위해 설계된 구조적이고 신뢰할 수 있으며 완전 자동화된 스톱로스 관리 시스템입니다. 모든 활성 거래를 지속적으로 모니터링하고, Smart Stop 시장 구조 로직을 사용해 최적의 스톱레벨을 계산하며, 명확하고 투명한 규칙에 따라 스톱을 자동으로 업데이트합니다. 단일 자산부터 전체 멀티심볼 포트폴리오까지, Smart Stop Manager는 모든 거래에 규율, 일관성, 그리고 완전한 리스크 가시성을 제공합니다. 감정적 판단을 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 모든 스톱이 항상 시장 구조 기반의 논리적 진행을 따르도록 보장합니다. 하이라이트 시장 구조 기반 자동 스톱 배치 • 모든 오픈 포지션을 평가하여 Smart Stop 로직에 기반한 최적의 스톱로스를 자동 적용합니다. 포트폴
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
유틸리티
Copy Cat More Trade Copier MT5 (복사 고양이 MT5) 는 오늘날의 거래 과제를 위해 설계된 로컬 거래 복사기이자 완전한 위험 관리 및 실행 프레임워크입니다. 프롭펌 챌린지부터 개인 포트폴리오 관리까지, 견고한 실행, 자본 보호, 유연한 구성 및 고급 거래 처리의 조합으로 모든 상황에 적응합니다. 복사기는 마스터(송신자)와 슬레이브(수신자) 모드 모두에서 작동하며, 시장 주문과 예약 주문, 거래 수정, 부분 청산 및 헷지 청산 작업의 실시간 동기화를 제공합니다. 데모 및 실계좌, 거래 또는 투자자 로그인과 호환되며, EA, 터미널 또는 VPS가 재시작되어도 지속적인 거래 메모리 시스템을 통해 복구를 보장합니다. 고유 ID로 여러 마스터와 슬레이브를 동시에 관리할 수 있으며, 브로커 간 차이는 접두사/접미사 조정 또는 사용자 정의 심볼 매핑을 통해 자동으로 처리됩니다. 매뉴얼/설정  | Copy Cat More MT4 | 채널  특별 기능: 설정이 간편함 —
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
유틸리티
이 제품은 뉴스 시간 동안 모든 전문가 어드바이저 및 수동 차트를 필터링하여 수동 거래 설정이나 다른 전문가 어드바이저가 입력한 거래가 파괴될 수 있는 급격한 가격 상승으로부터 걱정하지 않아도 됩니다. 이 제품은 또한 뉴스 발표 전에 열린 포지션과 대기 주문을 처리할 수 있는 완전한 주문 관리 시스템이 함께 제공됩니다.   The News Filter  를 구매하면 더 이상 내장 뉴스 필터에 의존할 필요가 없으며 이제부터 모든 전문가 어드바이저를 여기서 필터링할 수 있습니다. 뉴스 선택 뉴스 소스는 Forex Factory의 경제 캘린더에서 얻어집니다. USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD 및 CNY와 같은 어떤 통화 기준으로 선택할 수 있습니다. Non-Farm (NFP), FOMC, CPI 등과 같은 키워드 식별을 기준으로 선택할 수도 있습니다. 저, 중, 고 영향을 가지는 뉴스를 필터링할 수 있도록 선택할 수 있습니다. 차트와 관련된 뉴스만 선
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
유틸리티
한 번의 클릭으로 거래할 수 있는 거래 패널.   위치 및 주문 작업!   차트 또는 키보드에서 거래. 당사의 거래 패널을 사용하면 차트에서 직접 클릭 한 번으로 거래를 실행할 수 있으며 표준 MetaTrader 컨트롤보다 30배 빠르게 거래 작업을 수행할 수 있습니다. 매개변수와 기능의 자동 계산을 통해 트레이더는 더욱 빠르고 편리하게 거래할 수 있습니다. 그래픽 팁, 정보 라벨, 무역 거래에 대한 전체 정보는 MetaTrader 차트에 있습니다. MT4 버전 전체 설명   +DEMO +PDF 구입 방법 설치하는 방법     로그 파일을 얻는 방법     테스트 및 최적화 방법     Expforex의 모든 제품 열기 및 닫기, 반전 및 잠금, 부분 닫기/오토로트. 가상/실제 손절매/이익 실현/후행 정지/손익분기점, 주문 그리드 ... MetaТrader 5   의 주요 주문 거래 컨트롤 패널: 구매, 판매, 구매 중지, 구매 제한, 판매 중지, 판매 제한, 닫기, 삭제, 수
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
유틸리티
