Price Edge
- Indicadores
- Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
- Versão: 1.0
No trading, um segundo pode fazer a diferença entre uma operação lucrativa e uma oportunidade perdida.
Com Price Edge no MetaTrader 5 (MT5), você nunca mais perderá um tick.
Price Edge não é apenas um indicador — é sua vantagem no trading.
Ele fornece atualizações de preço em tempo real, para que suas decisões sejam sempre precisas, rápidas e confiantes.
🚀 Por que escolher o Price Edge
✅ Live Price Indicator MT5 – veja o preço de compra instantaneamente
✅ Preço em tempo real para MetaTrader 5 com atualização ultrarrápida
✅ Design totalmente personalizável para o seu estilo de negociação
✅ Desempenho leve — não deixa a plataforma lenta
✅ Preciso até cada decimal, perfeito para Forex, Ouro, Cripto e Índices
✅ Ideal para scalping, day trading e timeframes curtos
🧠 Porque os humanos reagem à clareza…
Price Edge mostra o preço como ele realmente é:
-
Claro
-
Preciso
-
Sempre visível
-
Sem atraso
-
Sem distrações
-
Sem suposições
Veja o preço claramente → Pense claramente → Decida com confiança → Negocie com lucro
⚡ Controle o Mercado
Quantas vezes você:
-
Entrou tarde porque o preço se moveu rápido demais?
-
Saiu com medo porque não viu o preço em tempo real?
-
Perdeu lucros potenciais devido a atrasos da plataforma?
Com Price Edge, você verá o preço em tempo real antes do mercado reagir, dando a vantagem que todo trader precisa.
🎯 Perfeito para todos os traders:
-
Indicador Forex MT5
-
Ouro e Commodities
-
Indicador de Trading de Cripto MT5
-
Índices
-
Scalping e Day Trading
-
Iniciantes e Profissionais
O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação