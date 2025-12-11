Macd SnR Candle

MACD Support-Resistance Candle Analyzer - Professional

Dieser Indikator erweitert den klassischen MACD, indem er die Momentum-Analyse mit der dynamischen Erkennung von Unterstützungen und Widerständen kombiniert und Händlern einen klareren Blick auf die Stärke von Ausbrüchen und die Marktstruktur ermöglicht.

Er wandelt das Kursgeschehen in farbkodierte MACD-Kerzen um, hebt SnR-Break-Levels hervor und bietet eine klare visuelle Bestätigung der Trendfortsetzung oder -umkehr. Ideal für Scalper, Intraday-Händler und Swing-Trader, die sich auf eine schnelle, strukturierte Trendanalyse verlassen.

Hauptmerkmale

Adaptive MACD-Engine

Anpassbare schnelle, langsame und Signalperioden für eine präzise Erkennung von Trendimpulsen.

MACD-Kerzenvisualisierung

Konvertiert herkömmliche Kerzen in MACD-gestützte Farben für eine klarere Trendausrichtung.

Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandsdurchbrüchen

Hebt mit speziellen Farben sofort hervor, wenn der Kurs wichtige SnR-Levels durchbricht: Benutzerdefinierte Farbe > Bullischer Ausbruch Benutzerdefinierte Farbe > Baisse-Durchbruch

Saubere und flexible Visuals

Wählen Sie Kerzenthemen, SnR-Linienstile und benutzerdefinierte Linienbreiten, um Ihren Charting-Stil anzupassen.

Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Vermögenswerten

Forex, Indizes, Gold, Kryptowährungen und Aktien.

Was Sie mit diesem Indikator erreichen können

Frühzeitiges Erkennen von Trendwechseln durch MACD-Momentum

Erkennen Sie echte Ausbruchsstärke - keine gefälschten Bewegungen

Lesen Sie die Marktstruktur schneller mit visuellen SnR-Highlights

Verbessern Sie die Entscheidungsfindung mit einer klaren Chartdarstellung