거래 관리자는 위험을 자동으로 계산하는 동시에 거래를 빠르게 시작하고 종료하는 데 도움을 줍니다. 과잉 거래, 복수 거래 및 감정 거래를 방지하는 데 도움이 되는 기능이 포함되어 있습니다. 거래를 자동으로 관리할 수 있으며 계정 성과 지표를 그래프로 시각화할 수 있습니다. 이러한 기능은 이 패널을 모든 수동 거래자에게 이상적으로 만들고 MetaTrader 5 플랫폼을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 다중 언어 지원. MT4 버전  |  사용자 가이드 + 데모 트레이드 매니저는 전략 테스터에서 작동하지 않습니다. 데모를 보려면 사용자 가이드로 이동하세요. 위기 관리 % 또는 $를 기준으로 위험 자동 조정 고정 로트 크기 또는 거래량과 핍을 기반으로 한 자동 로트 크기 계산을 사용하는 옵션 RR, Pips 또는 Price를 사용한 손익분기점 손실 설정 추적 중지 손실 설정 목표 달성 시 모든 거래를 자동으로 마감하는 최대 일일 손실률(%)입니다. 과도한 손실로부터 계정을 보호하고 과도한
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
유틸리티
Seconds Chart — MetaTrader 5에서 초 단위 차트를 생성하는 독특한 도구입니다. Seconds Chart 를 사용하면 초 단위로 설정된 타임프레임으로 차트를 작성할 수 있어, 표준 분 또는 시간 단위 차트에서는 불가능한 유연성과 정밀한 분석이 가능합니다. 예를 들어, S15 타임프레임은 15초 동안의 캔들로 구성된 차트를 의미합니다. 사용자 정의 심볼을 지원하는 모든 인디케이터와 전문가 어드바이저를 사용할 수 있습니다. 이를 사용하는 것은 표준 차트에서 거래하는 것만큼 편리합니다. 표준 도구와 달리, Seconds Chart 는 초고속 타임프레임에서도 높은 정확도와 지연 없이 작업할 수 있도록 지원합니다. Seconds Chart의 장점 1초부터 900초까지 의 타임프레임 지원. 내장 틱 데이터베이스 덕분에 역사 데이터 즉시 로딩 . 실시간 데이터 업데이트로 지연이나 차이 없음 . 여러 초 단위 차트를 동시에 생성 가능. Seconds Chart가 이상적인 경우
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
유틸리티
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
유틸리티
DashPlus 는 MetaTrader 5 플랫폼에서 거래 효율성과 효과를 향상시키기 위해 설계된 고급 거래 관리 도구입니다. 리스크 계산, 주문 관리, 고급 그리드 시스템, 차트 기반 도구 및 성과 분석 등 포괄적인 기능을 제공합니다. 주요 기능 1. 리커버리 그리드 불리한 시장 상황에서 거래를 관리하기 위한 평균화 및 유연한 그리드 시스템을 구현합니다. 거래 회복을 최적화할 수 있도록 전략적인 진입 및 종료 포인트를 제공합니다. 2. 스택 그리드 강한 시장 움직임 동안 포지션을 추가하여 유리한 거래에서 잠재적 수익을 극대화하도록 설계되었습니다. 유리한 시장 트렌드에서 승률을 높이며 거래를 확장할 수 있도록 합니다. 3. 손익(P&L) 라인 차트에서 잠재적인 수익 및 손실 시나리오를 시각적으로 표현합니다. 설정을 조정하고 P&L 라인을 드래그하여 실행 전에 다양한 거래 결과를 평가할 수 있습니다. 4. 바스켓 모드 동일한 심볼에 여러 포지션을 단일 집계 포지션으로 결합하여 관리합니
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
유틸리티
"Grid Manual"은 주문 그리드 작업을 위한 거래 패널입니다. 이 유틸리티는 보편적이며 유연한 설정과 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 그것은 손실을 평균화하는 방향뿐만 아니라 이익을 증가시키는 방향으로 주문 그리드와 함께 작동합니다. 거래자는 주문 그리드를 만들고 유지할 필요가 없으며 유틸리티에서 수행합니다. 거래자가 주문을 시작하는 것으로 충분하며 "Grid Manual"는 자동으로 그를 위한 주문 그리드를 생성하고 거래가 마감될 때까지 그와 동행할 것입니다. 전체 설명 및 데모 버전 여기 . 유틸리티의 주요 기능: 모바일 터미널을 포함하여 어떤 방식으로든 열린 주문과 함께 작동합니다. "제한" 및 "중지"의 두 가지 유형의 그리드와 함께 작동합니다. 고정 및 동적(ATR 표시기 기반)의 두 가지 유형의 그리드 간격 계산과 함께 작동합니다. 오픈 오더 그리드의 설정을 변경할 수 있습니다. 차트에서 각 주문 그리드의 손익분기점 수준을 표시합니다. 각 주문 그리드에 대한 이익
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
유틸리티
EASY Insight AIO – 스마트하고 손쉬운 트레이딩을 위한 올인원 솔루션 개요 외환, 금, 암호화폐, 지수, 심지어 주식까지 — 전 시장을 몇 초 만에, 수동 차트 확인이나 복잡한 설치, 인디케이터 설정 없이 스캔할 수 있다고 상상해 보세요. EASY Insight AIO 는 AI 기반 트레이딩을 위한 궁극의 플러그 앤 플레이(Plug & Play) 데이터 내보내기 도구입니다. 단 하나의 깔끔한 CSV 파일로 전체 시장 스냅샷을 제공하며, ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity 등 다양한 AI 플랫폼에서 즉시 분석할 수 있습니다. 창 전환, 복잡함, 차트 오버레이는 더 이상 필요 없습니다. 자동으로 내보내지는 순수하고 구조화된 데이터 인사이트만으로, 반복적인 차트 감시 대신 데이터 기반의 스마트한 의사결정에 집중할 수 있습니다. 왜 EASY Insight AIO인가요? 진정한 올인원 • 별도의 설정, 인디케이터 설치, 차트 오버레이가 필요 없습
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
유틸리티
Cerberus the Equity Watcher는 귀하의 계정 자산을 지속적으로 모니터링하고 잘못된 EA 또는 재량 트레이더인 경우 감정적 행동으로 인해 발생하는 주요 손실을 방지하는 위험 관리 도구입니다. 버그가 있을 수 있거나 예상치 못한 시장 상황에서 잘 수행되지 않을 수 있는 EA에 의존하는 체계적 거래자에게 매우 유용합니다. Cerberus를 사용하면 최소 자산 가치와 (선택적으로) 최대 가치를 설정할 수 있습니다. 둘 중 하나에 도달하면 모든 위치가 평평해지고 모든 보류 중인 주문이 닫히고 모든 EA가 "죽습니다". 모든 위치를 평평하게 하면 알림이 사용자 휴대폰으로 전송되고 명확한 메시지가 화면에 표시됩니다. "평평화" 이후에 Cerberus는 주식 가치를 계속 주시하고 다시 초기화될 때까지 추가 거래 시도를 중단합니다. Cerberus가 수행하는 모든 작업은 화면에 명확하게 표시되고 Expert Advisor 탭에 보고되며 사용자에게 알림이 전송됩니다. 사용자의 실수
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
유틸리티
MetaTrader 5용 Crypto Ticks – 실시간 암호화폐 틱 데이터 및 오더북 통합 개요 Crypto Ticks는 주요 암호화폐 거래소의 실시간 틱 데이터와 오더북 깊이를 MetaTrader 5에 직접 스트리밍합니다. 스캘핑, 알고리즘 트레이딩, 전략 테스트를 위한 정밀 데이터를 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 지원 거래소 Binance: 스팟 (차트창에 오더북 표시) 및 선물 (다중 종목 오더북 지원) KuCoin: 스팟 및 선물 (차트 오더북 지원) Bybit: 선물 및 역방향 선물 XT.com: 스팟 및 선물 주요 기능 WebSocket을 통한 실시간 틱 스트리밍 Binance 스트림 지원: @trade, @ticker, @bookTicker, @aggTrade API를 통한 완전한 OHLCV 히스토리 업데이트 오더북 시각화 (최고 매수/매도 + 레벨) 자동 재연결로 안정성 유지 정확한 캔들 차트를 위한 예약 데이터 교체 MT5 재시작 시 자동 히스토리 업데
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
유틸리티
Telegram에서 MT5로:   최고의 신호 복사 솔루션 DLL 없이도 Telegram 채널과 채팅에서 MetaTrader 5 플랫폼으로 거래 신호를 직접 복사하는 최신 도구인 Telegram to MT5를 사용하여 거래를 간소화하세요. 이 강력한 솔루션은 정밀한 신호 실행, 광범위한 사용자 정의 옵션을 제공하고 시간을 절약하며 효율성을 높여줍니다. [ Instructions and DEMO ] 주요 특징 직접 Telegram API 통합 전화번호와 보안 코드를 통해 인증하세요. 사용자 친화적인 EXE 브리지를 통해 채팅 ID를 쉽게 관리하세요. 여러 채널/채팅을 추가, 삭제, 새로 고침하여 동시에 신호를 복사합니다. 고급 필터를 사용한 신호 파싱 예외 단어(예: "보고서", "결과")가 포함된 원치 않는 신호를 건너뜁니다. 유연한 SL 및 TP 형식을 지원합니다: 가격, 핍 또는 포인트. 가격 대신 포인트를 지정하는 신호에 대한 진입 포인트를 자동으로 계산합니다. 주문 맞춤화 및
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
유틸리티
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
유틸리티
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
유틸리티
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
유틸리티
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
유틸리티
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
News Filter EA
Rashed Samir
유틸리티
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
CopierMT4ToMT4
Nurhidaya Tullah
유틸리티
Trade Copier for MT4   Supports multiple master and slave terminals   Local operation without DLL usage   Optional slow monitoring mode   Compatible with prop firm and personal accounts Trade Copier MT4 To MT4 Advanced Multi-Account Trade Copier for MT4/MT5 – Master & Slave Synchronization This Expert Advisor is a fully automated multi-account trade copying system designed for professional traders who require fast, stable, and flexible synchronization between MT4/MT5 accounts. It supports
Copier MT5 To MT5 TimeLock
Nurhidaya Tullah
유틸리티
MT5 Trade Copier – Real-Time  Slave Monitoring  System         Copier MT5 To MT5 (Full Version)                                                  Get the full and latest version of the      copier from the link below:                                                                https://www.mql5.com/en/ market/product/157869   System Copier includes an   advanced Slave (Receiver) Mon
FREE
Copier MT4 To MT4 TimeLock
Nurhidaya Tullah
유틸리티
MT4 Trade Copier Timelock     Download the Training Version to test all          copier features:                                    https://c.mql5.com/6/988/ MT4CopierTimelock.ex4   Overview MT4CopierTimelock is an advanced   MT4-to-MT4 trade-copying Expert Advisor   capable of operating in both   Master and Slave modes . It provides seamless trade synchronization between MetaTra
FREE
Copier MT4 To MT5
Nurhidaya Tullah
유틸리티
Trade Copier MT4 To MT5 Local Multi-Account Trade Copier EA Overview CopierMT4MT5 is a local multi-account trade copier Expert Advisor for MetaTrader 4 → MetaTrader 5. It ensures ultra-fast, stable, and reliable replication of trades between accounts. ________________________________________ Key Innovations •   Ultra-fast execution (<10ms) – near real-time trade copying. •   Persistent memory & safe recovery – protects trades during disconnects or terminal restarts. ____________________________
Copier MT5 To MT4
Nurhidaya Tullah
유틸리티
Trade Copier MT5 To MT4 Local Multi-Account Trade Copier EA Overview • • • • CopierMT5MT4 is a local multi-account trade copier Expert Advisor for MetaTrader 5 → MetaTrader 4. It ensures ultra-fast, stable, and reliable replication of trades between accounts. Key Innovations •   Ultra-fast execution (<10ms) – near real-time trade copying. •   Persistent memory & safe recovery – protects trades during disconnects or terminal restarts. Perfect For •   Multi-Account Traders – replicate trades acro
