Macd SnR Candle
- Indikatoren
- Syamsurizal Dimjati
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 11 Dezember 2025
MACD Support-Resistance Candle Analyzer - Professional
Dieser Indikator erweitert den klassischen MACD, indem er die Momentum-Analyse mit der dynamischen Erkennung von Unterstützungen und Widerständen kombiniert und Händlern einen klareren Blick auf die Stärke von Ausbrüchen und die Marktstruktur ermöglicht.
Er wandelt das Kursgeschehen in farbkodierte MACD-Kerzen um, hebt SnR-Break-Levels hervor und bietet eine klare visuelle Bestätigung der Trendfortsetzung oder -umkehr. Ideal für Scalper, Intraday-Händler und Swing-Trader, die sich auf eine schnelle, strukturierte Trendanalyse verlassen.
Hauptmerkmale
-
Adaptive MACD-Engine
Anpassbare schnelle, langsame und Signalperioden für eine präzise Erkennung von Trendimpulsen.
-
MACD-Kerzenvisualisierung
Konvertiert herkömmliche Kerzen in MACD-gestützte Farben für eine klarere Trendausrichtung.
-
Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandsdurchbrüchen
Hebt mit speziellen Farben sofort hervor, wenn der Kurs wichtige SnR-Levels durchbricht:
-
Benutzerdefinierte Farbe > Bullischer Ausbruch
-
Benutzerdefinierte Farbe > Baisse-Durchbruch
-
-
Saubere und flexible Visuals
Wählen Sie Kerzenthemen, SnR-Linienstile und benutzerdefinierte Linienbreiten, um Ihren Charting-Stil anzupassen.
-
Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Vermögenswerten
Forex, Indizes, Gold, Kryptowährungen und Aktien.
Was Sie mit diesem Indikator erreichen können
Frühzeitiges Erkennen von Trendwechseln durch MACD-Momentum
Erkennen Sie echte Ausbruchsstärke - keine gefälschten Bewegungen
Lesen Sie die Marktstruktur schneller mit visuellen SnR-Highlights
Verbessern Sie die Entscheidungsfindung mit einer klaren Chartdarstellung