Macd SnR Candle

MACD Support-Resistance Candle Analyzer - Professional

Dieser Indikator erweitert den klassischen MACD, indem er die Momentum-Analyse mit der dynamischen Erkennung von Unterstützungen und Widerständen kombiniert und Händlern einen klareren Blick auf die Stärke von Ausbrüchen und die Marktstruktur ermöglicht.

Er wandelt das Kursgeschehen in farbkodierte MACD-Kerzen um, hebt SnR-Break-Levels hervor und bietet eine klare visuelle Bestätigung der Trendfortsetzung oder -umkehr. Ideal für Scalper, Intraday-Händler und Swing-Trader, die sich auf eine schnelle, strukturierte Trendanalyse verlassen.

Hauptmerkmale

  • Adaptive MACD-Engine
    Anpassbare schnelle, langsame und Signalperioden für eine präzise Erkennung von Trendimpulsen.

  • MACD-Kerzenvisualisierung
    Konvertiert herkömmliche Kerzen in MACD-gestützte Farben für eine klarere Trendausrichtung.

  • Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandsdurchbrüchen
    Hebt mit speziellen Farben sofort hervor, wenn der Kurs wichtige SnR-Levels durchbricht:

    • Benutzerdefinierte Farbe > Bullischer Ausbruch

    • Benutzerdefinierte Farbe > Baisse-Durchbruch

  • Saubere und flexible Visuals
    Wählen Sie Kerzenthemen, SnR-Linienstile und benutzerdefinierte Linienbreiten, um Ihren Charting-Stil anzupassen.

  • Funktioniert auf allen Zeitrahmen und Vermögenswerten
    Forex, Indizes, Gold, Kryptowährungen und Aktien.

Was Sie mit diesem Indikator erreichen können

Frühzeitiges Erkennen von Trendwechseln durch MACD-Momentum
Erkennen Sie echte Ausbruchsstärke - keine gefälschten Bewegungen
Lesen Sie die Marktstruktur schneller mit visuellen SnR-Highlights
Verbessern Sie die Entscheidungsfindung mit einer klaren Chartdarstellung

Empfohlene Produkte
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   Haven FVG   ist ein Tool zur Marktanalyse, das es ermöglicht, Ineffizienzbereiche (Fair Value Gaps, FVG) im Chart zu identifizieren und Händlern wichtige Preisniveaus für die Analyse und Handelsentscheidungen zur Verfügung stellt. Weitere Produkte ->  HIER Hauptmerkmale: Individuelle Farbeinstellungen: Farbe für bullisches FVG   (Bullish FVG Color). Farbe für bärisches FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG-Visualisierung: Maximale Anzahl von Kerzen zur FVG-Suche. Zusätzliche V
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
HINWEIS: Pattern Scan EINschalten Dieser Indikator identifiziert Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Kontraktions- und Expansionsmuster, die auf den Charts eingezeichnet werden. Der Indikator verfügt außerdem über Alarme und mobile Benachrichtigungen, damit Sie keinen Handel verpassen. Es kann für alle Handelsinstrumente und alle Zeitrahmen verwendet werden. Die Eigenschaft, dass die Charts nicht neu gezeichnet werden, macht sie besonders nützlich für das Backte
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Indikatoren
Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT5 – (ABCD-Muster) – Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA Version:  
FREE
PZ Three Drives MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator findet Three-Drives-Muster. Das Three-Drives-Muster ist ein 6-Punkte-Umkehrmuster, das durch eine Reihe höherer Hochs oder niedrigerer Tiefs gekennzeichnet ist, die an einer 127%- oder 161,8%-Fibonacci-Erweiterung enden. Es signalisiert, dass der Markt erschöpft ist und ein Umschwung stattfinden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Anpassbare Mustergrößen Anpassbare Farben und Größen Anpassbare Ausbruchsperioden Anpassbare 1-
