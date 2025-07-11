Market Structure Break of Structure MT4

Marktstruktur - Bruch der Struktur (MS-BOS) für MT4

Es wurde ein einfaches Dashboard in der rechten Mitte des Charts hinzugefügt, das die Richtung des letzten aufgehobenen BOS-Levels für die Hauptgruppe der Timeframes anzeigt. Dieses Panel kann in den Parametern ausgeschaltet werden.

Alle meine Indikatoren arbeiten nur bei geschlossenen Bars, sie malen keine Werte neu (wenn es nicht anders in der Beschreibung steht). Damit sind sie voll kompatibel mit dem Autotrading und können für die qualitative technische Analyse verwendet werden.

Marktstruktur - Bruch der Struktur. Der Indikator basiert auf Pivot-Punkten (sog. "Fraktale"), die er auf dem Chart mit "Diamanten" über und unter dem Preis in den Punkten malt, in denen diese Pivots auftreten.

Der Pivot-Punkt ist ein Preisbalken (Kerze), dessen Hoch über den Hochs einer bestimmten Anzahl von benachbarten Kerzen links und rechts davon liegt.Im VergleichzubestehendenAnaloga können Sie in den Einstellungen dieses Indikators sowohl die Anzahl der Balken links (1) als auch die Anzahl der Balken rechts (2) angeben. Wenn (2) mit 0 angegeben wird, werden links und rechts identisch wie bei (1) genommen.

Break of Structure - ist das Schließen oder Durchdringen einiger, neben dem Pivot-Level liegender Preiskerzen oberhalb (wenn High Point) oder unterhalb (wenn Low Point) des Pivot-Levels. Parameter (3) in den Einstellungen des Indikators steht für die Art des Durchbruchs: "0" - steht für das Durchbrechen (maximales Hoch oder minimales Tief dieses Balkens durchdringt das Pivot-Niveau), während "1" für den Schlusskurs der Kerze steht, die ein Pivot-Niveau "durchbricht", das nach dem Schließen des Balkens über oder unter diesem Pivot-Niveau liegen muss.

Empfohlene Produkte
Multi Timeframe ZigZag Indicator
Salman A A A T Bakhash
5 (2)
Indikatoren
Beschreibung: Dieser Indikator zeichnet die ZigZag-Linie in mehreren Zeitrahmen und sucht auch nach harmonischen Mustern vor der Fertigstellung des Musters. Merkmale: Fünf Instanzen des ZigZag-Indikators können für jeden gewünschten Zeitrahmen und Input konfiguriert werden. Zeichnen Sie Harmonic-Muster vor dem Abschluss des Musters. Anzeige der Fibonacci-Retracement-Verhältnisse. Konfigurierbare Fibonacci-Retracement-Ratios. Zeichnen Sie AB=CD basierend auf dem von Ihnen definierten Fibonacci
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indikatoren
Forex Market Profile (kurz FMP) Was das nicht ist: FMP ist nicht die klassische buchstabencodierte TPO-Anzeige , zeigt nicht die Berechnung des gesamten Diagrammdatenprofils an und segmentiert das Diagramm nicht in Perioden und berechnet diese nicht. Was es macht : Am wichtigsten ist, dass der FMP-Indikator Daten verarbeitet, die sich zwischen dem linken Rand des benutzerdefinierten Spektrums und dem rechten Rand des benutzerdefinierten Spektrums befinden. Der Benutzer kann das Spektrum defi
FREE
TPX Connect All
TPX
Indikatoren
Nach dem Kauf des Tpx Dash Supply Demand Indikators müssen Sie diesen Indikator herunterladen. Dieser verbindet sich mit dem Tpx Dash Supply Demand Indikator und speist Marktdaten ein. Er liefert alle Angebots- und Nachfragesignale, ATR Stop, VAH und VAL, Trendwerte mit ADX sowie POC-Preise und -Positionen im Markt. Einfach herunterladen – Dash findet den Indikator und ruft die Informationen ab!
