Trade Copier MT5 Copy Trade Orders

* 다중 마스터 및 슬레이브 터미널 지원

* DLL 사용 없이 로컬에서 운영

* 선택적 저속 모니터링 모드

* 강력하고 신뢰할 수 있는 트레이드 카피어를 필요로 하는 모든 트레이더에게 완벽





**MT5 to MT5 트레이드 카피어**

**(메타트레이더 5 to 메타트레이더 5 카피어) | 메타트레이더 5용 초고속 로컬 트레이드 카피어 전문가 어드바이저(EA)**





**개요**

MT5 to MT5 카피어(메타트레이더 5 to 메타트레이더 5 카피어)는 모든 트레이더, 특히 전문 트레이더(Pro Traders), 계정 관리자(AM), 신호 제공자(Trading Signal Providers), 프로프-펌 사용자(Proprietary Trading Firm Users) 등을 위한 차세대 초고속 로컬 트레이드 카피어(로컬 트레이드 복제기)입니다.





다음과 같은 기능을 제공합니다:

* 오프라인 타이머 및 비활성화 컨트롤을 갖춘 완전한 슬레이브(수신기) 상태 모니터링

* 초고속 트레이드 복제(10밀리초 미만)

* 100% 안전한 아키텍처(DLL 및 외부 종속성 없음)

* 실시간 대시보드 모니터링(라이브 비주얼 인터페이스)

* 고급 슬레이브(수신기) 상태 모니터링 시스템

* 터미널 충돌, 재시작, 연결 끊김 등에 대한 자동 경고





이 카피어는 진정한 **마스터 → 슬레이브 (발신기 → 수신기)** 다중 계정 환경을 제공하여 마스터(발신기)에 연결된 모든 계정을 완벽하게 제어하고 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.





**대시보드 개요**

통합 대시보드(제어판 / 비주얼 인터페이스)는 모든 트레이드 카피어 중 가장 진보된 비주얼 인터페이스 중 하나입니다. 제품 스크린샷과 동일하게 실시간 시스템 상태, 성능, 슬레이브(수신기) 상태, 구성 및 동기화 작업을 표시합니다.





**계정 정보**

* 작동 모드 → 마스터 ID(발신기 ID) / 슬레이브 ID(수신기 ID)

* 계좌 번호

* 잔고 & 예수금

* 터미널을 올바르게 제어하고 있음을 즉시 확인합니다.





**슬레이브 모니터**

**(실시간 상태 추적)**

현재 상태와 함께 모든 활성 슬레이브(수신기) 계정을 표시합니다:

* 활성 슬레이브 수 → 예: 34개 중 2개

* 상태:

* 온라인

* 단기 오프라인 (<1분)

* 장기 오프라인 (>1분)

* 슬레이브(수신기)가 오프라인이 되면:

* 경고 라인이 나타남

* 카운트업 타이머가 오프라인 지속 시간을 표시

* 수동으로 닫힌 슬레이브 터미널용 비활성화 버튼

* 다음 상황에서 마스터(발신기)에 팝업 알림:

* 슬레이브가 오프라인 됨

* 슬레이브가 재연결됨

* 슬레이브가 정상 작동으로 복귀함

* 해당 터미널을 열지 않고도 연결된 모든 슬레이브의 상태를 항상 알 수 있습니다.





**동기화 상태**

* 마지막 작업 (예: 마지막 복사 수행)

* 처리 상태 → 정상 / 대기 / 보류

* 평균 지연 시간 (밀리초 단위 지연)

* 마지막 동기화 시간 (타임스탬프)

* 트레이드 복사 활동에 대한 완전한 투명성을 제공합니다.





**성능**

* 지연 시간 (밀리초) → 예: 0.0ms

* 연결 품질 → 우수 / 양호 / 불량

* 마지막으로 복사되거나 실행된 거래

* 작동 모드 확인

* 시스템이 얼마나 빠르고 안정적으로 실행되는지 즉시 확인할 수 있습니다.





**구성**

* 로트 승수 (로트 크기 승수)

* 위험 모드 (위험 관리 모드)

* 허용 슬리피지 (최대 허용 슬리피지)

* SL/TP 복사 (스탑로스 / 테이크프로핏 복사): 예 / 사용자 지정 / 아니오

* 반전 모드 (거래 방향 반전): 켬 / 끔

* 입력값을 다시 열지 않고도 거래가 어떻게 복사될지 정확히 알 수 있습니다.