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
ThreeM Quantum Tunneling
Nguyen Duc Quy
3.6 (10)
Indikatoren
Es gibt eine Wissenschaft namens Quantitative Finance, die es ermöglicht, die Preisbildungsmodelle für Finanzderivate mit den Methoden der theoretischen und mathematischen Physik zu untersuchen. Kürzlich stieß ich auf ein Papier, in dem ein neuer Indikator für die technische Analyse beschrieben wird, der Ideen aus der Quantenphysik kombiniert und in die Finanzwelt einbringt. Ich interessierte mich dafür und beschloss, zu lehren, wie man Indikatoren, die auf einer wissenschaftlichen Arbeit basier
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indikatoren
RSI ABCD-Musterfinder: Technische Strategie 1. Funktionsweise des Indikators Kombiniert den klassischen RSI mit automatischer Erkennung von ABCD-Harmonie-Mustern . Hauptkomponenten Standard-RSI (einstellbare Periode) Hoch- und Tiefpunkte-Markierungen (Pfeile) ABCD-Muster (grüne/rote Linien) Überkauft (70) und Überverkauft (30) Filter 2. MT5-Einstellungen period = 14 ; // RSI-Periode size = 4 ; // Maximale Muster-Größe OverBought = 70 ; // Überkauft-Level OverSold = 30 ; // Überverkauft-Level Fil
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Riskcalculator
Adriano Cali
Indikatoren
Risk5Percent ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5, der Ihnen hilft, Ihr Risiko genau zu steuern. Wenn Sie den gewünschten Risikoprozentsatz und die Anzahl der verwendeten Lots eingeben, berechnet er das entsprechende Kursniveau, das Ihren maximal zu erwartenden Verlust darstellt (z. B. 5 %), und zeigt es im Diagramm an, wobei er automatisch die Kontrakt- und Tickgröße für das ausgewählte Instrument berücksichtigt. Hauptmerkmale: Benutzerdefinierte Einstellungen für Handelsrich
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indikatoren
Pivot Points Indicator - eine schnelle, zuverlässige und vollständig anpassbare Pivot-Erkennung für MetaTrader 5. Dieser Indikator nutzt die MetaTrader-eigenen Funktionen iHighest und iLowest, um Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren, indem er nach den höchsten und niedrigsten Kursen innerhalb eines benutzerdefinierten Fensters von Bars sucht. Ein Pivot wird nur dann bestätigt, wenn der aktuelle Balken das absolute Maximum oder Minimum innerhalb der ausgewählten Spanne ist, wodurch genaue un
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indikatoren
Spike Catch Pro 22:03 Neuerungen Erweiterte Engine für die Suche nach Handelseinträgen in allen Boom- und Crash-Paaren (300, 500 und 1000) Programmierte Strategien Verbesserungen Mx_Spikes (um Mxd,Mxc und Mxe zu kombinieren), Tx_Spikes, RegularSpikes, Litho_System, Dx_System, Md_System, MaCross, Omx_Entry(OP), Atx1_Spikes(OP), Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) Wir haben einen Pfeil zur Strategieidentifikation hinzugefügt, der auch beim visuellen manuellen Backtesting der enthaltenen Strategie
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Hurst buy and sell
Victor Alfonso Molina Botello
Indikatoren
Hurst Kaufen und Verkaufen Dieser innovative Indikator, inspiriert von der xAI Grok-Intelligenz, verwendet den Hurst-Exponenten, um die Natur des Marktes zu erkennen und Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Der EA für diesen Indikator (Hurst Razer PRO EA MT5) ist jetzt verfügbar, Sie können ihn sehen, indem Sie hier klicken! https://www.mql5.com/es/market/product/153441?source=Site+Profile+Seller Wenn Sie mehr Signale von dem Indikator erhalten möchten, ändern Sie die Mindestanzahl der Balken z
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
Indikatoren
Der Ein-Minuten-Chart hat einen Fehler, aber der Ein-Tages-Chart kann nach dem Löschen des Fehlers und dem Neuladen der Indikatoren weiterhin verwendet werden, Dieser Indikator kann verwendet werden, um zu bestimmen, wie weit der Indikator nach oben geht, um einen Kaufauftrag zu erteilen, wie weit er nach unten geht, um einen Verkaufsauftrag zu erteilen, und keinen Auftrag zu erteilen, bis er diesen Abstand erreicht, was als Oszillation betrachtet wird, ein Konto eröffnen Geschenk-Index
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
Norion Candle Range Levels
Fernando Baratieri
Indikatoren
Norion Candle Range Levels ist ein professioneller Indikator, der die maximale und minimale Preisspanne einer benutzerdefinierten Anzahl von Kerzen anzeigt. Durch die Auswahl einer bestimmten Kerzenanzahl berechnet der Indikator automatisch das höchste Hoch und das niedrigste Tief dieser Spanne und stellt so eine klare visuelle Referenz für die jüngste Marktstruktur, Konsolidierungszonen und potenzielle Ausbruchsbereiche dar. Dieses Tool ist besonders nützlich für Händler, die mit Preis-Aktions-
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indikatoren
Daily Support and Resistance Levels ist ein professioneller Indikator, der automatisch wichtige Preisniveaus für den Intraday-Handel basierend auf klassischen Pivot-Punkten berechnet und anzeigt. Hauptfunktionen: Automatische Berechnung des Pivot-Punkts (PP) 3 Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) 3 Unterstützungsniveaus (S1, S2, S3) Hoch/Tief des Vortags Echtzeit-Informationspanel Marktrichtung (Bullisch/Bärisch) Abstand zu den nächsten Levels Anpassbare Farben und Anzeige Automatische tägliche Aktua
FREE
M5 Wormhole Scalper Indicator
Scott Adam Meldrum
Indikatoren
Der Wormhole-Zeitrahmen-Indikator für MetaTrader 5 (MT5) ist nicht nur ein weiteres Handelsinstrument – er ist Ihr Wettbewerbsvorteil auf den Finanzmärkten. Entwickelt für sowohl Anfänger als auch professionelle Händler, verändert der Wormhole die Art und Weise, wie Sie Daten analysieren und Entscheidungen treffen, sodass Sie immer einen Schritt voraus sind. Warum Sie den (kostenlosen) Wormhole-Indikator benötigen Überlisten Sie die Konkurrenz: Die Möglichkeit, zwei Zeitrahmen gleichzeitig auf d
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indikatoren
vollständig an das Ergebnis einer Bewegung und die Dauer, die er hatte. Die Höhe gibt an, wie viele Ticks das Asset während einer einer bestimmten Bewegung gelaufen ist, seine Breite zeigt uns die Dauer dieser Bewegung hatte. Seine Konfiguration muss mit der Konfiguration des Weis-Wave-Indikators übereinstimmen, um die Kraft der Bewegung zu beobachten, und kann eine mögliche Akkumulation oder Verteilung der Bewegung anzeigen;
FREE
SMC full setup
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indikatoren
Ultimativer SMC: Professioneller Smart-Money-Konzepte-Indikator Entschlüsseln Sie die verborgenen Bewegungen des Marktes. Handeln Sie mit den Institutionen, nicht gegen sie. Der Ultimate SMC-Indikator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Smart Money Concepts (SMC) automatisch auf ihre Charts anwenden wollen. Die manuelle SMC-Analyse ist zeitaufwändig und anfällig für subjektive Fehler. Dieses Tool macht Schluss mit dem Rätselraten, indem es Order-Blöcke, Fair-Value-Lücken und strukturelle
Ultimate Double Top Bottom Indicator MT5 FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator ist darauf ausgelegt, Umkehrmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen: Double Tops/Bottoms mit gefälschten Ausbrüchen . Dies ist die kostenlose Version des Indikators: https://www.mql5.com/en/market/product/29957 Die kostenlose Version funktioniert nur für EURUSD und GBPUSD! Double Top- und Bottom-Muster sind Chart-Muster, die auftreten, wenn sich das Handelsinstrument in einem ähnlichen Muster wie der Buchstabe "W" (Double Bottom) oder "M" (Double Top) bewegt. Diese Muste
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Ritz Smart Detection BUY & SELL Der Ritz Smart Detection BUY & SELL ist ein Handelsindikator der nächsten Generation, der durch die Kombination von ATR-basierter Volatilitätsmessung , Trendumkehr-Erkennung und intelligenter Alarmierungstechnologie hochwahrscheinliche Einstiegssignale erkennt. Er liefert Kauf- und Verkaufschancen in Echtzeit mit anpassungsfähigen Zielen und Risikoniveaus, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für Scalper und Swing Trader macht. Zentrale Marktlogik ATR-gesteuert
FREE
Order Block Spectra
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Ritz-Bestellblock SPECTRA Smart Predictive Engine für Kerzen-Trend- & Range-Analyse Entschlüsseln Sie das Marktspektrum - Handeln Sie die Zukunft. Kernkonzept Ritz SPECTRA ist eine Prognose-Engine der nächsten Generation zur Analyse von Orderblöcken, Kerzenstrukturen und ATR-basierten adaptiven Ranges und bietet eine umfassende visuelle und analytische Erfahrung. SPECTRA ist mit allen Symbolen und Zeitrahmen kompatibel und bietet kontextübergreifende Markteinblicke, die für Scalper, Intraday- un
FREE
Order Block Smart Finder
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Smart Finder Auftragsblock Der Ritz Smart Finder Order Block ist ein Instrument der nächsten Generation zur Erkennung von Marktstrukturen, das auf intelligente Weise institutionelle Fußabdrücke im Preisgeschehen erkennt und hervorhebt. Es basiert auf einer dynamischen Mischung aus Orderblock-Theorie, Konsolidierungsverfolgung und adaptiver Volatilitätsmodellierung und bietet Händlern eine ausgefeilte Linse, mit der sie hochwahrscheinliche Marktreaktionen vorhersehen können. Kern-Fähigkeiten Inte
FREE
Equilibrium Matrix
Syamsurizal Dimjati
5 (3)
Indikatoren
Ritz EQUILIBRIUM MATRIX Smart Premium-Discount Equilibrium Zone MTF Visual System Die Ritz EQUILIBRIUM MATRIX basiert auf der Premium-Discount-Equilibrium (PDE)-Theorie - dem Konzept, dass sich der Preis ständig zwischen Premium- (teuer) und Discount-Zonen (billig) bewegt, während die Equilibrium-Zone den fairen Wert darstellt, in dem sich Käufer und Verkäufer die Waage halten. Dieser Indikator hebt diese Zonen über mehrere Zeitrahmen hinweg visuell hervor und ermöglicht es Händlern, sofort z
FREE
QQE Ritz
Syamsurizal Dimjati
5 (3)
Indikatoren
RITZ QQE - Qualitative Quantitative Schätzung (mit RSI Momentum Anomaly Detector PRO) Fortgeschrittener RSI-ATR Hybrid Momentum Analyzer Kombiniert mit der ZigZag Fractal Candle: siehe mein Produkt RITZ QQE ist eine verbesserte Version des klassischen Qualitative Quantitative Estimation-Indikators, der für moderne Trader entwickelt wurde, die Präzision und Anpassungsfähigkeit verlangen. Er verbindet RSI-Momentum mit ATR-basierter Volatilitätsfilterung und schafft so eine reaktionsschnelle und d
FREE
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experten