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
MT Supply Demand
Issara Seeboonrueang
4 (4)
Indikatoren
Wir bieten Ihnen Indikatoren, die auf Ihre Handelsanforderungen zugeschnitten sind: >> MT Magical << MT Supply Demand : Es ist ein Indikator, der geschaffen wurde, um Angebot und Nachfrage zu finden, die wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den Preis darstellen. Supply Zone ist eine Zone, wo der Preis erreicht hat, ist es oft widerstanden. Mit anderen Worten, wenn der Preis diese Zone erreicht, gibt es mehr Verkaufskraft, um den Preis wieder nach unten zu drücken. Die Nac
FREE
FVGs MT4
Andrii Hurin
5 (5)
Indikatoren
Ein einfacher Indikator, der automatisch alle FVGs (Fair Value Gaps) hervorhebt, die sich im Chart gebildet haben, sowie die FVGs in der Historie. Es ist möglich, Farben für FVGs verschiedener Richtungen (lang oder kurz) auszuwählen, das Zeitintervall zu wählen, die Farbe des Mittelpunktes zu wählen und Sie können auch wählen, ob gefüllte FVGs gelöscht werden sollen oder ob sie auf dem Chart verbleiben sollen (die Option ist für Backtesting von Vorteil). Der Indikator kann sehr nützlich für diej
FREE
Hurst Buy and Sell Mt4
Victor Alfonso Molina Botello
Indikatoren
Hurst Kaufen und Verkaufen Dieser innovative Indikator, der von der xAI Grok-Intelligenz inspiriert wurde, verwendet den Hurst-Exponenten, um die Natur des Marktes zu erkennen und Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Der EA für diesen Indikator (Hurst Razer PRO EA MT5) ist jetzt verfügbar, Sie können ihn sehen, indem Sie hier klicken! https://www.mql5.com/es/market/product/153441?source=Site+Profile+Seller Wenn Sie mehr Signale von dem Indikator erhalten möchten, ändern Sie die Mindestanzahl de
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indikatoren
Zig Zag 123 sagt uns, wann eine Umkehr oder Fortsetzung wahrscheinlicher ist, indem wir die Verschiebung von Angebot und Nachfrage betrachten. Wenn dies geschieht, erscheint ein charakteristisches Muster, das als 123 (auch als ABC bekannt) bekannt ist, und bricht oft in Richtung eines höheren Tiefs oder eines niedrigeren Hochs aus. Es wurden Stop-Loss- und Take-Profit-Levels hinzugefügt. Es gibt ein Panel, das die Gesamtperformance Ihrer Trades anzeigt, wenn Sie diese Stop-Loss- und Take-Profi
FREE
Lisek Weis Wave
Darius Hans Lischka
5 (3)
Indikatoren
Dieser Weis-Wave-Volumen-Indikator ist ein Instrument, das Händlern hilft, den aktuellen Preistrend zu erkennen. Das Verständnis des Volumens kann Ihnen einen Einblick in das Verhalten eines Marktes geben und Ihnen helfen, seine allgemeine Gesundheit zu bestimmen. Die wichtigste Regel lautet: Das Volumen geht dem Preis voraus. Bevor sich ein Marktpreis bewegt, kommt in der Regel das Volumen ins Spiel. Das Histogramm hat 2 Hauptfarben, nämlich grün und rot. - Grün zeigt eine Aufwärtswelle an. Je
FREE
Ast ChartTheme Dark for MT4
Wataru Horino
Indikatoren
Dieser Indikator wendet ein dunkles Thema auf MetaTrader 4-Charts an. Er ist auf Lesbarkeit ausgelegt und verwendet ein ruhiges Farbschema, um die Augen bei langen Chartsitzungen zu schonen. Sie können das Thema optional auf alle geöffneten Charts auf einmal anwenden. Nach der Anwendung kann sich der Indikator auch automatisch selbst entfernen, so dass nichts Unnötiges auf Ihrem Chart verbleibt. Für wen dieser Indikator geeignet ist Händler, die das Aussehen von MT4 schnell aufräumen möchten Tr
FREE
VWAP Intraday Free
Joaquin Nicolas Metayer
4.75 (4)
Indikatoren
Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist eine von Händlern verwendete Handelsbenchmark, die den Durchschnittspreis angibt, zu dem ein Wertpapier im Laufe des Tages gehandelt wurde, und zwar auf der Grundlage von Volumen und Preis. Der VWAP wird berechnet, indem die für jede Transaktion gehandelten Dollars addiert (Preis multipliziert mit der Anzahl der gehandelten Aktien) und dann durch die insgesamt gehandelten Aktien geteilt werden. Weitere meiner Veröffentlichungen können Sie hier
FREE
Volume Weighted ATR MT4 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der volumengewichtete ATR-Indikator ist ein hilfreiches Instrument zur Messung der Marktaktivität. Er basiert auf der Idee der volumengewichteten ATR. Die Kombination dieser beiden Elemente hilft dabei, potenzielle Wendepunkte oder Ausbruchschancen zu erkennen. Der Indikator zur Klassifizierung der Marktaktivität verwendet den gleitenden Durchschnitt und seine Multiplikatoren. Dementsprechend wird der VWATR-Balken dort, wo er sich befindet (relativ zum gleitenden Durchschnitt), als ultratief, ni
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet das Volumenprofil und platziert Etiketten, die den VAH-, VAL- und POC-Niveaus entsprechen, für jede einzelne Kerze. Funktionsmerkmale des Indikators Der Indikator funktioniert auf den Zeitrahmen von M5 bis MN, aber er verwendet die historischen Daten kleinerer Perioden: M1 - für Zeiträume von M5 bis H1, M5 - für den Zeitraum H4, M30 - für den Zeitraum D1, H4 - für den Zeitraum W1, D1 - für den Zeitraum MN. Die Farbe und die Position der Etiketten VAL, VAH und POC auf
FREE
PZ The Zone
PZ TRADING SLU
4.33 (3)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Kauf- oder Verkaufssignale gemäß der Definition der Handelszone von Bill Williams an. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu verstehen Vermeiden Sie den Handel mit flachen Märkten Deterministischer Indikator mit klaren Regeln Der Indikator zeichnet sich nicht neu auf Er implementiert alle Arten von Alarmen Der Indikator hat eindeutige Auswirkungen auf den Handel. Ein blauer Pfeil ist ein Kaufsignal Ei
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indikatoren
Pfeilindikator (Kauf-/Verkaufswarnungen) - ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1) Hauptmerkmale: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Verkaufssignal : Roter Abwärtspfeil () erscheint über der Kerze Präzise Erkennung von Trendumkehrsignalen - Basierend auf der bewährten SMA-Strategie. ️ Saubere Chartan
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indikatoren
FOLGEN SIE DER LINIE DIE VOLLVERSION ERHALTEN SIE HIER: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Dieser Indikator gehorcht der beliebten Maxime, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Er wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen.
FREE
External Bar
Georgi Gaydarov
Indikatoren
Einfacher Indikator, der externe (äußere) Balken anzeigt. In bestimmten Fällen können externe Balken als starke Trendbalken anstelle von Range-Balken gesehen werden. Dies kann beobachtet werden, wenn ein externer Balken mit Trend bei einer Umkehrung eines starken Trends auftritt. Es wird Ihnen helfen, verschiedene Muster wie Innen-Außen-Innen, Innen-Innen-Innen, Außen-Innen-Außen usw. leichter zu erkennen. Funktioniert perfekt mit meinen anderen kostenlosen Indikatoren Internal bar und Shadows
FREE
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Kopf-Schulter-Muster-Indikator - Ihr Schlüssel zur Erkennung von Trendumkehrungen Erschließen Sie die Macht der Mustererkennung mit dem "Head and Shoulders Pattern Indicator". Dieses innovative Tool für MetaTrader ist Ihr zuverlässiger Verbündeter bei der Erkennung eines der leistungsfähigsten Chartmuster der technischen Analyse. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, dieser Indikator vereinfacht das Erkennen des Kopf-Schulter-Musters und ermöglicht Ihnen, fundierte Handelse
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indikatoren
Der Auto-Fibonacci-Indikator ist ein professionelles technisches Analyseinstrument, das automatisch Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage der zuletzt geschlossenen Tages- (D1) oder 4-Stunden-Kerze (H4) zeichnet . Diese Niveaus werden von Händlern häufig verwendet, um wichtige Unterstützungs-, Widerstands- und Trendumkehrzonen zu identifizieren . Diese Version ist für den manuellen Handel konzipiert und unterstützt eine leistungsstarke Handelsstrategie, die Fibonacci-Levels in Kombinati
FREE
Supply Demand MT4
Agus Santoso
4.33 (6)
Indikatoren
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/157662 MT4-Assistent: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Rally Base Rally (RBR), Drop Base Rally (DBR), Drop Base Drop (DBD), Rally Base Drop (RBD), Fair Value Gap (FVG) / Ungleichgewicht, Hidden Base Wir präsentieren den „Supply Demand MT4“-Indikator – Ihr ultimatives Werkzeug, um sich präzise und sicher in der dynamischen Welt der Finanzmärkte zu bewegen. Dieser innovat
FREE
Triple Threat Signal
Andri Maulana
Indikatoren
Erobern Sie die Märkte mit dem Triple Threat Signal ! Haben Sie genug von Signalen, die Sie im Ungewissen lassen? Wir stellen Ihnen das Triple Threat Signal vor, den intelligenten Indikator, der das Marktrauschen durchbricht und Ihnen hochwahrscheinliche Handels-Setups liefert. Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator, sondern ein komplettes, vielschichtiges System, das für Händler entwickelt wurde, die Präzision, Bestätigung und Vertrauen verlangen. Warum Sie das Triple Threat Signal brauchen
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indikatoren
Der MACD-Indikator in MetaTrader 4/5 sieht anders aus als der MACD in den meisten anderen Charting-Programmen. Das liegt daran, dass die MetaTrader 4/5-Version des MACD die MACD-Linie als Histogramm anzeigt, während sie traditionell als Linie dargestellt wird. Darüber hinaus berechnet die MetaTrader 4/5-Version die Signallinie mit Hilfe eines SMA, während sie laut MACD-Definition ein EMA sein sollte. Die MetaTrader 4/5-Version berechnet auch kein echtes MACD-Histogramm (die Differenz zwischen de
FREE
Basic Harmonic Pattern
Mehran Sepah Mansoor
4.57 (58)
Indikatoren
Dieser Indikator identifiziert die beliebtesten Harmonic Patterns , die Marktumkehrpunkte vorhersagen. Diese harmonischen Muster sind Kursformationen, die sich auf dem Devisenmarkt ständig wiederholen und auf mögliche zukünftige Kursbewegungen hindeuten / Free MT5 Version Darüber hinaus verfügt dieser Indikator über ein eingebautes Markteintrittssignal sowie über verschiedene Gewinnmitnahmen und Stop-Losses. Es ist zu beachten, dass der Harmonische Muster-Indikator zwar eigenständig Kauf-/Verk
FREE
Acceleration Fractals 4Free
Vladimir Tkach
Indikatoren
Der Indikator analysiert die Veränderung der Minimal- und Maximalpreise der vorangegangenen Balken, um den Eintritt der großen Akteure festzustellen. Wenn die Veränderung (Delta) zunimmt, wird ein Signal auf dem Diagramm in Form eines Pfeils angezeigt. Gleichzeitig wird ein virtueller Handel mit der Geschichte durchgeführt. In der kostenlosen Version wird der virtuelle Handel im Falle einer Wiederholung des Signals ohne Nachfüllen durchgeführt. Die Ergebnisse des virtuellen Handels in Form von V
FREE
Auto Fibo Retracement MT4
Nguyen Tuan Son
3.67 (3)
Indikatoren
Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator - Flexibel und verlässlich Dies ist nicht nur ein weiterer Auto Fibonacci Retracement Indikator - es ist eines der flexibelsten und zuverlässigsten Tools, die es gibt . Wenn Sie ihn nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung oder einen Kommentar, um das Projekt zu unterstützen. Sehen Sie sich meine anderen hilfreichen Tools unten an: Timeframes Trend Scanner - Scannen Sie den Trend von Vermögenswerten in verschiedenen Zeitrahmen mit mehreren Indi
FREE
Base Trading System
Che Jeib Che Said
2.5 (2)
Indikatoren
Für die Multi Time Frame Version klicken Sie bitte hier. BASE TRADING SYSTEM ist ein nützliches Werkzeug, um mit einer einfachen Strategie zu handeln. Es zieht automatisch die Basis nach oben für den Long-Handel und die Basis nach unten für den Short-Handel. Klarer Handel, wenn die Basis in die entgegengesetzte Richtung geht. Der Benutzer kann durch sofortigen Markteintritt oder durch Pending Order Entry handeln. Es hängt von der besten Strategie des Benutzers ab. Eingabe: Base Box Farbe - UP ba
FREE
Abiroid GMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Indikatoren
Merkmale: 1- Erhalten Sie OB/OS Levels von Golden MA Levels 2- Warten Sie auf Buy/Sell Start Level Cross 3- Optional: Sollte der Preis das Mid Level in früheren Bars kreuzen 4- Optional: Crossing bar High/Medium Volume 5- Optional: MA Stacked zur Überprüfung des Auf-/Abwärtstrends für die aktuelle TF 6- Optional: NRTR höhere Zeitrahmen ausgerichtet Check Detaillierter Blogbeitrag erklärt: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758457 Levels mit Puffern sind hier verfügbar: Golden MA Levels Indika
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Signale nach der Strategie von Bill Williams auf dem Chart an . Die Demoversion des Indikators hat die gleichen Funktionen wie die kostenpflichtige Version , außer dass sie nur auf einem Demokonto funktionieren kann . Das Signal "First Wise Man" entsteht, wenn ein divergenter Balken mit Angulation entsteht. Bullish divergent bar - mit niedrigerem Minimum und Schlusskurs in der oberen Hälfte. Bearish divergent bar - höheres Maximum und der Schlusskurs in der unteren Hälfte. E
FREE
The Day Scalping System
Anton Iudakov
3 (5)
Indikatoren
Scalping-Indikator. Er berücksichtigt die Volatilität, die Preisbewegung im lokalen Intervall und die Richtung des aktuellen Trends. Empfohlener Zeitrahmen - M5. Vorteile: Geringe Volatilität beim Erscheinen eines Signals sorgt für minimale Bewegung gegen eine offene Position. Der Indikator zeichnet seine Signale nicht neu. Es gibt Alarmsignale. Er ist ein hervorragendes Instrument für den Daytrading. Einstellungen: Name Beschreibung Zeitraum Zeitraum des Indikators Bereich eines jeden Balkens
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Market Structure Break of Structure MT5
Ilya Malev
Indikatoren
Marktstruktur - Bruch der Struktur (MS-BOS) für MT5 Es wurde ein einfaches Dashboard in der rechten Mitte des Charts hinzugefügt, das die Richtung des letzten aufgehobenen BOS-Levels für die Hauptgruppe der Timeframes anzeigt. Dieses Panel kann in den Parametern ausgeschaltet werden Alle meine Indikatoren arbeiten nur bei geschlossenen Bars, sie zeigen keine Werte an (wenn es nicht anders in der Beschreibung steht). Damit sind sie voll kompatibel mit dem Autotrading, und sind bereit, qualitati
Auswahl:
danmar
2219
danmar 2025.11.21 13:00 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

jesusmartin2007
54
jesusmartin2007 2025.11.20 00:16 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension