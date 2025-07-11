Market Structure Break of Structure MT4

Marktstruktur - Bruch der Struktur (MS-BOS) für MT4 Es wurde ein einfaches Dashboard in der rechten Mitte des Charts hinzugefügt, das die Richtung des letzten aufgehobenen BOS-Levels für die Hauptgruppe der Timeframes anzeigt. Dieses Panel kann in den Parametern ausgeschaltet werden.

Alle meine Indikatoren arbeiten nur bei geschlossenen Bars, sie malen keine Werte neu (wenn es nicht anders in der Beschreibung steht). Damit sind sie voll kompatibel mit dem Autotrading und können für die qualitative technische Analyse verwendet werden.

Marktstruktur - Bruch der Struktur. Der Indikator basiert auf Pivot-Punkten (sog. "Fraktale"), die er auf dem Chart mit "Diamanten" über und unter dem Preis in den Punkten malt, in denen diese Pivots auftreten.



Der Pivot-Punkt ist ein Preisbalken (Kerze), dessen Hoch über den Hochs einer bestimmten Anzahl von benachbarten Kerzen links und rechts davon liegt.Im VergleichzubestehendenAnaloga können Sie in den Einstellungen dieses Indikators sowohl die Anzahl der Balken links (1) als auch die Anzahl der Balken rechts (2) angeben. Wenn (2) mit 0 angegeben wird, werden links und rechts identisch wie bei (1) genommen.

Break of Structure - ist das Schließen oder Durchdringen einiger, neben dem Pivot-Level liegender Preiskerzen oberhalb (wenn High Point) oder unterhalb (wenn Low Point) des Pivot-Levels. Parameter (3) in den Einstellungen des Indikators steht für die Art des Durchbruchs: "0" - steht für das Durchbrechen (maximales Hoch oder minimales Tief dieses Balkens durchdringt das Pivot-Niveau), während "1" für den Schlusskurs der Kerze steht, die ein Pivot-Niveau "durchbricht", das nach dem Schließen des Balkens über oder unter diesem Pivot-Niveau liegen muss.