LESEN SIE DIESES !! bis zum Ende Expert Advisor Beschreibung: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Wichtiger Hinweis : Keine Martingale, Mittelwertbildung oder Raster Stark abhängig von der Ausführungsqualität und niedrigen Spreads XAUUSD Reversal Pattern EA ist ein fortschrittlicher automatischer Handelsroboter, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold vs. USD) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet eine robuste Kombination von Candlestick-Mustern , Volatilitäts-/Volu
Smart Fibonacci Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Fibo-Trend-Smart MAXIMUS Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1 ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der verschiedene technische Analysewerkzeuge in einer umfassenden Anzeige integriert. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, Handelsgelegenheiten mit hoher Genauigkeit zu identifizieren, indem er eine Kombination aus Fibonacci-, ZigZag- und Preisaktionsbestätigung verwendet. Hauptmerkmale Intelligente Fibonacci-Retracement 11 anpassbare Fibonacci-Levels (0%, 23,6%, 38,2%, 50%,
FREE
Consolidation Detection
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Ritz Area Konsolidasi - Smart Market Compression & Breakout Visualizer Der Ritz Area Konsolidasi-Indikator erkennt und visualisiert auf intelligente Weise Marktkonsolidierungszonen - Bereiche, in denen die Kursbewegung innerhalb einer definierten Spanne vor einem potenziellen Ausbruch komprimiert wird. Durch die Kombination von adaptiver ATR-basierter Volatilitätsanalyse mit präziser Bereichslogik hilft er Händlern, wichtige Akkumulations-, Distributions- oder Unentschlossenheitszonen in Echtz
FREE
ScalpReactor X
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
ScalpReactor X Ein taktischer Indikator für präzise Trader Der Ritz Scalping Habbit ist ein leistungsfähiger MT5-Indikator, der Händlern hilft, disziplinierte, hochwahrscheinliche Trades mit klaren visuellen Hinweisen und Multi-Strategie-Bestätigungen auszuführen. Egal, ob Sie Intraday-Scalper oder Swing-Trader sind, dieses Tool integriert fortschrittliche Marktanalysen in einer einzigen, einfach zu bedienenden Oberfläche. Hauptstärken: Intelligente Kauf- und Verkaufspfeile - Basierend auf mehr
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Indikatoren
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Fortgeschrittenes Multi-Timeframe Fibonacci-Handelssystem INTELLIGENTE VORHERSAGE & GENAUE PROGNOSE Die revolutionäre Fibonacci-Pivot-Technologie kombiniert traditionelle Pivot-Punkte mit fortschrittlichen Fibonacci-Erweiterungen und schafft so ein leistungsstarkes Prognosewerkzeug für professionelle Trader. Unser Algorithmus erkennt auf intelligente Weise signifikante Kursniveaus über mehrere Zeitrahmen und liefert lasergenaue Unterstützungs- und Widerstandszon
FREE
ZigZag and Fractal Candle
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
ZIGZAG und FRACTAL CANDLE PRO ( nur Kerzen, keine RSI-Stärkeplatte) " Geeignet für QQE RITZ " > Check My Product ist ein fortschrittliches System zur Visualisierung von Marktstrukturen, das für eine präzise Trenderkennung entwickelt wurde und auf einer dynamischen fraktalen Logik und einer adaptiven Swing-Validierung basiert. Es identifiziert nahtlos höhere Hochs (HH), niedrigere Tiefs (LL) und strukturelle Schlüsselverschiebungen, so dass Händler den wahren Rhythmus von Marktübergängen mit ins
FREE
Quantum Pulse News OnChart
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
RITZ QUANTENPULS Wirtschaftsintelligenzsystem der nächsten Generation Ritz Quantum Pulse - das Wirtschaftsintelligenzsystem der nächsten Generation. Erleben Sie Präzision auf Quantenebene im Nachrichtenhandel: Echtzeit-Ereigniserkennung, KI-gestützte Filterung und zeitliche Synchronisation. Antizipieren Sie Volatilität, bevor sie eintritt - nicht danach. Wo Marktintelligenz auf zeitliche Physik trifft. Ritz Quantum Pulse repräsentiert die Konvergenz von Quantenlogik , KI-gesteuerter Analyse und