**슬레이브 모니터링**

**(오프라인 감지 시스템)**

* 모든 슬레이브(수신기)가 마스터(발신기)에 상태를 전송

* 신호가 중단되면 → 오프라인으로 감지

* 대시보드가 즉시 해당 슬레이브를 강조 표시

* 카운터가 오프라인 지속 시간을 표시

* 비활성화 버튼이 자동으로 나타남

* 팝업 알림이 즉시 표시됨

* 터미널 정지, MT5 충돌, VPS 중단, 인터넷 연결 끊김, 닫힌 터미널, CPU 과부하, 연결 손실 등으로부터 시스템을 보호합니다.

* 장점: 슬레이브가 오프라인 될 때 즉시 통지받으며, 지속 시간도 알 수 있습니다.





**매개변수**





**주요 설정**

* CopyMode: 기본값 MODE_MASTER → 마스터/슬레이브(발신기/수신기) 선택

* MasterID: 기본값 1 → 마스터(발신기)용 고유 ID

* CopyFromMasterID: 기본값 1 → 복사할 마스터 ID (슬레이브 전용 / 수신기)

* SlaveNumber: 기본값 1, 범위 1–34 → 다중 슬레이브(수신기) 식별





**거래 설정**

* SendPending: 기본값 true → 보류 중 주문 복사(보류 주문 복제)

* CopyWithReversal: 기본값 false → 거래 방향 반전(거래 반전)

* CopyStopLoss: 기본값 true → 스탑로스 복사

* CustomStopLoss: 기본값 0 → 0보다 크면 SL을 재정의함

* CopyTakeProfit: 기본값 true → 테이크프로핏 복사

* CustomTakeProfit: 기본값 0 → 0보다 크면 TP를 재정의함

* SlippagePips: 기본값 10 → 최대 허용 슬리피지

* MaxSpread: 기본값 0.0 → 최대 허용 스프레드





**거래 필터링**

* CopyLongOnly: 기본값 false → 매수 거래만 복사

* CopyShortOnly: 기본값 false → 매도 거래만 복사





**심볼 매핑**

* EnableSymbolMapping: 기본값 true → 자동 심볼 매핑(브로커 심볼 조정)

* SymbolMappings: "EURUSD:EURUSDm,GBPUSD: GBPUSDm,XAUUSD:Gold,US30: US30mini"

* Prefix / Suffix / RemoveSuffixes: 기본값 ""





**고급 설정**

* MaxTrades: 기본값 600 → 처리할 최대 거래 수

* ShowEvents: 기본값 true → 이벤트 알림 표시

* SlaveMagicNumber: 기본값 1 → 슬레이브 거래용 매직 넘버





**로트 관리**

* UseBalanceRatio: 기본값 true → 잔고 비율 계산

* BalanceBasedLot: 기본값 true → 잔고 기반 로트 사이징

* LotMultiplier: 기본값 1

* FixedLotSize: 기본값 0.0 → 0보다 크면 다른 로트 계산을 재정의함

* MaxLotSize: 기본값 0.0 → 최대 허용 로트 크기





**요일 필터링**

* AllowMonday ~ AllowSunday: 기본값 true → 거래 허용 요일





**알림**

* EnableNotifications: 기본값 true

* EmailAddress: 기본값 "" → 이메일 알림





**대시보드 설정**

* 패널 표시/숨기기: 상단, 좌측, 중앙, 우측, 하단 → 기본값 true

* ShowAllPanels: 기본값 true → 개별 설정을 재정의함

* ShowTopRightPanel: 기본값 true → 빠른 작업





**다중 마스터 구성 참고 사항**

* Note_MM:

"팁: 마스터/슬레이브(발신기/수신기) 전환 후 메타트레이더(MT5)를 재시작하여 적절한 동기화를 보장하세요."





**중요 사용 참고 사항**

* 마스터/슬레이브(발신기/수신기) 모드 변경 후 메타트레이더(MT5)를 재시작하세요.

* MasterID와 SlaveNumber가 고유한지 확인하세요.

* 자동매매(AlgoTrading)가 활성화되어 있어야 합니다.

* 메타트레이더 공통 폴더의 공유 파일에 대한 액세스가 필요합니다.

* 모든 심볼이 사용 가능하고 거래 가능한지 확인하세요.





**주요 기능**

* 오프라인 타이머 및 비활성화 컨트롤을 갖춘 완전한 슬레이브(수신기) 상태 모니터링

* 초고속 실행 (<10ms)

* 스마트 동기화 로직

* 자동 접두사/접미사 감지

* 자동 심볼 매핑(브로커 심볼 조정)

* 반전 모드(거래 방향 반전)

* 요일/시간 필터

* 보류 중 주문 복사

* 고급 로트 제어(잔고 기반, 고정, 승수, 비율)

* 팝업, 이메일 및 푸시 알림

* 성능 표시가 포함된 완전한 전문가용 대시보드

* 다중 마스터 / 다중 슬레이브 지원





**설정 가이드**





**마스터 터미널 (발신기)**

1. EA(전문가 어드바이저) 부착

2. CopyMode = MODE_MASTER 설정

3. MasterID 설정

4. 알고리즘 트레이딩(Algo Trading) 활성화





**슬레이브 터미널 (수신기)**

1. EA(전문가 어드바이저) 부착

2. CopyMode = MODE_SLAVE 설정

3. CopyFromMasterID 설정

4. 고유한 SlaveNumber 할당

5. 알고리즘 트레이딩(Algo Trading) 활성화





**FAQ**





**일반**

* Q1: MT5 → MT5만 지원합니까?

* A: 예

* Q2: 다중 마스터 및 다중 슬레이브가 지원됩니까?

* A: 완전히 지원됩니다.

* Q3: VPS에서의 지연 시간은?

* A: 일반적으로 5~10밀리초

* Q4: 보류 중 주문을 복사합니까?

* A: 예, SendPending = true로 설정하세요.

* Q5: 프로프-펌에 안전합니까?

* A: 예, DLL이나 외부 실행 파일이 없습니다.





**슬레이브 모니터링**

* Q1: 슬레이브가 오프라인이 되면 어떻게 됩니까?

* A: 대시보드에 명확한 경고와 지속 시간이 표시됩니다.

* Q2: 알림을 받습니까?

* A: 예, 즉시 팝업이 표시됩니다.

* Q3: 오프라인 슬레이브를 제거할 수 있습니까?

* A: 예, 비활성화(Disable) 버튼을 사용하세요.

* Q4: MT5 충돌 또는 정지를 감지합니까?

* A: 예

* Q5: 슬레이브 터미널을 수동으로 확인해야 합니까?

* A: 아니오, 대시보드가 모든 것을 모니터링합니다.





**심볼 매핑**

* Q1: 심볼 매핑이 왜 필요합니까?

* A: 다른 형식이나 비표준 심볼을 사용하는 브로커를 위해 필요합니다.

* Q2: 여러 심볼을 매핑할 수 있습니까?

* A: 예, 무제한 매핑이 지원됩니다.

* Q3: 심볼 매핑이 속도를 늦춥니까?

* A: 아니오, 즉시 작동합니다.





**추가 FAQ**

* Q1: 카피어가 특정 매직 넘버를 가진 거래만 필터링하여 복사할 수 있습니까?

* A: 예, 특정 매직 넘버와 일치하는 거래만 복사하도록 매직 넘버 필터를 활성화할 수 있습니다.

* Q3: EA가 슬레이브 계정 잔고의 일정 비율을 기준으로 로트 크기를 계산할 수 있습니까?

* A: 예, BalanceBasedLot가 활성화되면 로트 크기는 잔고 비율에 따라 자동으로 조정됩니다.

* Q4: 슬레이브 터미널에 존재하지 않는 심볼이 있으면 어떻게 됩니까?

* A: 거래가 복사되지 않으며, 누락된 심볼에 대한 경고가 로그에 기록됩니다. 심볼 매핑을 사용하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 마스터 심볼과 해당 슬레이브 심볼을 매핑 목록에 단일 콜론(:)으로 입력하여 올바른 복사를 보장하세요.

* 마스터에 EURUSD가 있고 슬레이브에 EURUSDm가 있다면, Symbol Map에 입력: EURUSD:EURUSDm

* 마스터에 EURUSDm가 있고 슬레이브에 EURUSD가 있다면, Symbol Map에 입력: EURUSDm:EURUSD





이 카피어의 작동 방식과 다른 메타트레이더 플랫폼에서의 속도를 더 잘 이해하기 위해 튜토리얼 비디오를 시청해 주세요.





**Copier MT5 To MT5 전문가 어드바이저 사용 완전 가이드**





**당신의 최고의 MT5 to MT5 트레이드 카피어**





**자동 트레이드 복사 소개**

자동 트레이드 복사의 세계에 오신 것을 환영합니다! Copier MT5 To MT5 전문가 어드바이저(EA)는 한 메타트레이더 5 계정( **"마스터" 또는 "발신기"** )에서 다른 메타트레이더 5 계정( **"슬레이브" 또는 "수신기"** )으로 거래를 자동으로 복사할 수 있는 강력한 MT5 트레이드 카피어이자 계정 미러링 도구입니다.





이 포괄적인 가이드는 설치부터 고급 구성까지 전혀 해본 적이 없는 사람처럼 모든 단계를 안내해 드릴 것입니다. 이 가이드를 마치면 자신만의 견고한 복사 거래 시스템을 완전한 자신감을 가지고 설정하고 실행할 수 있을 것입니다.





**혁신적인 슬레이브 모니터 기능**

**다중 계정 관리를 위한 올바로 보는 대시보드**

이것은 우리의 로컬 트레이드 카피어를 다른 모든 제품과 차별화시키는 가장 중요하고 독특한 기능 중 하나입니다!





대부분의 복사 거래 시스템은 슬레이브/수신기 계정에 대해 알려주지 않은 채로 방치하지만, 우리의 고급 슬레이브 모니터는 실시간 계정 상태 대시보드를 제공하여 전체 복사 거래 네트워크에 대한 완전한 가시성을 제공합니다.





**MT5 복사 거래를 위해 이 슬레이브 모니터 기능이 특별한 이유는 무엇입니까?**

기존 트레이드 카피어 EA를 사용하면 각 슬레이브/수신기 계정이 제대로 작동하는지 수동으로 확인해야 합니다. 특히 여러 계정을 관리할 때 이는 엄청나게 시간이 많이 소요되고 비효율적입니다.





우리의 슬레이브 모니터(수신기 모니터)는 **모든 슬레이브/수신기**의 실시간 상태 업데이트를 하나의 중앙 집중식 카피어 대시보드에서 제공함으로써 이러한 모든 추측을 제거합니다.





**이 실시간 모니터링이 당신의 경험을 어떻게 변화시키는가**

한 눈에 정확히 어떤 슬레이브/수신기가 온라인 상태이며 거래를 활발히 복사하고 있는지, 어떤 슬레이브/수신기에 문제가 있는지 확인할 수 있습니다. 이 시스템은 각 슬레이브/수신기를 지속적으로 모니터링하며 다음과 같은 상황이 발생하면 즉시 경고합니다:

* 마스터/발신기와 연결이 끊어짐

* 충돌 또는 작동 중지

* 메타트레이더 플랫폼을 닫음

* 거래 계정을 닫음

* 기타 기술적 문제 발생





**트레이드 카피어를 위한 스마트 알림 및 네트워크 관리**

슬레이브/수신기가 오프라인이 되면 대시보드는 문제가 있는 슬레이브 번호와 상세 메시지를 명확하게 표시합니다.





의도적으로 슬레이브/수신기를 닫았고 그에 대한 알림을 보고 싶지 않다면, 모니터에서 해당 슬레이브 옆에 있는 **"비활성화(DISABLE)"** 버튼을 누르기만 하면 됩니다. 이렇게 하면 모니터링 목록에서 제거되면서 대시보드는 활성 계정에 집중된 상태로 깔끔하게 유지됩니다.





이 고급 모니터링 기능 하나만으로도 수동 확인에 소요되는 시간을 절약하고, 전체 MT5 to MT5 복사 거래 네트워크가 지속적인 감독 하에 있다는 안심감을 제공합니다.





**1단계: 설치**

**메타트레이더 5 차트에 EA 가져오기**

무엇보다 먼저, 이 메타트레이더 5 카피어 EA를 플랫폼에 설치해야 합니다.





1. 파일 위치 확인

* 컴파일된 `CopierMT5ToMT5.ex5` 파일이 있어야 합니다.

2. 터미널에 복사

* 메타트레이더 5 플랫폼을 엽니다.

* `Ctrl+O`를 눌러 **내비게이터** 창을 엽니다 (보통 왼쪽에 있음).

* **전문가 어드바이저** 폴더를 찾습니다.

* 컴퓨터 상단 왼쪽의 **파일** 메뉴를 열고 CopierMT5ToMT5.ex5 파일이 있는 폴더로 이동합니다.

* `.ex5` 파일을 해당 폴더에서 직접 메타트레이더 5 내비게이터의 **전문가 어드바이저** 섹션으로 클릭하고 끌어다 놓습니다.

3. 사용 준비 완료

* 컴파일된 `.ex5` 파일이 있으므로 컴파일이 필요하지 않습니다. 이제 EA가 빠르고 안정적인 MT5 트레이드 복사를 위해 차트에 부착될 준비가 되었습니다.





**2단계: 기본 설정**

**차트에 EA 부착하기**

EA가 작동하려면 차트에서 실행 중이어야 합니다. 어떤 심볼의 차트를 사용해도 상관없지만, 차트가 열려 있어야 합니다.





1. 차트 열기

* 아무 금융 심볼 차트를 엽니다 (예: EURUSD).

2. EA 부착

* **내비게이터** 창에서 **전문가 어드바이저**를 찾습니다. CopierMT5ToMT5가 목록에 표시되어야 합니다.

* 내비게이터에서 **CopierMT5ToMT5**를 클릭하여 열려 있는 차트로 끌어다 놓습니다.

3. 설정 구성

* 큰 입력 매개변수 창이 나타납니다. 여기서 EA에게 어떻게 작동할지 지시합니다. 다음 단계에서 이를 구성할 것입니다.

4. 알고리즘 트레이딩(AlgoTrading) 활성화

* **확인(OK)** 을 누르기 전에 EA가 거래할 수 있도록 허용해야 합니다.

* MT5 플랫폼의 상단 도구 모음을 보세요. **알고리즘 트레이딩(AlgoTrading)** 이라고 쓰여 있거나 신호등 아이콘이 있는 버튼을 찾으세요. 활성화(녹색)되어 있어야 합니다. 빨간색이면 클릭하여 녹색으로 바꾸세요.

* **중요 참고:** 알고리즘 트레이딩이 꺼져 있으면 EA는 어떤 거래도 열거나 닫을 수 없습니다. EA의 대시보드는 이 경우 큰 경고를 표시하여 거래 복제 프로세스를 중단시킵니다.





**3단계: 시스템의 핵심**

**마스터/발신기 vs 슬레이브/수신기 모드**

가장 중요한 결정은 CopyMode를 선택하는 것입니다. 마스터/발신기(소스 계정) 또는 슬레이브/수신기(대상 계정) 중 하나가 될 것입니다.





* **마스터/발신기 (MODE_MASTER):**

* 이것은 소스 계정입니다. 이 계정에서 열린 모든 거래는 수신 대기 중인 모든 슬레이브/수신기로 복사되어 전송됩니다.

* **슬레이브/수신기 (MODE_SLAVE):**

* 이것은 수신 계정입니다. 특정 마스터/발신기 계정의 거래를 수신 대기하고 자신에게 복사합니다.





한 번에 하나만 될 수 있습니다. 동일한 차트에서 마스터/발신기와 슬레이브/수신기 둘 다 될 수 없습니다.





**A부: 마스터/발신기 계정 설정 방법**

현재 계정이 다른 계정이 복사할 거래의 소스가 되기를 원한다면 다음 단계를 따르세요:

1. `CopyMode`를 `MODE_MASTER`로 설정합니다.

2. `MasterID` 구성:

* **이것이 무엇인가:** 이 마스터/발신기를 식별하는 고유 번호입니다. 마스터의 "이름" 또는 "신호 소스 ID"라고 생각하세요.

* **사용 방법:** 원하는 아무 숫자나 사용할 수 있습니다 (예: 1). 귀하의 모든 슬레이브/수신기 계정이 귀하에게 연결하려면 이 정확한 번호를 알아야 합니다.

* **여러 마스터 ID를 사용할 수 있나요?** 예! 이 EA의 여러 복사본을 다른 차트에서 실행할 수 있으며, 각각 다른 MasterID(예: 전략 A용 1, 전략 B용 2)를 가질 수 있습니다. 무한한 마스터 ID를 사용할 수 있어 무제한 계정에 복사할 수 있습니다.

3. `CopyFromMasterID`와 `SlaveNumber`는 무시하세요. 이러한 입력은 슬레이브/수신기 전용입니다.

4. **확인(OK)** 을 클릭합니다.

* EA가 시작되고 차트에 대시보드가 표시됩니다. 마스터/발신기의 역할은 슬레이브/수신기가 읽을 수 있도록 낮은 지연 시간의 복사를 가능하게 하는 공유 파일 위치에 거래 정보를 작성하는 것입니다.





**B부: 슬레이브/수신기 계정 설정 방법**

현재 계정이 마스터/발신기 계정의 거래를 복사하기를 원한다면 다음 단계를 따르세요:

1. `CopyMode`를 `MODE_SLAVE`로 설정합니다.

2. `CopyFromMasterID` 구성:

* **이것이 무엇인가:** 복사하려는 마스터/발신기의 "이름"입니다.

* **사용 방법:** 마스터/발신기 계정이 사용하는 것과 정확히 동일한 MasterID를 입력해야 합니다.

3. `SlaveNumber` 구성:

* **이것이 무엇인가:** 이 특정 슬레이브/수신기에 대한 고유 번호입니다.

* **사용 방법:** 1부터 시작하세요. 다른 슬레이브/수신기를 추가하면 2로 설정하는 식으로, 최대 34까지 가능합니다.

* **동일한 슬레이브 번호를 두 번 사용할 수 있나요?** 아니오. 중복된 MasterID와 SlaveNumber 조합은 주문 미러링에 간섭을 일으키고 오류를 발생시킵니다.





**4단계: 주요 입력 및 기능 이해**

**MT5 트레이드 카피어의 주요 입력 및 기능 이해**





**거래 관리 및 실행**

* `SendPending`: true이면 보류 중 주문 복사.

* `CopyWithReversal`: true이면 거래 방향 반전.

* `CopyStopLoss` / `CopyTakeProfit`: SL/TP 복사 또는 사용자 지정 값 사용.





**심볼 매핑 – 다중 브로커 복사에 중요**

* `EnableSymbolMapping` = true

* 쌍 정의: MasterSymbol:SlaveSymbol

* 여러 쌍은 쉼표로 구분

* 예: `XAUUSD:GOLD, US30:US30mini, GBPUSD:GBPUSDm`





**로트 관리 – 위험 제어**

* `FixedLotSize`

* `LotMultiplier`

* `UseBalanceRatio` & `BalanceBasedLot`





**거래 필터링**

* `CopyLongOnly` / `CopyShortOnly`

* `MaxSpread`





**요일 필터링**

* `AllowMonday` … `AllowSunday`





**알림 및 경고**

* `EnableNotifications`

* `EmailAddress`

* `ShowEvents`





**대시보드 설정**

* `ShowTopPanel`, `ShowLeftPanel`, `ShowAllPanels`





**5단계: 모니터링 및 문제 해결**

**대시보드 모니터링**

* 시작/중지 버튼

* 터미널 로그

* 변경 후 재시작





**MT5 to MT5 트레이드 카피어 설정을 위한 요약 체크리스트**





**마스터/발신기 (신호 소스)**

* EA 부착, 알고리즘 트레이딩 켬

* CopyMode = MODE_MASTER

* MasterID 설정

* 대시보드 표시

* 슬레이브 모니터 활성화





**슬레이브/수신기 (대상 계정)**

* EA 부착, 알고리즘 트레이딩 켬

* CopyMode = MODE_SLAVE

* CopyFromMasterID가 마스터와 일치

* 고유한 SlaveNumber

* 심볼 매핑 구성

* 로트 크기 설정

* 요일 필터링 구성

* 알림 설정

* ShowEvents = true





**결론**

이제 Copier MT5 To MT5 전문가 어드바이저를 설치, 구성 및 실행할 수 있는 완벽한 준비가 되었습니다.





혁신적인 슬레이브 모니터 기능은 대부분의 다른 카피어가 갖추지 못한 복사 거래 네트워크에 대한 전례 없는 제어력과 가시성을 제공합니다.





이 전문적인 복사 도구는 소매 트레이더와 프로프 펌 환경에 적합하며, 모든 거래 복제 요구 사항을 위한 강력한 카피어 엔진을 제공합니다.





행복한 복사 거래 되세요!