FREE
Smart Trend Adaptif Finder
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
RITZ SMART TREND ADAPTIVE FINDER Präzise Trend-Intelligenz. Anpassungsfähig. Aufschlussreich. In Echtzeit. Der Ritz Smart Trend Adaptive Finder ist ein fortschrittlicher Marktintelligenz-Indikator, der entwickelt wurde, um sich entwickelnde Marktstrukturen mit dynamischer Präzision zu erkennen und sich ihnen anzupassen. Er kalibriert seinen Analysezeitraum automatisch auf der Grundlage von Echtzeit-Volatilität, Kursmomentum und Korrelationsstärke - und liefert so eine echte adaptive Trenderkennu
FREE
Moving Average sentiment
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt Sentiment "Verwandeln Sie rohe Marktdaten in eine klare Sentiment-Vision". Moving Average Sentiment ist ein adaptiver Trend-Sentiment-Indikator der nächsten Generation, der die wahre Tendenz des Marktes - bullish, bearish oder neutral - in Echtzeit visualisiert . Er kombiniert die Dynamik des gleitenden Durchschnitts mit ATR-basierten Volatilitätszonen und schafft so eine fließende, sich selbst anpassende Stimmungskurve, die sofort auf Preisstrukturen und Volatilitätsver
FREE
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Pivot eXtreme Der Pivot ist ein Referenzpunkt, der dem Trader zur Verfügung steht, um die Möglichkeiten der Unterstützung und des Widerstands im Tagesverlauf zu berücksichtigen, auch wenn dieser noch so klein ist. In diesem System wird die Pivot-Ebene mit P (Pivot Point utama) , R1-R13 (Widerstand) und S1-S13 (Unterstützung) angegeben. Pivot-Punkt (P) Titik pusat utama, dihitung dari rata-rata harga (High + Low + Close) / 3 . Berfungsi sebagai acuan keseimbangan harga : Jika harga di atas P → tr
FREE
Trend Adaptif Finder Smart
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Ritz Smart Trend Adaptive Finder - Automatische Erkennung von dynamischen Trendkanälen Ein leistungsstarker Trenderkennungsindikator, der die Preisstruktur mit Hilfe von dynamischer ATR und statistischen Filtern adaptiv analysiert, um die wichtigsten Trendkanäle auf jedem Zeitrahmen und Symbol zu entdecken. Dieses Tool findet automatisch die relevanteste Periode und Steigung für die Preisbewegung und zeichnet obere/untere Kanalzonen, die Mittellinie (Mittelwert) und Trendunterstützung/-widerstan
FREE
Ritz Candle Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Kerze MAXIMUS RITZ Candle MAXIMUS ist ein visueller Kerzenindikator, der auf der Basis von Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) , Informationen über den Tagesverlauf, die OHLC im Tagesverlauf und das Panel für die Multi-Hari-Bar-Analyse abbildet. Der Indikator ist für ein bestimmtes Paar und einen bestimmten Zeitrahmen geeignet und bietet moderne, aussagekräftige und informative Informationen im Rahmen eines umfangreichen Chart-Panels. Fitur Utama Trendkerze Warna Adaptif (Farbkerzen) Warna K
FREE
Detect Trend and Consolidation Push Notification
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Trend und Konsolidierung erkennen: Push Notif für den mobilen Handel Übersicht Push Notif für den mobilen Handel: Detect Trend and Consolidation ist ein von Ritz_EANEHA entwickelter MetaTrader 5 (MT5) Indikator, der auf intelligente Weise erkennt, ob sich der Markt in einem Trend (bullish/bearish) oder in einer Konsolidierung (seitwärts) befindet. Er nutzt einen proprietären Vergleich von Standardabweichung (StdDev) und Average True Range (ATR) , um Volatilität und Marktstruktur zu bewerten, un
FREE
Manual Trading Helper
Syamsurizal Dimjati
Utilitys
Handwerkliche Helfer ist ein MT5 Expert Advisor, der als automatischer Assistent für die Verwaltung manuell eröffneter Trades entwickelt wurde. Dieser EA eröffnet nicht selbständig Trades, sondern unterstützt den manuellen Handel durch die automatische Verwaltung von Risiko- und Positionseinstellungen. Fernverwaltung über VPS + mobile Geräte Wenn der RitzEAneha Manual Trade Helper auf einem Virtual Private Server (VPS) eingesetzt wird, können Händler ihre Trades nahtlos von überall aus verwalten
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilitys
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indikator Beschreibung: MultiTimeframe Info Feed (MIF) ist ein intelligenter MQL5-Indikator, der ein dynamisches Echtzeit-Infopanel direkt auf Ihrem Chart anzeigt und so einen guten Einblick in die aktuellen Marktbedingungen bietet. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Echtzeit-Anzeige von Open, High, Low, Close und Live-Tick-Preis Tick-Rate (Ticks pro Sekunde) zur Bewertung der Marktaktivität Automatisch berechneter Einstiegskurs bei neuer Kerzenbildung Erkennung
FREE
BUY and SELL Mobile Notification V2
Syamsurizal Dimjati
Utilitys
Ritz_BUYnSELL_Detection Der Ritz_BUYnSELL_Detection ist ein benutzerdefinierter MetaTrader 5 (MT5) Indikator, der BUY- und SELL-Handelssignale auf der Grundlage von Trenderkennung und ATR-basierter Volatilitätsfilterung erkennt. Er bietet visuelle Pfeile , Einstiegswarnungen und mobile Push-Benachrichtigungen , wodurch er sich für Händler eignet, die ein VPS-Setup für eine 24/7-Signalüberwachung verwenden. So verwenden Sie den Indikator Auf MT5 installieren : Legen Sie die .mq5-Datei in den Or
FREE
Push Notif BUY and SELL for Mobile Trading
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Push Notif für den mobilen Handel (Jetzt können Sie perfekt durch Benachrichtigungen an Ihr mobiles Gadget handeln, mit Signalen, die Sie an Ihren Handelsstil anpassen können, verwenden Sie VPS, um den Echtzeithandel zu aktivieren) Beschreibung Push Notif for Mobile Trading ist ein benutzerdefinierter MetaTrader 5 (MT5) Indikator, der entwickelt wurde, um mobile Push-Benachrichtigungen an Händler zu senden, wenn bestimmte Preis- oder Indikatorbedingungen erfüllt sind. Dadurch können Händler die
FREE
Visual Panel Strengt MultiTimeframe
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
indikator Sichttafel Strengt MultiTimeframe : German Beschreibung Visual Panel Strength MultiTimeframe ist ein Echtzeit-Trendstärkeindikator, der den Kauf-/Verkaufsdruck über mehrere ausgewählte Zeitrahmen hinweg anzeigt, z. B. M1, M3 und M5. Der Indikator nutzt die ATR-basierte Volatilitätsanalyse und einen geglätteten Trendalgorithmus zur Berechnung von Trendsignalen. Dieses Tool wird als horizontales Balkendiagramm in der Ecke Ihres Hauptdiagramms angezeigt und hilft Händlern, die vorher
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Indikator für Unterstützungs- und Widerstandszonen Dieser Indikator identifiziert und zeichnet dynamisch Unterstützungs- und Widerstandszonen auf der Grundlage der jüngsten Kursbewegungen und fraktalen Muster. Durch die Analyse von ZigZag-Pivot-Punkten und die Verfolgung von Preisreaktionen (Berührungen, Abpraller und Durchbrüche) bestimmt der Indikator die Stärke und Gültigkeit jeder Zone. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe-Unterstützung: Kann über verschiedene Zeitrahmen hinweg arbeiten. Fraktal-
Scalping Flash X
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
SCALPFLASH-X Wo Fibonacci-Präzision auf RSI-Intelligenz trifft. Ein Handelssystem der nächsten Generation, das Adaptive Fibonacci Pivots, RSI Heat Mapping und Smart Candle Analytics kombiniert. Erkennen Sie Marktdominanz, Momentumverschiebungen und Umkehrzonen in Echtzeit über mehrere Zeitrahmen hinweg. Institutionelle Genauigkeit, Einfachheit für den Einzelhandel - entwickelt für Geschwindigkeit, Klarheit und Präzision. Hochentwickeltes Multi-Timeframe Fibonacci- & RSI-gesteuertes Market Inte
RUHM Reborn
Syamsurizal Dimjati
Experten
RUHM REBORN für Micro Account / Cent Account XAUUSD - GOLD (Hinweis: Das gitterbasierte System birgt ein hohes Risiko bei langen Trends ohne Retrace. Setzen Sie ein angemessenes Kapital ein und verstehen Sie die damit verbundenen Risiken). RUHM REBORN ist ein Grid-basierter Expert Advisor (EA) mit ATR-Eingabe, der entwickelt wurde, um konsistente, stabile und anpassungsfähige Handelsergebnisse auf dem XAUUSD (Gold) Paar zu liefern. Dieser EA wurde speziell für USD Cent-Konten entwickelt, so dass
Smart Swing HL Fast Detection
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Intelligenter Schwung HH - LL Dieser Indikator dient dazu, das Swing High (HH) und Swing Low (LL) im grafischen Handel zu erkennen. Deteksi dilakukan berdasarkan analisa range ATR adaptif, konfirmasi pola candlestick (seperti pin bar dan engulfing), serta opsi tambahan menggunakan Fractal untuk validasi. Fitur utama: Deteksi otomatis titik Swing High dan Swing Low menggunakan ATR dan price action. Penyesuaian sensitivitas deteksi berdasarkan ATR Multiplier dan range bar . Echtzeit-Benachrichtigu
Support and Resistance Price Structure
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Ritz Smart Support & Resistance Zones Marktstrukturbasierte S/RT Dieser fortschrittliche Indikator erkennt und zeigt hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandszonen an, die auf der tatsächlichen Marktstruktur (Swing-Hochs und -Tiefs) basieren. Durch die Verwendung von intelligenter Zonenverschmelzung und ATR-basierten Fuzzy-Puffern wird sichergestellt, dass die Zonenblöcke ohne Lücken an realen Preisextremen ausgerichtet sind. Die Zonen werden nach ihrer Stärke klassifiziert (Bewährt,
Quantum RefleX
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Quantenreflex Kuantum Reflex ist ein Momentum-basierter Oszillator-Indikator, der schnelle, präzise und anpassungsfähige Markteinblicke liefert. Er wurde für Echtzeit-Handelsumgebungen entwickelt und ermöglicht es Händlern, schnelle Trendumkehrungen zu erkennen, überkaufte/überverkaufte Niveaus zu identifizieren und kurzfristige Cross-Signale mit Trendbestätigungen auf höheren Zeitebenen zu kombinieren. Hauptmerkmale Visuelle Cross-Erkennung → Erkennt BUY/SELL-Signale aus %K/%D-Crossover mit sof
BUYER or SELLER
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
KAUFEN oder VERKAUFEN FlashScalp Multi-System-Indikator Der FlashScalp Multi-System-Indikator ist ein Trading-Tool der nächsten Generation, das für Präzisions-Scalper, Intraday-Strategen und professionelle Analysten entwickelt wurde, die sowohl Geschwindigkeit als auch Klarheit bei der Marktvisualisierung verlangen. Er integriert nahtlos intelligente kerzenbasierte Analysen, adaptive ATR-Logik und Echtzeit-Wirtschaftsereigniswahrnehmung - so erhalten Sie eine vollständig synchronisierte Ansicht
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension